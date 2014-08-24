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Андеровская велокоманда BMC Development закроется в конце сезона 2017 года
Любительская команда для гонщиков до 23 лет BMC U-23 Development Team, основанная в 2013 году, будет закрыта в конце сезона 2017 года. Об этом сегодня объявил генеральный менеджер команды BMC Джим Очович (Jim Ochowicz).
Photo ©Michael Zanghellini
Джим Очович: «BMC Development Team появилась в 2013 году. Создавая её, мы не думали о том, когда проект будет закончен, а ставили целью сделать платформу для молодых спортсменов, которые могли бы организованно тренироваться и выступать в соревнованиях своей возрастной группы. Команда являлась базой молодых талантов для команды BMC. С момента основания молодёжной команды 8 гонщиков перешли в профессиональную команду BMC. Все они прогрессировали в BMC Development Team и выросли до команды Мирового тура.
В отличие от прошлых лет, в наши дни большая часть велогонщиков пользуется услугами спортивных агентов, которые предлагают другим командам нанять этих спортсменов, а команды в свою очередь решают, будут ли они вкладывать средства в развитие гонщика. В сущности, мы сейчас развиваем наших спортсменов, за счёт средств как нашей команды, так и средств других команд.
Международный союз велосипедистов не защищает команды, развивающие гонщиков, не существует регламента, который помог бы застраховать вложенные средства или трансферы гонщиков из команды в команду.
Мы гордимся всеми молодыми спортсменами, ставшими участниками нашей программы, и желаем им успеха в будущем. Персонал команды, великолепно заботившийся о будущих звёздах велоспорта, работал невероятно. И гонщики, и персонал, могут гордиться временем работы в BMC Development Team».
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EL-Fenomeno
Тур де Франс-2017. Результаты ... (52)
Цитата: kwwk
Джиро смотрелось интересно пол одной причине, это новое имя в генерале - Дюмолан, а если бы он был раскрученным генеральщиком, то написали бы - колхоз.
Джиро была №100 + маршрут там на юбилей создали офигенский (как по мне) маршрут, ну а Дюмолен просто внёс свою весомую лепту в тот самый интерес Джиро своим запредельным (да-да) выступлением на протяжении всех 20 дней. А насчёт "раскрученного генеральщика" так давайте дождемся того Тура, когда Крис и Том сразятся "в живую", тогда оценим все от и до: и горные атаки, и спуски, и конечно же разделки. Вот именно тогда и подведём итог насчёт зрелищности гранд-тура.
Цитата: Starch27
Ланда проиграл ту секунду, когда на 18-ом этапе Фрум подвёз Барде к Ланде
Возможно вы и правы, ехал бы Ланда на результат максимальный для себя на том этапе (но не выше Фрума) так бы и было, но скорее всего Микэль "упустил" ту секунду на этапе №13, когда уехал в отрыв с НК, АК и ВБ; финишировал 4-м (ноу бонифакацьйон) и -2 секунды (вот она "решающая потеря", которая аукнулась МЛМ в Марселе!) от победителя.
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RexDroid
Тур де Франс-2017. Результаты ... (52)
Цитата: Александра
сам решит. И мне на девочек на подиуме любоваться не так уж интересно.))
так любуйтесь на отважных героев, достижения которых венчает поцелуем красивая девушка. у здоровых людей обоих полов это вызывает только позитивные эмоции. остальное все - вне мифологии - зависть и тлен...
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GTX
Тур де Франс-2017. Результаты ... (52)
Цитата: Shega
Смотрела весь Тур (кроме последнего этапа), внимательно читала все комментарии... И не могу понять: с чего идут эти разговоры, что Фрум "не тот"... На основании того, что заключительная часть одного из этапов
ему дался тяжелее, чем все прочие? С его собственных слов? С подачи комментатора? Так практически на каждую фразу "Фрум отстает...Фрум ловит просвет" через очень короткое время звучало "Фрум догоняет...Фрум закрывает просвет".
Скай доминировала как всегда... Скай контролировала все этапы. Ни разу...ни одного дня не было сомнений, что победит Фрум. Они просто не давали повода для сомнений. Разрывы короткие между ними и другими? Так, по-моему, это трезвый рассчет - везти Фрума в энергосберегающем режиме с учетом предстоящей Вуэльты, но в то же время обеспечить его победу на Туре. Возможно, я ошибаюсь, но именно это команда и делала весь Тур, что дало возможность говорить о том, что идет борьба... что есть надежда раздергать Скай... Разговоры были, а Скай продолжала ехать к победе)
Не было бы Вуэльты, вели бы гонку по-другому. А так... все шансы ещё и следующий ГТ взять.
Согласен, на Туре был такой же как и на прошлом. (спомните много ли он привез в горах в прошлом году?). Но на гонках первой части сезона был тенью себя, что и породило разговоры, что Фрум не тот. Я сам писал об этом
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Александра
Тур де Франс-2017. Результаты ... (52)
Цитата: pa3 3a pa3om
отличный тур. смотрибельный и более интригующий по сравнению с прошлогодним.
награждения смотреть нужно было обязательно! на Вуэльте красивые девчонки победителей говорят целовать не будут, и кто не поедет, тех можно понять...
Ну, кому что надо смотреть, каждый из нас уж как-нибудь сам решит. И мне на девочек на подиуме любоваться не так уж интересно.))
А вот состав на Вуэльту буду ждать с нетерпением. Хотя, как я уже говорила, хороших гонщиков много, а тех, за кого болеешь, мало.)
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Shega
Тур де Франс-2017. Результаты ... (52)
Смотрела весь Тур (кроме последнего этапа), внимательно читала все комментарии... И не могу понять: с чего идут эти разговоры, что Фрум "не тот"... На основании того, что заключительная часть одного из этапов
ему дался тяжелее, чем все прочие? С его собственных слов? С подачи комментатора? Так практически на каждую фразу "Фрум отстает...Фрум ловит просвет" через очень короткое время звучало "Фрум догоняет...Фрум закрывает просвет".
Скай доминировала как всегда... Скай контролировала все этапы. Ни разу...ни одного дня не было сомнений, что победит Фрум. Они просто не давали повода для сомнений. Разрывы короткие между ними и другими? Так, по-моему, это трезвый рассчет - везти Фрума в энергосберегающем режиме с учетом предстоящей Вуэльты, но в то же время обеспечить его победу на Туре. Возможно, я ошибаюсь, но именно это команда и делала весь Тур, что дало возможность говорить о том, что идет борьба... что есть надежда раздергать Скай... Разговоры были, а Скай продолжала ехать к победе)
Не было бы Вуэльты, вели бы гонку по-другому. А так... все шансы ещё и следующий ГТ взять.
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SSS
Тур де Франс-2017. Результаты ... (52)
Цитата: Anna P.
Фрум лучший горняк среди раздельщиков и лучший раздельщик среди горняков!
Ура, открыт секрет успеха!
Команда Скай - вот кто выиграл этот тур. С такой командой (во всех смыслах - организации, дисциплины, самоотдачи) не только Фрум мог бы...
Сейчас меня закидают помидорами... Не надо...
Хорошо хоть не "с такой командой и я бы смогла..." :)
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