VeloNEWS
VeloRACE
Джиро д'Италия Тур де Франс Вуэльта Испании Результаты
VeloTEAM
VeloNAME
VeloLEGEND
VeloZOOM
VeloCLUB
VeloCOOKING
VeloTWITTER
VeloBLOG
Редакция Миша Игнатьев Сергей Иванов Женя Ковалев Андрей Гривко Олимп. резерв

Генеральный менеджер команды Total Direct Energie: «Сегодня гонщики предпочитают безопасность попадания в топ-10 риску атак»

Жан-Рене Бернадо об очках UCI, радиосвязи, атакующем стиле и перспективах велоспорта

 

 

  Французская велокоманда Total Direct Energie под руководством Жана-Рене Бернадо (Jean-René Bernaudeau) в конце сезона 2019 года возглавила рейтинг профессиональных континентальных команд, обеспечив тем самым участие во всех гонках Мирового тура 2020 года.

 

  Жан-Рене Бернадо, являясь приверженцем атакующего стиля, всегда резко выступал против применения в гонках радиосвязи, измерителей мощности, а также считал, что советы спортивных директоров из окна технички душат инициативу.

 

  Однако в интервью L’Equipe генеральный менеджер команды Total Direct Energie признался, что в 2020 году команде придётся сдерживать порывы ради набора необходимых для рейтинга очков, чтобы и в 2021 году иметь возможность стартовать на крупнейших гонках Мирового тура.

 

  В этом сезоне гонщики Total Direct Energie в общей сложности участвовали в 100 гонках, на которых одержали 16 побед и помимо этого 43 раза финишировали в топ-10.

 

Генеральный менеджер команды Total Direct Energie: «Сегодня гонщики предпочитают безопасность попадания в топ-10 риску атак»

 

  Жан-Рене Бернадо: «Я считаю использование радио эквивалентом нескольких дополнительных ватт, по крайней мере, в отношении тех контролируемых по радио гонщиков, которые сами не думают. Но я знаю, что спортивный директор не может точно определить момент, когда за десятые доли секунды решается гонка.

 

  И не говорите мне, что радио необходимо по причинам безопасности. Это фальшивая проблема. Вильям Бонне упал в 2015 году на дороге к Уи во время Тур де Франс как раз потому, что каждому в пелотоне по радио приказали подвинуться вперёд перед левым поворотом. Началась истерия. Радиосвязь спровоцировала завал вместо того, чтобы его предотвратить.

 

  В команде Total я хочу видеть умных и активных гонщиков как Фёклер, который смог вернуть надежду, когда её не было. Хочу, чтобы гонщики выступали как Алафилипп, который не прячется и не придерживается стратегии. Он помог встряхнуть французский велоспорт, показал, что чего-то можно добиться. Только это поможет в будущем.

 

  Стратегию можно составлять на брифинге перед стартом, но очки UCI и ватты не должны становиться решающим фактором. Всё зависит от того, что хотят видеть болельщики. Они приходили на Тур де Франс потому, что там были Пино и Алафилипп и стиль ведения гонки, который нравится публике. Никто с этим не сможет поспорить. Не думаю, что радио было нужно на дорогах к Сент-Этьенну и на Турмале. Они использовали момент. Алафилипп делает гонку непредсказуемой, менее контролируемой. Это вдохновляет меня, хочу, чтобы моя команда выступала так же. Алафилипп вместе с Тибо Пино вернули величие нашему велоспорту. Мы не должны позволить, чтобы всё снова исчезло.  

 

  Я вычеркнул выражения «топ-10» и «очки UCI» из своего словаря, потому что они превращают гонку в игру цифр, делают её скучной. Но в этом году мне придётся снова привыкать к этим словам.

 

  Сегодня гонщики предпочитают риску в попытке выиграть гонку, безопасность, которую даёт попадание в десятку сильнейших, и очки, которые присуждаются за это.  

 

  Мы выступали с одержимостью набрать максимальное количество очков. И мы возглавили рейтинг, несмотря на неудачу, которая выбила Терпстру. Однако такая стратегия нам дорого стоила на Тур де Франс. Тур был тяжёлым и жёстким, из-за чего многие гонщики уставали и мучились.  

 

  Кальмежан хотел бы проехать Джиро д’Италия, но мы посмотрим, выполнимо ли это. Мы продолжим бороться за очки, чтобы удержать первое место в рейтинге, пусть это будет нелегко. У нас будут сильные соперники, потому что Arkea-Samsic подписала Кинтану и Буанни. В будущем места на Туре будут стоить ещё дороже, и стартовать на нём можно будет только благодаря общим командным усилиям».

Copyright ©VeloLIVE.com Все права защищены. Частичное копирование публикаций разрешено при размещении активной ссылки https://velolive.com на продолжение, указание автора обязательно.

Теги к статье: Total Direct Energie Жан-Рене Бернадо Jean-Rene Bernaudeau

Поддержите нас, поделитесь публикацией с друзьями в социальных сетях. Спасибо!

В тему:

Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гость, не могут оставлять комментарии к данной публикации.

ТРАНСФЕРЫ



Трансферные новости пелотона-2019: новые контракты и переходы велогонщиков
в велосезоне 2020-2021

Ближайшие старты

21 - 26 января 2020

Santos Tour Down Under

ОПРОС

Какой из маршрутов Гранд-туров на 2020 год понравился больше?

Комментарии

  • BaTman
    Роман Барде пропускает Тур де ... (8)
    BaTman-Фото
    Я думаю ТДФ это всё же главный старт сезона.
  • Ice
    Роман Барде пропускает Тур де ... (8)
    Ice-Фото

    Цитата: BaTman
    А по мне маршрут Тура ему подходит куда больше чем Джиро, странный выбор.

    И через неделю на олимпиаде ехать ни на что не претендуя? Если есть прицел на ОИ, то ТДФ ему противопоказан.

  • BaTman
    Роман Барде пропускает Тур де ... (8)
    BaTman-Фото
    А по мне маршрут Тура ему подходит куда больше чем Джиро, странный выбор.
  • EL-Fenomeno
    Умер легендарный французский в ... (7)
    EL-Fenomeno-Фото

    18 лет в одной командe - вот это верность /преданность
    RIP PouPou fra

  • AvA
    Роман Барде пропускает Тур де ... (8)
    AvA-Фото
    А можно я не только с вашим "слишком" на 100% соглашусь, но и распространю его на всю нашу жизнь и окружающую действительность...
  • Yuriy 17
    Кристиян Джурасек дисквалифици ... (1)
    Yuriy 17-Фото

     

  • Адриен
    Роман Барде пропускает Тур де ... (8)
    Адриен-Фото
    Правы, правы ... Все ваши многочисленные "слишком" можно заменить одним - слишком ЗАКОСТЕНЕЛ современный шоссейный велоспорт...
  • Александра
    Роман Барде пропускает Тур де ... (8)
    Александра-Фото

    Я, скорее всего, не права в своих ощущениях, но у меня сложилось впечатление, что в велошоссе все стало как-то слишком. Слишком сильная конкуренция, слишком длинные этапы, слишком сухие гонщики, слишком интенсивные тренировки, слишком много анализа электроники. Кажется, что спортсмены все чаще вычерпывают свои силы настолько, что просто не могут показывать ожидаемые результаты. Такое ощущение, что декларации о перезагрузке и новой мотивации слышны отовсюду. Ладно, "старички", вроде Грайпеля, но ведь и те, кому тридцатника нет, поют ту же песню.

  • Сейтмеметов сейтхалил
    Умер легендарный французский в ... (7)
    Сейтмеметов сейтхалил-Фото
    Светлая память)))
  • Astanaforever
    Роман Барде пропускает Тур де ... (8)
    Astanaforever-Фото
    Роман Барде так же как Винченцо Нибали едет Джиро. Олимпиаду. Чемпионат мира, жертвуя Туром...Глядишь так все фавориты пропустят Тур де Франс. оставив успеху Инеосу его пожизненный подиум славы. довольствуясь Джиро и Вуэльты.

Страницы истории велоспорта

Джиро д'Италия

Тур де Франс

Вуэльта Испании

Милан - Сан-Ремо

Париж - Рубэ

Результаты: ПроТур-2010

Результаты: ПроТур-2011

Результаты: ПроТур-2012

Результаты: ПроТур-2013

Результаты: ПроТур-2014

Результаты: ПроТур-2015

Результаты: ПроТур-2016

Результаты: ПроТур-2017

Результаты: ПроТур-2018

Результаты: ПроТур-2019

Велоспорт в Фейсбуке

Велоспорт ВКонтакте

Одноклассники

Твиттер VeloLIVE

Счетчики

Наши друзья

Дни рождения

15 ноября

Imanol Erviti (Movistar Team)

Leopold Konig (Bora-hansgrohe)

Joao Pedro Lourenco Rodrigues (W52 - FC Porto)

Мировой рейтинг UCI

Гонщик Команда Очки
1 Роглич П. (Slo) (TJV) 4705
2 Алафилипп Ж. (Fra) (DQT) 3569
3 Фульсанг Я. (Den) (AST) 3472
4 Берналь Э. (Col) (INS) 3346
5 Вальверде А. (Esp) (MOV) 3297
6 Ван Авермат Г. (Bel) (CCC) 2947
7 Аккерманн П. (Ger) (BOH) 2538
8 Кристофф А. (Nor) (UAD) 2484
9 Вивиани Э. (Ita) (DQT) 2392
10 Саган П. (Svk) (BOH) 2232

Все рейтинги »

Все новости велоспорта

Ноябрь 2019 (39)
Октябрь 2019 (124)
Сентябрь 2019 (168)
Август 2019 (197)
Июль 2019 (192)
Июнь 2019 (168)