Йенс Дебюссере и Энрико Баттальин переходят в команду Katusha-Alpecin

Йенс Дебюссере и Энрико Баттальин подписали контракт с командой Katusha-Alpecin

29-летний бельгийский гонщик Йенс Дебюссере (Jens Debusschere) и 28-летний итальянский гонщик Энрико Баттальин (Enrico Battaglin) следующие два года будут выступать в команде Katusha-Alpecin.

Йенс Дебюссере переходит в Katusha-Alpecin после восьми лет работы в команде Lotto Soudal, где начал карьеру в 2011 году. Бельгийский гонщик является обладателем 15 побед, в том числе этапа Тиррено-Адриатико и классик Dwars door Vlaanderen и GP Wallonie.

Photo © Tim De Waele / Getty Images

Йенс Дебюссере: «Я не просто счастлив, а невероятно счастлив прийти в команду, которая всегда была заинтересована в весенних классиках. В команде также я буду работать с другими бельгийскими гонщиками и персоналом, плюс Katusha-Alpecin выступает на суперклассных велосипедах. После восьми лет в одной и той же команде пришло время сделать новый шаг в карьере. Я буду концентрироваться на классиках, но также остаюсь и спринтером. Я доказал, что могу быть хорошим развозящим, а на небольших гонках способен сам бороться за победу».

Жозе Азеведу, генеральный менеджер команды Katusha-Alpecin: «Мы подписали Йенса, потому что он показывает результаты на однодневных бельгийских классиках, финиширует в топ-10 на таких гонках. Кроме того, мы хотим усилить нашу группу на классических однодневках, особенно, подписав гонщика, который имеет большой опыт, как он.

За прошлые годы он показал, что может быть в первых рядах на классиках. Плюс, он быстрый гонщик, может стать одним из спринтеров нашей команды. Он также нужен нам как развозящий для Марселя Киттеля. Эту работу он выполнял в прошлом, развозя Андре Грайпеля.

Думаю, наша команда – именно то, что искал Йенс Дебюссере. Ему была нужна команда, которая даст ему шанс и свободу на классиках и программу гонок, где он может проявить себя в спринтах».

Энрико Баттальин переходит в команду Katusha-Alpecin после трёх лет работы в LottoNL-Jumbo. В списке результатов итальянского гонщика три победы на этапах Джиро д’Италия, самая недавняя из которых одержана в этом году.

Photo © Tim De Waele / Getty Images

Энрико Баттальин: «Конечно, я рад и воодушевлён. Для меня это большая возможность. Я не могу сказать ничего плохого о моей бывшей команде, наоборот, только хорошее. Но хочу сделать шаг вперёд в своей карьере. Мен хочется добиться большего, получить шансы проявить себя. Я сделаю всё, чтобы не разочаровать команду Katusha-Alpecin. Команда хотела заключить со мной контракт, что даёт мне крылья. Надеюсь показать высокий результат на Арденнских классиках, и, конечно, мне хочется побеждать на многодневных гонках. Не могу дождаться, чтобы показать, на что я способен. Мне также нравится интернациональный состав команды. В этом смысле я нетипичный итальянец».

Жозе Азеведу: «Считаю его гонщиком, способным побеждать. Он доказал это на Джиро д’Италия, когда выиграл тяжёлый этап с пересечённым рельефом. Он хороший горняк, который сможет быть отличным помощникам нашим лидерам на некоторых этапах, особенно в средних горах. Есть много гонок календаря, которые подходят Энрике, как многодневных, так и классических, например, Амстел Голд Рэйс».