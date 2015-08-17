Андрей Амадор надеется перейти в команду Ineos

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- Дата:
- Вчера, 22:43
Андрей Амадор: «Мне необходима новая атмосфера и новые цели»
10 лет назад Андрей Амадор стал гонщиком Мирового тура и с тех пор выступал под руководством Эусебио Унсуэ в команде Movistar. После продления контракта с командой Movistar и конфликта его агента с Эусебио Унсуэ, 33-летний костариканский гонщик решил перейти в команду Ineos вслед за Ричардом Карапасом, и теперь судьба контракта с командой Ineos в руках Международного союза велосипедистов (UCI).
В интервью сайту Joan Seguidor Андрей Амадор рассказал о своих надеждах на следующий сезон, о том, как начиналась его карьера в велоспорте и о том, какую победу он мечтает одержать.
PHOTO CREDIT: ANSA - PERI / DI MEO / ZENNARO
- Какие воспоминания остались о том, что было 10 лет назад или чуть больше?
- Как бывает, нужно было оказаться в правильном месте в правильное время. Маноло Аскона (Manolo Azcona), директор любительской команды Lizarte, приехал в Коста-Рику, чтобы прочитать несколько лекций в университете. И тогда с ним поговорили обо мне. Хосе Адран Бонилья (Jose Adran Bonilla), профессиональный гонщик команды Comunidad Valenciana, мне помог, рекомендовал меня без колебаний, хотя я уже выступал в Испании, в гонке Circuito Montañés.
В 2007 году Маноло Аскона со мной связался. Для меня он был как отец, дал мне всё – и дом, и заботу, в которой нуждается ребёнок, приехавший из далёкой страны. Мне очень повезло, что я с ним встретился. Помню эти зимы в Наварре, холод, в котором оказался после жары моей страны. Когда приехал в аэропорт Памплоны, пошёл в магазин Movistar, чтобы купить карту на мобильный телефон. И смотрите, где я в итоге начал выступать.
- Всё казалось другим?
- Для такого ребёнка, каким тогда был я, да. Мы приехали в компанию Pinarello, они стали снимать мерки для велосипеда, нового велосипеда. А все велосипеды, которые были у меня в моей стране, попадали ко мне через вторые или третьи руки. Всё было новым. Перемены были значительными. Человек, который ждал меня в аэропорту, даже не знал, как я выгляжу, не то, что теперь, когда люди могут узнать, даже когда мне не хочется. Я приехал полный неуверенности, с чемоданом, в который положил печенье из моей страны и трансформатор для бытовых электроприборов. Когда Маноло это увидел, не мог поверить своим глазам.
А теперь я здесь, у меня дочка, семья, дом. Когда приехал, чувствовал здесь себя иностранцем, а теперь так чувствую, когда приезжаю в Коста-Рику.
- Как Андрей Амадор завоевал репутацию отличного грегари?
- Скажу без ложной скромности, когда был любителем, мне удалось выиграть несколько гонок. Но переход в профессионалы стал ударом, стеной, преодоление которой стоило мне больших усилий. Мне было тяжело адаптироваться. Через какое-то время находишь своё место и видишь, где можешь быть наиболее полезным. Все хотят выигрывать, но когда не получается, можешь помогать другим одержать победу. Ключевой момент – испытывать удовольствие от того, что делаешь. Movistar была командой с великолепными грегари от Ченте до Ластраса и Эрвити. Я всегда старался у них учиться.
- Что значит быть хорошим грегари?
- Прежде всего, не увиливать от работы.
- Но у тебя были моменты в Movistar …
- В личном плане было потрясающе увидеть, что можешь играть важную роль, как было на Джиро д’Италия-2015, где почти финишировал на подиуме. Никогда в своей жизни не чувствовал себя лучше физически. И это было после сложной травмы, которую получил на Харельбеке, когда форма была ещё лучше, но я упал и сломал локоть. В Ричмонде на чемпионате мира вместе с командой в командной гонке на время стал бронзовым призёром.
- Ineos - хорошо звучит.
- Конечно, я хочу перейти в команду Ineos. Сейчас ситуация неопределённая, но мне необходима новая атмосфера, новые цели. С радостью вспоминаю 10 лет, которые выступал в команде Movistar, и эти воспоминания навсегда останутся со мной. Но мне нужна перемена. Надеюсь, ситуация скоро прояснится.
- Чем команда Ineos привлекает так много талантов?
- Ineos – команда-образец, на которую равняются с тех пор, как они пришли в велоспорт. Они принесли в спорт последние технологические достижения, произвели революцию в работе.
- Как к ним относятся соперники?
- Конечно, как соперников, мы оцениваем их очень высоко. Восхищаемся тем, как они доминируют на Тур де Франс, гонке, которую труднее всего контролировать. Они стартуют с великолепной восьмёркой, не впадают в отчаяние, ставят командные интересы выше личных, работают вместе, не становясь друг другу соперниками.
Они стартуют командой, из которой пятеро могут войти в топ-10, а двое или трое - финишировать на подиуме.
- У них много звёзд, а другие только придут в команду, например, Ричард Карапас.
- Ричард может совершенствоваться. Он из тех гонщиков, которые приносят в команду спокойствие и уверенность.
- Роль Ричарда Карапаса в команде Ineos понятна, но что насчёт роли Андрея Амадора в Ineos?
- Пока не ясно, но, учитывая, что я прикладываю много сил ради победы, могу усилить группу и быть важным гонщиком в решающие моменты. Сейчас я стал менее импульсивным, более зрелым, это заметно по моей работе на других.
- Перейдём к желаниям на 2020 год…
- Хочу, чтобы здоровье позволяла наслаждаться профессией. Годы идут и, не желая того, становишься более осторожным. Были времена, когда считал себя бессмертным, но теперь думаю о семье.
- А что Андрей Амадор просит у нового года в спортивном плане?
- Победу на брусчатой классике.
По материалам Joanseguidor.com/ Andrey Amador, sin filtros
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