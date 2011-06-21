Павел Кочетков подписал контракт с велокомандой CCC

Павел Кочетков переходит в команду CCC

33-летний российский велогонщик Павел Кочетков подписал двухлетний контракт с командой CCC, в которой присоединится к своему соотечественнику Ильнуру Закарину. Последние шесть лет Павел Кочетков выступал в команде Katusha-Alpecin. На его счету участие в восьми Гран-турах (один Тур де Франс, три старта на Джиро д’Италия, четыре старта на Вуэльте Испании), из которых лишь один Гран-тур он не доехал до конца.

Джим Очович, генеральный менеджер команды CCC: «Мы заканчиваем формирование состава на сезон 2020 года и очень рады объявить, что Павел Кочетков будет выступать в команде CCC в 2020 и 2021 годах. Павел – ценный для нашей команды гонщик, который будет помощником, особенно в гонках, где будет выступать Ильнур Закарин. Они выступали вместе последние пять лет. Учитывая, что Россия – страна, которая является ключевым рынком для нашего титульного спонсора, компании CCC, мы будем рады помочь расширить присутствие компании в России, а также увеличить узнаваемость команды ССС и компании CCC.

Павел также получит свободу действий на гонках, а с его опытом выступления на Гран-турах он станет важным гонщиком в составе на трёхнедельные гонки. Думаю, мы сможем предоставить Павлу хорошее окружение для того, чтобы он смог проявить свой спортивный потенциал, так как наша команда продолжает расти».

Павел Кочетков: «Команда CCC – амбициозный проект, мне нравится её организация, то, как выглядит команда в гонках. Именно это меня и привлекло в команде CCC. Я много выступал с Ильнуром Закариным, что тоже было важной причиной присоединиться к нему в этой команде. Я буду ему помогать, он доверяет мне. Надеюсь, что помогу Ильнуру хорошо выступать в гонках в следующем году, а также хочу много работать на всю команду. Я с нетерпением жду старта нового сезона с командой CCC.

После шести лет в команде Katusha-Alpecin хочу поблагодарить Игоря Макарова за его страсть к велоспорту, за всё, что он сделал для велоспорта в целом и лично для меня, что позволил стать частью команды.

Переход в ССС считаю шансом на новый старт в своей карьере. Думаю, новый вызов положительно скажется на мне, так как хочу продолжать расти как велогонищк, стать лучше, чем был в прошлые годы, особенно учитывая, что в прошлом у меня было несколько серьёзных падений. Я мотивирован и хочу выдать свой максимум, работая для команды».