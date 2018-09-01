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Йенс Дебюссере и Энрико Баттальин переходят в команду Katusha-Alpecin

Йенс Дебюссере и Энрико Баттальин подписали контракт с командой Katusha-Alpecin

 

 

  29-летний бельгийский гонщик Йенс Дебюссере (Jens Debusschere) и 28-летний итальянский гонщик Энрико Баттальин (Enrico Battaglin) следующие два года будут выступать в команде Katusha-Alpecin.

 

  Йенс Дебюссере переходит в Katusha-Alpecin после восьми лет работы в команде Lotto Soudal, где начал карьеру в 2011 году. Бельгийский гонщик является обладателем 15 побед, в том числе этапа Тиррено-Адриатико и классик Dwars door Vlaanderen и GP Wallonie.

 

 

Йенс Дебюссере и Энрико Баттальин переходят в команду Katusha-Alpecin

 Photo © Tim De Waele / Getty Images

 

 

   Йенс Дебюссере: «Я не просто счастлив, а невероятно счастлив прийти в команду, которая всегда была заинтересована в весенних классиках. В команде также я буду работать с другими бельгийскими гонщиками и персоналом, плюс Katusha-Alpecin выступает на суперклассных велосипедах. После восьми лет в одной и той же  команде пришло время сделать новый шаг в карьере. Я буду концентрироваться на классиках, но также остаюсь и спринтером. Я доказал, что могу быть хорошим развозящим, а на небольших гонках способен сам бороться за победу».

 

  Жозе Азеведу, генеральный менеджер команды Katusha-Alpecin: «Мы подписали Йенса, потому что он показывает результаты на однодневных бельгийских классиках, финиширует в топ-10 на таких гонках. Кроме того, мы хотим усилить нашу группу на классических однодневках, особенно, подписав гонщика, который имеет большой опыт, как он.

 

 За прошлые годы он показал, что может быть в первых рядах на классиках. Плюс, он быстрый гонщик, может стать одним из спринтеров нашей команды. Он также нужен нам как развозящий для Марселя Киттеля. Эту работу он выполнял в прошлом, развозя Андре Грайпеля.

 

  Думаю, наша команда – именно то, что искал Йенс Дебюссере. Ему была нужна команда, которая даст ему шанс и свободу на классиках и программу гонок, где он может проявить себя в спринтах».

 

  Энрико Баттальин переходит в команду Katusha-Alpecin после трёх лет работы в LottoNL-Jumbo. В списке результатов итальянского гонщика три победы на этапах Джиро д’Италия, самая недавняя из которых одержана в этом году.

 

 

Йенс Дебюссере и Энрико Баттальин переходят в команду Katusha-Alpecin

 

Photo © Tim De Waele / Getty Images

 

  Энрико Баттальин: «Конечно, я рад и воодушевлён. Для меня это большая возможность. Я не могу сказать ничего плохого о моей бывшей команде, наоборот, только хорошее. Но хочу сделать шаг вперёд в своей карьере. Мен хочется добиться большего, получить шансы проявить себя. Я сделаю всё, чтобы не разочаровать команду Katusha-Alpecin. Команда хотела заключить со мной контракт, что даёт мне крылья. Надеюсь показать высокий результат на Арденнских классиках, и, конечно, мне хочется побеждать на многодневных гонках. Не могу дождаться, чтобы показать, на что я способен. Мне также нравится интернациональный состав команды. В этом смысле я нетипичный итальянец».

 

  Жозе Азеведу: «Считаю его гонщиком, способным побеждать. Он доказал это на Джиро д’Италия, когда выиграл тяжёлый этап с пересечённым рельефом. Он хороший горняк, который сможет быть отличным помощникам нашим лидерам на некоторых этапах, особенно в средних горах.  Есть много гонок календаря, которые подходят Энрике, как многодневных, так и классических, например, Амстел Голд Рэйс».

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Теги к статье: Йенс Дебюссере Jens Debusschere Энрико Баттальин Enrico Battaglin Katusha – Alpecin

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Комментарии

  • Серафим
    Вуэльта Испании-2018. Результа ... (14)
    Серафим-Фото

      А вот интересно - жара жарой, а не сошел еще не один гонщик. Хотя все жалуются на погоду, горные этапы с самого начала, многие после травм и т.д., однако же...

     

  • Gorn9k
    Вуэльта Испании-2018. Результа ... (14)
    Gorn9k-Фото

    Все отлично с тактикой у СКАЙ - считайте до следующего горного этапа/финиша возложили обязанности работать и догонять на ФДЖ. А разделка у Квято на уровне, точно привезет горнякам по минутке и более

  • archi
    Вуэльта Испании-2018. Результа ... (14)
    archi-Фото

    Из твоих уст (пальцев) Студент, всегда исходит "истина из истин", а у остальных так - "бред"

  • Двс
    Трансферные новости пелотона-2 ... (32)
    Двс-Фото
    Цитата: Cristal
    Цитата: Rokka
    Поправьте пожалуйста вид для мобильных телефонов. Таблица отображается некорректно
    Цитата: AzaKonta
    Когда устраните замечание? Реально не удобно смотреть с телефона



    Похоже, всё, так и останется, баг не устраняется.
    В какой то день с телефона все норм отображалось, потом опять название команд пропало.
  • Student
    Вуэльта Испании-2018. Результа ... (14)
    Student-Фото
    Цитата: tim147
    Поневоле возникают вопросы к Скай относительно тактики и стратегии на гонку. И если с тактикой вроде все ясно - два дня подряд наблюдаем итальянскую забастовку в британском исполнении, то со стратегией весьма туманно, хотя Курдюков и посчитал уступку красной майкм правильным решением. Однако тут же контрвопрос - а как собственно собирается команда вновь включиться в борьбу за генерал -индурайновской разделки у Михала нет, а в горах он неизбежно будет проигрывать как минимум 5-6 соперникам (как никак в ногах успешные ТдФ и Тур Польши). Теневой же лидер Де Ла Крус уже проигрывает Йетсу более 1,5 мин и я очень сомневаюсь что он способен этот разрыв отыграть, при том что непосредственно перед ним такие соискатели как Кинтана, Лопес, Пино, Уран, Крошвайк, Ару. Так что, с учетом всех обстоятельств Скай нельзя было так демонстративно  отдавать лидерство в принципе на проходном этапе!
    Что за бред, у Скай нет цели победы в ГК, собрали тех кто мог ехать. И искать или уже находить далеко идущие идеи нет смысла.
  • vitali
    Вуэльта Испании-2018. Результа ... (14)
    vitali-Фото

    Видимо сейчас и здесь, на этой Вуэльте, одной команде стало просто натурально  "жарко" и затратно догонять оторывы (хотя это и в ее стиле быть всегда впереди). Ведь тут ее ребятам приходится пахать за весь пелетон в изнурительную жару, не имея четкого представления о том, кто из них 100-процентно готов биться за победу, или хотя-бы подиум Вуэльты. Команда, новый обладатель лидерской майки, тоже сейчас небось задумалась, как-бы это не укататься до третьей недели, а тут даже до 9 этапа три дня надо таскать группу на себе. Жара - интересный фактор, и, в отсутствии 100-процентного фаворита, никто не хочет работать ради самой работы, и сохранения сил соперников. 

    Пока что - очень сильная жара 

  • gaaga777
    Вуэльта Испании-2018. Результа ... (14)
    gaaga777-Фото

    а скаю по барабану. генеральщики были в отрыве? нет. тогда, какие вопросы? кому надо - пусть напрягается.

    пс: впарить красную майку фдж, это талант надо иметь!)))

  • Cristal
    Трансферные новости пелотона-2 ... (32)
    Cristal-Фото

    Цитата: Rokka
    Поправьте пожалуйста вид для мобильных телефонов. Таблица отображается некорректно
    Цитата: AzaKonta
    Когда устраните замечание? Реально не удобно смотреть с телефона


    Похоже, всё, так и останется, баг не устраняется.

  • AzaKonta
    Трансферные новости пелотона-2 ... (32)
    AzaKonta-Фото
    Цитата: Rokka
    Поправьте пожалуйста вид для мобильных телефонов. Таблица отображается некорректно
    Когда устраните замечание? Реально не удобно смотреть с телефона
  • Николай Н.
    Вуэльта Испании-2018, превью э ... (2)
    Николай Н.-Фото

    Этап спринтерский, но может снова уедет отрыв, а догонять не захотят. Будут смотреть на Скай.

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2 Томас Г. (GBr) (SKY) 2534
3 Алафилипп Ж. (Fra) (QST) 2161
4 Вивиани Э. (Ita) (QST) 2047
5 Фрум К. (GBr) (SKY) 1976
6 Дюмулин Т. (NED) (SUN) 1975
7 Роглич П. (Slo) (TLJ) 1921
8 Йейтс С. (GBr) (MTS) 1842
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