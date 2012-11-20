Gazprom – RusVelo планирует защитить титул на Settimana Coppi e Bartali







С 23 по 26 марта команда Gazprom – RusVelo выступит на итальянской многодневке «Неделя Коппи и Бартали» (Settimana Coppi e Bartali) (категория 2.1).



Гонка «Неделя Коппи и Бартали» является важным этапом подготовки к грядущей «Джиро д'Италия». В прошлом году команда одержала на «Неделя Коппи и Бартали» победы на двух этапах и усилиями Сергея Фирсанова победила в общем зачете. Этот успех стал хорошим предзнаменованием уверенного выступления на «Джиро».



Впервые «Неделя Коппи и Бартали» прошла в 1984 году, в нынешнем году пройдет 32-е издание гонки. С 1999-го гонка переехала в регион Эмилия-Романья, в котором она проводится по сей день и получила современное название в честь легендарных итальянских велогонщиков Фаусто Коппи и Джино Бартали.



В этом году маршрут гонки во многом схож с прошлогодним. Первый день «Недели Коппи и Бартали» примет у себя город Гаттео (Gatteo), в котором 23 марта пройдут два так называемых полуэтапа. Утром короткий групповой этап (97,8 км), а вечером командная гонка протяженностью 13,3 км, которая в прошлом году покорилась нашей команде. Во второй день многодневки гонщики проедут 130 километров из Риччоне (Riccione) в Сольяно-суль-Рубиконе (Sogliano sul Rubicone), с трехкратным прохождением тяжелого подъема Монте Тиффи (Monte Tiffi). В 2016-м в Сольяно-суль-Рубиконе победил Сергей Фирсанов. Третий этап гонки 25 марта должен стать самым простым и достаться чистым спринтером. Этап примет город Кревалькоре (Crevalcore) и гонщики проедут 171,4 км. В последний день многодневки 26 марта на первый план вновь выйдут претенденты на общий зачет. Протяженность заключительного холмистого этапа составит 160 километров, которые надо будет проехать из Фьорано-Моденезе (Fiorano Modenese) в Сассуоло (Sassuolo). Основной трудностью рельефа станет подъем Валико ди Fazzano (Valico di Fazzano), на который гонщики поднимутся четыре раза.



Команда Gazprom – RusVelo настроена повторить прошлогодний успех. Своим мнение о предстоящей гонке поделился ее прошлогодний победитель Сергей Фирсанов: «Отстаивать титул сложнее чем бороться за него, чувствуется груз ответственности. Но сезон набирает обороты, как и моя форма. На гонку у нас отличный состав и маршрут нам хорошо известен. На старт мы выйдем в правильном настроении и горы всё расставят по своим местам».



Состав Gazprom – RusVelo: Сергей Фирсанов, Александр Фолифоров, Иван Ровный, Ильдар Арсланов, Артём Ныч, Антон Воробьев, Артур Ершов, Кирилл Свешников.

Пресс-служба команды Gazprom-RusVelo