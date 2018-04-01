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Сеп Ванмарке и Себастьян Лангевельд продлили контракт с командой EF Education First

Сеп Ванмарке и Себастьян Лангевельд остаются в команде EF Education First до 2020 года

 

 

  29-летний бельгийский гонщик Сеп Ванмарке (Sep Vanmarcke) и 33-летний нидерландский гонщик Себастьян Лангевельд (Sebastian Langeveld) продлили контракты с велокомандой EF Education First – Drapac p/b Cannondale. Оба гонщика несколько лет работали в команде  - Ванмарке выступал в ней в 2011-2012, а затем вернулся в 2017, а Лангевельд выступает в команде Джонатана Воутерса с 2014 года.

 

  Сеп Ванмарке регулярно занимал призовые места на весенних классииках, выиграл «Омлоп Хет Ниусблад» в 2012 и дважды финишировал на подиуме в 2017 и 2018, был призёром Париж-Рубэ в 2013, Гент-Вевельгем в 2010 и 2016, Тура Фландрии в 2014 и 2016. В этом сезоне стал призёром Дварс дор Фландерен.

 

  Себастьян Лангевельд также является специалистом классик, побеждал на «Омлоп Хет Ниусблад» в 2011, финишировал на подиуме Париж-Рубэ в 2017. У него также большой опыт выступления в многодневных гонках, четырежды Лангевельд стартовал на Тур де Франс за пять сезонов, проведённых в команде Воутерса.

Сеп Ванмарке и Себастьян Лангевельд продлили контракт с командой EF Education First

 

Сеп Ванмарке и Себастьян Лангевельд продлили контракт с командой EF Education First

Photo © EF Education First – Drapac p/b Cannondale

 

 

  Джонатан Воутерс, генеральный менеджер и сооснователь команды EF Education First: «Я рад, что смог оставить Сепа и Себаса в команде на ближайшие сезоны, они – ключевые гонщики на классиках, отличные ребята, ценные для всей команды. Самое важное, что впервые с 2012 года мы смогли продлить контракты, имея финансовую стабильность, что позволяет нам думать о будущем на один или два сезона вперёд. Мы можем ставить долгосрочные цели, и это очень воодушевляет. Мы вышли на рынок, чтобы создать самый лучший из составов, который только сможем, и это –  наш первый шаг в построении команды, которая сможет выступать на протяжении всего сезона и с расчётом на несколько лет вперёд. Скоро мы подпишем ещё несколько интересных гонщиков. Ждите новостей».

 

  Сеп Ванмарке: «Я отлично чувствую себя в этой команде, был очень счастлив, что вернулся сюда в 2017 году. Когда команда столкнулась с неприятностями в конце прошлого сезона, другие команды проявили ко мне интерес, захотев нанять меня, но я подождал, потому что очень надеялся, что наша команда найдёт спонсора и сможет продолжить работу. Я был так счастлив, когда так и получилось, что я поверил в команду. Теперь команда показала, что верит в меня, заключив со мной контракт до 2020 года, что даёт мне огромную мотивацию.

 

  Я верю, что ещё могу двигаться вперёд. С тех пор, как я стал профессионалом. Джонатан Воутерс верил в меня, и это очень важно. Вся команда верит в меня, они дают мне огромную поддержку. У команды чёткий фокус на классиках, они стараются находить лучшие материалы, строить сильную группу гонщиков.

 

  Помимо моих собственных целей я знаю, в чём состоит моя работа. Я должен помогать в развозящем поезде Саши Модоло, а также генеральщикам в важные, стрессовые моменты. Мне нравится это. Команда знает, что я всегда выполняю свою работу на сто процентов».

 

  Себастьян Лангевельд: «Я в команде с 2014 года, и считаю, что это очень долгие отношения с командой. Я очень счастлив, что здесь работаю. Когда Джонатан Воутерс предложил продлить мой контракт ещё на два года, я сразу ответил: «Да, безусловно». Вся команда для меня как семья. Я благодарен, счастлив, рад быть частью процесса развития команды следующие несколько лет».

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Теги к статье: Сеп Ванмарке Себастьян Лангевельд EF Education First

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8 апреля 2018

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ОПРОС

Какая классика нравится больше?

Комментарии

  • Student
    Состав команды Sky на Тур Флан ... (10)
    Student-Фото
    Цитата: ТОЛСТЫЙ МАЧО
    ога..какой Саган классик) да и побед у него ваще ноль)
    Тур Фландрии (2016)
    Гент-Вевельгем (2013, 2016, 2018)
    E3 Харелбеке (2014)
    Гран-при Квебека (2016, 2017)
    Гран-при Монреаля (2013)
    Кюрне — Брюссель — Кюрне (2017)
    Брабантсе Пейл (2013)


    мешок одним словом.неудачник полнейший(
    Я считаю только монументы. Думал, что дошло, в следующий раз роспишу подробней.
  • atacama
    Состав команды BMC на Тур Флан ... (4)
    atacama-Фото

    согласен

  • am14
    Состав команды BMC на Тур Флан ... (4)
    am14-Фото

    Обьективно говоря, Грегу может помочь только большая удача. Просто нет прошлогодней звенящей формы. Нет нужного взрыва, нет решающих протяжек. Бенот в среду смотрелся убедительней во время их отьезда. Но если в конце с ним останутся слабые финишеры, тогда он действительно будет сильнее на фоне большой усталости.

  • ТОЛСТЫЙ МАЧО
    Состав команды Sky на Тур Флан ... (10)
    ТОЛСТЫЙ МАЧО-Фото
    ога..какой Саган классик) да и побед у него ваще ноль)
    Тур Фландрии (2016)
    Гент-Вевельгем (2013, 2016, 2018)
    E3 Харелбеке (2014)
    Гран-при Квебека (2016, 2017)
    Гран-при Монреаля (2013)
    Кюрне — Брюссель — Кюрне (2017)
    Брабантсе Пейл (2013)


    мешок одним словом.неудачник полнейший(
  • ТОЛСТЫЙ МАЧО
    Состав команды BMC на Тур Флан ... (4)
    ТОЛСТЫЙ МАЧО-Фото

    Это просто невозможно повторить, потому что в прошлом году я был в хорошей форме, и всё прошло гладко.

     

     

    при этих словах Саган три раза мерзко заржал и посмотрел на свои майки чемпиона мира)))

    а так,ГВА украшение ЛЮБОЙ классики)

    потому успехов и удач)

  • Walther
    Состав команды BMC на Тур Флан ... (4)
    Walther-Фото
    " Я сказал всем, чтобы не ждали от меня результатов как в прошлом сезоне. Это просто невозможно повторить," Вот это верно. Рад, что ГВА это понимает.
  • 0x5F375A86
    Состав команды Sky на Тур Флан ... (10)
    0x5F375A86-Фото

    Хотелось бы увидеть еще раз дуель Квято против Сагана, это всегда красиво, хоть и с предсказуемым результатом biggrin

  • Student
    Состав команды Sky на Тур Флан ... (10)
    Student-Фото
    Тяжело назвать Сагана настолько успешным классиком как его здесь восхваляют. Тот же Квятковский, Дегеенкольб, Кристоф, Жильбер, Авермарт по титулование будут.
  • Astanaforever
    Состав команды Sky на Тур Флан ... (10)
    Astanaforever-Фото
    Очень сильная скай в этом году.
  • Sezar
    Состав команды Sky на Тур Флан ... (10)
    Sezar-Фото

    У меня такое же ощущение, но от ... Сагана!  Пока не вижу в этом году обычного запала. что-то непонятное НЕ ТО.

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2 Саган П. (Svk) (BOH) 951
3 Импи Д. (RSA) (MTS) 861
4 Бенот Т. (Bel) (LTS) 861
5 Вивиани И. (Ita) (QST) 817
6 Демар А. (Fra) (GFC) 792
7 Йейтс C. (GBr) (MTS) 760
8 Солер М. (Esp) (MOV) 745
9 Квятковски М. (Pol) (SKY) 613
10 Ванмарке С. (Bel) (EFD) 575

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