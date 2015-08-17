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Андрей Амадор надеется перейти в команду Ineos

Андрей Амадор: «Мне необходима новая атмосфера и новые цели»

 

 

   10 лет назад Андрей Амадор стал гонщиком Мирового тура и с тех пор выступал под руководством Эусебио Унсуэ в команде Movistar.  После продления контракта с командой Movistar и конфликта его агента с Эусебио Унсуэ, 33-летний костариканский гонщик решил перейти в команду Ineos вслед за Ричардом Карапасом, и теперь судьба контракта с командой Ineos в руках Международного союза велосипедистов (UCI).

 

  В интервью сайту Joan Seguidor Андрей Амадор рассказал о своих надеждах на следующий сезон, о том, как начиналась его карьера в велоспорте и о том, какую победу он мечтает одержать.

 

PHOTO CREDIT: ANSA - PERI / DI MEO / ZENNARO

 

- Какие воспоминания остались о том, что было 10 лет назад или чуть больше?

 

- Как бывает, нужно было оказаться в правильном месте в правильное время. Маноло Аскона (Manolo Azcona), директор любительской команды Lizarte, приехал в Коста-Рику, чтобы прочитать несколько лекций в университете. И тогда с ним поговорили обо мне. Хосе Адран Бонилья (Jose Adran Bonilla), профессиональный гонщик команды Comunidad Valenciana, мне помог, рекомендовал меня без колебаний, хотя я уже выступал в Испании, в гонке Circuito Montañés.

 

  В 2007 году Маноло Аскона со мной связался. Для меня он был как отец, дал мне всё – и дом, и заботу, в которой нуждается ребёнок, приехавший из далёкой страны. Мне очень повезло, что я с ним встретился. Помню эти зимы в Наварре, холод, в котором оказался после жары моей страны. Когда приехал в аэропорт Памплоны, пошёл в магазин Movistar, чтобы купить карту на мобильный телефон. И смотрите, где я в итоге начал выступать.

 

- Всё казалось другим?

 

- Для такого ребёнка, каким тогда был я, да. Мы приехали в компанию Pinarello, они стали снимать мерки для велосипеда, нового велосипеда. А все велосипеды, которые были у меня в моей стране, попадали ко мне через вторые или третьи руки. Всё было новым. Перемены были значительными. Человек, который ждал меня в аэропорту, даже не знал, как я выгляжу, не то, что теперь, когда люди могут узнать, даже когда мне не хочется. Я приехал полный неуверенности, с чемоданом, в который положил печенье из моей страны и трансформатор для бытовых электроприборов. Когда Маноло это увидел, не мог поверить своим глазам.

 

  А теперь я здесь, у меня дочка, семья, дом. Когда приехал, чувствовал здесь себя иностранцем, а теперь так чувствую, когда приезжаю в Коста-Рику.

 

- Как Андрей Амадор завоевал репутацию отличного грегари?

 

- Скажу без ложной скромности, когда был любителем, мне удалось выиграть несколько гонок. Но переход в профессионалы стал ударом, стеной, преодоление которой стоило мне больших усилий. Мне было тяжело адаптироваться. Через какое-то время находишь своё место и видишь, где можешь быть наиболее полезным. Все хотят выигрывать, но когда не получается, можешь помогать другим одержать победу. Ключевой момент – испытывать удовольствие от того, что делаешь. Movistar была командой с великолепными грегари от Ченте до Ластраса и Эрвити. Я всегда старался у них учиться.

 

- Что значит быть хорошим грегари?

 

- Прежде всего, не увиливать от работы.

 

- Но у тебя были моменты в Movistar …

 

- В личном плане было потрясающе увидеть, что можешь играть важную роль, как было на Джиро д’Италия-2015, где почти финишировал на подиуме. Никогда в своей жизни не чувствовал себя лучше физически. И  это было после сложной травмы, которую получил на Харельбеке, когда форма была ещё лучше, но я упал и сломал локоть. В Ричмонде на чемпионате мира вместе с командой в командной гонке на время стал бронзовым призёром.

 

 - Ineos -  хорошо звучит.

 

- Конечно, я хочу перейти в команду Ineos. Сейчас ситуация неопределённая, но мне необходима новая атмосфера, новые цели. С радостью вспоминаю 10 лет, которые выступал в команде Movistar, и эти воспоминания навсегда останутся со мной. Но мне нужна перемена. Надеюсь, ситуация скоро прояснится.

 

- Чем команда Ineos привлекает так много талантов?

 

- Ineos – команда-образец, на которую равняются с тех пор, как они пришли в велоспорт. Они принесли в спорт последние технологические достижения, произвели революцию в работе.

 

- Как к ним относятся соперники?

 

- Конечно, как соперников, мы оцениваем их очень высоко. Восхищаемся тем, как они доминируют на Тур де Франс, гонке, которую труднее всего контролировать. Они стартуют с великолепной восьмёркой, не впадают в отчаяние, ставят командные интересы выше личных, работают вместе, не становясь друг другу соперниками.

 

Они стартуют командой, из которой пятеро могут войти в топ-10, а двое или трое - финишировать на подиуме.

 

- У них много звёзд, а другие только придут в команду, например, Ричард Карапас.

 

- Ричард может совершенствоваться. Он из тех гонщиков, которые приносят в команду спокойствие и уверенность.

 

- Роль Ричарда Карапаса в команде Ineos понятна, но что насчёт роли Андрея Амадора в Ineos?

 

- Пока не ясно, но, учитывая, что я прикладываю много сил ради победы, могу усилить группу и быть важным гонщиком в решающие моменты. Сейчас я стал менее импульсивным, более зрелым, это заметно по моей работе на других.

 

- Перейдём к желаниям на 2020 год…

 

- Хочу, чтобы здоровье позволяла наслаждаться профессией. Годы идут и, не желая того, становишься более осторожным. Были времена, когда считал себя бессмертным, но теперь думаю о семье.

 

- А что Андрей Амадор просит у нового года в спортивном плане?

 

- Победу на брусчатой классике.

 

По материалам Joanseguidor.com/ Andrey Amador, sin filtros  

 

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Теги к статье: Андрей Амадор

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  1. Имя: Жанна

    Zhanzhak

    Вчера, 23:22 | Регистрация: 14.12.2015

    “...ставят командные интересы выше личных, работают вместе, не становясь друг другу соперниками.”

     

     

     

    без комментариев 

     

  2. Имя: 0xF3759DF

    0x5F375A86

    Вчера, 23:42 | Регистрация: 17.08.2015

    Что-то Эусебио Унсуэ теряет своих ключевых гонщиков одного за другим: сперва братья Изагирре ушли, теперь разом Карапас, Ланда и Кинтана, а за ними еще и Амадор.

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Комментарии

  • 0x5F375A86
    Андрей Амадор надеется перейти ... (2)
    0x5F375A86-Фото

    Что-то Эусебио Унсуэ теряет своих ключевых гонщиков одного за другим: сперва братья Изагирре ушли, теперь разом Карапас, Ланда и Кинтана, а за ними еще и Амадор.

  • Fara
    Команда «Астана Про Тим» предс ... (17)
    Fara-Фото
    Цитата: Astanaforever
    Цитата: Адриен
    Цитата: Ice
    Цитата: Freejazz
    Это не вопрос технарей - это вопрос спонсорства.
    Несколько лет назад Катюша страдала на Фокусах, а перед этим на Фокусах страдал Милрам, что не мешало Катюше прыгнуть на грабли.
    Деннис не может ездить на Мериде, что даже готов разругаться с командой, но Мериду продолжает использовать Бахрейн, даже при возможностях шейхов и своих итальянских корнях. Менеджмент решает из финансовых соображений, а не исходя из мнения технарей.

    Астана - команда, заряженная на победы и борьбу в ГТ, в жизни не будет такого, чтобы решение принималось исключительно из финансовых соображений. Учитываются все мнения и находится вариант, который максимально отвечает определенным требованиям. Фокусы - понятно, но как бы там ни было с Вильерами, может, они и не мелькают везде, но на них никогда не было волны негатива, поэтому хуже точно не будет. А скорее всего, не будут они так ломаться, как ломался байк под Лопесом в прошлом сезоне в самые ответственные моменты.
    Ну, у Лопеса было много заморочек и с техникой и с "пилотажем" - и кажется, что это всё же проблема не железа , а САМОГО спортсмена. Говоря об Аргонах - команда одержала большое количество побед в 2019 именно на них. Разве  это не говорит о КАЧЕСТВЕ велосипедов ? Вспомните знаменитый ЮЗ Фульгсанга на мокром асфальте. Конечно, основная заслуга самого спортсмена, мастерства. Но ПРОДЕМОНСТРИРОВАТЬ его можно было только на ХОРОШЕЙ, УПРАВЛЯЕМОЙ технике... Причину смены велосипеда мы не знаем, но мне кажется , что она - не в качестве. Вполне возможен отказ САМОГО Аргона от спонсорства. Например , по финансовым причинам...
    Я слышал, что Аргон просто не потянул. Вино их загрузил не только Астану, но и женскую Астану и континентальную мужскую Астану сити..и еще и юношескую с трековой. Вот Аргон и поплыл в финансах. Но, что удивительно контракт разорвали, а канадец Уго Уль остался в команде с самым долгосрочным контрактом в команде аж до 2023 года. Ни у кого такого контракта нет в команде. А он был довеском Аргона. .все знают. Но в любом случае Аргону респект за технический вклад побнд Астаны. Хорошие байки.. По крайней мере имя они себе сделали в мире великов с помощью Астаны.
    Уго Уль остался потому что компания premier tech остался))
  • Zhanzhak
    Андрей Амадор надеется перейти ... (2)
    Zhanzhak-Фото

    “...ставят командные интересы выше личных, работают вместе, не становясь друг другу соперниками.”

     

     

     

    без комментариев 

     

  • uran
    Команда «Астана Про Тим» предс ... (17)
    uran-Фото
    [quote=Freejazz][/quote]А там что рама ломалась?Или у них навесное собственное?[/quote]
    Я тут задавал уже это  вопрос, но никто не ответил - интнрнсно, связана ли конструкция рамы с повышенной ломучестью навески?
    [/quote] Единственное что приходит на ум это ширина каретки и чейнлайн, но это +- пару мм в зависимости от предпочтений гонщика. Ещё база короче или длиннее. Основное это настройка и адекватная работа переключателем.
  • RVL
    Команда «Астана Про Тим» предс ... (17)
    RVL-Фото
    Это сколько велов не потянул Аргон?
  • Astanaforever
    Команда «Астана Про Тим» предс ... (17)
    Astanaforever-Фото
    Цитата: Адриен
    Цитата: Ice
    Цитата: Freejazz
    Это не вопрос технарей - это вопрос спонсорства.
    Несколько лет назад Катюша страдала на Фокусах, а перед этим на Фокусах страдал Милрам, что не мешало Катюше прыгнуть на грабли.
    Деннис не может ездить на Мериде, что даже готов разругаться с командой, но Мериду продолжает использовать Бахрейн, даже при возможностях шейхов и своих итальянских корнях. Менеджмент решает из финансовых соображений, а не исходя из мнения технарей.

    Астана - команда, заряженная на победы и борьбу в ГТ, в жизни не будет такого, чтобы решение принималось исключительно из финансовых соображений. Учитываются все мнения и находится вариант, который максимально отвечает определенным требованиям. Фокусы - понятно, но как бы там ни было с Вильерами, может, они и не мелькают везде, но на них никогда не было волны негатива, поэтому хуже точно не будет. А скорее всего, не будут они так ломаться, как ломался байк под Лопесом в прошлом сезоне в самые ответственные моменты.
    Ну, у Лопеса было много заморочек и с техникой и с "пилотажем" - и кажется, что это всё же проблема не железа , а САМОГО спортсмена. Говоря об Аргонах - команда одержала большое количество побед в 2019 именно на них. Разве  это не говорит о КАЧЕСТВЕ велосипедов ? Вспомните знаменитый ЮЗ Фульгсанга на мокром асфальте. Конечно, основная заслуга самого спортсмена, мастерства. Но ПРОДЕМОНСТРИРОВАТЬ его можно было только на ХОРОШЕЙ, УПРАВЛЯЕМОЙ технике... Причину смены велосипеда мы не знаем, но мне кажется , что она - не в качестве. Вполне возможен отказ САМОГО Аргона от спонсорства. Например , по финансовым причинам...
    Я слышал, что Аргон просто не потянул. Вино их загрузил не только Астану, но и женскую Астану и континентальную мужскую Астану сити..и еще и юношескую с трековой. Вот Аргон и поплыл в финансах. Но, что удивительно контракт разорвали, а канадец Уго Уль остался в команде с самым долгосрочным контрактом в команде аж до 2023 года. Ни у кого такого контракта нет в команде. А он был довеском Аргона. .все знают. Но в любом случае Аргону респект за технический вклад побнд Астаны. Хорошие байки.. По крайней мере имя они себе сделали в мире великов с помощью Астаны.
  • Адриен
    Команда «Астана Про Тим» предс ... (17)
    Адриен-Фото

    Цитата: Ice
    Цитата: Freejazz
    Это не вопрос технарей - это вопрос спонсорства.
    Несколько лет назад Катюша страдала на Фокусах, а перед этим на Фокусах страдал Милрам, что не мешало Катюше прыгнуть на грабли.
    Деннис не может ездить на Мериде, что даже готов разругаться с командой, но Мериду продолжает использовать Бахрейн, даже при возможностях шейхов и своих итальянских корнях. Менеджмент решает из финансовых соображений, а не исходя из мнения технарей.

    Астана - команда, заряженная на победы и борьбу в ГТ, в жизни не будет такого, чтобы решение принималось исключительно из финансовых соображений. Учитываются все мнения и находится вариант, который максимально отвечает определенным требованиям. Фокусы - понятно, но как бы там ни было с Вильерами, может, они и не мелькают везде, но на них никогда не было волны негатива, поэтому хуже точно не будет. А скорее всего, не будут они так ломаться, как ломался байк под Лопесом в прошлом сезоне в самые ответственные моменты.
    Ну, у Лопеса было много заморочек и с техникой и с "пилотажем" - и кажется, что это всё же проблема не железа , а САМОГО спортсмена. Говоря об Аргонах - команда одержала большое количество побед в 2019 именно на них. Разве  это не говорит о КАЧЕСТВЕ велосипедов ? Вспомните знаменитый ЮЗ Фульгсанга на мокром асфальте. Конечно, основная заслуга самого спортсмена, мастерства. Но ПРОДЕМОНСТРИРОВАТЬ его можно было только на ХОРОШЕЙ, УПРАВЛЯЕМОЙ технике... Причину смены велосипеда мы не знаем, но мне кажется , что она - не в качестве. Вполне возможен отказ САМОГО Аргона от спонсорства. Например , по финансовым причинам...

  • Freejazz
    Команда «Астана Про Тим» предс ... (17)
    Freejazz-Фото
    На Вилиеры никто и не катит оссобо - многие используют (и я в том числе) и довольны. Сомнения только в некоторый Вашей идеалистичности о выборе. Несколько лет назад Кольнаго не было в протуре - потом появилось. Вилиер - то был, то исчезал, то опять появлялся. Некоторые малые итальянские, французские и бельгийские бренды так и мотаются по задворкам. И здесь вопрос сочетания видения менеджмента производителя вложиться в тех.поддержку со всеми вытекающими. И если это выгодно велокоманде, то не то-что на Аргонах и Вилиерах - на Аистах будут ездить и, кстати, приносить результаты.
  • Freejazz
    Команда «Астана Про Тим» предс ... (17)
    Freejazz-Фото

    [/quote]А там что рама ломалась?Или у них навесное собственное?[/quote]

    Я тут задавал уже это  вопрос, но никто не ответил - интнрнсно, связана ли конструкция рамы с повышенной ломучестью навески?

  • uran
    Команда «Астана Про Тим» предс ... (17)
    uran-Фото
    Цитата: Ice
    Цитата: Freejazz
    Это не вопрос технарей - это вопрос спонсорства.
    Несколько лет назад Катюша страдала на Фокусах, а перед этим на Фокусах страдал Милрам, что не мешало Катюше прыгнуть на грабли.
    Деннис не может ездить на Мериде, что даже готов разругаться с командой, но Мериду продолжает использовать Бахрейн, даже при возможностях шейхов и своих итальянских корнях. Менеджмент решает из финансовых соображений, а не исходя из мнения технарей.

    Астана - команда, заряженная на победы и борьбу в ГТ, в жизни не будет такого, чтобы решение принималось исключительно из финансовых соображений. Учитываются все мнения и находится вариант, который максимально отвечает определенным требованиям. Фокусы - понятно, но как бы там ни было с Вильерами, может, они и не мелькают везде, но на них никогда не было волны негатива, поэтому хуже точно не будет. А скорее всего, не будут они так ломаться, как ломался байк под Лопесом в прошлом сезоне в самые ответственные моменты.
    А там что рама ломалась? Или у них навесное собственное?

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