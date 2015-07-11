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Джим Очович: «У команды BMC есть партнёры на 2019 год»

Джим Очович уверен в будущем команды BMC

 

 

  Генеральный менеджер велокоманды BMC Джим Очович настаивает, что никакой угрозы будущему команды нет, что соглашения с партнёрами на 2019 год уже достигнуты. Об этом Очович рассказал журналистам на пресс-конференции в Бельгии. Напомним, что неуверенность в будущем команды BMC в  недавнем интервью выразил один из капитанов команды Ричи Порт.

 

 

Джим Очович: «У команды BMC есть партнёры на 2019 год»   Джим Очович: «Команде уже 10 лет, и такого рода вопросы о спонсорах возникают каждый год. Наша политика заключается в том, что мы не разглашаем никаких условий контрактов, будь это соглашения со спонсорами  или велогонщиками. У нас есть партнёры на 2019 год, но мы не делаем достоянием публики размер вложений. Партнёры хорошие. Мы вели переговоры со многими людьми, теми, кто находится вне нашей индустрии, и переговоры продолжаются. Могу сказать, что у нас идут обсуждения с большим количеством людей, занятых в разного рода бизнесе.

 

  Сейчас только февраль. Впереди много времени, мы ни в коей мере не за бортом. Мы сильны, финансово обеспечены на оставшуюся часть сезона, что даёт нам возможность приложить силы и увеличить дополнительное финансирование. Как и любой команде, дополнительные фонды нам нужны. Каждая команда ищет спонсоров, за исключением, может быть, команды Sky. Все действуют так же, как и мы. Если поговорите с Патриком Лефевром, с любым другим менеджером, они скажут вам одно и то же – мы всегда ищем спонсоров.

 

  Конечно, мы хотим создать новую платформу для команды и не хотим уменьшать наш размах. Мы хотим оставаться на том же качественно уровне, где находимся в настоящий момент, хотим быть конкурентоспособными в каждой гонке, где стартуем, будь это Гран-тур или классика, командная гонка на время или индивидуальная. Нам нравится наш баланс, нам комфортно.

 

  Никто не хлопает меня по плечу и не спрашивает, что происходит. Я не нахожусь ни под каким давлением. Нет. Гонщики свободны поступать так, как считают нужным, но я не думаю, что первым пунктом в их списке дел стоит уход из нашей команды. Не считаю, что кто-то из них спешит это делать. Никто не убегает от нас. Если они так делают – это их выбор. Любая команда переживает взлёты и падения. В этом году в особенности сменилось много игроков. Вы видели, что перешёл Александр Кристофф, Марсель Киттель поменял команду, множество ключевых гонщиков выступают сейчас за другие команды. В спорте такое перемещение происходит постоянно. В нашем листе желаний долгосрочный контракт с Грегом Ван Аверматом и Ричи Портом.

 

 Но каждый свободен вести переговоры. Всегда хочется узнать свою цену на рынке, для этого необходимо разговаривать с другими. Сейчас ко мне подходят гонщики из других команд и их представители, спрашивают о том, чтобы выступать у нас в будущем.

 

У нас не было дискуссий о сезоне 2019 года. Никто не спрашивал меня, что происходит. Они дают нам делать то, что мы должны».

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Теги к статье: BMC Джим Очович

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  1. Сейтмеметов сейтхалил

    Вчера, 21:48 | Регистрация: 24.12.2017

    Дай бог, очович старый волк человек который имел команду в 80х у которого была севен элевен , во многом определившая развитие всего велоспорта в США. Человек который нашёл Армстронга и ,по слухам , он же его и похоронил.надеюсь все будет хорошо .

  2. velostar

    Сегодня, 06:29 | Регистрация: 14.07.2017

    Да че-за спорт такой. Постоянно от спонсоров все зависит

  3. Имя: Андрей

    ТОЛСТЫЙ МАЧО

    Сегодня, 06:48 | Регистрация: 11.07.2015

    настой от Очовича лучший продукт мирового велоспорта.так что не волнуемся)

    "мы должны жить, как гореть. иначе не успеем. иначе, жизнь кончится"

    «Стоит человеку выделиться из массы других, как у него появляются враги. Чтобы быть всеобщим любимцем, нужно быть посредственностью».
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Комментарии

  • Гонщик
    Команда Sunweb: «Том Дюмулин б ... (29)
    Гонщик-Фото

    Димуля единственный кто способен дёрнуть Фрумыча , Ары - Лопесы просто дети против них .

  • Гонщик
    Алехандро Вальверде – победите ... (10)
    Гонщик-Фото

    Цитата: ТОЛСТЫЙ МАЧО
    в 50 лет окончательно раскроется Вальверде и выиграет ТДФ)
    если вада не одумается и не раскроет его раньше .

  • ТОЛСТЫЙ МАЧО
    Страде Бьянке-2018. Маршрут (2)
    ТОЛСТЫЙ МАЧО-Фото

    первый раз пошаманю за Дюмулана.

  • Earl57
    Страде Бьянке-2018. Маршрут (2)
    Earl57-Фото

    Единственным двукратным победителем классики является завершивший карьеру Фабиан Канчеллара, побеждавший на гонке в 2012 и 2016 годах.

    Судя по приведенной выше картинке, Канчеллара побеждал три раза - в 2008, 2012 и 2016 гг, а Квятковский два раза - в 2014 и 2017.

    И в составах некоторых команд есть изменения. Например, у Бахрейна вместо Гаспаротто будет Марк Падун, у Скай - вместо Тао Геогеган Харта и Диего Розы - Лукаш Вишневский и Леонардо Бассо. 

  • ТОЛСТЫЙ МАЧО
    Джим Очович: «У команды BMC ес ... (3)
    ТОЛСТЫЙ МАЧО-Фото

    настой от Очовича лучший продукт мирового велоспорта.так что не волнуемся)

  • velostar
    Джим Очович: «У команды BMC ес ... (3)
    velostar-Фото

    Да че-за спорт такой. Постоянно от спонсоров все зависит

  • uran
    Le Samyn-2018 (1)
    uran-Фото

    Театр одного актера

  • Сейтмеметов сейтхалил
    Прогноз погоды на Страде Бьянк ... (14)
    Сейтмеметов сейтхалил-Фото
    Да спасибо что поправили , был уверен на этом именно.
  • Сейтмеметов сейтхалил
    Джим Очович: «У команды BMC ес ... (3)
    Сейтмеметов сейтхалил-Фото
    Дай бог, очович старый волк человек который имел команду в 80х у которого была севен элевен , во многом определившая развитие всего велоспорта в США. Человек который нашёл Армстронга и ,по слухам , он же его и похоронил.надеюсь все будет хорошо .
  • Zhanzhak
    Прогноз погоды на Страде Бьянк ... (14)
    Zhanzhak-Фото
    Стартует! Луценко капитан!

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2 Порт Р. (Aus) (BMC) 460
3 Девенинс Д. (Bel) (QST) 400
4 Улисси Д. (Ita) (UAE) 370
5 Вивиани И. (Ita) (QST) 362
6 Маккарти Д. (Aus) (BOH) 340
7 Вальверде А. (Esp) (MOV) 340
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