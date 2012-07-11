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Велогонщики команды Lotto Soudal отказались от части зарплаты

Велогонщики, руководство и административный персонал велокоманды Lotto Soudal отказались от части зарплаты

 

 

  27 велогонщиков бельгийской велокоманды Lotto Soudal в знак солидарности с персоналом и спонсорами добровольно отказались от части своей зарплаты до тех пор, пока вновь не начнутся велогонки. От части заработной платы также отказывается весь руководящий и административный персонал команды, так как сезон был прерван из-за пандемии коронавируса.

 

  В заявлении команды Lotto Soudal говорится: «Решение было принято без обсуждений и единодушно. Всем понятно, что эти особенные обстоятельства требуют от команды исключительных действий. Меры, предпринятые правительством Бельгии, дали возможность для компаний сократить расходы на зарплату  без необходимости увольнения людей. Менее чем за месяц более миллиона человек в Бельгии оказались временно безработными».

 

В команде Lotto Soudal в числе временно безработных оказалось 25 человек - большая часть поддерживающего персонала, включая механиков, соньёров, физиотерапевтов, водителей автобусов, которые полагаются на пособия правительства до того времени, как возобновятся велогонки.

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Теги к статье: Lotto Soudal

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  1. Имя: Игорь

    RWB

    Сегодня, 10:45 | Регистрация: 11.07.2012

    Всетаки на сколько менталитет спортсменов отличается от менталитета футболистов.

    1. Имя: Adrien

      Адриен

      Сегодня, 14:49 | Регистрация: 17.05.2015

      Зря вы так... Португальская "Бенфика" пожертвовала миллион евро на покупку медицинских средств. Футболисты берлинского «Униона» отказались от зарплаты на время приостановки Бундеслиги из-за пандемии.Защитник мадридского "Реала" Серхио Рамос и другие игроки команды начали сотрудничать с детским фондом от ООН "ЮНИСЕФ". Члены клуба болельщиков команды «Шальке-04» собирают боксы, в которых находятся продукты первой необходимости. С понедельника по субботу они развозят эти продукты нуждающимся и людям пожилого возраста.Бывший защитник сборной Италии и главный тренер «Гуанчжоу Эвергранд» Фабио Каннаваро отправил тридцать тысяч респираторов и масок из Китая в больницы Неаполя... И таких примеров - МНОГО. Кстати, команды Формулы 1 , базирующиеся в Великобритании ( а таких - большинство) решили помочь властям в борьбе с пандемией. Гоночные коллективы займутся аппаратами искусственной вентиляции легких. Речь идет не только о  изготовлении медицинского оборудования, но и об инженерных разработках, которые позволят усовершенствовать  такие устройства... Так что помогают многие. Все же хороших людей больше того дерьма, которое старается нажиться на людской беде...

  2. Имя: Ігор

    el kun

    Сегодня, 13:01 | Регистрация: 10.06.2013

    Лучше бы молчали

  3. Имя: Ігор

    el kun

    Сегодня, 16:30 | Регистрация: 10.06.2013

    Цитата: RWB
    Всетаки на сколько менталитет спортсменов отличается от менталитета футболистов.
    Лучше бы молчали

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Ближайшие старты

8 - 15 марта 2020

Paris - Nice

ОПРОС

Маршрут какого Гранд-тура 2020 года кажется наиболее интересным?

Комментарии

  • el kun
    Велогонщики команды Lotto Soud ... (4)
    el kun-Фото
    Цитата: RWB
    Всетаки на сколько менталитет спортсменов отличается от менталитета футболистов.
    Лучше бы молчали
  • Адриен
    Велогонщики команды Lotto Soud ... (4)
    Адриен-Фото

    Зря вы так... Португальская "Бенфика" пожертвовала миллион евро на покупку медицинских средств. Футболисты берлинского «Униона» отказались от зарплаты на время приостановки Бундеслиги из-за пандемии.Защитник мадридского "Реала" Серхио Рамос и другие игроки команды начали сотрудничать с детским фондом от ООН "ЮНИСЕФ". Члены клуба болельщиков команды «Шальке-04» собирают боксы, в которых находятся продукты первой необходимости. С понедельника по субботу они развозят эти продукты нуждающимся и людям пожилого возраста.Бывший защитник сборной Италии и главный тренер «Гуанчжоу Эвергранд» Фабио Каннаваро отправил тридцать тысяч респираторов и масок из Китая в больницы Неаполя... И таких примеров - МНОГО. Кстати, команды Формулы 1 , базирующиеся в Великобритании ( а таких - большинство) решили помочь властям в борьбе с пандемией. Гоночные коллективы займутся аппаратами искусственной вентиляции легких. Речь идет не только о  изготовлении медицинского оборудования, но и об инженерных разработках, которые позволят усовершенствовать  такие устройства... Так что помогают многие. Все же хороших людей больше того дерьма, которое старается нажиться на людской беде...

  • el kun
    Велогонщики команды Lotto Soud ... (4)
    el kun-Фото
    Лучше бы молчали
  • Адриен
    Марк Мадьо поддерживает провед ... (1)
    Адриен-Фото

    Конечно "закрытые двери " - это оптимальный выход. И не только для велоспорта. Но, что удивительно, многие против этого предложения, наивно пологая, что всё само собой рассосётся. А ЕСЛИ НЕТ ? Вон многие вирусологи полагают, что эта зараза будет СЕЗОННОЙ. И что ? Самоизоляцию и изоляцию вводить тоже по сезону ? Надежда на сыворотку... Так это ждать год-полтора и ещё не известно - какова будет её эффективность и будет ли она создана вообще. Что такое нынешние меры ? Это выявление заболевших и зараженных и недопущение распространения путем ограничения контактов. ВСЁ! А лечение - только ПОДДЕРЖИВАЮЩЕЕ. И таким образом надеются , что эпидемия будет остановлена - больные переболеют не заражая здоровых граждан. Только вопрос - А ВИРУС ТО КУДА ДЕНЕТСЯ ? Исчезнет , испарится? А куда - в межсезонье - девается грипп ? Вроде как летом им никто не заражается, а потом бух - и ПРИВЫЧНАЯ эпидемия, многие гриппуют даже при наличии разных вакцин... Все равно - рано или поздно - коронавирусную проблему надо будет решать кардинально, а сейчас - это шоковые полумеры, которые возможно остановят пандемию, но только на какой-то период... Так что - при малейшей возможности - надо продолжать НОРМАЛЬНУЮ жизнь. И проведение спортивных мероприятий при "закрытых дверях" - это одно из её проявлений.

  • RWB
    Велогонщики команды Lotto Soud ... (4)
    RWB-Фото

    Всетаки на сколько менталитет спортсменов отличается от менталитета футболистов.

  • Shalam s Urala
    Директор Вуэльты Испании: «Мой ... (1)
    Shalam s Urala-Фото

    краткий пересказ - весенним и летним гонкам не пропёрло, но мы - нипричём!

    после слов "В мире идей нет ничего невозможного. Но есть реальность." дальше можно не читать

    и без Хавьера всем понятно, как трудно переподелить уже давно поделенные деньги. вот именно это и есть его "реальность"
    всё остальное - блабла

    честный редиска на зарплате

  • Meridale
    Ремко Эвенепул ставит целью че ... (2)
    Meridale-Фото

    Пацану бы спортивного психолога нашли.

     

  • Shega
    Министр спорта Франции: «Тур д ... (10)
    Shega-Фото

    Единственная поправка. Эта присказка была про насморк, а не про грипп. Большая разница.

  • Sezar
    Министр спорта Франции: «Тур д ... (10)
    Sezar-Фото

    Нет, Ольга, во Франции, думаю, мы видим начало конца эпидемии. Ну может еще неделю и все пойдет вниз. Апогей в Италии был неделю назад, сейчвс все пошло на спад, причем ВОЗ, которая пудрила всем мозги о необходимости карантина, самоизоляции и т.п. из-за которых туризм, малый бизнес и смежные отрасли терпят такой удар, сейчас сама признается, что они неэффективны. Помните присказку про грипп, что если его лечить, то он пройдет за неделю. А если не лечить- то за 7 дней? Вот здесь с небольшими поправками то же самое. Вирус адаптируется к популяции, растворяется в ней, падает его поражающая сила. В Швеции сейчас ровно это и происходит, там народ запер группу риска по домам и живет практически обычной жизнью. И показатели не хуже чем в соседней Норвегии, притом что экономического кошмара пока удается избегать. Я недели наверно 2 назад примерно о целесообразности такого и писал. Здравомыслящие северные люди, думающие своей головой, не склонные к стадному мышлению и не паникующие при виде кадров из больницы в Бергамо (можно подумать в обычное время там можно увидеть позитифф). Так можно репортаж из морга провести с еще большим поражающим здравый смысл эффектом!

    Насчет пожилой дамы- вообще-то она находится в группе риска и зря ее принудительно не изолировали. Можно ли назвать свободой свободу заражать других? Ну и те, кто с ней общались тоже хороши..

    Ну и да, у нас завтра тоже вводят по сути те же меры. Обстановка нормальная, паники нет, группа риска которую неделю сидит под арестом по домам. Ждем шторма..

    Во Франции скоро эпидемия пойдет на спад, но начнутся экономические проблемы, которые по масштабам превзойдут потери от самого коронавируса. Это последствия решений, принятых под влиянием паники, когда власти пошли на поводу якобы гуманных общечеловеков, готовых пожертвовать всем ради пресловутой "слезы ребенка".

    Но это наша жизнь и каждый сам за нее в ответе.

  • Sezar
    Ремко Эвенепул ставит целью че ... (2)
    Sezar-Фото

    Интересно, Попович говорил, что Анди обладал таким же талантом впрыгивать в форму после 2 недель тренировок. Ценное качество для дубля.

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2 Алафилипп Ж. (Fra) (DQT) 3569
3 Фульсанг Я. (Den) (AST) 3472
4 Берналь Э. (Col) (INS) 3346
5 Вальверде А. (Esp) (MOV) 3297
6 Ван Авермат Г. (Bel) (CCC) 2947
7 Аккерманн П. (Ger) (BOH) 2538
8 Кристофф А. (Nor) (UAD) 2484
9 Вивиани Э. (Ita) (DQT) 2392
10 Саган П. (Svk) (BOH) 2232

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