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Состав команды Direct Energie на 2018 год

Французская проконтинентальная команда Direct Energie завершила формирование состава на 2018 год

 

 

  Состав французской проконтинентальной команды Direct Energie на 2018 год сформирован. В команде будут выступать 20 гонщиков, из них пятеро – новобранцы.

  В Direct Energie перешли 30-летний эстонский гонщик Рейн Таарамяэ, который последние два года выступал в команде Katusha, 28-летний французский гонщик Жером Кузан (Jérôme Cousin), выступавший в команде Cofidis, 31-летний французский гонщик Дамьен Годан (Damien Gaudin), пришедший из команды Armée de Terre.

 

  Два гонщика – 22-летний Аксель Журньо (Axel Journiaux) и 22-летний Симон Селье (Simon Sellier) в команде Direct Energie начнут свою профессиональную карьеру.

 

Состав команды Direct Energie на 2018 год

 

 

Все гонщики команды за исключением Рейна Таарамяэ – французы.

 

  В 2017 году гонщики команды Direct Energie одержали 24 победы, в том числе победу на этапе Тур де Франс, которую команде принёс Лилиан Кальмежан.

 

Состав команды Direct Energie на 2018 год:

Сильван Шаванель (Sylvain Chavanel),

Тома Буда (Thomas Boudat),

Лилиан Кальмежан (Lilian Calmejane),

Роман Карди (Romain Cardis),

Жереми Корню (Jérémy Cornu),

Йоанн Жене (Yohann Gène),

Фабьен Грелье (Fabien Grellier),

Джонатан Ивер (Jonathan Hivert),

Бриан Ноло (Bryan Nauleau),

Поль Урслан (Paul Ourselin),

Адриен Пети (Adrien Petit),

Александр Пишо (Alexandre Pichot),

Перриг Кеменёр (Perrig Quéméneur),

Роман Сикар (Romain Sicard),

Анжело Тулик (Angelo Tulik),

Аксель Журньо (Axel Journiaux),

Симон Сейе (Simon Sellier),

Жером Кузан (Jérôme Cousin),

Дамьен Годан (Damien Gaudin),

Рейн Таарамяэ (Rein Taaramäe)

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Теги к статье: Direct Energie

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  1. Имя: Евгений

    Hammill

    Вчера, 21:42 | Регистрация: 11.02.2017

     Видимо Шаванеля забыли дописать. С ним как раз 20 будет.

  2. Имя: Саша

    VeloVelo

    Сегодня, 02:45 | Регистрация: 4.07.2013

    Кальмежан очень крут. Парень с Большим потенциалом. Удачи ему.



    И Рейну Удачи! 

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Комментарии

  • VeloVelo
    Состав команды Direct Energie ... (2)
    VeloVelo-Фото

    Кальмежан очень крут. Парень с Большим потенциалом. Удачи ему.



    И Рейну Удачи! 

  • Hammill
    Состав команды Direct Energie ... (2)
    Hammill-Фото

     Видимо Шаванеля забыли дописать. С ним как раз 20 будет.

  • sab
    Заявление Брэдли Уиггинса по п ... (12)
    sab-Фото
    Да все это сделано для оправдания существования ukad, выделения средств и чтобы показать какие они молодцы, что даже целого сэра проверяют, в отличие от русских
  • Earl57
    Люк Роу о возвращении в велосп ... (4)
    Earl57-Фото
    Мальчишник же был, по поводу свадьбы брата. Поэтому вполне вероятно, что парень был "разогретый" и из-за этого возникли проблемы с координацией. По его словам он спрыгнул в воду и подскользнулся на камнях на дне реки.
  • EL-Fenomeno
    Люк Роу о возвращении в велосп ... (4)
    EL-Fenomeno-Фото

    Потому что отдыхать нужно тоже с умом и неважно горы это или пляж (не в обиду конечно Роу и другим)

  • Earl57
    Роман Барде в 2018 году впервы ... (3)
    Earl57-Фото

    Цитата: 0x5F375A86
    Нибали - Милан-СанРемо.

    Нибали говорит, что на Милан-СанРемо шансов у него нет, хотя и поедет, а вот Льеж-Бастонь-Льеж назвал одной из главных целей сезона. И хочет когда-нибудь проехать Рубэ.

  • 0x5F375A86
    Роман Барде в 2018 году впервы ... (3)
    0x5F375A86-Фото
    На самом деле помогает, он получит хороший соревновательный опыт гонки на таком рельефе, пусть даже будет просто помогать какому-нибудь Нансену, потом на туре это уже не будет для него первый раз. Вообще многие генеральщики нынешнего поколения в начале сезона едут что-то такое: Уран и Демолан тоже любят Страде Бьянке, Фрум - Арденны, Нибали - Милан-СанРемо.
  • Kitsune-taichou
    Люк Роу о возвращении в велосп ... (4)
    Kitsune-taichou-Фото

    что это они повадились в межсезонье кости ломать

  • Sm1T
    Люк Роу о возвращении в велосп ... (4)
    Sm1T-Фото
    Повезло с боссом это точно. Большая часть команд за такое катание на лодках штрафф бы вкатили, а то и контракт расторгли.
  • KUZMACHOK
    Дело велокоманды Sky закрыто (17)
    KUZMACHOK-Фото

    Умно. Подняли кранйе незначительное дело 2011 года и успешно доказали чистоту. Результат этого расследования, по закону о промывке мозгов, теперь распространяется и на все последующие годы и на всех скаевцев....

     

    Что касается Л.А., то, по моему мнению,  там ПО-НАСТОЯЩЕМУ ничего не ракрыто... Все рады - справедливость восстановлена! США - не только родина суперчемпионов (вспомните их), но и самая справедливая страна в мире. А вторая часть - КАК И ПОЧЕМУ ОН ТАК СМОГ  - не тронута совсем. Думаю, просто начало вылезать в месте с допингом ЭТО, т.е. элементы ГОСПОДДЕРЖКИ. А вы помните вертолет, забирающий ЛА после финиша? А как сейчас доказывают госсистему допинга в России? Для меня Л.А. - это некое ЯВЛЕНИЕ ГЛОБАЛЬНОЙ НЕЧЕСТНОСТИ в спорте...

    P.S. Извините, Шалам, вы для меня самый уважаемый на Велолайве, под Вашими комментами всегда готов подписаться...

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3 Дюмулин Т. (Ned) (SUN) 2545
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5 Нибали В. (Ita) (TBM) 2196
6 Квятковски М. (Pol) (SKY) 2171
7 Вальверде А. (Spa) (MOV) 2105
8 Мартин Д. (Irl) (QST) 2050
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