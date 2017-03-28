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Команда Direct Energie обеспечила спонсорскую поддержку до 2019 года

Спонсор французской проконтинентальной велокоманды Direct Energie продлил поддержку на 2 года

 

  Проконтинентальная французская команда Direct Energie получила спонсорскую поддержку титульного спонсора на ближайшие два года. На этот раз генеральному менеджеру команды Жану-Рене Бернадо (Jean-René Bernaudeau) не пришлось беспокоиться о будущем команды, как это случилось в 2015 году.

 

  Французская энергетическая компания "Direct Energie", третий по величине поставщик электричества и газа во Франции, ставшая главным спонсором команды в 2015, довольна сотрудничеством и намерена остаться в велоспорте, по меньшей мере, до 2019 года включительно.

 

Команда Direct Energie обеспечила спонсорскую поддержку до 2019 года

 

  В 2016 году гонщики команды Direct Energie одержали 25 побед. С начала этого сезона у команды уже 11 побед, последняя из которых одержана Лилианом Кальмежаном на этапе и в общем зачёте «Недели Коппи и Бартали»-2017.

 

  Главной целью Direct Energie  в этом сезоне является Тур де Франс-2017, куда команда Жана-Рене Бернадо получила приглашение. Большая Петля будет единственным Гран-туром команды в этом году. На Вуэльту Испании-2017 Direct Energie не получила уайлд-кард.

 

  Хавьер Кайтюколи (Xavier Caïtucoli), генеральный директор компании Direct Energie: «Самая лучшая энергия – энергия человека. У нашей компании Direct Energie те же амбиции и то же стремление принимать вызов, что и у велокоманды. Поэтому мы с нетерпением ждём продолжения работы с этим замечательным проектом».

 

  Жан-Рене Бернадо, генеральный менеджер команды Direct Energie: «Продолжая сотрудничество с компанией Direct Energie, мы остаёмся верны нашим ценностям. Проявляя уважение к гонщикам, семьям, партнёрам, организаторам гонок, мы каждый день стараемся быть образцовой велокомандой. Компания Direct Energie с энтузиазмом работает с нами, поддерживая наше видение велоспорта, и эта помощь дала плоды с самого начала».

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Теги к статье: Direct Energie

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Комментарии

  • velodoctor
    Три дня Де Панне-2017. Этап 1 (2)
    velodoctor-Фото

    До чего Фж хорош, удивительное преорбразование в этом сезоне.  Кстати, если вы не заметили, на этой гонке были русвеловцы, но им чет дофени вся борьба, похоже все 23 гонщика заявлены на джиро, и результат покажут только там.



    Вы посмотрите на то, что у почти каждой проконти есть ребята в первых группах, у континентальных команд там люди есть. Смешно ей богу, как так получается из гонки в гонку. 

  • Николай Н.
    Три дня Де Панне-2017. Этап 1 (2)
    Николай Н.-Фото

    А этапчик получился прилично красивый. Смотрелся с интересом. Вот только Катюша меня удевила, совсем разучилась ездить командой. Четвером работали и не смогли отыграть у отрыва. Кристофф сам больше отыграл. Ему нужно было тоже включатся в работу и тогда они бы смогли догнать отрыв, а так он позно взялся и упустил время.

  • ThaGoose
    Алехандро Вальверде, Альберто ... (19)
    ThaGoose-Фото
    Вторую часть вашего комментария надо на главную страницу и в большую энциклопедию велоспорта. Подпишусь на твиттер с удовольствием)
  • allb46
    Петер Саган, Ники Терпстра, Со ... (11)
    allb46-Фото

    Я вчера еще раз пересмотрел концовку гонки, и у меня сложилось впечатление, что на момент отрыва Авермата, у Пете просто не было сил рвануть за ним, он очень устал, и плюс провал в прошлой гонке из-за поломки байка, тоже сделал ему не самое лучшее настроение, когда ты звезда у тебя есть обратная сторона которая на тебя постоянно давит, ты выграл... это нормально, а вот проиграл, тут каждый вопрёт тебе шпильку, вот и получается, что наверняка он почти не спал после провала, а в результате у него просто не хватило сил, он ведь не машина наш милый Пете, а потом он на "морально-волевых" как говорили в СССР рванул, и пришёл третьим, он большая умница, как спортсмен и как человек, таких единицы.

  • ThaGoose
    Петер Саган, Ники Терпстра, Со ... (11)
    ThaGoose-Фото
    Подписываюсь. Квики будто из "Деревни дураков" приехали)
  • FETCH
    Велотвиттер. 12-й (310) выпуск (3)
    FETCH-Фото

    Грег-красава,спасибо за классные гонки !

  • Виктор Сироткин
    Велотвиттер. 12-й (310) выпуск (3)
    Виктор Сироткин-Фото

    Цитата: DenisRodikov
    "Проедь на велосипеде так, будто ты украл его! Я так и сделал."
    Круто! =)))
    Ну вот, когда ехал "как украл" - ничего не украл. В случаях с Саганом поступает наоборот.

  • DenisRodikov
    Велотвиттер. 12-й (310) выпуск (3)
    DenisRodikov-Фото

    "Проедь на велосипеде так, будто ты украл его! Я так и сделал."

    Круто! =)))

  • DenisRodikov
    Результаты Гент-Вевельгем-2017 (42)
    DenisRodikov-Фото

    Пересмотрел видео. Саган провёл сильную смену и когда садился обратно, Терпстра предлагал сесть на третью позицию и сам работать не собирался. Соответственно, Саган не стал садиться на третью позицию. ИМХО решение Сагана не возить колёсников вполне логичным оказалось в той ситуации, ничего особенного там не было. Просто обычно народ быстро начинает работать снова и возвращается к лидерам. А тут сил не хватило.

  • Rokka
    Петер Саган, Ники Терпстра, Со ... (11)
    Rokka-Фото
    Команда с сильнейшим составом на классики тыкает пальцем в Сагана и обиженно кричат "он должен работать, он чемпион мира!" Курам на смех. Почему боонен так никого не возил когда был в радужной майке? А Петеру нужна команда. Ибо одному против всех колесников не убежать

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