CCC Team - новое название команды BMC Racing Team с 2019 года

tim147

Результаты чемпионата мира-201 ... (6) С опозданием, но все же довелось в записи впервые увидеть Мальчиша-Каннибальчиша. Слов нет, в парнишке виден невероятный потенциал и это с учетом того, что всерьез велоспортом занимается около 1,5 (!) лет, а прежде почти 10 лет он играл исключительно в футбол! И хотя он сам отнекивается от сравнения с Мерксом, то аналогия поневоле напрашивается. Даже выскажу крамольную мысль - в гору Ремко едет гораздо элегантнее своего великого соотечественника, который проходил подъемы с большой натугой. Так что, Лопесу, Масу, Берналю следует поспешить с выигрышем серьезных гонок, так как новый Каннибал идет! Главное на сегодня для Ремко - не зазвездиться (в нем, по-моему, рановато проснулся шоумен) и попасть в хорошие руки.

Walther

CCC Team - новое название кома ... (1) Форма, интересно, оранжевой будет?

дрокер

Результаты чемпионата мира-201 ... (6) Это не Ремко, это Рэмбо!

Николай Н.

Результаты чемпионата мира-201 ... (6) На это просто спокойно невозможно смотреть. Он просто прошил всех ходом. Ему в этом возрасте нет равных.

Sezar

Результаты чемпионата мира-201 ... (6) Да, я тоже беспокоюсь о тренере. Да и примета хорошая:).

Earl57

Результаты чемпионата мира-201 ... (6) Да, рейд как у Пантани был эпичным.

Мейрхофер молодец, все-таки выстоял и удержал серебро. Интересно, сколько у андеров выстоит после 4-х прохождений этого Граневалда.

Сейтмеметов сейтхалил

Результаты чемпионата мира-201 ... (6) Дааа, с таким доминированием сложно бороться, хоть папа и бывший велосипедист, ездил в колстроп,мальчик в 17 году сел на велосипед, что творит. Понравилась его реакция после падения и Когда механик неувидел его и поменял колесо его сокоманднику, сел догнал ,несмотря на то что итальянцы сразу отреагировали и начали тянуть .Шапо. Ждём в семье квикстеп. Интересно его тренера тоже заберут или нет? Он легкоатлет.

raspik

Роан Деннис – чемпион мира-201 ... (7) вот так было на 41.5 км: но мало кто мог предсказать, что гонщики Sky буквально уничтожат в разделке не только универсалов-многодневщиков, но и самого Фабиана Канчеллару. Этап выиграл Уиггинс, вторым стал Крис Фрум, третьим – швейцарским чемпион, на четвертом месте расположился Тиджей Ван Гардерен (вернувший себе белую майку), Кэдел Эванс (BMC) финишировал шестым, Винченцо Нибали (Liquigas) – восьмым, Денис Меньшов – 9-м. Но наибольшее значение имели не позиции, а временные разрывы, и пусть по итогам этого этапа генеральная классификация существенно не перекроилась, разница между гонщиками, занимающими первые пять мест, существенно увеличилась а вот так на 53.5: Брэдли Уиггинс «привез» своему товарищу по команде 1 минуту 16 секунд, а Крис Фрум, в свою очередь, на полминуты опередил Луиса Леона Санчеса. Остальные же гонщики из первой десятки генеральной классификации проиграли огромное количество времени: Нибали – больше 3,5 минут, Ван ден Брук – почти 4,5 минуты, Субельдия – 5,5 минут, Эванс – почти 6. И в вопросе о том, насколько тотальным было доминирование британцев, была поставлена жирная точка.

raspik

Роан Деннис – чемпион мира-201 ... (7) не так давно было даже больше - в 2012-ом на ТДФ было два стола по 50. И да, было доминирование скай)

Гонщик

Результаты чемпионата мира-201 ... (31) Цитата: uran Деннис вырос в настоящего классика разделки. Если прекратит опыты с "генералом" будет забирать все ITT как Мартин в свои лучшие годы.

К слову Тони тоже собирался готовится под генерал, но вовремя одумался и стал ориентиром в разделках.

Мартин хоть видно было на чём пёр , а вот Денис мутный какой-то .



Мартин хоть видно было на чём пёр , а вот Денис мутный какой-то . Цитата: Адриен Все же усидеть на двух стульях если и возможно, то не долго... Я о Дюмулене. Или генеральщик-чемпион или раздельщик-чемпион. Конечно, бывает, когда эти вершины завоевывает один гонщик. Но долго удержаться одновременно на обеих - тяжело. Так что выбор возникает обязательно - на какую тратить основные силы, какую штурмовать в первую очередь ...

Сказались Джиро и Тур , явно чел не в форме раз столько проирал Денису .



Сказались Джиро и Тур , явно чел не в форме раз столько проирал Денису . Цитата: SVS Я не симпатизирую Дюмулину, но знаю его силу. И этот огромный разрыв мне кажется очень странным. После Дюмулина разрывы адекватные. А эта минута...

Я не хотел бы бросать тень на гонщика, и ни в коем случае прямо его не обвиняю, но нет ли в этом результате фактора волшебных пилюль..?

Уж очень результат "вне рамок" :-(.

Надеюсь, что этот результат не станет началом новой "гонки вооружений"..



P.S. Всё сугубо ИМХО. И всё с надеждой, что таки ошибаюсь в своих сомнениях..

Тут и к гадалке ходить не нужно , современный спорт весь на фарме держится . Тут и к гадалке ходить не нужно , современный спорт весь на фарме держится .