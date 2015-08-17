Андрей Амадор надеется перейти в команду Ineos

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Андрей Амадор надеется перейти ... (2) Что-то Эусебио Унсуэ теряет своих ключевых гонщиков одного за другим: сперва братья Изагирре ушли, теперь разом Карапас, Ланда и Кинтана, а за ними еще и Амадор.

Fara

Команда «Астана Про Тим» предс ... (17) Цитата: Astanaforever Цитата: Адриен Цитата: Ice Цитата: Freejazz Это не вопрос технарей - это вопрос спонсорства.

Несколько лет назад Катюша страдала на Фокусах, а перед этим на Фокусах страдал Милрам, что не мешало Катюше прыгнуть на грабли.

Деннис не может ездить на Мериде, что даже готов разругаться с командой, но Мериду продолжает использовать Бахрейн, даже при возможностях шейхов и своих итальянских корнях. Менеджмент решает из финансовых соображений, а не исходя из мнения технарей.

Астана - команда, заряженная на победы и борьбу в ГТ, в жизни не будет такого, чтобы решение принималось исключительно из финансовых соображений. Учитываются все мнения и находится вариант, который максимально отвечает определенным требованиям. Фокусы - понятно, но как бы там ни было с Вильерами, может, они и не мелькают везде, но на них никогда не было волны негатива, поэтому хуже точно не будет. А скорее всего, не будут они так ломаться, как ломался байк под Лопесом в прошлом сезоне в самые ответственные моменты.

Астана - команда, заряженная на победы и борьбу в ГТ, в жизни не будет такого, чтобы решение принималось исключительно из финансовых соображений. Учитываются все мнения и находится вариант, который максимально отвечает определенным требованиям. Фокусы - понятно, но как бы там ни было с Вильерами, может, они и не мелькают везде, но на них никогда не было волны негатива, поэтому хуже точно не будет. А скорее всего, не будут они так ломаться, как ломался байк под Лопесом в прошлом сезоне в самые ответственные моменты.

Ну, у Лопеса было много заморочек и с техникой и с "пилотажем" - и кажется, что это всё же проблема не железа , а САМОГО спортсмена. Говоря об Аргонах - команда одержала большое количество побед в 2019 именно на них. Разве это не говорит о КАЧЕСТВЕ велосипедов ? Вспомните знаменитый ЮЗ Фульгсанга на мокром асфальте. Конечно, основная заслуга самого спортсмена, мастерства. Но ПРОДЕМОНСТРИРОВАТЬ его можно было только на ХОРОШЕЙ, УПРАВЛЯЕМОЙ технике... Причину смены велосипеда мы не знаем, но мне кажется , что она - не в качестве. Вполне возможен отказ САМОГО Аргона от спонсорства. Например , по финансовым причинам... Я слышал, что Аргон просто не потянул. Вино их загрузил не только Астану, но и женскую Астану и континентальную мужскую Астану сити..и еще и юношескую с трековой. Вот Аргон и поплыл в финансах. Но, что удивительно контракт разорвали, а канадец Уго Уль остался в команде с самым долгосрочным контрактом в команде аж до 2023 года. Ни у кого такого контракта нет в команде. А он был довеском Аргона. .все знают. Но в любом случае Аргону респект за технический вклад побнд Астаны. Хорошие байки.. По крайней мере имя они себе сделали в мире великов с помощью Астаны. Уго Уль остался потому что компания premier tech остался))

Zhanzhak

Андрей Амадор надеется перейти ... (2) “...ставят командные интересы выше личных, работают вместе, не становясь друг другу соперниками.” без комментариев

uran

Команда «Астана Про Тим» предс ... (17) [quote=Freejazz][/quote]А там что рама ломалась?Или у них навесное собственное?[/quote]

Я тут задавал уже это вопрос, но никто не ответил - интнрнсно, связана ли конструкция рамы с повышенной ломучестью навески?

[/quote] Единственное что приходит на ум это ширина каретки и чейнлайн, но это +- пару мм в зависимости от предпочтений гонщика. Ещё база короче или длиннее. Основное это настройка и адекватная работа переключателем.

RVL

Команда «Астана Про Тим» предс ... (17) Это сколько велов не потянул Аргон?

Astanaforever

Команда «Астана Про Тим» предс ... (17) Цитата: Адриен Цитата: Ice Цитата: Freejazz Это не вопрос технарей - это вопрос спонсорства.

Несколько лет назад Катюша страдала на Фокусах, а перед этим на Фокусах страдал Милрам, что не мешало Катюше прыгнуть на грабли.

Деннис не может ездить на Мериде, что даже готов разругаться с командой, но Мериду продолжает использовать Бахрейн, даже при возможностях шейхов и своих итальянских корнях. Менеджмент решает из финансовых соображений, а не исходя из мнения технарей.

Астана - команда, заряженная на победы и борьбу в ГТ, в жизни не будет такого, чтобы решение принималось исключительно из финансовых соображений. Учитываются все мнения и находится вариант, который максимально отвечает определенным требованиям. Фокусы - понятно, но как бы там ни было с Вильерами, может, они и не мелькают везде, но на них никогда не было волны негатива, поэтому хуже точно не будет. А скорее всего, не будут они так ломаться, как ломался байк под Лопесом в прошлом сезоне в самые ответственные моменты.

Астана - команда, заряженная на победы и борьбу в ГТ, в жизни не будет такого, чтобы решение принималось исключительно из финансовых соображений. Учитываются все мнения и находится вариант, который максимально отвечает определенным требованиям. Фокусы - понятно, но как бы там ни было с Вильерами, может, они и не мелькают везде, но на них никогда не было волны негатива, поэтому хуже точно не будет. А скорее всего, не будут они так ломаться, как ломался байк под Лопесом в прошлом сезоне в самые ответственные моменты.

Ну, у Лопеса было много заморочек и с техникой и с "пилотажем" - и кажется, что это всё же проблема не железа , а САМОГО спортсмена. Говоря об Аргонах - команда одержала большое количество побед в 2019 именно на них. Разве это не говорит о КАЧЕСТВЕ велосипедов ? Вспомните знаменитый ЮЗ Фульгсанга на мокром асфальте. Конечно, основная заслуга самого спортсмена, мастерства. Но ПРОДЕМОНСТРИРОВАТЬ его можно было только на ХОРОШЕЙ, УПРАВЛЯЕМОЙ технике... Причину смены велосипеда мы не знаем, но мне кажется , что она - не в качестве. Вполне возможен отказ САМОГО Аргона от спонсорства. Например , по финансовым причинам... Я слышал, что Аргон просто не потянул. Вино их загрузил не только Астану, но и женскую Астану и континентальную мужскую Астану сити..и еще и юношескую с трековой. Вот Аргон и поплыл в финансах. Но, что удивительно контракт разорвали, а канадец Уго Уль остался в команде с самым долгосрочным контрактом в команде аж до 2023 года. Ни у кого такого контракта нет в команде. А он был довеском Аргона. .все знают. Но в любом случае Аргону респект за технический вклад побнд Астаны. Хорошие байки.. По крайней мере имя они себе сделали в мире великов с помощью Астаны.

Адриен

Команда «Астана Про Тим» предс ... (17) Цитата: Ice Цитата: Freejazz Это не вопрос технарей - это вопрос спонсорства.

Несколько лет назад Катюша страдала на Фокусах, а перед этим на Фокусах страдал Милрам, что не мешало Катюше прыгнуть на грабли.

Деннис не может ездить на Мериде, что даже готов разругаться с командой, но Мериду продолжает использовать Бахрейн, даже при возможностях шейхов и своих итальянских корнях. Менеджмент решает из финансовых соображений, а не исходя из мнения технарей.

Астана - команда, заряженная на победы и борьбу в ГТ, в жизни не будет такого, чтобы решение принималось исключительно из финансовых соображений. Учитываются все мнения и находится вариант, который максимально отвечает определенным требованиям. Фокусы - понятно, но как бы там ни было с Вильерами, может, они и не мелькают везде, но на них никогда не было волны негатива, поэтому хуже точно не будет. А скорее всего, не будут они так ломаться, как ломался байк под Лопесом в прошлом сезоне в самые ответственные моменты.

Астана - команда, заряженная на победы и борьбу в ГТ, в жизни не будет такого, чтобы решение принималось исключительно из финансовых соображений. Учитываются все мнения и находится вариант, который максимально отвечает определенным требованиям. Фокусы - понятно, но как бы там ни было с Вильерами, может, они и не мелькают везде, но на них никогда не было волны негатива, поэтому хуже точно не будет. А скорее всего, не будут они так ломаться, как ломался байк под Лопесом в прошлом сезоне в самые ответственные моменты. Ну, у Лопеса было много заморочек и с техникой и с "пилотажем" - и кажется, что это всё же проблема не железа , а САМОГО спортсмена. Говоря об Аргонах - команда одержала большое количество побед в 2019 именно на них. Разве это не говорит о КАЧЕСТВЕ велосипедов ? Вспомните знаменитый ЮЗ Фульгсанга на мокром асфальте. Конечно, основная заслуга самого спортсмена, мастерства. Но ПРОДЕМОНСТРИРОВАТЬ его можно было только на ХОРОШЕЙ, УПРАВЛЯЕМОЙ технике... Причину смены велосипеда мы не знаем, но мне кажется , что она - не в качестве. Вполне возможен отказ САМОГО Аргона от спонсорства. Например , по финансовым причинам...

Freejazz

Команда «Астана Про Тим» предс ... (17) На Вилиеры никто и не катит оссобо - многие используют (и я в том числе) и довольны. Сомнения только в некоторый Вашей идеалистичности о выборе. Несколько лет назад Кольнаго не было в протуре - потом появилось. Вилиер - то был, то исчезал, то опять появлялся. Некоторые малые итальянские, французские и бельгийские бренды так и мотаются по задворкам. И здесь вопрос сочетания видения менеджмента производителя вложиться в тех.поддержку со всеми вытекающими. И если это выгодно велокоманде, то не то-что на Аргонах и Вилиерах - на Аистах будут ездить и, кстати, приносить результаты.

Freejazz

Команда «Астана Про Тим» предс ... (17) [/quote]А там что рама ломалась?Или у них навесное собственное?[/quote] Я тут задавал уже это вопрос, но никто не ответил - интнрнсно, связана ли конструкция рамы с повышенной ломучестью навески?

uran

Команда «Астана Про Тим» предс ... (17) Цитата: Ice Цитата: Freejazz Это не вопрос технарей - это вопрос спонсорства.

Несколько лет назад Катюша страдала на Фокусах, а перед этим на Фокусах страдал Милрам, что не мешало Катюше прыгнуть на грабли.

Деннис не может ездить на Мериде, что даже готов разругаться с командой, но Мериду продолжает использовать Бахрейн, даже при возможностях шейхов и своих итальянских корнях. Менеджмент решает из финансовых соображений, а не исходя из мнения технарей.

Астана - команда, заряженная на победы и борьбу в ГТ, в жизни не будет такого, чтобы решение принималось исключительно из финансовых соображений. Учитываются все мнения и находится вариант, который максимально отвечает определенным требованиям. Фокусы - понятно, но как бы там ни было с Вильерами, может, они и не мелькают везде, но на них никогда не было волны негатива, поэтому хуже точно не будет. А скорее всего, не будут они так ломаться, как ломался байк под Лопесом в прошлом сезоне в самые ответственные моменты.

Астана - команда, заряженная на победы и борьбу в ГТ, в жизни не будет такого, чтобы решение принималось исключительно из финансовых соображений. Учитываются все мнения и находится вариант, который максимально отвечает определенным требованиям. Фокусы - понятно, но как бы там ни было с Вильерами, может, они и не мелькают везде, но на них никогда не было волны негатива, поэтому хуже точно не будет. А скорее всего, не будут они так ломаться, как ломался байк под Лопесом в прошлом сезоне в самые ответственные моменты. А там что рама ломалась? Или у них навесное собственное?