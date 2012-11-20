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Gazprom – RusVelo планирует защитить титул на Settimana Coppi e Bartali

Gazprom – RusVelo планирует защитить титул на Settimana Coppi e Bartali


 

С 23 по 26 марта команда Gazprom – RusVelo выступит на итальянской многодневке «Неделя Коппи и Бартали» (Settimana Coppi e Bartali) (категория 2.1).
 
Гонка «Неделя Коппи и Бартали» является важным этапом подготовки к грядущей «Джиро д'Италия». В прошлом году команда одержала на «Неделя Коппи и Бартали» победы на двух этапах и усилиями Сергея Фирсанова победила в общем зачете. Этот успех стал хорошим предзнаменованием уверенного выступления на «Джиро».

 

Gazprom – RusVelo планирует защитить титул на Settimana Coppi e Bartali

 


  Впервые «Неделя Коппи и Бартали» прошла в 1984 году, в нынешнем году пройдет 32-е издание гонки. С 1999-го гонка переехала в регион Эмилия-Романья, в котором она проводится по сей день и получила современное название в честь легендарных итальянских велогонщиков Фаусто Коппи и Джино Бартали.
 
  В этом году маршрут гонки во многом схож с прошлогодним. Первый день «Недели Коппи и Бартали» примет у себя город Гаттео (Gatteo), в котором 23 марта пройдут два так называемых полуэтапа. Утром короткий групповой этап (97,8 км), а вечером командная гонка протяженностью 13,3 км, которая в прошлом году покорилась нашей команде. Во второй день многодневки гонщики проедут 130 километров из Риччоне (Riccione) в Сольяно-суль-Рубиконе (Sogliano sul Rubicone), с трехкратным прохождением тяжелого подъема Монте Тиффи (Monte Tiffi). В 2016-м в Сольяно-суль-Рубиконе победил Сергей Фирсанов. Третий этап гонки 25 марта должен стать самым простым и достаться чистым спринтером. Этап примет город Кревалькоре (Crevalcore) и гонщики проедут 171,4 км. В последний день многодневки 26 марта на первый план вновь выйдут претенденты на общий зачет. Протяженность заключительного холмистого этапа составит 160 километров, которые надо будет проехать из Фьорано-Моденезе (Fiorano Modenese)  в Сассуоло (Sassuolo).  Основной трудностью рельефа станет подъем Валико ди Fazzano (Valico di Fazzano), на который гонщики поднимутся четыре раза.
 
  Команда Gazprom – RusVelo настроена повторить прошлогодний успех. Своим мнение о предстоящей гонке поделился ее прошлогодний победитель Сергей Фирсанов: «Отстаивать титул сложнее чем бороться за него, чувствуется груз ответственности. Но сезон набирает обороты, как и моя форма. На гонку у нас отличный состав и маршрут нам хорошо известен. На старт мы выйдем в правильном настроении и горы всё расставят по своим местам».
 
Состав Gazprom – RusVelo: Сергей Фирсанов, Александр Фолифоров, Иван Ровный, Ильдар Арсланов, Артём Ныч, Антон Воробьев, Артур Ершов, Кирилл Свешников.

 

Пресс-служба команды Gazprom-RusVelo

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Теги к статье: Gazprom – RusVelo Settimana Coppi e Bartali Недели Коппи и Бартали

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  1. Имя: Александр

    Тукаев

    Сегодня, 15:12 | Регистрация: 3.11.2016

    Жаль, что эту гонку не покажут нигде. 

  2. Имя: Алексей

    sixpack

    Сегодня, 19:08 | Регистрация: 20.11.2012

    очень хотелось бы надеяться. пока Русвело совсем не едет.

     

    на гонку заявлен Ворганов, который уже помогал Попку выигрывать на Амиссе Бонго, и Поздняков, у которого прервая гонка в сезрне. Как говорицца, looking forward.

  3. Имя: Михаил

    velodoctor

    Сегодня, 19:16 | Регистрация: 22.05.2013

    Русвело так едет, потому что половина там как у христа за пазухой. Парни знают что на родине сейчас единицы способны достойно ехать. Черкасов мб. Они и не парятся. Очень любопытно кого в состав на Джиро возьмут, молодых или статусных в ковычках. 

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Ближайшие старты

20 - 26 марта 2017

Volta Ciclista a Catalunya

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Settimana Internazionale Coppi e Bartali

24 марта 2017

Record Bank E3 Harelbeke

26 марта 2017

Gent-Wevelgem

28 - 30 марта 2017

Driedaagse De Panne-Koksijde

2 апреля 2017

Ronde van Vlaanderen

3 - 8 апреля 2017

Vuelta al Pais Vasco


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Комментарии

  • Zhanzhak
    Алексей Луценко – бронзовый пр ... (1)
    Zhanzhak-Фото

    Молодец! Поздравляю, Алексей! А то Евгений да Евгений. Кто видел тот поймет. В целом гонка интересная была. Жаль только что параллельно две гонки

    шли, неудобно было переключать и переключаться. 

  • velodoctor
    Вуэльта Каталонии-2017. Этап 3 (7)
    velodoctor-Фото

    Де Гент готовится к 5 этапу, не иначе.popcorm 

  • evgeny1330
    Вуэльта Каталонии-2017. Этап 3 (7)
    evgeny1330-Фото

    Сегодня на финише была классическая картина- "Бодался теленок с дубом". В роли дуба- Вальверде.

  • Danny
    Команда Movistar оштрафована в ... (13)
    Danny-Фото

    Это, типа, заградотряд)))

  • igorfoto71
    Роан Деннис, Тибо Пино, Петер ... (1)
    igorfoto71-Фото

    Надо было справа объезжать acute

  • Николай Н.
    Вуэльта Каталонии-2017. Этап 3 (7)
    Николай Н.-Фото

    Скай упирался, а Фрум пока сыроват. А Вальвердо как всегда на высоте.

  • djick
    Роан Деннис: "Результат на Ти ... (1)
    djick-Фото

    Рэспект и удачи. думаю его максимум это топ-3, но если он выиграет гранд-тур буду только рад за него, как и за Дюмулина. возможно это не реально, а такой гонщик как Бредли немного хитрил, чтобы этого достич, не зря ведь столько слухов и скандалов ходит, но Роану только терпенья и удачи!

  • motte
    Вуэльта Каталонии-2017. Этап 3 (7)
    motte-Фото

    Цитата: velodoctor
    Фигня, скай надо запретить такие поезда привозить горные на гонки. Ни какой интриги. 

    Крестоносцы тоже так шли, пока не напоролись....



    Что сказать, El Bala выдал свое, зтап заточен под него

  • motte
    Результаты Дварс дор Фландерен ... (6)
    motte-Фото

    Искренне за Луценко,

    честно, порадовал парень ибо совсем мы перестаем видеть "родных"

    Спасибо, Алексей!

  • velodoctor
    Gazprom – RusVelo планирует за ... (3)
    velodoctor-Фото

    Русвело так едет, потому что половина там как у христа за пазухой. Парни знают что на родине сейчас единицы способны достойно ехать. Черкасов мб. Они и не парятся. Очень любопытно кого в состав на Джиро возьмут, молодых или статусных в ковычках. 

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3 Порт Р. (Aus) (BMC) 812
4 Алафилипп Ж. (Fra) (QST) 785
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