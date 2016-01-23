CCC Team - новое название команды BMC Racing Team с 2019 года

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CCC Team - первая польская команда Мирового тура в 2019 году
Генеральный менеджер нынешней команды BMC Джим Очович официально подтвердил, что со следующего сезона велокоманда будет называться CCC Team по имени титульного спонсора, компании CCC, и станет первой польской командой Мирового тура. Структура менеджмента команды в основном останется прежней. К Джиму Очовичу и Гэвину Чилкотту (Gavin Chilcott) в качестве руководителя высшего звена присоединится Роберт Краевский (Robert Krajewski), который работал в команде CCC Sprandri Polkowice.
Спортивные директора Пётр Вадецкий (Piotr Wadecki) и Габриэле Миссалья (Gabriele Missaglia) также перейдут в команду CCC из CCC Sprandi Polkowice. В штате CCC останутся спортивные директора BMC Фабио Бальдато, Валерио Пива и Джексон Стюарт. Марко Пинотти остаётся главным тренером, отвечающим за выступление команды.
Photo (c) Chris Auld Photography
Джим Очович: «После того, как в июле мы объявили о приходе компании CCC в качестве нового титульного спонсора Continuum Sports, теперь мы с радостью подтверждаем, что с 2019 года команда будет называться CCC и станет первой польской командой Мирового тура.
Вместе с Дариушем Милеком (Dariusz Milek), президентом CCC, мы решили применить короткое название бренда в качестве названия команды, чтобы команда отождествлялась с брендом CCC. Мы всегда ищем дополнительных спонсоров, но CCC останется единственным титульным спонсором велокоманды.
Кроме того, CCC распространит спонсорскую поддержку и на женскую велокоманду, став титульным спонсором команды WaowDeals Pro Cycling. Команда CCC Sprandi Polkowice, являющаяся сейчас проконтинентальной, продолжит работу в качестве континентальной. Хотя это будут три отдельных команды, CCC укрепит себя в качестве титульного спонсора на разных уровнях профессионального велоспорта.
Мы же с нетерпением ждём, когда сможем внести свой вклад как команда Мирового тура в продвижении бренда CCC».
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tim147
Результаты чемпионата мира-201 ... (6)
С опозданием, но все же довелось в записи впервые увидеть Мальчиша-Каннибальчиша. Слов нет, в парнишке виден невероятный потенциал и это с учетом того, что всерьез велоспортом занимается около 1,5 (!) лет, а прежде почти 10 лет он играл исключительно в футбол! И хотя он сам отнекивается от сравнения с Мерксом, то аналогия поневоле напрашивается. Даже выскажу крамольную мысль - в гору Ремко едет гораздо элегантнее своего великого соотечественника, который проходил подъемы с большой натугой. Так что, Лопесу, Масу, Берналю следует поспешить с выигрышем серьезных гонок, так как новый Каннибал идет! Главное на сегодня для Ремко - не зазвездиться (в нем, по-моему, рановато проснулся шоумен) и попасть в хорошие руки.
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Earl57
Результаты чемпионата мира-201 ... (6)
Да, рейд как у Пантани был эпичным.
Мейрхофер молодец, все-таки выстоял и удержал серебро.
Интересно, сколько у андеров выстоит после 4-х прохождений этого Граневалда.
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Сейтмеметов сейтхалил
Результаты чемпионата мира-201 ... (6)
Дааа, с таким доминированием сложно бороться, хоть папа и бывший велосипедист, ездил в колстроп,мальчик в 17 году сел на велосипед, что творит. Понравилась его реакция после падения и Когда механик неувидел его и поменял колесо его сокоманднику, сел догнал ,несмотря на то что итальянцы сразу отреагировали и начали тянуть .Шапо. Ждём в семье квикстеп. Интересно его тренера тоже заберут или нет? Он легкоатлет.
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raspik
Роан Деннис – чемпион мира-201 ... (7)
вот так было на 41.5 км:
но мало кто мог предсказать, что гонщики Sky буквально уничтожат в разделке не только универсалов-многодневщиков, но и самого Фабиана Канчеллару. Этап выиграл Уиггинс, вторым стал Крис Фрум, третьим – швейцарским чемпион, на четвертом месте расположился Тиджей Ван Гардерен (вернувший себе белую майку), Кэдел Эванс (BMC) финишировал шестым, Винченцо Нибали (Liquigas) – восьмым, Денис Меньшов – 9-м. Но наибольшее значение имели не позиции, а временные разрывы, и пусть по итогам этого этапа генеральная классификация существенно не перекроилась, разница между гонщиками, занимающими первые пять мест, существенно увеличилась
а вот так на 53.5:
Брэдли Уиггинс «привез» своему товарищу по команде 1 минуту 16 секунд, а Крис Фрум, в свою очередь, на полминуты опередил Луиса Леона Санчеса. Остальные же гонщики из первой десятки генеральной классификации проиграли огромное количество времени: Нибали – больше 3,5 минут, Ван ден Брук – почти 4,5 минуты, Субельдия – 5,5 минут, Эванс – почти 6. И в вопросе о том, насколько тотальным было доминирование британцев, была поставлена жирная точка.
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Гонщик
Результаты чемпионата мира-201 ... (31)
Цитата: uran
Деннис вырос в настоящего классика разделки. Если прекратит опыты с "генералом" будет забирать все ITT как Мартин в свои лучшие годы.
К слову Тони тоже собирался готовится под генерал, но вовремя одумался и стал ориентиром в разделках.
Мартин хоть видно было на чём пёр , а вот Денис мутный какой-то .
Цитата: Адриен
Все же усидеть на двух стульях если и возможно, то не долго... Я о Дюмулене. Или генеральщик-чемпион или раздельщик-чемпион. Конечно, бывает, когда эти вершины завоевывает один гонщик. Но долго удержаться одновременно на обеих - тяжело. Так что выбор возникает обязательно - на какую тратить основные силы, какую штурмовать в первую очередь ...
Сказались Джиро и Тур , явно чел не в форме раз столько проирал Денису .
Цитата: SVS
Я не симпатизирую Дюмулину, но знаю его силу. И этот огромный разрыв мне кажется очень странным. После Дюмулина разрывы адекватные. А эта минута...
Я не хотел бы бросать тень на гонщика, и ни в коем случае прямо его не обвиняю, но нет ли в этом результате фактора волшебных пилюль..?
Уж очень результат "вне рамок" :-(.
Надеюсь, что этот результат не станет началом новой "гонки вооружений"..
P.S. Всё сугубо ИМХО. И всё с надеждой, что таки ошибаюсь в своих сомнениях..
Тут и к гадалке ходить не нужно , современный спорт весь на фарме держится .
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