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Будущее велокоманды BMC остаётся неопределённым

Джим Очович: «Не хочу определять крайний срок в поисках спонсора для команды»

 

 

   Генеральный менеджер команды BMC Джим Очович ещё не нашёл спонсора для команды, о чём рассказал в интервью Het Nieuwsblad.

 

  Договор с компанией BMC, владелец которой Анди Рис ушёл из жизни в апреле, завершается в конце этого года. Но Джим Очович не теряет уверенности в том, что сможет найти титульного спонсора, хотя многие ведущие гонщики, контракты которых с командой BMC заканчиваются в 2018 году, могут уйти из команды.

 

 

  Джим Очович: «У меня всё ещё нет договорённостей по поводу будущего команды. И удержать состав команды на данный момент я не могу, потому что у меня нет денег. Не хочу определять крайний срок в поисках совершенно необходимого спонсора. Даже Тур де Франс-2018 для меня не последняя дата. Сейчас мне просто нечего сказать. Я уверен, что наши гонщики продолжат фокусироваться на своей работе и на Тур де Франс в том числе. Текущая ситуация на это не влияет.

 

  Понимаю, что могу потерять гонщиков, но это произошло бы в любом случае, даже если бы у меня уже был спонсор, потому что у многих заканчиваются контракты. Я также знаю, что каждый год некоторые топовые гонщики подписывают контракты в декабре».

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Теги к статье: BMC

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  1. Сейтмеметов сейтхалил

    Вчера, 18:46 | Регистрация: 24.12.2017

    Говорят что велосипеды ВМС уйдут в дименсион дату , а команда очовича будет называться джиант первым именем, сервело уйдёт или в ралли Тим и они начнут ездить европейский календарь или квик степ. Это из итальянской прессы. И вроде как санвеб в поиске велосипедов. Есть вариант что джиант может остаться но с урезаным бюджетом.

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Комментарии

  • Yuriy 17
    Предварительные составы команд ... (34)
    Yuriy 17-Фото

    Цитата: Astanaforever
    Сегодня, 17:05 | Регистрация: 30.06.2017 Вот с этим составом Санвебу и надо было ехать помогать Дюмолону на Джиро отстаивать прошлогоднюю победу.

    Золотые слова!

     

  • MSG
    Предварительные составы команд ... (34)
    MSG-Фото
    А я говорю не про Киттеля, а про "доминирующего спринтера". Есть уж такая тенденция на гран-турах, что один лучше готовый спринтер почти всегда 4+ этапа заберет(если это конечно не супергорная Вуэльта). И мысль в том моя, что стоит ставить на спринтеров на этом Туре. И даже если этим героем будет не Марсель, есть чуйка, что без побед он с Тура не уедет(здесь соглашусь с Вами). А даже 2 победы на этапе будут куда ценнее для почти любой команды(для Катюши уж точно), чем место в районе пятерки сильнейших
  • старт-шоссе 82
    Предварительные составы команд ... (34)
    старт-шоссе 82-Фото
    Не только Закарин оказался в такой тяжолой и двоякой ситуации, в Боре Рафал Майка например ... или Боб Юнгельс в Квикстепе, ( наверняка к середине тура останется один ) ... и таких много ,если критично расматривать составы команд... Например чьи шансы выше в команде Санвеб? Тома или Вилко? ... или насколько эфективно смогут работать вместе Уран и Ролан в Эдикейшене? ... мне например будет очень интерестно взглянуть на полный состав Лотто Джамбо, если от кого и следует ждать сюрприза так это от них.
  • Сейтмеметов сейтхалил
    Giro Ciclistico d’Italia-2018. ... (5)
    Сейтмеметов сейтхалил-Фото
    Не очень ещё там 48 килограмм вес но среди сборной есть кто то мне говорили кто хорошо едет , это из тех ,насколько я понял,кто вчера 1 и 2 были но кто ещё не знаю .Вроде вчерашний победитель стабильно ниже 10 не опускается на многодневках . а вот Муньос Камило я и по лавениру и джирам и европейским гонкам помню ,по-моему он сильный ,призер чемпионата был ,если я не ошибаюсь , но его всегда тянуть заставляют как лошадь ломовую ,и с берналем так же было . интересно каким составом они поедут лавенир ,Соза может ехать или он не андер уже.

    Этот Вильямс тоже сильный очень, все таки одну крутую многодневную гонку он выиграл , и команда одна из лучших в Европе, и номер 1 в Голландии после закрытия рабо. А так же есть люди которые могут тянуть и дырки закрывать,смущает что очередной британец только .
  • Mikael
    Предварительные составы команд ... (34)
    Mikael-Фото
    Посмотрим. Раньше он на пик к Джиро выходил. В этом году все по другому. Спецом тормозили. Может провалятся, а может всё по плану. Вот что команды нет совсем печаль. Босвела привозили для него, но что-то не убеждает.
  • RVL
    Предварительные составы команд ... (34)
    RVL-Фото

    Вернее нет даже того...того... Ильнура

  • RVL
    Предварительные составы команд ... (34)
    RVL-Фото
    Я бы смотрел правде в глаза...нет той Кати- нет того Ильнура.
  • Mikael
    Предварительные составы команд ... (34)
    Mikael-Фото
    На Дофине у Зака поддержки совсем не было. Вроде пытались что-то сделать, но совсем днищенская форма у "помощников"
  • RVL
    Предварительные составы команд ... (34)
    RVL-Фото

    Для Ильнура рубикон. Хотя кмк и очевиден.  как бэ контракт не потерял

     Не знаю на сколько он там в Альпецине.

    А Юраю зачем побеждать? Я могу тоже все нажитое поставить , что Петер генерал не возьмёт. Ставки равновероятны. 

  • Eugeny1210
    Предварительные составы команд ... (34)
    Eugeny1210-Фото
    Ну, Питер мог бы ещё и папу с дедушкой пристроить, ему можно. Его заслуг на всех родственников хватит.

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7 Вальгрен М. (Den) (AST) 1215
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10 Барде Р. (Fra) (ALM) 1080

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