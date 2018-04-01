Сеп Ванмарке и Себастьян Лангевельд продлили контракт с командой EF Education First

Сеп Ванмарке и Себастьян Лангевельд остаются в команде EF Education First до 2020 года

29-летний бельгийский гонщик Сеп Ванмарке (Sep Vanmarcke) и 33-летний нидерландский гонщик Себастьян Лангевельд (Sebastian Langeveld) продлили контракты с велокомандой EF Education First – Drapac p/b Cannondale. Оба гонщика несколько лет работали в команде - Ванмарке выступал в ней в 2011-2012, а затем вернулся в 2017, а Лангевельд выступает в команде Джонатана Воутерса с 2014 года.

Сеп Ванмарке регулярно занимал призовые места на весенних классииках, выиграл «Омлоп Хет Ниусблад» в 2012 и дважды финишировал на подиуме в 2017 и 2018, был призёром Париж-Рубэ в 2013, Гент-Вевельгем в 2010 и 2016, Тура Фландрии в 2014 и 2016. В этом сезоне стал призёром Дварс дор Фландерен.

Себастьян Лангевельд также является специалистом классик, побеждал на «Омлоп Хет Ниусблад» в 2011, финишировал на подиуме Париж-Рубэ в 2017. У него также большой опыт выступления в многодневных гонках, четырежды Лангевельд стартовал на Тур де Франс за пять сезонов, проведённых в команде Воутерса.

Photo © EF Education First – Drapac p/b Cannondale

Джонатан Воутерс, генеральный менеджер и сооснователь команды EF Education First: «Я рад, что смог оставить Сепа и Себаса в команде на ближайшие сезоны, они – ключевые гонщики на классиках, отличные ребята, ценные для всей команды. Самое важное, что впервые с 2012 года мы смогли продлить контракты, имея финансовую стабильность, что позволяет нам думать о будущем на один или два сезона вперёд. Мы можем ставить долгосрочные цели, и это очень воодушевляет. Мы вышли на рынок, чтобы создать самый лучший из составов, который только сможем, и это – наш первый шаг в построении команды, которая сможет выступать на протяжении всего сезона и с расчётом на несколько лет вперёд. Скоро мы подпишем ещё несколько интересных гонщиков. Ждите новостей».

Сеп Ванмарке: «Я отлично чувствую себя в этой команде, был очень счастлив, что вернулся сюда в 2017 году. Когда команда столкнулась с неприятностями в конце прошлого сезона, другие команды проявили ко мне интерес, захотев нанять меня, но я подождал, потому что очень надеялся, что наша команда найдёт спонсора и сможет продолжить работу. Я был так счастлив, когда так и получилось, что я поверил в команду. Теперь команда показала, что верит в меня, заключив со мной контракт до 2020 года, что даёт мне огромную мотивацию.

Я верю, что ещё могу двигаться вперёд. С тех пор, как я стал профессионалом. Джонатан Воутерс верил в меня, и это очень важно. Вся команда верит в меня, они дают мне огромную поддержку. У команды чёткий фокус на классиках, они стараются находить лучшие материалы, строить сильную группу гонщиков.

Помимо моих собственных целей я знаю, в чём состоит моя работа. Я должен помогать в развозящем поезде Саши Модоло, а также генеральщикам в важные, стрессовые моменты. Мне нравится это. Команда знает, что я всегда выполняю свою работу на сто процентов».

Себастьян Лангевельд: «Я в команде с 2014 года, и считаю, что это очень долгие отношения с командой. Я очень счастлив, что здесь работаю. Когда Джонатан Воутерс предложил продлить мой контракт ещё на два года, я сразу ответил: «Да, безусловно». Вся команда для меня как семья. Я благодарен, счастлив, рад быть частью процесса развития команды следующие несколько лет».