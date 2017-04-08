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Гонщики Gazprom - RusVelo настроены на успех на одной из старейших гонок Италии

 

Гонщики Gazprom - RusVelo настроены на успех на одной из старейших гонок Италии

В воскресенье, 9 апреля, российская команда Gazprom - RusVelo выступит на престижной однодневке «Джиро дель Апеннино». Итальянская гонка входит в календарь «Тура Европы» и имеет категорию 1.1.

«Джиро дель Апеннино» - одна из старейших гонок итальянского календаря. Впервые она была организована в 1934 году и с тех пор не проводилась только в годы второй мировой войны. Победителями в разные годы становились самые знаменитые итальянские гонщики. В этом сезоне пройдет 78-е издание гонки.

 


Гонка традиционно проходит в Апеннинских горах, на территории Пьемонта и Лигурии. «Джиро дель Апеннино» одна из самых сложных по рельефу однодневок сезона. Как и в прошлом году, старт будет дан в Нови-Лигуре (Novi Ligure), а закончится маршрут на берегу Лигурийского моря, в Кьявари (Chiavari). За 199 километров гонщикам предстоит преодолеть целый ряд тяжелых подъемов и технически сложных спусков. Заключительным испытанием станет восхождение на гору в коммуне Лейви (Leivi), на вершине которой пелотон окажется за девять километров до финиша.

В 2016 году красивую победу на «Джиро дель Апеннино» одержал гонщик Gazprom - RusVelo Сергей Фирсанов. «В прошлом году в этот период сезона чувствовал себя очень хорошо. Решил атаковать заранее, еще на предпоследнем подъеме и сумел оторваться от гонщика, который поехал вместе со мной. Основная группа догнать меня так и не смогла. В этом году я больше сосредоточился на подготовке к "Джиро". На прошедшей "Неделе Коппи и Бартали" мне было тяжело, но это была первая гонка после горного сбора. Надеюсь, что в это воскресенье буду чувствовать себя лучше. В любом случае, команда мотивирована и мы будем действовать в агрессивной манере» - сказал Сергей в преддверии нынешнего издания «Джиро дель Апеннино».


Состав: Ильдар Арсланов, Артем Ныч, Сергей Фирсанов, Александр Фолифоров, Алексей Рыбалкин, Иван Ровный, Кирилл Свешников, Дмитрий Козончук.

 

Пресс-служба команды Gazprom-RusVelo

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Теги к статье: Джиро дель Аппенино Gazprom - RusVelo Европа-Тур однодневка Сергей Фирсанов

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Комментарии

  • Camel
    Тур Страны Басков-2017. Этап 6 (9)
    Camel-Фото
    Тю! А я о чем?!
  • ТОЛСТЫЙ МАЧО
    Тур Страны Басков-2017. Этап 6 (9)
    ТОЛСТЫЙ МАЧО-Фото

    вообще удивительно как он после двух падений выдал ТАКУЮ разделку.

    кто падал-те понимают,как болят мышцы к примеру.

     

  • VeloCourier
    Тур Страны Басков-2017. Этап 6 (9)
    VeloCourier-Фото

    здорово, просто здорово! а ведь еще и Флеш Валлонь впереди!

     

    походу я влюбился в Испанию за последние годы.

     

    вот бы еще завтра одному бельгийцу обломилось немного счастья, много ли мы - глорихантеры просим..

  • крыс хрум
    Тур Страны Басков-2017. Этап 6 (9)
    крыс хрум-Фото
    На счет футбола 100%. В таких случаях выручает европлеер, все посмотрел правда без комента но иногда зто даже лучше.
  • Николай Н.
    Тур Страны Басков-2017. Этап 6 (9)
    Николай Н.-Фото

    Да, Контадор всё поставил на разделку, но капнул на последних км. Хотя ехал в гору сильно. Вальвердо был расчётлевей и на финишном отреске выдал всё.

  • ДимаЛел
    Россия в рейтинге Мирового Тур ... (11)
    ДимаЛел-Фото

    Завершился Тур Страны Басков-2017, у России в рейтинге Мирового Тура, а также Мировом рейтинге, 16 очков, которые заработал Сергей Чернецкий за 21 место в итоговой генеральной классификации

  • Camel
    Тур Страны Басков-2017. Этап 6 (9)
    Camel-Фото

    Судя по всей гонке, Валверде если не на голову, то на полноги был сильнее Контадора. Конечно, было бы здорово, чтобы Контадор взял Басков. Потому что пора бы уже неадекватному Тинькову треснуть в дюндель. Но не случилось в этот раз. Победа Вальверде закономерна. Он сделал все, чтобы победить: он атаковал, он рассчитывал, тактически мыслил и он, наконец, взял один из этапов.

     

    Что сделал Контадор... Он просто берег себя. Он не ходил в атаки, он отправлял туда лейтенантов. Он не атаковал на 5-м этапе, когда все от него этого ждали. Но Контадор понял, что атаковать на 5-м - все равно что убить ноги перед разделкой, потому что Вальверде его ни в коем случае при такой-то форме не отпустит. Значит, нужно взять Вальверде на разделке. Контадор знал, что разделку ходит чуть лучше Вальверде, тем более он, Контадор, умеет на холмах делать то, что Вальверде просто не под силу. Он может ускоряться. Так и случилось. Контадор Вальверде на последнем холме вез 9 секунд. Это в генерале 6. Но после холма, перед финишем Вальверде делает то, что делает обычно - очень длинный, затяжной финишный рывок.

     

    Итог вы знаете. Думаю, все закономерно.

    Но все равно Тиньков нервно курит сигарету фильтром вперед.

  • kwwk
    Тур Страны Басков-2017. Этап 6 (9)
    kwwk-Фото
    плюсую, особенно со второстепенным футболом не понятно каких команд
  • ТОЛСТЫЙ МАЧО
    Тур Страны Басков-2017. Этап 6 (9)
    ТОЛСТЫЙ МАЧО-Фото

    всё по делу.всё по силам.

    всё по плану.у ТАКОГО Вальверде было выиграть не реально.

    уху евший евроспорт-ЗАКОЛЕБАЛИ со своим футболом(

     

     

    если учесть все 33 несчастья,выпавшие на долю Альберто-то результат,несомненно,хороший.

  • kwwk
    Тур Страны Басков-2017. Этап 6 (9)
    kwwk-Фото

    Вальверде силен в этом году и заслуженная победа. Конта опять второй.

    Роглич приятно удивляет.

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