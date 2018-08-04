Gazprom — RusVelo объявляет имена стажеров команды

Российская велокоманда Gazprom — RusVelo выбрала трех стажеров на заключительную часть сезона 2019. Антон Попов, Антон Втюрин и итальянец Марко Ланди получат шанс проявить себя на заключительных профессиональных гонках сезона.

Воронежский гонщик Антон Попов (1999 г.р.) выступал за молодежный состав Gazprom — RusVelo в 2018 году, а в этом сезоне набирался опыта в итальянской команде Velo Racing Team Palazzago. Выходец из Выборга Антон Втюрин (2000 г.р.) пополнил ряды «андеров» Gazprom — RusVelo U23 в начале сезона 2019.

Спортивный директор команды Андрей Соломенников рассказал о специализациях стажеров и перспективах их развития: «Про Антона Попова могу сказать, что он выносливый и перспективный гонщик. Мы наблюдали за ним и поддерживали контакт в течение сезона, когда он выступал за итальянскую команду. Уверен, что этот опыт положительно отразился на его развитии, и теперь настало время посмотреть его на профессиональных гонках. С Антоном Втюриным мы готовились к молодежной «Джиро», Антон зарекомендовал себя как будущий многодневщик. В свой первой год в «андерах» проявил себя как настоящий боец, который борется в любую погоду и не боится скоростных спусков».

Микеле Девоти, спортивный директор Gazprom — RusVelo рассказал о привлечении в команду в качестве стажера итальянца Марко Ланди: «Марко обладает характеристиками отличного горняка, также способного показать результат на финише. Я наблюдаю за его развитием с 2015 года. Он с неуклонным постоянством демонстрирует прогресс и успел зарекомендовать себя как ценный командный гонщик. В данный момент Марко находится на третьей строке рейтинга лучших гонщиков-любителей Италии, поэтому стоит дать ему шанс проявить себя и на профессиональных стартах».

Марко Ланди (1996 г.р.) — итальянский гонщик из города Болонья, выступающий за команду Zalf Euromobil Fior. Среди лучших результатов Марко за сезон 2019: две победы (Coppa Lanciotto Ballerini и Coppa Varignana) и семь призовых мест.

Пресс-служба команды Gazprom — RusVelo