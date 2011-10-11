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Ответ команды Dimension Data на закрытие дела Петера Сагана против UCI

Ответ генерального менеджера команды Dimension Data на закрытие дела Петера Сагана против судейского жюри UCI

 

 Генеральный менеджер команды Dimension Data Дуглас Райдер не доволен, что мнение команды по поводу инцидента на 4-м этапе Тур де Франс-2017 не было принято во внимание во время расследования по иску Петера Сагана и команды Bora-hansgrohe к действиям судей UCI, снявших Петера Сагана с гонки.

 

Ответ команды Dimension Data на закрытие дела Петера Сагана против UCI

 

  Команда Dimension Data намерена потребовать от Международного союза велосипедистов (UCI) предоставления большей информации по поводу заявления UCI о мирном решении конфликта с Петером Саганом и командой Bora-hansgrohe.

 

  Спринтер команды Dimension Data Марк Кэвендиш больше всех пострадал в завале 4-го этапа Тур де Франс-2017, после чего был вынужден сойти с гонки с травмой. Петер Саган, которого сняли с Тур де Франс-2017 как главного виновника завала, отказался признавать свою вину и вместе с командой Bora-hansgrohe подал апелляцию на решение судей в Спортивный арбитражный суд. Судебное слушание, которое должно было пройти по этому делу 5 декабря, не состоялось, так как Петер Саган, команда Bora-hansgrohe и UCI пришли к соглашению, что вины словацкого гонщика в инциденте не было.

 

  Дуглас Райдер, генеральный менеджер Dimension data: «Как гонщики и команда, мы хотим, чтобы все стороны работали вместе, чтобы делали гонку более безопасной и приятной. Мы понимаем, что команда Bora-hansgrohe не стала доводить свои претензии к судейскому жюри до суда, решив вопрос мирным путём. Однако, после того, как команда об этом объявила, создаётся впечатление, что расследование включало пересмотр инцидента гонки. Учитывая, что мы являемся командой, чей гонщик пострадал в результате инцидента больше всего, мы удивлены, что нам не предложили во время расследования высказать наше мнение».

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Теги к статье: Dimension Data Петер Саган

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  1. Имя: Артем

    stalcker23

    Сегодня, 19:34 | Регистрация: 11.10.2011

    Если бы их мнение было объективным то Кэва бы снимать надо было самого тогда уж)

  2. Имя: Ростислав

    ROSt

    Сегодня, 20:31 | Регистрация: 6.11.2012

    ВИНА САГАНА ОЧЕВИДНА !!!
    ...NO COMMENTS !((( 
    diablo

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