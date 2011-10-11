Симоне Веласко переходит в Gazprom — RusVelo



Российская велокоманда Gazprom — RusVelo подписала контракт с 23-летним итальянским гонщиком Симоне Веласко.



В сезоне 2019 Веласко выступал за итальянскую команду Neri Sottoli – Selle Italia – KTM. На счету молодого гонщика четыре профессиональные победы, в этом году Веласко был сильнейшим на престижной однодневке «Трофео Лайгуэлья» и выиграл первый этап многодневки «Неделя Коппи и Бартали».





Симоне Веласко: «Я очень доволен тем, что подписал контракт с командой Gazprom — RusVelo. Мы уже обсудили календарь гонок и мои задачи на следующий сезон с руководством команды. Та программа гонок, которую мне озвучили, отлично подходит мне и одновременно мотивирует меня. Уверен, что я сделал правильный выбор, и следующий год будет наполнен новыми успехами».



Спортивный директор команды Микеле Девоти: «Команд, желающих подписать Симоне было немало, так как он — один из самых сильных молодых гонщиков Италии на данный момент. Мы рады, что нам удалось договориться, и что с 2020 года Симоне будет выступать за Gazprom — RusVelo. Он является очень сильным и талантливым гонщиком, который уже доказывал это своими результатами. Я уверен, что Симоне отлично впишется в коллектив и усилит состав команды».

Пресс-служба команды Gazprom — RusVelo