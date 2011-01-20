Новые гонщики Gazprom — RusVelo на сезон 2020



Gazprom — RusVelo объявляет о подписании двух новых гонщиков на соревновательный сезон 2020. Россиянин Вячеслав Кузнецов и итальянец Марко Канола усилят состав команды в следующем году.



Вячеслав Кузнецов является одним из самых опытных российских велогонщиков, который на протяжении восьми лет выступает в Мировом туре UCI, обладает характеристиками классического универсального гонщика.



«Я очень рад тому, что в 2020 году буду выступать в российской команде Gazprom — RusVelo, и благодарен лично Ренату Хамидулину за то, что он дал мне такую возможность. Наши идеи и видение моей роли в команде полностью совпали и меня это очень вдохновило. Приятно вернуться в российскую команду, в среду, где я всех знаю и где мне будет комфортно, уверен, что мы отлично сработаемся. Моей задачей будет как можно лучше выступать на классических гонках, например, на однодневках в Германии, а также показывать результат на гонках со спринтерскими финишами и передавать свой опыт молодым гонщикам» — Вячеслав Кузнецов.



Итальянец Марко Канола (Marco Canola) хорошо известен болельщикам в Европе, на его счету девять профессиональных побед и большое количество призовых мест на престижных гонках.





«Я счастлив стать частью Gazprom — RusVelo в следующем году. Я был поражён уровнем компетентности и подготовки во всех сферах деятельности команды, которые я уже смог сам увидеть. Ренат (Хамидулин) и Микеле (Девоти) продемонстрировали большое уважение и доверие ко мне, определив для меня одну из лидерских ролей в команде. Это с самого начала дало мне почувствовать себя ценным и востребованным. Я с нетерпением жду начала этого нового приключения» — Марко Канола.



Генеральный менеджер Gazprom — RusVelo Ренат Хамидулин рассказал о новом этапе развития команды: «Идеология команды никак не поменялась, нашей главной задачей, как и ранее, является воспитание российских гонщиков. Команда была, есть и будет российской.



Современный спорт высших достижений постоянно меняется и расширяет свои границы, поэтому и мы адаптируем нашу систему работы под постоянно меняющиеся стандарты. Самые перспективные российские спортсмены должны иметь возможность быстрее и легче интегрироваться в европейский велосипедный спорт. Мы убеждены, что не только физические данные имеют фундаментальное значение для профессионального спортсмена, ведь велоспорт — это командный вид спорта, поэтому не менее важен обмен опытом и постоянное обучение, умение выстраивать взаимоотношения в интернациональном коллективе. Привлечение иностранных спортсменов — это новый этап в истории команды Gazprom — RusVelo, продуманный шаг, направленный на развитие команды. Я благодарю нашего титульного спонсора ПАО "Газпром" за надежную поддержку и возможность постоянно совершенствовать команду».

Пресс-служба команды Gazprom — RusVelo