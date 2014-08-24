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Андеровская велокоманда BMC Development закроется в конце сезона 2017 года

Андеровская велокоманда BMC Development закроется в конце сезона 2017 года

 

 

  Любительская команда для гонщиков до 23 лет BMC U-23 Development Team, основанная в 2013 году, будет закрыта в конце сезона 2017 года. Об этом сегодня объявил генеральный менеджер команды BMC Джим Очович (Jim Ochowicz).  

 

 Photo ©Michael Zanghellini

 

  Джим Очович: «BMC Development Team появилась в 2013 году. Создавая её, мы не думали о том, когда проект будет закончен, а ставили целью сделать  платформу для молодых спортсменов, которые могли бы организованно тренироваться и выступать в соревнованиях своей возрастной группы. Команда являлась базой молодых талантов для команды BMC. С момента основания молодёжной команды 8 гонщиков перешли в профессиональную команду BMC. Все они прогрессировали в BMC Development Team и выросли до команды Мирового тура.

 

  В отличие от прошлых лет, в наши дни большая часть велогонщиков пользуется услугами спортивных агентов, которые предлагают другим командам нанять этих спортсменов, а команды в свою очередь решают, будут ли они вкладывать средства в развитие гонщика. В сущности, мы сейчас развиваем наших спортсменов, за счёт средств как нашей команды, так и средств других команд.

 

  Международный союз велосипедистов не защищает команды, развивающие гонщиков, не существует регламента, который помог бы застраховать вложенные средства или трансферы гонщиков из команды в команду.

 

Мы гордимся всеми молодыми спортсменами, ставшими участниками нашей программы, и желаем им успеха в будущем. Персонал команды, великолепно заботившийся о будущих звёздах велоспорта, работал невероятно. И гонщики, и персонал, могут гордиться временем работы в  BMC Development Team».

 

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Теги к статье: BMC U-23 Development Team

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  1. Имя: Олег

    VeloCourier

    Сегодня, 21:53 | Регистрация: 24.08.2014

    увидим Сивакова в головной команде?

  2. Имя: VIKtor

    EL-Fenomeno

    Сегодня, 22:07 | Регистрация: 4.01.2015

    Цитата: VeloCourier
    увидим Сивакова в головной команде?

    скорее НЕТ чем да - цитата + ссылка:
    "Worth reading in the light of reports linking their star rider Pavel Sivakov to a neo-pro contract with Team Sky..." https://twitter.com/inrng/status/889501710602956800

     

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Комментарии

  • EL-Fenomeno
    Тур де Франс-2017. Результаты ... (52)
    EL-Fenomeno-Фото

    Цитата: kwwk
    Джиро смотрелось интересно пол одной причине, это новое имя в генерале - Дюмолан, а если бы он был раскрученным генеральщиком, то написали бы - колхоз.

    Джиро была №100 + маршрут там на юбилей создали офигенский (как по мне) маршрут, ну а Дюмолен просто внёс свою весомую лепту в тот самый интерес Джиро своим запредельным (да-да) выступлением на протяжении всех 20 дней. А насчёт "раскрученного генеральщика" так давайте дождемся того Тура, когда Крис и Том сразятся "в живую", тогда оценим все от и до: и горные атаки, и спуски, и конечно же разделки. Вот именно тогда и подведём итог насчёт зрелищности гранд-тура.

    Цитата: Starch27
    Ланда проиграл ту секунду, когда на 18-ом этапе Фрум подвёз Барде к Ланде

    Возможно вы и правы, ехал бы Ланда на результат максимальный для себя на том этапе (но не выше Фрума) так бы и было, но скорее всего Микэль "упустил" ту секунду на этапе №13, когда уехал в отрыв с НК, АК и ВБ; финишировал 4-м (ноу бонифакацьйон) и -2 секунды (вот она  "решающая потеря", которая аукнулась МЛМ в Марселе!) от победителя.

  • RexDroid
    Тур де Франс-2017. Результаты ... (52)
    RexDroid-Фото

    Цитата: Александра
    сам решит. И мне на девочек на подиуме любоваться не так уж интересно.))

    так любуйтесь на отважных героев, достижения которых венчает поцелуем красивая девушка. у здоровых людей обоих полов это вызывает только позитивные эмоции. остальное все - вне мифологии - зависть и тлен...

  • EL-Fenomeno
    Андеровская велокоманда BMC De ... (2)
    EL-Fenomeno-Фото

    Цитата: VeloCourier
    увидим Сивакова в головной команде?

    скорее НЕТ чем да - цитата + ссылка:
    "Worth reading in the light of reports linking their star rider Pavel Sivakov to a neo-pro contract with Team Sky..." https://twitter.com/inrng/status/889501710602956800

     

  • VeloCourier
    Андеровская велокоманда BMC De ... (2)
    VeloCourier-Фото

    увидим Сивакова в головной команде?

  • LLL
    VeloLIVE на "Велодроме Оранж ... (1)
    LLL-Фото

    Спасибо за статью. Вы ненадолго вернули атмосферу Тура. Читать было интересно, фото удачные, в общем, все супер. Молодцы!

  • GTX
    Тур де Франс-2017. Результаты ... (52)
    GTX-Фото
    Цитата: Shega
    Смотрела весь Тур (кроме последнего этапа), внимательно читала все комментарии... И не могу понять: с чего идут эти разговоры, что Фрум "не тот"... На основании того, что заключительная часть одного из  этапов
    ему дался тяжелее, чем все прочие? С его собственных слов? С подачи комментатора? Так практически на каждую фразу "Фрум отстает...Фрум ловит просвет" через очень короткое время звучало "Фрум догоняет...Фрум закрывает просвет".
    Скай доминировала как всегда... Скай контролировала все этапы. Ни разу...ни одного дня не было сомнений, что победит Фрум. Они просто не давали повода для сомнений. Разрывы короткие между ними и другими? Так, по-моему, это трезвый рассчет - везти Фрума в энергосберегающем режиме с учетом предстоящей Вуэльты, но в то же время обеспечить его победу на Туре. Возможно, я ошибаюсь, но именно это команда и делала весь Тур, что дало возможность говорить о том, что идет борьба... что есть надежда раздергать Скай... Разговоры были, а Скай продолжала ехать к победе)
    Не было бы Вуэльты, вели бы гонку по-другому. А так... все шансы ещё и следующий ГТ взять.
    Согласен, на Туре был такой же как и на прошлом. (спомните много ли он привез в горах в прошлом году?). Но на гонках первой части сезона был тенью себя, что и породило разговоры, что Фрум не тот. Я сам писал об этом
  • Александра
    Тур де Франс-2017. Результаты ... (52)
    Александра-Фото

    Цитата: pa3 3a pa3om
    отличный тур. смотрибельный и более интригующий по сравнению с прошлогодним. 
    награждения смотреть нужно было обязательно! на Вуэльте красивые девчонки победителей говорят целовать не будут, и кто не поедет, тех можно понять...

    Ну, кому что надо смотреть, каждый из нас уж как-нибудь сам решит. И мне на девочек на подиуме любоваться не так уж интересно.))

    А вот состав на Вуэльту буду ждать с нетерпением. Хотя, как я уже говорила, хороших гонщиков много, а тех, за кого болеешь, мало.)

  • Shega
    Тур де Франс-2017. Результаты ... (52)
    Shega-Фото

    Смотрела весь Тур (кроме последнего этапа), внимательно читала все комментарии... И не могу понять: с чего идут эти разговоры, что Фрум "не тот"... На основании того, что заключительная часть одного из  этапов

    ему дался тяжелее, чем все прочие? С его собственных слов? С подачи комментатора? Так практически на каждую фразу "Фрум отстает...Фрум ловит просвет" через очень короткое время звучало "Фрум догоняет...Фрум закрывает просвет".
    Скай доминировала как всегда... Скай контролировала все этапы. Ни разу...ни одного дня не было сомнений, что победит Фрум. Они просто не давали повода для сомнений. Разрывы короткие между ними и другими? Так, по-моему, это трезвый рассчет - везти Фрума в энергосберегающем режиме с учетом предстоящей Вуэльты, но в то же время обеспечить его победу на Туре. Возможно, я ошибаюсь, но именно это команда и делала весь Тур, что дало возможность говорить о том, что идет борьба... что есть надежда раздергать Скай... Разговоры были, а Скай продолжала ехать к победе)
    Не было бы Вуэльты, вели бы гонку по-другому. А так... все шансы ещё и следующий ГТ взять.

  • SSS
    Тур де Франс-2017. Результаты ... (52)
    SSS-Фото
    Цитата: Anna P.
    Фрум лучший горняк среди раздельщиков и лучший раздельщик среди горняков! 
    Ура, открыт секрет успеха!
    Команда Скай - вот кто выиграл этот тур. С такой командой (во всех смыслах - организации, дисциплины, самоотдачи) не только Фрум мог бы...
    Сейчас меня закидают помидорами... Не надо...
    Хорошо хоть не "с такой командой и я бы смогла..." :)
  • velostar
    Фоторепортаж Влада Богомолова ... (1)
    velostar-Фото

    юниоры на пинареллах.

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Гонщик Команда Очки
1 Ван Авермат Г. (Bel) (BMC) 2628
2 Вальверде А. (Spa) (MOV) 2105
3 Мартин Д. (Irl) (QST) 2040
4 Дюмулин Т. (Ned) (SUN) 1882
5 Дюмулин Т. (Ned) (SUN) 1851
6 Фрум К. (GBr) (SKY) 1824
7 Квятковски М. (Pol) (SKY) 1771
8 Жильбер Ф. (Bel) (QST) 1765
9 Кинтана Н. (Col) (MOV) 1711
10 Саган П. (Svk) (BOH) 1570

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