Команда Direct Energie обеспечила спонсорскую поддержку до 2019 года

Спонсор французской проконтинентальной велокоманды Direct Energie продлил поддержку на 2 года

Проконтинентальная французская команда Direct Energie получила спонсорскую поддержку титульного спонсора на ближайшие два года. На этот раз генеральному менеджеру команды Жану-Рене Бернадо (Jean-René Bernaudeau) не пришлось беспокоиться о будущем команды, как это случилось в 2015 году.

Французская энергетическая компания "Direct Energie", третий по величине поставщик электричества и газа во Франции, ставшая главным спонсором команды в 2015, довольна сотрудничеством и намерена остаться в велоспорте, по меньшей мере, до 2019 года включительно.

В 2016 году гонщики команды Direct Energie одержали 25 побед. С начала этого сезона у команды уже 11 побед, последняя из которых одержана Лилианом Кальмежаном на этапе и в общем зачёте «Недели Коппи и Бартали»-2017.

Главной целью Direct Energie в этом сезоне является Тур де Франс-2017, куда команда Жана-Рене Бернадо получила приглашение. Большая Петля будет единственным Гран-туром команды в этом году. На Вуэльту Испании-2017 Direct Energie не получила уайлд-кард.

Хавьер Кайтюколи (Xavier Caïtucoli), генеральный директор компании Direct Energie: «Самая лучшая энергия – энергия человека. У нашей компании Direct Energie те же амбиции и то же стремление принимать вызов, что и у велокоманды. Поэтому мы с нетерпением ждём продолжения работы с этим замечательным проектом».

Жан-Рене Бернадо, генеральный менеджер команды Direct Energie: «Продолжая сотрудничество с компанией Direct Energie, мы остаёмся верны нашим ценностям. Проявляя уважение к гонщикам, семьям, партнёрам, организаторам гонок, мы каждый день стараемся быть образцовой велокомандой. Компания Direct Energie с энтузиазмом работает с нами, поддерживая наше видение велоспорта, и эта помощь дала плоды с самого начала».