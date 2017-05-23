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Велокоманда Bora – hansgrohe отпустила Сэма Беннетта

Сэм Беннетт получил разрешение уйти из команды Bora-hansgrohe

 

 

  Дороги велокоманды Bora-hansgrohe и 29-летнего ирландского велогонщика Сэма Беннетта (Sam Bennett) разошлись. Чемпион Ирландии,  который не попал в состав команды на Джиро д’Италия и Тур де Франс-2019, после шести лет выступления в Bora-hansgrohe решил покинуть команду.

 

  Сэм Беннетт начал выступать в немецкой команде в 2014, когда она ещё была проконтинентальной и называлась Team NetApp – Endura. За это время он принёс команде 41 победу, из которых 22 – на гонках Мирового тура, в том числе на этапах Джиро д’Италия и Вуэльты Испании. В этом сезоне Беннетт одержал 13 побед, из которых 11 – на гонках Мирового тура.

 

Велокоманда Bora – hansgrohe отпустила Сэма Беннетта

 

7 ноября команда Bora-hansgrohe официально заявила, что Сэм Беннетт покидает команду:

 

  «После великолепной истории успехов команда Bora-hansgrohe и Сэм Беннетт пойдут разными дорогами. В течение шести лет команда Bora-hansgrohe способствовала превращению Сэма Беннетта в одного из лучших спринтеров пелотона.

 

  Несмотря на это становилось всё труднее и труднее совместить цели команды и гонщика. По этой причине руководство Bora-hansgrohe решило принять желание Сэма Беннетта покинуть команду и продолжить карьеру в другой команде.

 

  Команда Bora-hansgrohe желает Сэму Беннетту всего самого лучшего и надеется, что он сможет следовать за своими спортивными мечтами».

 

  Сэма Беннетта уже ждут в команде Deceuninck-Quick Step. Генеральный менеджер команды Патрик Лефевр в интервью Het Laatste Nieuws сказал: «Конечно, уверен можешь быть, когда в руках держишь подписанный контракт, но сага почти закончилась. Я подозреваю, что  в Bora-hansgrohe хотели выжидать как можно дольше, заставить Беннетта нервничать, чтобы он заплатил за разрыв соглашения. Но в конце концов они осознали, что им мало что удастся сделать, удерживая гонщика против его воли. Так что я в счастливом ожидании».

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Теги к статье: Сэм Беннетт Sam Bennett Bora – hansgrohe

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  1. Имя: Александр

    Ice

    Сегодня, 19:02 | Регистрация: 20.06.2019

    Таки добился своего. В Квиках будет побеждать еще больше, на ТдФ скорее всего поедет, потому как больше некому)))

  2. Имя: Олег

    levonardo

    Сегодня, 19:20 | Регистрация: 23.05.2017

    Если все звёзды сойдутся-будет доминировать в следующем сезоне в спринтах.

  3. Имя: Серафим

    Серафим

    Сегодня, 19:35 | Регистрация: 4.08.2018

     Что и следовало ожидать. Давно вынужден заниматься договорами по бизнесу. Понятно, что здесь была какая-то закорючка в пролонгации.  Все разрешилось без судебного вмешательства, значит закорючка несущественная.

     Одно непонятно - зачем Боре цеплятся за Беннета, и так перебор в спринтерах.

  4. Имя: Александр

    Ice

    Сегодня, 19:43 | Регистрация: 20.06.2019

    Цитата: Серафим
     Что и следовало ожидать. Давно вынужден заниматься договорами по бизнесу. Понятно, что здесь была какая-то закорючка в пролонгации.  Все разрешилось без судебного вмешательства, значит закорючка несущественная.
     Одно непонятно - зачем Боре цеплятся за Беннета, и так перебор в спринтерах.

    Да тут больше из-за Лефевра сыр-бор. Бельгиец хоть и отличный организатор и стратег, это не мешает быть ему наглым и скупым, вот и мурижили Беннета только для того, чтобы Патрику шкодить. И так было понятно, что отпустят, так как Сэм сам хотел уйти, непонятно было, смогут ли договориться. Насколько я понял из немецких сайтов и спортивных форумов, в Боре пошли навстречу Беннету, учитывая его заслуги и профессионализм, который он проявлял все это время. Разошлись по-человечески, и заслуги Лефевра в этом нет вообще, что и следовало ожидать.

    1. Имя: Серафим

      Серафим

      Сегодня, 19:55 | Регистрация: 4.08.2018

      Да, Лефевр старый волк со звериным чутьем, понимал и ждал. И как всегда, не прогадал.

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Какой из маршрутов Гранд-туров на 2020 год понравился больше?

Комментарии

  • Серафим
    Велокоманда Bora – hansgrohe о ... (5)
    Серафим-Фото
    Да, Лефевр старый волк со звериным чутьем, понимал и ждал. И как всегда, не прогадал.
  • Ice
    Велокоманда Bora – hansgrohe о ... (5)
    Ice-Фото

    Цитата: Серафим
     Что и следовало ожидать. Давно вынужден заниматься договорами по бизнесу. Понятно, что здесь была какая-то закорючка в пролонгации.  Все разрешилось без судебного вмешательства, значит закорючка несущественная.
     Одно непонятно - зачем Боре цеплятся за Беннета, и так перебор в спринтерах.

    Да тут больше из-за Лефевра сыр-бор. Бельгиец хоть и отличный организатор и стратег, это не мешает быть ему наглым и скупым, вот и мурижили Беннета только для того, чтобы Патрику шкодить. И так было понятно, что отпустят, так как Сэм сам хотел уйти, непонятно было, смогут ли договориться. Насколько я понял из немецких сайтов и спортивных форумов, в Боре пошли навстречу Беннету, учитывая его заслуги и профессионализм, который он проявлял все это время. Разошлись по-человечески, и заслуги Лефевра в этом нет вообще, что и следовало ожидать.

  • Серафим
    Велокоманда Bora – hansgrohe о ... (5)
    Серафим-Фото

     Что и следовало ожидать. Давно вынужден заниматься договорами по бизнесу. Понятно, что здесь была какая-то закорючка в пролонгации.  Все разрешилось без судебного вмешательства, значит закорючка несущественная.

     Одно непонятно - зачем Боре цеплятся за Беннета, и так перебор в спринтерах.

  • levonardo
    Велокоманда Bora – hansgrohe о ... (5)
    levonardo-Фото
    Если все звёзды сойдутся-будет доминировать в следующем сезоне в спринтах.
  • Ice
    Велокоманда Bora – hansgrohe о ... (5)
    Ice-Фото

    Таки добился своего. В Квиках будет побеждать еще больше, на ТдФ скорее всего поедет, потому как больше некому)))

  • uran
    Андре Грайпель подписал контра ... (4)
    uran-Фото
    Что-то Андрэ с Марком связывает, хотя на трассе их дуэли были редкостью. Их бы в одну команду, ещё и Киттеля туда, вот был бы состав "ветеранов" спринта.
  • Николай Степаныч
    Адам Хансен: «Получаешь от жиз ... (3)
    Николай Степаныч-Фото

    Железнее человека очень трудно найти. Респект!

  • Ice
    Генеральный менеджер велокоман ... (10)
    Ice-Фото

    Цитата: Earl57
    Цитата: Ice
    А классики - если команда никогда на них не делала упор, то успехов в первый год можно и не дождаться, переиграть зубров, специализирующихся на этих дисциплинах вряд ли выйдет

    В смысле "никогда не делала упор на классиках"? Санвеб - это бывший Giant, а они до Тома всегда были командой чисто под спринты и классики. Киттель, Дегонкольб - свои лучшие годы они провели в Джайнт. Теперь после ухода Тома команда просто возвращается в исходное состояние.
     
    Дегенкольб с Джайнтом выиграл МСР и Рубе. Он в этой команде 5 лет гонялся, ушел в 2017 году. Вряд ли они успели забыть, как ездить классики и монументы.

    Ключевое слово команда БЫЛА заточена под классики. На данный момент все кузнецы классических успехов поразбежались. Конспекты у спортдиров должны быть, если те еще не ушли, за персоналом в этой команде не следил. Придется заново ковать командное взаимодействие под такие гонки. Да и не вижу сейчас в Санвебе гонцов калибра Киттеля и Дегенкольба в годы, когда они жгли за Джайнт. Мэттьюс может в классиках доезжать, но чаще всего его или выматывают, или отцепляют на последней части дистанции. Если поработает над этим аспектом, то будет явным претендентом следующей весной, главное - несколько толковых помощников подрядить.

  • Sm1T
    Адам Хансен: «Получаешь от жиз ... (3)
    Sm1T-Фото
    Стал Веганом - эт не эксперимент:-) это обычное дело для современного мира???
  • Pilot_by
    Бывший врач команды Sky призна ... (12)
    Pilot_by-Фото
    Ищут козла отпущения чтобы прикрыть реальные употребления Угги и пяти звёздного. Доложат что врач виновен, кушали не спортсмены и все шито-крыто. Все чисты аки ангелы.

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