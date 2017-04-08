Гонщики Gazprom - RusVelo настроены на успех на одной из старейших гонок Италии

В воскресенье, 9 апреля, российская команда Gazprom - RusVelo выступит на престижной однодневке «Джиро дель Апеннино». Итальянская гонка входит в календарь «Тура Европы» и имеет категорию 1.1.



«Джиро дель Апеннино» - одна из старейших гонок итальянского календаря. Впервые она была организована в 1934 году и с тех пор не проводилась только в годы второй мировой войны. Победителями в разные годы становились самые знаменитые итальянские гонщики. В этом сезоне пройдет 78-е издание гонки.



Гонка традиционно проходит в Апеннинских горах, на территории Пьемонта и Лигурии. «Джиро дель Апеннино» одна из самых сложных по рельефу однодневок сезона. Как и в прошлом году, старт будет дан в Нови-Лигуре (Novi Ligure), а закончится маршрут на берегу Лигурийского моря, в Кьявари (Chiavari). За 199 километров гонщикам предстоит преодолеть целый ряд тяжелых подъемов и технически сложных спусков. Заключительным испытанием станет восхождение на гору в коммуне Лейви (Leivi), на вершине которой пелотон окажется за девять километров до финиша.



В 2016 году красивую победу на «Джиро дель Апеннино» одержал гонщик Gazprom - RusVelo Сергей Фирсанов. «В прошлом году в этот период сезона чувствовал себя очень хорошо. Решил атаковать заранее, еще на предпоследнем подъеме и сумел оторваться от гонщика, который поехал вместе со мной. Основная группа догнать меня так и не смогла. В этом году я больше сосредоточился на подготовке к "Джиро". На прошедшей "Неделе Коппи и Бартали" мне было тяжело, но это была первая гонка после горного сбора. Надеюсь, что в это воскресенье буду чувствовать себя лучше. В любом случае, команда мотивирована и мы будем действовать в агрессивной манере» - сказал Сергей в преддверии нынешнего издания «Джиро дель Апеннино».





Состав: Ильдар Арсланов, Артем Ныч, Сергей Фирсанов, Александр Фолифоров, Алексей Рыбалкин, Иван Ровный, Кирилл Свешников, Дмитрий Козончук.

Пресс-служба команды Gazprom-RusVelo