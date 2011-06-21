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Павел Кочетков подписал контракт с велокомандой CCC

Павел Кочетков переходит в команду CCC

 

 

  33-летний российский велогонщик Павел Кочетков подписал двухлетний контракт с командой CCC, в которой присоединится к своему соотечественнику Ильнуру Закарину. Последние шесть лет Павел Кочетков выступал в команде Katusha-Alpecin. На его счету участие в восьми Гран-турах (один Тур де Франс, три старта на Джиро д’Италия, четыре старта на Вуэльте Испании), из которых лишь один Гран-тур он не доехал до конца.

 

 

  Джим Очович, генеральный менеджер команды CCC: «Мы заканчиваем формирование состава на сезон 2020 года и очень рады объявить, что Павел Кочетков будет выступать в команде CCC в 2020 и 2021 годах. Павел – ценный для нашей команды гонщик, который будет помощником, особенно в гонках, где будет выступать Ильнур Закарин. Они выступали вместе последние пять лет. Учитывая, что Россия – страна, которая является ключевым рынком для нашего титульного спонсора, компании CCC, мы будем рады помочь расширить присутствие компании в России, а также увеличить узнаваемость команды ССС и компании CCC.

 

  Павел также получит свободу действий на гонках, а с его опытом выступления на Гран-турах он станет важным гонщиком в составе на трёхнедельные гонки. Думаю, мы сможем предоставить Павлу хорошее окружение для того, чтобы он смог проявить свой спортивный потенциал, так как наша команда продолжает расти».

 

  Павел Кочетков: «Команда CCC – амбициозный проект, мне нравится её организация, то, как выглядит команда в гонках. Именно это меня и привлекло в команде CCC. Я много выступал с Ильнуром Закариным, что тоже было важной причиной присоединиться к нему в этой команде. Я буду ему помогать, он доверяет мне. Надеюсь, что помогу Ильнуру хорошо выступать в гонках в следующем году, а также хочу много работать на всю команду. Я с нетерпением жду старта нового сезона с командой CCC.

 

  После шести лет в команде Katusha-Alpecin хочу поблагодарить Игоря Макарова за его страсть к велоспорту, за всё, что он сделал для велоспорта в целом и лично для меня, что позволил стать частью команды.

 

  Переход в ССС считаю шансом на новый старт в своей карьере. Думаю, новый вызов положительно скажется на мне, так как хочу продолжать расти как велогонищк, стать лучше, чем был в прошлые годы, особенно учитывая, что в прошлом у меня было несколько серьёзных падений. Я мотивирован и хочу выдать свой максимум, работая для команды».

 

 

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Теги к статье: Павел Кочетков CCC

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  1. ktilp-12

    Сегодня, 18:31 | Регистрация: 20.06.2015

      Удачи и побед Ильнуру и Павлу.

  2. Имя: Олег

    levonardo

    Сегодня, 18:35 | Регистрация: 23.05.2017

    Видимо Ильнур настоял.

  3. Rokka

    Сегодня, 18:48 | Регистрация: 23.01.2016

    Отличные новости! Надеюсь Ил с Пашей хорошо адаптируются в новой команде, дадут ещё бой!

  4. Имя: Константин

    Konstantin41

    Сегодня, 18:53 | Регистрация: 4.07.2017

    Всё логично, ССС нужны восточноевропейские гонщики

  5. Имя: Veloster

    veloster

    Сегодня, 19:41 | Регистрация: 4.01.2018

    Очень даже неплохо. Только я что-то не припомню достижений Кочеткова как горняка.

  6. Имя: Александра

    Александра

    Сегодня, 20:25 | Регистрация: 18.09.2014

    Узнаваемость в России? Да у нас посетители сети ССС даже Авермата не узнают, что говорить о Кочеткове. Они же не футболисты! А Павлу, конечно, удачи. Попасть в такой проект, это здорово.

    ... "стиль полемики важнее предмета полемики. Предметы меняются, а стиль создает цивилизацию".
    Г.С. Померанц
  7. Имя: Alik

    Astanaforever

    Сегодня, 21:30 | Регистрация: 30.06.2017

    Аж целых три россиянина в мировой лиге, учитывая новость, что Израиль саклинг академия других россиян не включает в состав команды.. Да уж..это дно российского велоспорта.

    Вся жизнь это гонка.
  8. Имя: Борис

    aksbor

    Сегодня, 21:48 | Регистрация: 21.06.2011

    Как за Меньшовым вслед скитался Козончук.

    Увы, то был масштаб совсем иной -

    Нам Джиро покорялась и Вуэльта,

    Нам Тур де Франс почти что пал к ногам.

    А что теперь? Увы, одни руины.

    Лишь двух гонцов отметить молодых

    Рука подняться может. В остальном -

    Стареющий Ильнур и... Кочетков.

     

  9. Имя: Олег

    levonardo

    Сегодня, 22:26 | Регистрация: 23.05.2017

    Красиво) будем надеяться что действительность будет оптимистичнее)

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Какой Гран-тур понравился больше?

Комментарии

  • levonardo
    Павел Кочетков подписал контра ... (9)
    levonardo-Фото
    Красиво) будем надеяться что действительность будет оптимистичнее)
  • Cha
    Кристиян Корен и Борут Божич д ... (4)
    Cha-Фото
    Ух ты 2011-2012 года копают. Старое дело. Так и до кого угодно доберутся. Тревожно.
  • aksbor
    Павел Кочетков подписал контра ... (9)
    aksbor-Фото

    Как за Меньшовым вслед скитался Козончук.

    Увы, то был масштаб совсем иной -

    Нам Джиро покорялась и Вуэльта,

    Нам Тур де Франс почти что пал к ногам.

    А что теперь? Увы, одни руины.

    Лишь двух гонцов отметить молодых

    Рука подняться может. В остальном -

    Стареющий Ильнур и... Кочетков.

     

  • Astanaforever
    Кристиян Корен и Борут Божич д ... (4)
    Astanaforever-Фото
    Тут один комментатор кричал о кристальной репутации и отсутствии допинговых скандалов команды Бахрейн. АУ..ГДЕ ТЫ?
  • Astanaforever
    Павел Кочетков подписал контра ... (9)
    Astanaforever-Фото
    Аж целых три россиянина в мировой лиге, учитывая новость, что Израиль саклинг академия других россиян не включает в состав команды.. Да уж..это дно российского велоспорта.
  • Сейтмеметов сейтхалил
    Милан - Турин-2019 (8)
    Сейтмеметов сейтхалил-Фото
    Вальверде все время в тройке , набирает ход на Ломбардию?
  • Veloan
    Кристиян Корен и Борут Божич д ... (4)
    Veloan-Фото

    И это будет не крайний случай для команды...

    Уж точно...

  • Александра
    Павел Кочетков подписал контра ... (9)
    Александра-Фото
    Узнаваемость в России? Да у нас посетители сети ССС даже Авермата не узнают, что говорить о Кочеткове. Они же не футболисты! А Павлу, конечно, удачи. Попасть в такой проект, это здорово.
  • motte
    Примож Роглич – победитель Tr ... (17)
    motte-Фото

    Цитата: ktilp-12
     Роглич может прибрать и Ломбардию и на отлично закончить сезон.

    Он сезон и так классно заканчивает, первым в мировом рейтинге ЮСИ, далеко опережая второго, здесь иное ибо Нибали готов, кмк, к Ломбардии.

    Посмотрите составы команд на офсайте вот этим и будет предстоящий Монумент притягателен.

  • motte
    Милан - Турин-2019 (8)
    motte-Фото

    Я вот о маечке радужной вспомнил, когда вальв упирался, увидим ли мы теперь ее ибо все последние года она была впереди ? Или только на старте?

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