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Gazprom — RusVelo объявляет имена стажеров команды

Gazprom — RusVelo объявляет имена стажеров команды

 

 

  Российская велокоманда Gazprom — RusVelo выбрала трех стажеров на заключительную часть сезона 2019. Антон Попов, Антон Втюрин и итальянец Марко Ланди получат шанс проявить себя на заключительных профессиональных гонках сезона.

 

 Воронежский гонщик Антон Попов (1999 г.р.) выступал за молодежный состав Gazprom — RusVelo в 2018 году, а в этом сезоне набирался опыта в итальянской команде Velo Racing Team Palazzago. Выходец из Выборга Антон Втюрин (2000 г.р.) пополнил ряды «андеров» Gazprom — RusVelo U23 в начале сезона 2019. 

 

 

  Спортивный директор команды Андрей Соломенников рассказал о специализациях стажеров и перспективах их развития: «Про Антона Попова могу сказать, что он выносливый и перспективный гонщик. Мы наблюдали за ним и поддерживали контакт в течение сезона, когда он выступал за итальянскую команду. Уверен, что этот опыт положительно отразился на его развитии, и теперь настало время посмотреть его на профессиональных гонках. С Антоном Втюриным мы готовились к молодежной «Джиро», Антон зарекомендовал себя как будущий многодневщик. В свой первой год в «андерах» проявил себя как настоящий боец, который борется в любую погоду и не боится скоростных спусков».

 

  Микеле Девоти, спортивный директор Gazprom — RusVelo рассказал о привлечении в команду в качестве стажера итальянца Марко Ланди: «Марко обладает характеристиками отличного горняка, также способного показать результат на финише. Я наблюдаю за его развитием с 2015 года. Он с неуклонным постоянством демонстрирует прогресс и успел зарекомендовать себя как ценный командный гонщик. В данный момент Марко находится на третьей строке рейтинга лучших гонщиков-любителей Италии, поэтому стоит дать ему шанс проявить себя и на профессиональных стартах».

 

  Марко Ланди (1996 г.р.) — итальянский гонщик из города Болонья, выступающий за команду Zalf Euromobil Fior. Среди лучших результатов Марко за сезон 2019: две победы (Coppa Lanciotto Ballerini и Coppa Varignana) и семь призовых мест. 

 

 

Пресс-служба команды Gazprom — RusVelo

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Теги к статье: Gazprom — RusVelo

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  1. Имя: Серафим

    Серафим

    Сегодня, 20:55 | Регистрация: 4.08.2018

    Итальянский стажер в Русвело - любопытно. Ну, если перспективный. Правда, Берналь помоложе будет, тоже перспективный, вроде.

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Binck Bank Tour

13 - 17 августа 2019

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Tour de l'Avenir

24 августа - 15 сентября 2019

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Комментарии

  • Arciv
    Трансферные новости пелотона-2 ... (5)
    Arciv-Фото
    Цитата: Адриен
    Слухи, слухи ... Ланда - в Бахрейн, Нибали - в Трек, Карапас - в Инеос, Дюмулен - то ли в Jumbo, то ли в Инеос, Кинтана - в Катюша+Arkеa-Samsic, Вивиани - в Кофидис...
    Том в Юмбо была бы мечта. Но это так же может и означать уход Приможа
  • Kivi
    Омар Фраиле продолжит выступат ... (14)
    Kivi-Фото
    Эффективность Астаны падает, давно нет победных грандтуров, бюджет команд думаю тоже зависит от менеджмента. Возможно если команду назвать Nur-Sultan то будет бешеное вливание денег!)
  • Адриен
    Трансферные новости пелотона-2 ... (5)
    Адриен-Фото

    Слухи, слухи ... Ланда - в Бахрейн, Нибали - в Трек, Карапас - в Инеос, Дюмулен - то ли в Jumbo, то ли в Инеос, Кинтана - в Катюша+Arkеa-Samsic, Вивиани - в Кофидис...

  • Серафим
    Gazprom — RusVelo объявляет им ... (1)
    Серафим-Фото

    Итальянский стажер в Русвело - любопытно. Ну, если перспективный. Правда, Берналь помоложе будет, тоже перспективный, вроде.

  • SportSpirit
    Эмануэль Бухман превзошёл свои ... (4)
    SportSpirit-Фото

    Бухман для меня - самое большое открытие Тура.

     

    Стал подниматься в генерале именно в горах, причем в одиночку. Команда, конечно, его тащила и помогала как могла, но индивидуальную готовность он продемонстрировал отменную. 

     

    Будет интересно посмотреть, как Bora станет (и станет ли?) перестраивать команду под генерал, учитывая, что у них еще и спринтеские амбиции по нескольким направлениям.   

  • Student
    Жулиан Алафилипп не собирается ... (30)
    Student-Фото
    Цитата: Hammill
    Не факт, выступая за Квиков, он чуть Джиро не забрал, а может и забрал бы. Но зато написав про Урана, ты мне напомнил про Пулса, возившего тогда Ригоберто. Всё же голландец Монумент взял и в целом повысил свой уровень. + Кэв в первый сезон после уходя взял четыре этапа на Туре, прямо как в лучшие свои годы во времена HTC.
    Разве? За Дату 4 этапа?
  • Freejazz
    Трансферные новости пелотона-2 ... (5)
    Freejazz-Фото
    Цитата: Anna P.
    В procyclingstats целый раздел о трансферах.
     
    Первый серьезный - Маттео Трентин из MS в ССС, от 02 08.
     
    А еще была большая статья о трансферах, которую я не успела сохранить, как она из CN исчезла, видно, команды возмутились.
    Не эта? http://www.cyclingnews. com/cyclings-official-transfer-window-opens-august-1/
  • almaty1991
    Эусебио Унсуэ подвёл итоги выс ... (9)
    almaty1991-Фото

    Амадору и Солеру, должны ноги целовать. Таких ребят, другие коллективы бы оторвали с руками и ногами! 

  • Kivi
    Омар Фраиле продолжит выступат ... (14)
    Kivi-Фото
    Единственная проблема, как созреет уйдет)
  • Николай Степаныч
    Жулиан Алафилипп не собирается ... (30)
    Николай Степаныч-Фото
    Потому что ШЕСТЬДЕСЯТ! И ещё ШЕСТЬДЕСЯТ!!! И СТОООООООО-ВООООООООООО-СЕМЬ-ДЕ-СЯТ!!!!!

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