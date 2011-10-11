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Симоне Веласко переходит в Gazprom — RusVelo

Симоне Веласко переходит в Gazprom — RusVelo

 


Российская велокоманда Gazprom — RusVelo подписала контракт с 23-летним итальянским гонщиком Симоне Веласко.
 
В сезоне 2019 Веласко выступал за итальянскую команду Neri Sottoli – Selle Italia – KTM. На счету молодого гонщика четыре профессиональные победы, в этом году Веласко был сильнейшим на престижной однодневке «Трофео Лайгуэлья» и выиграл первый этап многодневки «Неделя Коппи и Бартали».  

 

 

Симоне Веласко: «Я очень доволен тем, что подписал контракт с командой Gazprom — RusVelo. Мы уже обсудили календарь гонок и мои задачи на следующий сезон с руководством команды. Та программа гонок, которую мне озвучили, отлично подходит мне и одновременно мотивирует меня. Уверен, что я сделал правильный выбор, и следующий год будет наполнен новыми успехами».  

Спортивный директор команды Микеле Девоти: «Команд, желающих подписать Симоне было немало, так как он — один из самых сильных молодых гонщиков Италии на данный момент. Мы рады, что нам удалось договориться, и что с 2020 года Симоне будет выступать за Gazprom — RusVelo. Он является очень сильным и талантливым гонщиком, который уже доказывал это своими результатами. Я уверен, что Симоне отлично впишется в коллектив и усилит состав команды».

 

Пресс-служба команды Gazprom — RusVelo

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Теги к статье: Симоне Веласко Gazprom — RusVelo

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  1. Имя: Артем

    stalcker23

    Сегодня, 17:27 | Регистрация: 11.10.2011

    Третий этап коппи и бартали выиграл он, насколько я понимаю.

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Комментарии

  • Серафим
    Вуэльта Испании-2019, превью э ... (3)
    Серафим-Фото

     Спринтерским командам трудно будет здесь контролировать гонку, у генеральщиков тоже будет не будет желания напрягаться после сегодняшней гонки.  Скорее всего отпустят и успокоятся.

  • Ерлан
    Команда «Астана» продлила конт ... (2)
    Ерлан-Фото
    Так уж плохи дела у Астаны если продливают с ним контракт
  • RexDroid
    Вуэльта Испании-2019. Результа ... (46)
    RexDroid-Фото

    Роглич сделал разрыв ожидаемо приличный. не знаю хватит ли. после второго itt на Джиро тоже были заделы и чем кончилось? надеюсь вывод сделан, да и команда сейчас у первого фаворита помощнее джировской. 

  • ararat
    Вуэльта Испании-2019. Результа ... (46)
    ararat-Фото
    [quote=DIM]У некоторых малахольных пуканы рвануло)) что было ожидаемо после разделки))
    [/ Астана выигрывает, пуканы рвутся у одних... Астана проигрывает пуканы рвутся у других... так и живём здесь на форуме)))
  • Серафим
    Вуэльта Испании-2019. Результа ... (46)
    Серафим-Фото

    Дико извиняюсь, это 5 (пятый) грандтур Роглича.

  • Серафим
    Вуэльта Испании-2019. Результа ... (46)
    Серафим-Фото

      По поводу "дергать Роглича". Дергать, конечно можно. Только не надо забывать, что уставать будет не только Роглич, но и его оппоненты. Чтобы дергать, нужно иметь запас по физике, иначе наступишь на свои же грабли. И, чтобы команда страховала в таких моментах. Команды тоже не из железа. 

      Еще не надо забывать, что мувистаровцы оба после ТДФ - они там не прогулками занимались.

      Я бы, по скромному мнению, главным конкурентом Роглича считал Лопеса. Ну и да, форс-мажоры никто не отменял. 

  • SportSpirit
    Вуэльта Испании-2019, превью э ... (14)
    SportSpirit-Фото

    Цитата: SportSpirit
    Вангую 2-х словенцев в 5-ке) 

     

    В 5-ке генерала по итогам этапа) 

  • DIM
    Вуэльта Испании-2019. Результа ... (46)
    DIM-Фото

    У некоторых малахольных пуканы рвануло)) что было ожидаемо после разделки))

  • Astanaforever
    Вуэльта Испании-2019. Результа ... (46)
    Astanaforever-Фото
    Цитата: Rokka
    Цитата: Гонщик
    Цитата: Astanaforever
    Цитата: AstanaTopKZ
    Цитата: Гонщик
    Рогла даже на такой трассе кинул вагон времени конкурентам  , как бы не старались испанские орги ему помешать , Кинтаныч перемудрил , а простомэн удивил .
    А вот и бот появился. Думает он такой умный. ? 11.80. заработал.Ольгино кидает свои последние резервы на борьбу с Астаной в информационном пространстве. Ржунимагу. Ахахахахахахаааааа!
    к доктору обратись , может и помогут .


    Цитата: Arciv
    Я примерно так и думал,Кинтане +3,Лопесу +2,Вальверде +1. В принципе норм. Жаль,конечно,Крейсвайка нет,он бы хорошо в горах помог. Ну команда в целом тоже держится хорошо,надеюсь довезут красную майку до Мадрида
    С каких пор Лопес лучше Кинтаны разделки ездит , что-то не припомню , думал как раз наоборот , но Лопес удивил , на минуту меньше поймал , хотя следуя правилам за финиш на колесе должен быть наказан .
    Из всех колумбийцев Лопез ездит разделки лучше многих
    И с травмой еще сегодня. https://www.instagram.com/p/B18njcvj-4R/?igshid=pscqyqq6d0pg
  • M-07
    Вуэльта Испании-2019. Результа ... (46)
    M-07-Фото
    И когда это не раз было, если он всего два раза ехал на ГТ, и только один раз на Джиро можно ещё притянуть, хотя Роглич там упал на спуске, и это в итоге сказалось.

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1 Алафилипп Ж. (Fra) (DQT) 4337
2 Вальверде А. (Esp) (MOV) 3109
3 Фульсанг Я. (Den) (AST) 2991
4 Пино Т. (Fra) (GFC) 2976
5 Роглич П. (Slo) (TJV) 2859
6 Берналь Э. (Col) (INS) 2726
7 Ван Авермат Г. (Bel) (CCC) 2412
8 Мэттьюс М. (Aus) (SUN) 2409
9 Йейтс С. (GBr) (MTS) 2320
10 Аккерманн П. (Ger) (BOH) 2305

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