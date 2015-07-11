Джим Очович: «У команды BMC есть партнёры на 2019 год»

Джим Очович уверен в будущем команды BMC

Генеральный менеджер велокоманды BMC Джим Очович настаивает, что никакой угрозы будущему команды нет, что соглашения с партнёрами на 2019 год уже достигнуты. Об этом Очович рассказал журналистам на пресс-конференции в Бельгии. Напомним, что неуверенность в будущем команды BMC в недавнем интервью выразил один из капитанов команды Ричи Порт.

Джим Очович: «Команде уже 10 лет, и такого рода вопросы о спонсорах возникают каждый год. Наша политика заключается в том, что мы не разглашаем никаких условий контрактов, будь это соглашения со спонсорами или велогонщиками. У нас есть партнёры на 2019 год, но мы не делаем достоянием публики размер вложений. Партнёры хорошие. Мы вели переговоры со многими людьми, теми, кто находится вне нашей индустрии, и переговоры продолжаются. Могу сказать, что у нас идут обсуждения с большим количеством людей, занятых в разного рода бизнесе.

Сейчас только февраль. Впереди много времени, мы ни в коей мере не за бортом. Мы сильны, финансово обеспечены на оставшуюся часть сезона, что даёт нам возможность приложить силы и увеличить дополнительное финансирование. Как и любой команде, дополнительные фонды нам нужны. Каждая команда ищет спонсоров, за исключением, может быть, команды Sky. Все действуют так же, как и мы. Если поговорите с Патриком Лефевром, с любым другим менеджером, они скажут вам одно и то же – мы всегда ищем спонсоров.

Конечно, мы хотим создать новую платформу для команды и не хотим уменьшать наш размах. Мы хотим оставаться на том же качественно уровне, где находимся в настоящий момент, хотим быть конкурентоспособными в каждой гонке, где стартуем, будь это Гран-тур или классика, командная гонка на время или индивидуальная. Нам нравится наш баланс, нам комфортно.

Никто не хлопает меня по плечу и не спрашивает, что происходит. Я не нахожусь ни под каким давлением. Нет. Гонщики свободны поступать так, как считают нужным, но я не думаю, что первым пунктом в их списке дел стоит уход из нашей команды. Не считаю, что кто-то из них спешит это делать. Никто не убегает от нас. Если они так делают – это их выбор. Любая команда переживает взлёты и падения. В этом году в особенности сменилось много игроков. Вы видели, что перешёл Александр Кристофф, Марсель Киттель поменял команду, множество ключевых гонщиков выступают сейчас за другие команды. В спорте такое перемещение происходит постоянно. В нашем листе желаний долгосрочный контракт с Грегом Ван Аверматом и Ричи Портом.

Но каждый свободен вести переговоры. Всегда хочется узнать свою цену на рынке, для этого необходимо разговаривать с другими. Сейчас ко мне подходят гонщики из других команд и их представители, спрашивают о том, чтобы выступать у нас в будущем.

У нас не было дискуссий о сезоне 2019 года. Никто не спрашивал меня, что происходит. Они дают нам делать то, что мы должны».