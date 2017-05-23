Велокоманда Bora – hansgrohe отпустила Сэма Беннетта

Сэм Беннетт получил разрешение уйти из команды Bora-hansgrohe

Дороги велокоманды Bora-hansgrohe и 29-летнего ирландского велогонщика Сэма Беннетта (Sam Bennett) разошлись. Чемпион Ирландии, который не попал в состав команды на Джиро д’Италия и Тур де Франс-2019, после шести лет выступления в Bora-hansgrohe решил покинуть команду.

Сэм Беннетт начал выступать в немецкой команде в 2014, когда она ещё была проконтинентальной и называлась Team NetApp – Endura. За это время он принёс команде 41 победу, из которых 22 – на гонках Мирового тура, в том числе на этапах Джиро д’Италия и Вуэльты Испании. В этом сезоне Беннетт одержал 13 побед, из которых 11 – на гонках Мирового тура.

7 ноября команда Bora-hansgrohe официально заявила, что Сэм Беннетт покидает команду:

«После великолепной истории успехов команда Bora-hansgrohe и Сэм Беннетт пойдут разными дорогами. В течение шести лет команда Bora-hansgrohe способствовала превращению Сэма Беннетта в одного из лучших спринтеров пелотона.

Несмотря на это становилось всё труднее и труднее совместить цели команды и гонщика. По этой причине руководство Bora-hansgrohe решило принять желание Сэма Беннетта покинуть команду и продолжить карьеру в другой команде.

Команда Bora-hansgrohe желает Сэму Беннетту всего самого лучшего и надеется, что он сможет следовать за своими спортивными мечтами».

Сэма Беннетта уже ждут в команде Deceuninck-Quick Step. Генеральный менеджер команды Патрик Лефевр в интервью Het Laatste Nieuws сказал: «Конечно, уверен можешь быть, когда в руках держишь подписанный контракт, но сага почти закончилась. Я подозреваю, что в Bora-hansgrohe хотели выжидать как можно дольше, заставить Беннетта нервничать, чтобы он заплатил за разрыв соглашения. Но в конце концов они осознали, что им мало что удастся сделать, удерживая гонщика против его воли. Так что я в счастливом ожидании».