Стефф Крас и Мэттью Холмс подписали контракт с командой Lotto Soudal

Стефф Крас и Мэттью Холмс – новые велогонщики команды Lotto Soudal

23-летний бельгийский велогонщик Стефф Крас (Steff Cras) и 25-летний британский гонщик Мэттью Холмс (Matthew Holmes) подписали двухлетние контракты с командой Lotto Soudal.

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Стефф Крас, будучи андером, занял 5-е место в общем зачёте на Туре де л’Авенир. Карьеру профессионального велогонщика он начал в 2018 году в команде Katusha-Alpecin, где выступал два сезона. Его лучший результат – 7-е место в общем зачёте Арктической гонки Норвегии-2018. В этом году он впервые проехал Гран-тур – Вуэльту Испании-2019.

Мэттью Холмс последние 6 лет выступал в континентальной команде Madison Genesis. Его лучшие результаты – 5-е и 6-е место в общем зачёте Тура Йокшира в 2018 и 2019 годах.

Подписанием Стеффа Краса и Мэттью Холмса команда Lotto Soudal завершила формирование состава на 2020 год. Из команды в конце сезона ушёл 34-летний бельгийский гонщик Йелле Ванендерт, выступавший в Lotto Soudal 11 лет.

Стефф Крас: «Для меня стать гонщиком этой команды - будто вернуться домой. Перед тем, как перейти в профессионалы, я два сезона выступал в андеровской команде Lotto Soudal. К счастью, этот сезон я завершил на хорошей ноте, финишировал на первом в карьере Гран-туре в отличной форме и хорошо выступил на финальных гонках года».

Мэттью Холмс: «После Токио (прим. VeloLIVE - Tokyo 2020 Test Event , где Холмс занял 4-е место) команда Lotto Soudal связалась со мной. Я думал, что мне всё это снится до тех пор, пока, наконец, вчера не подписал контракт. Для меня это большой шаг от гонок в Великобритании до гонок всего мира, но чувствую, что я готов, и команда в меня верит. Я сильно волнуюсь. В основном буду сосредоточен на небольших гонках в роли помощника, который может получить и свой шанс».