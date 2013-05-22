Микель Ланда переходит в команду Bahrain-Merida

Микель Ланда подписал двухлетний контракт с командой Bahrai-Merida

29-летний испанский гонщик Микель Ланда с 2020 будет выступать в команде Bahrain-Merida, с которой подписал двухлетний контракт. Баскский гонщик пришёл в профессионалы в 2011, в 2015 одержал первые победы на этапах Гран-туров Джиро д’Италия и Вуэльты Испании. Его лучшим результатом в общем зачёте Гран-туров было 3-е место на Джиро д’Италия-2015.

С 2017 по 2019 Микель Ланда занимал места в десятке сильнейших генеральной классификации в трёх выпусках Тур де Франс и на Джиро д’Италия-2019.

Брент Коупленд, генеральный менеджер команды Bahrain-Merida: «С огромным удовольствием приветствуем Микеля в нашей команде. Такой гонщик как он привносит в гонку яркость благодаря невероятному мастерству горовосхождения, что делает его одним из самых атакующих гонщиков на Гран-турах. Его стабильные результаты говорят сами за себя. Наша команда Bahrain-Merida сможет положиться на его исключительный опыт. Считаем, что Микель сможет воспользоваться преимуществом нашей работы с Маклареном. Приход Микеля воодушевляет команду. Уверены, что и болельщики так же рады, что Микель будет выступать в нашей команде, как и мы».

Микель Ланда: «Я очень горжусь, что команда Bahrain-Merida выбрала меня в качестве лидера этого проекта. Очень рад предстоящей работе».