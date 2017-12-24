Будущее велокоманды BMC остаётся неопределённым

Yuriy 17

Предварительные составы команд ... (34) Цитата: Astanaforever Сегодня, 17:05 | Регистрация: 30.06.2017 Вот с этим составом Санвебу и надо было ехать помогать Дюмолону на Джиро отстаивать прошлогоднюю победу. Золотые слова!

MSG

Предварительные составы команд ... (34) А я говорю не про Киттеля, а про "доминирующего спринтера". Есть уж такая тенденция на гран-турах, что один лучше готовый спринтер почти всегда 4+ этапа заберет(если это конечно не супергорная Вуэльта). И мысль в том моя, что стоит ставить на спринтеров на этом Туре. И даже если этим героем будет не Марсель, есть чуйка, что без побед он с Тура не уедет(здесь соглашусь с Вами). А даже 2 победы на этапе будут куда ценнее для почти любой команды(для Катюши уж точно), чем место в районе пятерки сильнейших

старт-шоссе 82

Предварительные составы команд ... (34) Не только Закарин оказался в такой тяжолой и двоякой ситуации, в Боре Рафал Майка например ... или Боб Юнгельс в Квикстепе, ( наверняка к середине тура останется один ) ... и таких много ,если критично расматривать составы команд... Например чьи шансы выше в команде Санвеб? Тома или Вилко? ... или насколько эфективно смогут работать вместе Уран и Ролан в Эдикейшене? ... мне например будет очень интерестно взглянуть на полный состав Лотто Джамбо, если от кого и следует ждать сюрприза так это от них.

Сейтмеметов сейтхалил

Giro Ciclistico d’Italia-2018. ... (5) Не очень ещё там 48 килограмм вес но среди сборной есть кто то мне говорили кто хорошо едет , это из тех ,насколько я понял,кто вчера 1 и 2 были но кто ещё не знаю .Вроде вчерашний победитель стабильно ниже 10 не опускается на многодневках . а вот Муньос Камило я и по лавениру и джирам и европейским гонкам помню ,по-моему он сильный ,призер чемпионата был ,если я не ошибаюсь , но его всегда тянуть заставляют как лошадь ломовую ,и с берналем так же было . интересно каким составом они поедут лавенир ,Соза может ехать или он не андер уже.



Этот Вильямс тоже сильный очень, все таки одну крутую многодневную гонку он выиграл , и команда одна из лучших в Европе, и номер 1 в Голландии после закрытия рабо. А так же есть люди которые могут тянуть и дырки закрывать,смущает что очередной британец только .

Mikael

Предварительные составы команд ... (34) Посмотрим. Раньше он на пик к Джиро выходил. В этом году все по другому. Спецом тормозили. Может провалятся, а может всё по плану. Вот что команды нет совсем печаль. Босвела привозили для него, но что-то не убеждает.

RVL

Предварительные составы команд ... (34) Вернее нет даже того...того... Ильнура

RVL

Предварительные составы команд ... (34) Я бы смотрел правде в глаза...нет той Кати- нет того Ильнура.

Mikael

Предварительные составы команд ... (34) На Дофине у Зака поддержки совсем не было. Вроде пытались что-то сделать, но совсем днищенская форма у "помощников"

RVL

Предварительные составы команд ... (34) Для Ильнура рубикон. Хотя кмк и очевиден. как бэ контракт не потерял Не знаю на сколько он там в Альпецине. А Юраю зачем побеждать? Я могу тоже все нажитое поставить , что Петер генерал не возьмёт. Ставки равновероятны.

Eugeny1210

Предварительные составы команд ... (34) Ну, Питер мог бы ещё и папу с дедушкой пристроить, ему можно. Его заслуг на всех родственников хватит.