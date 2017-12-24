Будущее велокоманды BMC остаётся неопределённым

- Категория:
- VeloTEAM |
- Дата:
- Вчера, 18:15
Джим Очович: «Не хочу определять крайний срок в поисках спонсора для команды»
Генеральный менеджер команды BMC Джим Очович ещё не нашёл спонсора для команды, о чём рассказал в интервью Het Nieuwsblad.
Договор с компанией BMC, владелец которой Анди Рис ушёл из жизни в апреле, завершается в конце этого года. Но Джим Очович не теряет уверенности в том, что сможет найти титульного спонсора, хотя многие ведущие гонщики, контракты которых с командой BMC заканчиваются в 2018 году, могут уйти из команды.
Джим Очович: «У меня всё ещё нет договорённостей по поводу будущего команды. И удержать состав команды на данный момент я не могу, потому что у меня нет денег. Не хочу определять крайний срок в поисках совершенно необходимого спонсора. Даже Тур де Франс-2018 для меня не последняя дата. Сейчас мне просто нечего сказать. Я уверен, что наши гонщики продолжат фокусироваться на своей работе и на Тур де Франс в том числе. Текущая ситуация на это не влияет.
Понимаю, что могу потерять гонщиков, но это произошло бы в любом случае, даже если бы у меня уже был спонсор, потому что у многих заканчиваются контракты. Я также знаю, что каждый год некоторые топовые гонщики подписывают контракты в декабре».
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