Генеральный менеджер команды Total Direct Energie: «Сегодня гонщики предпочитают безопасность попадания в топ-10 риску атак»

Жан-Рене Бернадо об очках UCI, радиосвязи, атакующем стиле и перспективах велоспорта

Французская велокоманда Total Direct Energie под руководством Жана-Рене Бернадо (Jean-René Bernaudeau) в конце сезона 2019 года возглавила рейтинг профессиональных континентальных команд, обеспечив тем самым участие во всех гонках Мирового тура 2020 года.

Жан-Рене Бернадо, являясь приверженцем атакующего стиля, всегда резко выступал против применения в гонках радиосвязи, измерителей мощности, а также считал, что советы спортивных директоров из окна технички душат инициативу.

Однако в интервью L’Equipe генеральный менеджер команды Total Direct Energie признался, что в 2020 году команде придётся сдерживать порывы ради набора необходимых для рейтинга очков, чтобы и в 2021 году иметь возможность стартовать на крупнейших гонках Мирового тура.

В этом сезоне гонщики Total Direct Energie в общей сложности участвовали в 100 гонках, на которых одержали 16 побед и помимо этого 43 раза финишировали в топ-10.

Жан-Рене Бернадо: «Я считаю использование радио эквивалентом нескольких дополнительных ватт, по крайней мере, в отношении тех контролируемых по радио гонщиков, которые сами не думают. Но я знаю, что спортивный директор не может точно определить момент, когда за десятые доли секунды решается гонка.

И не говорите мне, что радио необходимо по причинам безопасности. Это фальшивая проблема. Вильям Бонне упал в 2015 году на дороге к Уи во время Тур де Франс как раз потому, что каждому в пелотоне по радио приказали подвинуться вперёд перед левым поворотом. Началась истерия. Радиосвязь спровоцировала завал вместо того, чтобы его предотвратить.

В команде Total я хочу видеть умных и активных гонщиков как Фёклер, который смог вернуть надежду, когда её не было. Хочу, чтобы гонщики выступали как Алафилипп, который не прячется и не придерживается стратегии. Он помог встряхнуть французский велоспорт, показал, что чего-то можно добиться. Только это поможет в будущем.

Стратегию можно составлять на брифинге перед стартом, но очки UCI и ватты не должны становиться решающим фактором. Всё зависит от того, что хотят видеть болельщики. Они приходили на Тур де Франс потому, что там были Пино и Алафилипп и стиль ведения гонки, который нравится публике. Никто с этим не сможет поспорить. Не думаю, что радио было нужно на дорогах к Сент-Этьенну и на Турмале. Они использовали момент. Алафилипп делает гонку непредсказуемой, менее контролируемой. Это вдохновляет меня, хочу, чтобы моя команда выступала так же. Алафилипп вместе с Тибо Пино вернули величие нашему велоспорту. Мы не должны позволить, чтобы всё снова исчезло.

Я вычеркнул выражения «топ-10» и «очки UCI» из своего словаря, потому что они превращают гонку в игру цифр, делают её скучной. Но в этом году мне придётся снова привыкать к этим словам.

Сегодня гонщики предпочитают риску в попытке выиграть гонку, безопасность, которую даёт попадание в десятку сильнейших, и очки, которые присуждаются за это.

Мы выступали с одержимостью набрать максимальное количество очков. И мы возглавили рейтинг, несмотря на неудачу, которая выбила Терпстру. Однако такая стратегия нам дорого стоила на Тур де Франс. Тур был тяжёлым и жёстким, из-за чего многие гонщики уставали и мучились.

Кальмежан хотел бы проехать Джиро д’Италия, но мы посмотрим, выполнимо ли это. Мы продолжим бороться за очки, чтобы удержать первое место в рейтинге, пусть это будет нелегко. У нас будут сильные соперники, потому что Arkea-Samsic подписала Кинтану и Буанни. В будущем места на Туре будут стоить ещё дороже, и стартовать на нём можно будет только благодаря общим командным усилиям».