Французская проконтинентальная команда Direct Energie завершила формирование состава на 2018 год

Состав французской проконтинентальной команды Direct Energie на 2018 год сформирован. В команде будут выступать 20 гонщиков, из них пятеро – новобранцы.

В Direct Energie перешли 30-летний эстонский гонщик Рейн Таарамяэ, который последние два года выступал в команде Katusha, 28-летний французский гонщик Жером Кузан (Jérôme Cousin), выступавший в команде Cofidis, 31-летний французский гонщик Дамьен Годан (Damien Gaudin), пришедший из команды Armée de Terre.

Два гонщика – 22-летний Аксель Журньо (Axel Journiaux) и 22-летний Симон Селье (Simon Sellier) в команде Direct Energie начнут свою профессиональную карьеру.

Все гонщики команды за исключением Рейна Таарамяэ – французы.

В 2017 году гонщики команды Direct Energie одержали 24 победы, в том числе победу на этапе Тур де Франс, которую команде принёс Лилиан Кальмежан.

Состав команды Direct Energie на 2018 год:

Сильван Шаванель (Sylvain Chavanel),

Тома Буда (Thomas Boudat),

Лилиан Кальмежан (Lilian Calmejane),

Роман Карди (Romain Cardis),

Жереми Корню (Jérémy Cornu),

Йоанн Жене (Yohann Gène),

Фабьен Грелье (Fabien Grellier),

Джонатан Ивер (Jonathan Hivert),

Бриан Ноло (Bryan Nauleau),

Поль Урслан (Paul Ourselin),

Адриен Пети (Adrien Petit),

Александр Пишо (Alexandre Pichot),

Перриг Кеменёр (Perrig Quéméneur),

Роман Сикар (Romain Sicard),

Анжело Тулик (Angelo Tulik),

Аксель Журньо (Axel Journiaux),

Симон Сейе (Simon Sellier),

Жером Кузан (Jérôme Cousin),

Дамьен Годан (Damien Gaudin),

Рейн Таарамяэ (Rein Taaramäe)