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CCC Team - новое название команды BMC Racing Team с 2019 года

CCC Team - первая польская команда Мирового тура в 2019 году

 

  Генеральный менеджер нынешней команды BMC Джим Очович официально подтвердил, что со следующего сезона велокоманда будет называться CCC Team по имени титульного спонсора, компании CCC, и станет первой польской командой Мирового тура. Структура менеджмента команды в основном останется прежней. К Джиму Очовичу и Гэвину Чилкотту (Gavin Chilcott) в качестве руководителя высшего звена присоединится Роберт Краевский (Robert Krajewski), который работал в команде CCC Sprandri Polkowice.

 

Спортивные директора Пётр Вадецкий (Piotr Wadecki) и Габриэле Миссалья (Gabriele Missaglia) также перейдут в команду CCC из CCC Sprandi Polkowice. В штате CCC останутся спортивные директора BMC Фабио Бальдато, Валерио Пива и Джексон Стюарт. Марко Пинотти остаётся главным тренером, отвечающим за выступление команды.

 

 

Photo (c) Chris Auld Photography

 

  Джим Очович: «После того, как в июле мы объявили о приходе компании CCC в качестве нового титульного спонсора Continuum Sports, теперь мы с радостью подтверждаем, что с 2019 года команда будет называться CCC и станет первой польской командой Мирового тура.

 

  Вместе с Дариушем Милеком (Dariusz Milek), президентом CCC, мы решили применить короткое название бренда в качестве названия команды, чтобы команда отождествлялась с брендом CCC. Мы всегда ищем дополнительных спонсоров, но CCC останется единственным титульным спонсором велокоманды.

 

  Кроме того, CCC распространит спонсорскую поддержку и на женскую велокоманду, став титульным спонсором команды WaowDeals Pro Cycling. Команда CCC Sprandi Polkowice, являющаяся сейчас проконтинентальной, продолжит работу в качестве континентальной. Хотя это будут три отдельных команды, CCC укрепит себя в качестве титульного спонсора на разных уровнях профессионального велоспорта.

 

Мы же с нетерпением ждём, когда сможем внести свой вклад как команда Мирового тура в продвижении бренда CCC».

 

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Теги к статье: CCC Team BMC

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  1. Walther

    Сегодня, 21:35 | Регистрация: 23.01.2016

    Форма, интересно, оранжевой будет?

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Комментарии

  • tim147
    Результаты чемпионата мира-201 ... (6)
    tim147-Фото

    С опозданием, но все же довелось в записи впервые увидеть  Мальчиша-Каннибальчиша. Слов нет, в парнишке виден невероятный потенциал и это с учетом того, что всерьез велоспортом занимается около 1,5 (!) лет, а прежде почти 10 лет он играл исключительно в футбол! И хотя он сам отнекивается от сравнения с Мерксом, то аналогия поневоле напрашивается. Даже выскажу крамольную мысль - в гору Ремко едет гораздо элегантнее своего великого соотечественника, который проходил подъемы с большой натугой. Так что, Лопесу, Масу, Берналю следует поспешить с выигрышем серьезных гонок, так как новый Каннибал идет! Главное на сегодня для Ремко - не зазвездиться (в нем, по-моему, рановато проснулся шоумен) и попасть в хорошие руки.

  • Walther
    CCC Team - новое название кома ... (1)
    Walther-Фото

    Форма, интересно, оранжевой будет?

  • дрокер
    Результаты чемпионата мира-201 ... (6)
    дрокер-Фото

    Это не Ремко, это Рэмбо!

  • Николай Н.
    Результаты чемпионата мира-201 ... (6)
    Николай Н.-Фото

    На это просто спокойно невозможно смотреть. Он просто прошил всех ходом. Ему в этом возрасте нет равных.

  • Sezar
    Результаты чемпионата мира-201 ... (6)
    Sezar-Фото
    Да, я тоже беспокоюсь о тренере. Да и примета хорошая:).
  • Earl57
    Результаты чемпионата мира-201 ... (6)
    Earl57-Фото

    Да, рейд как у Пантани был эпичным.
    Мейрхофер молодец, все-таки выстоял и удержал серебро.

    Интересно, сколько у андеров выстоит после 4-х прохождений этого Граневалда.

  • Сейтмеметов сейтхалил
    Результаты чемпионата мира-201 ... (6)
    Сейтмеметов сейтхалил-Фото
    Дааа, с таким доминированием сложно бороться, хоть папа и бывший велосипедист, ездил в колстроп,мальчик в 17 году сел на велосипед, что творит. Понравилась его реакция после падения и Когда механик неувидел его и поменял колесо его сокоманднику, сел догнал ,несмотря на то что итальянцы сразу отреагировали и начали тянуть .Шапо. Ждём в семье квикстеп. Интересно его тренера тоже заберут или нет? Он легкоатлет.
  • raspik
    Роан Деннис – чемпион мира-201 ... (7)
    raspik-Фото

    вот так было на 41.5 км:

    но мало кто мог предсказать, что гонщики Sky буквально уничтожат в разделке не только универсалов-многодневщиков, но и самого Фабиана Канчеллару. Этап выиграл Уиггинс, вторым стал Крис Фрум, третьим – швейцарским чемпион, на четвертом месте расположился Тиджей Ван Гардерен (вернувший себе белую майку), Кэдел Эванс (BMC) финишировал шестым, Винченцо Нибали (Liquigas) – восьмым, Денис Меньшов – 9-м. Но наибольшее значение имели не позиции, а временные разрывы, и пусть по итогам этого этапа генеральная классификация существенно не перекроилась, разница между гонщиками, занимающими первые пять мест, существенно увеличилась

    а вот так на 53.5:

    Брэдли Уиггинс «привез» своему товарищу по команде 1 минуту 16 секунд, а Крис Фрум, в свою очередь, на полминуты опередил Луиса Леона Санчеса. Остальные же гонщики из первой десятки генеральной классификации проиграли огромное количество времени: Нибали – больше 3,5 минут, Ван ден Брук – почти 4,5 минуты, Субельдия – 5,5 минут, Эванс – почти 6. И в вопросе о том, насколько тотальным было доминирование британцев, была поставлена жирная точка.

  • raspik
    Роан Деннис – чемпион мира-201 ... (7)
    raspik-Фото
    не так давно было даже больше - в 2012-ом на ТДФ было два стола по 50. И да, было доминирование скай)
  • Гонщик
    Результаты чемпионата мира-201 ... (31)
    Гонщик-Фото

    Цитата: uran
    Деннис вырос в настоящего классика разделки. Если прекратит опыты с "генералом" будет забирать все ITT как Мартин в свои лучшие годы.
    К слову Тони тоже собирался готовится под генерал, но вовремя одумался и стал ориентиром в разделках.
    Мартин хоть видно было на чём пёр , а вот Денис мутный какой-то .



    Цитата: Адриен
    Все же усидеть на двух стульях если и возможно, то не долго... Я о Дюмулене. Или генеральщик-чемпион или раздельщик-чемпион. Конечно, бывает, когда  эти вершины завоевывает один гонщик. Но долго удержаться одновременно на обеих - тяжело. Так что выбор возникает обязательно - на какую тратить основные силы, какую штурмовать  в первую очередь ...
    Сказались Джиро и Тур , явно чел не в форме раз  столько проирал Денису .



    Цитата: SVS
    Я не симпатизирую Дюмулину, но знаю его силу. И этот огромный разрыв мне кажется очень странным. После Дюмулина разрывы адекватные. А эта минута...
    Я не хотел бы бросать тень на гонщика, и ни в коем случае прямо его не обвиняю, но нет ли в этом результате фактора волшебных пилюль..?
    Уж очень результат "вне рамок" :-(.
    Надеюсь, что этот результат не станет началом новой "гонки вооружений"..
     
    P.S. Всё сугубо ИМХО. И всё с надеждой, что таки ошибаюсь в своих сомнениях..
    Тут и к гадалке ходить не нужно , современный спорт весь на фарме держится .

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