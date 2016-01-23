VeloNEWS
VeloRACE
Джиро д'Италия Тур де Франс Вуэльта Испании Результаты
VeloTEAM
VeloNAME
VeloLEGEND
VeloZOOM
VeloCLUB
VeloCOOKING
VeloTWITTER
VeloBLOG
Редакция Миша Игнатьев Сергей Иванов Женя Ковалев Андрей Гривко Олимп. резерв

Велокоманда Aqua Blue Sport объявила о закрытии в конце 2018 года

Ирландская проконтинентальная команда Aqua Blue Sport объявила о закрытии

 

 

  Ирландская команда Aqua Blue Sport заявила, что не станет подавать заявку на получение лицензии проконтинентальной команды на 2019 год, и проект, связанный с выступлениями велокоманды на шоссе на профессиональном уровне, будет закрыт в конце сезона.

 

  В заявлении руководства Aqua Blue Sport говорится: «Уважаемые болельщики! Команда Aqua Blue Sport не будет подавать запрос на получение лицензии проконтинентальной команды на 2019 год. Мы, Aqua Blue Sport, начали этот проект два года назад с большим оптимизмом и радостью, ставя перед собой великие цели. Но в этом году мы столкнулись с возрастающими в отношении признания и  приглашений на гонки со стороны организаторов, несмотря на уникальность нашего проекта, который получал хорошую поддержку.

 

  Велокоманда Aqua Blue Sport неутомимо искала возможности сотрудничества с другими проконтинентальными командами, будь то приобретение или партнёрство. В течение последних недель мы много раз достигали основных соглашений, но, к сожалению, здравый смысл не смог восторжествовать. Несколько раз казалось, что договорённость достигнута. Но сегодня, 27 августа 2018 года нам лишь остаётся заявить о том, что все переговоры закончены.  

 

  Мы невероятно гордимся нашими достижениями за последние два сезона. Мы вошли в историю как первая ирландская профессиональная велокоманда, первая ирландская велокоманда, принявшая участие в Гран-туре и первая ирландская команда, выигравшая на Гран-туре этап. За время работы команды у нас появилось много друзей.

 

  Надо честно признаться, что мы сделали несколько фундаментальных ошибок и заблуждений, что привело нас к «концу пути». Конечно, мы не откажемся от своей любви к велоспорту, продолжим развивать нашу коммерческую интернет-платформу, которая даст нам возможность вернуться на шоссе через какое-то время в будущем.

 

Мы хотим воспользоваться возможностью поблагодарить всех ,кто поддерживал как наш интернет-сайт, так и нашу велокоманду».

 

  В 2017 году, в первый сезон своей работы ирландская проконтинентальная команда Aqua Blue Sport одержала четыре победы:  на этапе Тура Швейцарии, который выиграл Ларри Уорбасс (Larry Warbasse), который также стал в тот год чемпионом США в групповой гонке; на этапе Тура Австрии и этапе Вуэльты Испании, которые одержал Стефан Денифль (Stefan Denifl).

 

  В этом году команда не получила приглашений ни на один Гран-тур. На данный момент за 2018 год гонщики команды Aqua Blue Sport одержали четыре победы: на этапе Herald Sun Tour, в гонке Elfstedenronde, на этапе Тура Дании, а также Конор Данн принёс команде победы, став чемпионом Ирландии в групповой гонке.

Copyright ©VeloLIVE.com Все права защищены. Частичное копирование публикаций разрешено при размещении активной ссылки https://velolive.com на продолжение, указание автора обязательно.

Теги к статье: Aqua Blue Sport

Поддержите нас, поделитесь побликацией с друзьями в социальных сетях. Спасибо!

В тему:

Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

  1. Rokka

    Сегодня, 17:06 | Регистрация: 23.01.2016

    Быстро однако. Я не понимаю какой был смысл в команде если они на второй год начали рассчитывать на поддержку извне? Свернули проект сразу же после отказа команды Verandas Willems Crelan от слияния. Искать гонцам теперь новые команды в конце сезона

Информация
Посетители, находящиеся в группе Гость, не могут оставлять комментарии к данной публикации.

ТРАНСФЕРЫ



Трансферные новости пелотона-2019

Ближайшие старты

25 августа - 16 сентября 2018

Vuelta ciclista a Espana


ОПРОС

Кто выиграет Вуэльту Испании-2018?

Комментарии

  • Адриен
    Йон и Горка Исагирре переходят ... (10)
    Адриен-Фото
    Для некоторых завсегдатаев сайта Астане всегда за все должно быть стыдно... Марина Викторовна, поясните пожалуйста - что такого Астана сделала плохого Ланде, что ей за его уход должно быть стыдно? ТОЛЬКО КОНКРЕТНО И НА ФАКТАХ ! Каждый год ИЗ ВСЕХ велокоманд уходят гонщики. По вашему все команды должны заливаться краской от непрекращающегося стыда, или только такая участь у Астаны ? Тут одного из комментаторов ПОСТОЯННО упрекают в троллинге в пользу Астаны. А сколько здесь таких троллей, пишущих ПРОТИВ нее ? В ДЕСЯТЬ РАЗ БОЛЬШЕ. Их даже Курдюков бесит за пару-тройку теплых слов в адрес команды. Оказывается, комментатор РУССКОЯЗЫЧНОГО сегмента Евроспорта НЕ ИМЕЕТ ПРАВА особо отметить ЕДИНСТВЕННУЮ команду протура, представляющую одну ИЗ НЕМНОГИХ РУССКОГОВОРЯЩИХ стран !.. Так может о СТЫДЕ надо напоминать КОЕ-КОМУ другому ?
  • AAA
    Йон и Горка Исагирре переходят ... (10)
    AAA-Фото

    Даешь Ланду?!!!!!

  • veloster
    Вуэльта Испании-2018. Результа ... (7)
    veloster-Фото
    А зачем? У Порта и Денниса контракты на будущий год уже подписаны и лежат в кармане. Если будет возможность, Порт поедет в какой-нибудь отрыв на горном этапе. А Деннису достаточно спокойно доехать до разделки.
  • ironharley
    Вуэльта Испании-2018. Результа ... (7)
    ironharley-Фото
    и Хруневеген
  • LLL
    Вуэльта Испании-2018. Результа ... (7)
    LLL-Фото

    Я что-то пропустила. Почему Ричи Порт в общем зачете занимает 167 место с огромным отставанием? Сегодня поймал 9 минут. Что произошло?

  • VeloVelo
    Вуэльта Испании-2018. Результа ... (7)
    VeloVelo-Фото

    А вот Gorka правильно произносить "Горка".

  • VeloVelo
    Вуэльта Испании-2018. Результа ... (7)
    VeloVelo-Фото

    Да потому что так правильно произносить.
    Послушайте на  forvo.
    https://ru.forvo.com/search/Thomas%20de%20Gendt/

  • ktilp-12
    Йон и Горка Исагирре переходят ... (10)
    ktilp-12-Фото

     Для приема Ланды готовы, Винокуров говорит, что если в этом 2019г не получится, будет ждать 2020г.

    В Астану 6 гонщиков пришли, пока трое официально уходят, а кто остальные?

  • Rokka
    Вуэльта Испании-2018. Результа ... (7)
    Rokka-Фото
    У Курдюкова пропадает буква Г из его диалекта. Хорка Изагирре, Томас де Хендт! Улыбнуло)
  • Серафим
    Вуэльта Испании-2018. Результа ... (7)
    Серафим-Фото

      Коллективный разум пелотона сказал - нет, упираться не будем ни при каких вводных. Все рассосется само, ну и с помощью Кв-Ст.        Саган 3-й, не ожидал от него и третьего места сейчас. Набирает потихоньку. Посмотрел - в первой половине гонки под него этапов немало.

     Слава богу, без завалов и почти без падений сегодня. Так бы всегда.

     

Страницы истории велоспорта

Джиро д'Италия

Тур де Франс

Вуэльта Испании

Милан - Сан-Ремо

Париж - Рубэ

Результаты: ПроТур-2010

Результаты: ПроТур-2011

Результаты: ПроТур-2012

Результаты: ПроТур-2013

Результаты: ПроТур-2014

Результаты: ПроТур-2015

Результаты: ПроТур-2016

Результаты: ПроТур-2017

Результаты: ПроТур-2018

Велоспорт в Фейсбуке

Велоспорт ВКонтакте

Одноклассники

Твиттер VeloLIVE

Счетчики

Наши друзья

Дни рождения

27 августа

Fabio Calabria (Team Novo Nordisk)

Olivier Le Gac (Groupama - FDJ)

Umberto Poli (Team Novo Nordisk)

Robbert De Greef (Roompot NL Loterij)

Рейтинг UCI

Гонщик Команда Очки
1 Саган П. (Svk) (BOH) 2752
2 Томас Г. (GBr) (SKY) 2534
3 Алафилипп Ж. (Fra) (QST) 2161
4 Вивиани Э. (Ita) (QST) 2047
5 Фрум К. (GBr) (SKY) 1976
6 Дюмулин Т. (NED) (SUN) 1975
7 Роглич П. (Slo) (TLJ) 1921
8 Йейтс С. (GBr) (MTS) 1842
9 Вальверде А. (Esp) (MOV) 1807
10 Ван Авермат Г. (Bel) (BMC) 1717

Все рейтинги »

Все новости велоспорта

Август 2018 (192)
Июль 2018 (187)
Июнь 2018 (137)
Май 2018 (183)
Апрель 2018 (163)
Март 2018 (185)