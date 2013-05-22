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Микель Ланда переходит в команду Bahrain-Merida

Микель Ланда подписал двухлетний контракт с командой Bahrai-Merida

 

 

  29-летний испанский гонщик Микель Ланда с 2020 будет выступать в команде Bahrain-Merida, с которой подписал двухлетний контракт. Баскский гонщик пришёл в профессионалы в 2011, в 2015 одержал первые победы на этапах Гран-туров Джиро д’Италия и Вуэльты Испании. Его лучшим результатом в общем зачёте Гран-туров было 3-е место на Джиро д’Италия-2015.

 

  С 2017 по 2019 Микель Ланда  занимал места в десятке сильнейших генеральной классификации в трёх выпусках Тур де Франс и на Джиро д’Италия-2019. 

 

  Брент Коупленд, генеральный менеджер команды Bahrain-Merida: «С огромным удовольствием приветствуем Микеля в нашей команде. Такой гонщик как он привносит в гонку яркость благодаря невероятному мастерству горовосхождения, что делает его одним из самых атакующих гонщиков на Гран-турах. Его стабильные результаты говорят сами за себя. Наша команда Bahrain-Merida сможет положиться на его исключительный опыт. Считаем, что Микель сможет воспользоваться преимуществом нашей работы с Маклареном. Приход Микеля воодушевляет команду. Уверены, что и болельщики так же рады, что Микель будет выступать в нашей команде, как и мы».

 

  Микель Ланда: «Я очень горжусь, что команда Bahrain-Merida выбрала меня в качестве лидера этого проекта. Очень рад предстоящей работе».

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Теги к статье: Микель Ланда Bahrain-Merida

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  1. Имя: Михаил

    velodoctor

    Сегодня, 17:34 | Регистрация: 22.05.2013

    4 команда уже ворлдтура, что-то с ним не так.

  2. ktilp-12

    Сегодня, 18:36 | Регистрация: 20.06.2015

      В одном из этапов на Туре СК сказал про Ланду, что у него  неуживчивый ( или тяжелый, смысл был такой) характер.

  3. Имя: Alik

    Astanaforever

    Сегодня, 19:49 | Регистрация: 30.06.2017

    Классный гонщик. Но очень не фартовый. Дай бог может в этой команде ему фортуна улыбнется. Астана так хотела его подписать, но видимо ему не захотелось дважды вступать в одну и ту же воду..Или деньги не те предложили, чем Бахрейн. Но в любом случае ему побед!

    Про всех гонцов которые приходя в новые команды поют дифирамбы им .Не могу понять это? Как будто прежние были им навязаны под внешним давлением.)))

    1. Имя: Жанна

      Zhanzhak

      Сегодня, 20:25 | Регистрация: 14.12.2015

      Скорее всего не захотел делить лидерство. Причина его ухода из Астаны была такая. Сейчас тоже мало что изменилось. Даже в своём интервью он подчеркнул, что рад быть лидером команды. Сложно его за это осуждать. Что ж... имеет право. Пожелаем ему успехов в новой команде.

  4. Имя: Евгений

    Hammill

    Сегодня, 20:09 | Регистрация: 11.02.2017

    Цитата: Astanaforever
    Про всех гонцов которые приходя в новые команды поют дифирамбы им .Не могу понять это? Как будто прежние были им навязаны под внешним давлением.)))

     

    Ну это часть их работы. Правило хорошего тона.

  5. tim147

    Сегодня, 20:39 | Регистрация: 7.09.2014

    Горновосходительский стиль езды Ланды всегда напоминал стиль моего любимца- Джибо Симони. Надеюсь, что сходство этим не завершится - Симони выиграл первую Джиро в 30 лет, поэтому  надеюсь, что на именно Джиро-2020 30-летний Ланда сможет наконец полностью раскрыть свой потенциал. Важный вопрос - какими силами будет его поддерживать новая команда? Успехов, Микель!

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European Continental Championships - Road Race

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Binck Bank Tour

13 - 17 августа 2019

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15 - 18 августа 2019

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Tour de l'Avenir

24 августа - 15 сентября 2019

La Vuelta ciclista a Espana

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Комментарии

  • EL-Fenomeno
    Бьорг Ламбрехт ушёл из жизни п ... (20)
    EL-Fenomeno-Фото

    В позапрошлом году М.Скарпони, в прошлом году М.Голратс, в этом Б.Ламбрехт...жуть и слёзы.

    Какая то чёрная и страшная "тендениця" пошла в шоссейном велоспорте. Микэле в расцвете сил, а последние два (Михал и Бьорг) такие молодые, им бы ещё жить да детей растить(

    Земля ему пухом, а родителям поддержки подай, Господи.

  • Shega
    Бьорг Ламбрехт ушёл из жизни п ... (20)
    Shega-Фото

    Как же легко рассуждать о том, что смерть - неотъемлемая часть жизни и что велоспорт и смертельный риск - синонимы, когда это не касается родного и близкого тебе человека или твоих детей. Когда касается - вся философская позиция летит псу под хвост.
    Только Тур прошел ... только вздохнуть успела, что закончился более ли менее без тяжелых травм... и вот. И сказать нечего... слов не подобрать...  Ну, как так? Ну как?((

  • kirsh
    Бьорг Ламбрехт ушёл из жизни п ... (20)
    kirsh-Фото

    Цитата: Astanaforever
    Пусть меня забанят, но какой же ты циничный недочеловек. Все твои комментарии наполнены злостью и ненавистью. Тьфу на тебя.

     

    а ведь он прав...

    назови мне хоть одного гонца, которого силой заставили гоняться

    назови мне хоть одного гонца, которого заставляли валить под сотню км в час на спусках?

    ты предлагаешь уси оградить сетками весь спуск с условной турмале и дюез?

    а лучше и подъем тоже, мало ли... или убрать их нахрен с маршрутов туров?

     

    а всю трассу спринтерских этапов лучше обложить матам с обоих сторон - делов-то, каких-то 400 км матов, за день поставят

     

    а финишный створ как же? давай пусть финишируют по 3 в ряд, а лучше по отдельным корридорам...

     

    вот детей, как тут уже говорили, действительно жалко до слез - потому как маленькие, не отвечают за себя... а велогона - да, печально, но это его осознанный выбор... смерть и спорт высоких достижений всегда ходят рука об руку, они (смерти) были, есть и будут, нравится тебе это или нет... не нравится - не смотри, только обидно будет, если ты и тебе подобные убъют велоспорт, если уси пойдет на поводу "безопасников"

     

  • Salamandra
    Крис Фрум: «Единственная цель ... (13)
    Salamandra-Фото
    Уважаю Фрума как никого. Жду его выздоровления и буду болеть за него.
  • motte
    Бьорг Ламбрехт ушёл из жизни п ... (20)
    motte-Фото

    Боже мой

    Читаю эстновости и не верю, бегом сюда и...ох..ох..горе и шок.

    Начнется движение сейчас... много будет движений..

  • Meridale
    Элиа Вивиани подписал контракт ... (4)
    Meridale-Фото

    Есть какая-то подозрительная закономерность, что после ухода из Ская или Квиков гонщики не так резво едут, как в этих командах.

     

  • SportSpirit
    Бьорг Ламбрехт ушёл из жизни п ... (20)
    SportSpirit-Фото
    Успел запомниться на гонках этого сезона. Светлая память. Как говорится, спешите восхищаться человеком, пока он жив, ибо упустите радость.
  • Earl57
    Бьорг Ламбрехт ушёл из жизни п ... (20)
    Earl57-Фото
    Прямые ровные дороги на спринтерских этапах тоже убрать? И чтобы не было бетонных канавок для водостока по краям дороги. А также снабдить всех гонщиков специальными устройствами, не позволяющими упасть. Эти двухколесные велосипеды так неустойчивы. Пусть ездят на трехколесных, так надежнее. Да и скорость не дадут развивать.
    Спросите здешних теоретиков при каких обстоятельствах упал Ламбрехт и они не ответят вам даже под угрозой расстрела. Но зато знают что кто-то что-то должен был сделать.
  • AleDe
    Бьорг Ламбрехт ушёл из жизни п ... (20)
    AleDe-Фото
    чушь это все. маунтинбайкеров вообще сразу тогда запретить нужно полностью. оставить только трековые гонки и там сделать велосипеды из хлебных мякишей, чтоб уж точно не разбиться.
  • velodoctor
    Бьорг Ламбрехт ушёл из жизни п ... (20)
    velodoctor-Фото

    Параллельно с Падуном, Сиваковым гонялись в  андерах, все трое хорошо в элите обжились, (всегда смотрел, сравнивал как у кого дела идут), в этом году 1 атаку его запомнил очень сильную, хоть она и не принесла ему победы. Эх, как же так. 

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Гонщик Команда Очки
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2 Вальверде А. (Esp) (MOV) 3109
3 Фульсанг Я. (Den) (AST) 2991
4 Пино Т. (Fra) (GFC) 2976
5 Роглич П. (Slo) (TJV) 2859
6 Берналь Э. (Col) (INS) 2726
7 Ван Авермат Г. (Bel) (CCC) 2412
8 Мэттьюс М. (Aus) (SUN) 2409
9 Йейтс С. (GBr) (MTS) 2320
10 Аккерманн П. (Ger) (BOH) 2305

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