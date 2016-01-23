Велокоманда Aqua Blue Sport объявила о закрытии в конце 2018 года

Ирландская проконтинентальная команда Aqua Blue Sport объявила о закрытии

Ирландская команда Aqua Blue Sport заявила, что не станет подавать заявку на получение лицензии проконтинентальной команды на 2019 год, и проект, связанный с выступлениями велокоманды на шоссе на профессиональном уровне, будет закрыт в конце сезона.

В заявлении руководства Aqua Blue Sport говорится: «Уважаемые болельщики! Команда Aqua Blue Sport не будет подавать запрос на получение лицензии проконтинентальной команды на 2019 год. Мы, Aqua Blue Sport, начали этот проект два года назад с большим оптимизмом и радостью, ставя перед собой великие цели. Но в этом году мы столкнулись с возрастающими в отношении признания и приглашений на гонки со стороны организаторов, несмотря на уникальность нашего проекта, который получал хорошую поддержку.

Велокоманда Aqua Blue Sport неутомимо искала возможности сотрудничества с другими проконтинентальными командами, будь то приобретение или партнёрство. В течение последних недель мы много раз достигали основных соглашений, но, к сожалению, здравый смысл не смог восторжествовать. Несколько раз казалось, что договорённость достигнута. Но сегодня, 27 августа 2018 года нам лишь остаётся заявить о том, что все переговоры закончены.

Мы невероятно гордимся нашими достижениями за последние два сезона. Мы вошли в историю как первая ирландская профессиональная велокоманда, первая ирландская велокоманда, принявшая участие в Гран-туре и первая ирландская команда, выигравшая на Гран-туре этап. За время работы команды у нас появилось много друзей.

Надо честно признаться, что мы сделали несколько фундаментальных ошибок и заблуждений, что привело нас к «концу пути». Конечно, мы не откажемся от своей любви к велоспорту, продолжим развивать нашу коммерческую интернет-платформу, которая даст нам возможность вернуться на шоссе через какое-то время в будущем.

Мы хотим воспользоваться возможностью поблагодарить всех ,кто поддерживал как наш интернет-сайт, так и нашу велокоманду».

В 2017 году, в первый сезон своей работы ирландская проконтинентальная команда Aqua Blue Sport одержала четыре победы: на этапе Тура Швейцарии, который выиграл Ларри Уорбасс (Larry Warbasse), который также стал в тот год чемпионом США в групповой гонке; на этапе Тура Австрии и этапе Вуэльты Испании, которые одержал Стефан Денифль (Stefan Denifl).

В этом году команда не получила приглашений ни на один Гран-тур. На данный момент за 2018 год гонщики команды Aqua Blue Sport одержали четыре победы: на этапе Herald Sun Tour, в гонке Elfstedenronde, на этапе Тура Дании, а также Конор Данн принёс команде победы, став чемпионом Ирландии в групповой гонке.