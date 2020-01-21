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Стефф Крас и Мэттью Холмс подписали контракт с командой Lotto Soudal

Стефф Крас и Мэттью Холмс – новые велогонщики команды Lotto Soudal

 

 

  23-летний бельгийский велогонщик Стефф Крас (Steff Cras) и 25-летний британский гонщик Мэттью Холмс (Matthew Holmes) подписали двухлетние контракты с командой Lotto Soudal.

 

Стефф Крас и Мэттью Холмс подписали контракт с командой Lotto Soudal

Photo (c) Lotto Soudal

 

 

  Стефф Крас, будучи андером, занял 5-е место в общем зачёте на Туре де л’Авенир. Карьеру профессионального велогонщика он начал в 2018 году в команде Katusha-Alpecin, где выступал два сезона. Его лучший результат – 7-е место в общем зачёте Арктической гонки Норвегии-2018. В этом году он впервые проехал Гран-тур – Вуэльту Испании-2019.

 

  Мэттью Холмс последние 6 лет выступал в континентальной команде Madison Genesis. Его лучшие результаты – 5-е и 6-е место в общем зачёте Тура Йокшира в 2018 и 2019 годах.

 

  Подписанием Стеффа  Краса и Мэттью Холмса команда Lotto Soudal завершила формирование состава на 2020 год. Из команды в конце сезона ушёл 34-летний бельгийский гонщик Йелле Ванендерт, выступавший в Lotto Soudal 11 лет.

 

 

  Стефф Крас: «Для меня стать гонщиком этой команды  - будто вернуться домой. Перед тем, как перейти в профессионалы, я два сезона выступал в андеровской команде Lotto Soudal. К счастью, этот сезон я завершил на хорошей ноте, финишировал на первом в карьере Гран-туре в отличной форме и хорошо выступил на финальных гонках года».

 

  Мэттью Холмс: «После Токио (прим. VeloLIVE - Tokyo 2020 Test Event , где Холмс занял 4-е место) команда Lotto Soudal связалась со мной. Я думал, что мне всё это снится до тех пор, пока, наконец, вчера не подписал контракт. Для меня это большой шаг от гонок в Великобритании до гонок всего мира, но чувствую, что я готов, и команда в меня верит. Я сильно волнуюсь. В основном буду сосредоточен на небольших гонках в роли помощника, который может получить и свой шанс».

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Теги к статье: Стефф Крас Steff Cras Мэттью Холмс Matthew Holmes Lotto Soudal

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Комментарии

  • Kreo69
    Марк Кэвендиш переходит в кома ... (16)
    Kreo69-Фото
    Справедливости ради отмечу, что Саган там был не при чём. Кэв начал падать еще до того, как был контакт с Петером.

    Шансы на чудесное возвращение у Кэва не велики, но все-таки чудеса иногда случаются.
  • Ice
    Марк Кэвендиш переходит в кома ... (16)
    Ice-Фото

    Цитата: Earl57
    Прикольно. Кавендиш феерит в Лондоне который день, мощными рывками обгоняет Вивиани и Юэна, не говоря уже о других спринтерах вроде Кукара, а здешние комментаторы важно рассуждают о том, что он никакой... Лол!

    А разве это показатель? В конце сезона, когда все спринтеры уже на спаде, в гонке, которая по значимости сильно уступает тьме других мероприятий. В следующем году посмотрим, кто лол, а кто адекватно рассуждает. Память у меня хорошая, после трех грантуров вернемся к этому вопросу)))



    Цитата: Колёсник
    Цитата: Ice
    Я уже со счета сбился, сколько лет от Кэва нет нормальных выступлений,
    Да с того года, как его Саган на бортик отправил.

    Падали и посильнее, возвращались нормально. Фрум вон изломался и не сомневается, что вренется в кондиции. Саган и сам падал нормально.

  • Rokka
    Марк Кэвендиш переходит в кома ... (16)
    Rokka-Фото
    Цитата: Earl57
    Прикольно. Кавендиш феерит в Лондоне который день, мощными рывками обгоняет Вивиани и Юэна, не говоря уже о других спринтерах вроде Кукара, а здешние комментаторы важно рассуждают о том, что он никакой... Лол!
    Я вот кстати тоже этого не пойму. На полотне Кэв прям ожил, смотря как он в лёгкую раскатал Вивиани начинаешь верить что следующий сезон наверняка будет другим для него. Тем более если вокруг него собралась довольно приличная компания и менеджмент
  • Earl57
    Марк Кэвендиш переходит в кома ... (16)
    Earl57-Фото

    Прикольно. Кавендиш феерит в Лондоне который день, мощными рывками обгоняет Вивиани и Юэна, не говоря уже о других спринтерах вроде Кукара, а здешние комментаторы важно рассуждают о том, что он никакой... Лол!

  • sergeipauk
    Критериум «Сайтама Тур де Фран ... (5)
    sergeipauk-Фото

    Здорово дают отдыхать профикам в Японии. Оддыхают, не думают о гонках. Это активный отдых в конце сезона.

  • Сейтмеметов сейтхалил
    Марк Кэвендиш переходит в кома ... (16)
    Сейтмеметов сейтхалил-Фото
    Вы ошибетесь)))

    Я надеюсь))
  • motte
    Критериум «Сайтама Тур де Фран ... (5)
    motte-Фото

    Посмотрел шкиперовскую суперскую догму F12 в победном раскрасе 7 выигранных гт, ох машина, глаз не оторвать от геометрии, аж слюнки-:)

  • Серафим
    Критериум «Сайтама Тур де Фран ... (5)
    Серафим-Фото

     Японцы заплатили Киттелю за приезд? Иначе что бы ему тут делать. Уже на "гражданке" и дома дела.

  • levonardo
    Трансферные новости пелотона-2 ... (59)
    levonardo-Фото
    Стеф Красс в Лотто Соудал на два года
  • Shalam s Urala
    Марк Кэвендиш переходит в кома ... (16)
    Shalam s Urala-Фото

    Цитата: Hammill
    Петакки вроде в 36 выиграл зелёную майку, да и МайЮэн довольно долго рывок сохранял.
    да, но оба были стабильны, ни тот ни другой не пропадали со всех горизонтов на пару лет. 2 года - просто очень много. это как с нуля начинать. спринтеру, в 34 года..

    ни рубля не поставлю на Марка. но буду очень рад ошибиться

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7 Аккерманн П. (Ger) (BOH) 2538
8 Кристофф А. (Nor) (UAD) 2484
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10 Саган П. (Svk) (BOH) 2232

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