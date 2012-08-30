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Команда «ASTANA PRO TEAM» благодарит CADF за разъяснение ситуации

Команда «ASTANA PRO TEAM» благодарит CADF за разъяснение ситуации

 

 

  Команда «ASTANA PRO TEAM» благодарит CADF за разъяснение ситуации с опубликованным в СМИ отчётом относительно Якоба Фульсанга и Алексея Луценко.

 

 

 

- Мы рады, что CADF сегодня выступили с заявлением, в котором разъяснили ситуацию с конфиденциальным отчетом, опубликованным в средствах массовой информации. Как было отмечено, организацией не было выявлено никаких подтвержденных нарушений антидопинговых правил, в результате чего не было инициировано никаких дисциплинарных мер ни против гонщиков, ни против всей команды в целом.

 

  Мы уважаем деятельность, которую осуществляют UCI и CADF в рамках борьбы с допингом в велоспорте и считаем абсолютно нормальным проверку всех, даже самых незначительных фактов, которые могли бы бросить тень на наш спорт. Эта деятельность призвана сделать велоспорт чище. В то же самое время, мы надеемся, что CADF удастся провести тщательное расследование факта распространения подобной информации в средствах массовой информации для того, чтобы избежать повторения таких ситуаций в отношении любой команды или гонщика.

 

  Публикация непроверенной или неполной информации в СМИ пагубно влияет на имидж не только профессиональных спортсменов и их команд, но и всего велоспорта в целом. От имени команды, я бы хотел поблагодарить наших спонсоров и болельщиков за доверие и поддержку на фоне некорректной и во многом недостоверной информации, растиражированной в СМИ в последние несколько дней, - прокомментировал генеральный менеджер команды Александр Винокуров.

 

Пресс-релиз команды ASTANA PRO TEAM

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Теги к статье: Astana

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  1. Имя: Alik

    Astanaforever

    Вчера, 20:31 | Регистрация: 30.06.2017

    В суд. Чтоб не повадно было впредь другим недругам команды.

    Вся жизнь это гонка.

  2. Velo_love

    Вчера, 20:58 | Регистрация: 15.09.2019

    Цитата: Astanaforever
    В суд. Чтоб не повадно было впредь другим недругам команды.
    Поддерживаю

  3. Имя: Мирьяна

    Mima

    Вчера, 23:13 | Регистрация: 5.05.2018

    Подать иск за клевету и намеренный ущерб репутации и доброму имени. Нельзя в цивилизованном мире так поступать.

  4. RVL

    Сегодня, 00:02 | Регистрация: 30.08.2012

    Какой иск? Команда же благодарит..))

    1. Имя: Adrien

      Адриен

      Сегодня, 00:38 | Регистрация: 17.05.2015

      Так ведь благодарят CADF. Они ФОРМАЛЬНО - не при чем, доклад был "секретным" (sarcastic), подозрения не подтвердились, ходу ему не дали, фонд "глубоко сожалеет об утечке" в СМИ. Нормы соблюдены. Вопросы к Politiken ... Но и эти отмажутся наверняка.

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ОПРОС

Маршрут какого Гранд-тура 2020 года кажется наиболее интересным?

Комментарии

  • Адриен
    Команда «ASTANA PRO TEAM» благ ... (5)
    Адриен-Фото

    Так ведь благодарят CADF. Они ФОРМАЛЬНО - не при чем, доклад был "секретным" (sarcastic), подозрения не подтвердились, ходу ему не дали, фонд "глубоко сожалеет об утечке" в СМИ. Нормы соблюдены. Вопросы к Politiken ... Но и эти отмажутся наверняка.

  • RVL
    Команда «ASTANA PRO TEAM» благ ... (5)
    RVL-Фото

    Какой иск? Команда же благодарит..))

  • Mima
    48-летний Давиде Ребеллин прод ... (2)
    Mima-Фото
    Молодец! Браво! Удачи и здоровья!
  • Mima
    Команда «ASTANA PRO TEAM» благ ... (5)
    Mima-Фото
    Подать иск за клевету и намеренный ущерб репутации и доброму имени. Нельзя в цивилизованном мире так поступать.
  • Mima
    Заявление фонда CADF по поводу ... (6)
    Mima-Фото
    Глупо, зло, мелко, намеренно клеветничнски. Облить грязью, а потом извиниться невнятно. Некрасиво, господа из непонятной организации, негоже. Фу на вас. Спортсменам - здоровья, спокойствия, сил не обращать особого внимания на подобные выпады.
  • Astanaforever
    48-летний Давиде Ребеллин прод ... (2)
    Astanaforever-Фото
    Вот смотрите велофаны пример настоящий любви к велоспорту, гонкам. Вот же человеееечище!!! Он видимо и закончить свой спортивный, жизненный путь хочет в седле своего карбонового коня. Красавчег!!! Склоняю шляпу перед ним.?
  • Адриен
    Заявление фонда CADF по поводу ... (6)
    Адриен-Фото
    Так в том-то и дело, что все эти cadf*ы , спортрадары - некие САМОДЕЯТЕЛЬНЫЕ образования, эдакие околоспортивные гретты тумберг. Если WADA - ОФИЦИАЛЬНАЯ организация с соответствующими полномочиями, правами и обязанностями, то эти - этакие добровольцы, ПРИСВОИВШИЕ себе право вести некие "расследования", а значит - обвинять, оправдывать, и даже информационно КАРАТЬ. А по каким ПРИНЦИПАМ ? По каким КРИТЕРИЯМ ?.. Помните, как у Д.Гранина - " Хуже дурака может быть только дурак с инициативой...".
  • Velo_love
    «Астана Про Тим»: Заявление по ... (9)
    Velo_love-Фото
    Цитата: Alya
    Меня мучает вопрос.

    Закарин недавно пяткой себя в грудь бил, что допинга в его жизни нет)

    Но его тренером в сборной России числится Александр Беспалов.

    И в сборной Татарстан тоже тренером Закарина числится Александр Беспалов.

    Однако Беспалова полиция Бельгии задержвала с гормонами роста и амфетаминами.

    Скажите, это наши такие бесстрашнеы, ибо их никто не проверяет, или в вышеприведенном примере доктора видели, трогали и отмечали на сторис в инстаграме? 
    Вам только детективы писать а не спортивные каналы смотреть.
  • Velo_love
    Заявление фонда CADF по поводу ... (6)
    Velo_love-Фото
    Цитата: Адриен
    Ох как всё это смешно ... Отчет был, он был секретным, в UCI представлен НЕБЫЛ (!!!), но утечка в СМИ каким-то волшебным образом произошла ! Цирк, комедия и ФАРС... Чем страшна клевета ? Очень просто - даже  РАЗОБЛАЧЕННАЯ, она оставляет пятна на репутации.
    Правда смешно. Отчёт секретный но обязательно указали, что на 24 страницы.

    Цитата: Velo_love
    Цитата: Адриен
    Ох как всё это смешно ... Отчет был, он был секретным, в UCI представлен НЕБЫЛ (!!!), но утечка в СМИ каким-то волшебным образом произошла ! Цирк, комедия и ФАРС... Чем страшна клевета ? Очень просто - даже  РАЗОБЛАЧЕННАЯ, она оставляет пятна на репутации.
    Правда смешно. Отчёт секретный но обязательно указали, что на 24 страницы.
    Они его видимо сами не читали. Успели только страницы посчитать. ?
  • Адриен
    Заявление фонда CADF по поводу ... (6)
    Адриен-Фото

    Ох как всё это смешно ... Отчет был, он был секретным, в UCI представлен НЕБЫЛ (!!!), но утечка в СМИ каким-то волшебным образом произошла ! Цирк, комедия и ФАРС... Чем страшна клевета ? Очень просто - даже  РАЗОБЛАЧЕННАЯ, она оставляет пятна на репутации.

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5 Вальверде А. (Esp) (MOV) 3297
6 Ван Авермат Г. (Bel) (CCC) 2947
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8 Кристофф А. (Nor) (UAD) 2484
9 Вивиани Э. (Ita) (DQT) 2392
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