Андеровская велокоманда BMC Development закроется в конце сезона 2017 года

EL-Fenomeno

Тур де Франс-2017. Результаты ... (52) Цитата: kwwk Джиро смотрелось интересно пол одной причине, это новое имя в генерале - Дюмолан, а если бы он был раскрученным генеральщиком, то написали бы - колхоз. Джиро была №100 + маршрут там на юбилей создали офигенский (как по мне) маршрут, ну а Дюмолен просто внёс свою весомую лепту в тот самый интерес Джиро своим запредельным (да-да) выступлением на протяжении всех 20 дней. А насчёт "раскрученного генеральщика" так давайте дождемся того Тура, когда Крис и Том сразятся "в живую", тогда оценим все от и до: и горные атаки, и спуски, и конечно же разделки. Вот именно тогда и подведём итог насчёт зрелищности гранд-тура. Цитата: Starch27 Ланда проиграл ту секунду, когда на 18-ом этапе Фрум подвёз Барде к Ланде

Возможно вы и правы, ехал бы Ланда на результат максимальный для себя на том этапе (но не выше Фрума) так бы и было, но скорее всего Микэль "упустил" ту секунду на этапе №13, когда уехал в отрыв с НК, АК и ВБ; финишировал 4-м (ноу бонифакацьйон) и -2 секунды (вот она "решающая потеря", которая аукнулась МЛМ в Марселе!) от победителя. Возможно вы и правы, ехал бы Ланда на результат максимальный для себя на том этапе (но не выше Фрума) так бы и было, но скорее всего Микэль "упустил" ту секунду на этапе №13, когда уехал в отрыв с НК, АК и ВБ; финишировал 4-м (ноу бонифакацьйон) и -2 секунды (вот она "решающая потеря", которая аукнулась МЛМ в Марселе!) от победителя.

RexDroid

Тур де Франс-2017. Результаты ... (52) Цитата: Александра сам решит. И мне на девочек на подиуме любоваться не так уж интересно.)) так любуйтесь на отважных героев, достижения которых венчает поцелуем красивая девушка. у здоровых людей обоих полов это вызывает только позитивные эмоции. остальное все - вне мифологии - зависть и тлен...

EL-Fenomeno

Андеровская велокоманда BMC De ... (2) Цитата: VeloCourier увидим Сивакова в головной команде? скорее НЕТ чем да - цитата + ссылка:

"Worth reading in the light of reports linking their star rider Pavel Sivakov to a neo-pro contract with Team Sky..." https://twitter.com/inrng/status/889501710602956800

VeloCourier

Андеровская велокоманда BMC De ... (2) увидим Сивакова в головной команде?

LLL

VeloLIVE на "Велодроме Оранж ... (1) Спасибо за статью. Вы ненадолго вернули атмосферу Тура. Читать было интересно, фото удачные, в общем, все супер. Молодцы!

GTX

Тур де Франс-2017. Результаты ... (52) Цитата: Shega Смотрела весь Тур (кроме последнего этапа), внимательно читала все комментарии... И не могу понять: с чего идут эти разговоры, что Фрум "не тот"... На основании того, что заключительная часть одного из этапов

ему дался тяжелее, чем все прочие? С его собственных слов? С подачи комментатора? Так практически на каждую фразу "Фрум отстает...Фрум ловит просвет" через очень короткое время звучало "Фрум догоняет...Фрум закрывает просвет".

Скай доминировала как всегда... Скай контролировала все этапы. Ни разу...ни одного дня не было сомнений, что победит Фрум. Они просто не давали повода для сомнений. Разрывы короткие между ними и другими? Так, по-моему, это трезвый рассчет - везти Фрума в энергосберегающем режиме с учетом предстоящей Вуэльты, но в то же время обеспечить его победу на Туре. Возможно, я ошибаюсь, но именно это команда и делала весь Тур, что дало возможность говорить о том, что идет борьба... что есть надежда раздергать Скай... Разговоры были, а Скай продолжала ехать к победе)

Не было бы Вуэльты, вели бы гонку по-другому. А так... все шансы ещё и следующий ГТ взять.

Согласен, на Туре был такой же как и на прошлом. (спомните много ли он привез в горах в прошлом году?). Но на гонках первой части сезона был тенью себя, что и породило разговоры, что Фрум не тот. Я сам писал об этом Согласен, на Туре был такой же как и на прошлом. (спомните много ли он привез в горах в прошлом году?). Но на гонках первой части сезона был тенью себя, что и породило разговоры, что Фрум не тот. Я сам писал об этом

Александра

Тур де Франс-2017. Результаты ... (52) Цитата: pa3 3a pa3om отличный тур. смотрибельный и более интригующий по сравнению с прошлогодним.

награждения смотреть нужно было обязательно! на Вуэльте красивые девчонки победителей говорят целовать не будут, и кто не поедет, тех можно понять...

Ну, кому что надо смотреть, каждый из нас уж как-нибудь сам решит. И мне на девочек на подиуме любоваться не так уж интересно.)) А вот состав на Вуэльту буду ждать с нетерпением. Хотя, как я уже говорила, хороших гонщиков много, а тех, за кого болеешь, мало.)

Shega

Тур де Франс-2017. Результаты ... (52) Смотрела весь Тур (кроме последнего этапа), внимательно читала все комментарии... И не могу понять: с чего идут эти разговоры, что Фрум "не тот"... На основании того, что заключительная часть одного из этапов ему дался тяжелее, чем все прочие? С его собственных слов? С подачи комментатора? Так практически на каждую фразу "Фрум отстает...Фрум ловит просвет" через очень короткое время звучало "Фрум догоняет...Фрум закрывает просвет".

Скай доминировала как всегда... Скай контролировала все этапы. Ни разу...ни одного дня не было сомнений, что победит Фрум. Они просто не давали повода для сомнений. Разрывы короткие между ними и другими? Так, по-моему, это трезвый рассчет - везти Фрума в энергосберегающем режиме с учетом предстоящей Вуэльты, но в то же время обеспечить его победу на Туре. Возможно, я ошибаюсь, но именно это команда и делала весь Тур, что дало возможность говорить о том, что идет борьба... что есть надежда раздергать Скай... Разговоры были, а Скай продолжала ехать к победе)

Не было бы Вуэльты, вели бы гонку по-другому. А так... все шансы ещё и следующий ГТ взять.

SSS

Тур де Франс-2017. Результаты ... (52) Цитата: Anna P. Фрум лучший горняк среди раздельщиков и лучший раздельщик среди горняков!

Ура, открыт секрет успеха!

Команда Скай - вот кто выиграл этот тур. С такой командой (во всех смыслах - организации, дисциплины, самоотдачи) не только Фрум мог бы...

Сейчас меня закидают помидорами... Не надо...

Хорошо хоть не "с такой командой и я бы смогла..." :) Хорошо хоть не "с такой командой и я бы смогла..." :)

velostar

Фоторепортаж Влада Богомолова ... (1) юниоры на пинареллах.