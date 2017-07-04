Филипп Жильбер переходит в команду Lotto Soudal

Филипп Жильбер подписал 3-летний контракт с командой Lotto Soudal

37-летний бельгийский гонщик Филипп Жильбер подписал трёхлетний контракт с командой Lotto Soudal, куда переходит после трёх лет работы в команде Deceuninck-Quick Step. Жильбер возвращается в команду, в которой выступал с 2009 по 2011 год (Silence-Lotto, Omega Pharma-Lotto), и в которой одержал две победы на классике Ломбардия, победы на Льеж-Бастонь-Льеж, Амстел Голд Рэйс, Флеш Валлонь, этапах Тур де Франс, Джиро д’Италия и Вуэльты Испании, Гра-при Квебека, Классике Сан-Себастьяна.

За время выступления в команде Deceuninck-Quick Step (2017-2019) Филипп Жильбер одержал 8 побед, в том числе на Туре Фландрии, Амстел Голд Рэйс и Париж-Рубэ.

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Филипп Жильбер: «Без сомнений, я всё ещё хочу продолжать гоняться. Когда я узнал, что моя нынешняя команда может продлить со мной контракт всего на год, я захотел поменять команду. Самый большой интерес ко мне и самое чёткое предложение мне сделала команда Lotto Soudal. Конечно, я знаю эту команду, знаю многих гонщиков, персонал тоже для меня не незнакомцы. Я знаком с атмосферой команды, снова буду частью бельгийского проекта.

Очень счастлив, что мы так быстро достигли соглашения. Я знаю Джона Леланга по работе в команде BMC. Он очень ценит организованность и дисциплину. А своих первых успехов я добился вместе с Марком Сержантом.

Моя главная цель – однодневные гонки и крупные классики. Команда Lotto Soudal становится всё сильнее, нам придётся бороться с самыми топовыми командами, которые не только просто заявляют о своих амбициях, но и добиваются результатов.

В течение нескольких лет я наблюдал за работой команды со стороны. Думаю, на таких гонках им, возможно, не хватает настоящего лидера. Хочу попытаться поднять команду на более высокий уровень как своим выступлением, так и помогая другим гонщикам выступать сильнее. Для меня будет огромным удовольствием, если они проявят свой потенциал, добудут победы. Я знаю пару ребят по национальной сборной, а Велленс и Юэн живут по соседству со мной. С Максимом Монфором мы почти одного возраста, с некоторые из гонщиков в последние годы были моими соперниками.

Дисциплина и радость от работы – вот ключевые факторы, позволяющие оставаться профессиональным велосипедистом так долго. Я всё ещё отправляюсь на тренировки в один и тот же час, делаю то, что должен, не пропускаю выезды. Это и сильное тело помогают оставаться конкурентоспособным на высоком уровне. Хочу завершить сезон с Deceuninck-Quick Step на Вуэльте Испании, чемпионате мира и Ломбардии, постараюсь выступить как можно лучше, желательно добиться победы».

Марк Сержант, спортивный менеджер команды Lotto Soudal: «Конечно, мы знаем Филиппа по его первому периоду работы в команде. В то время я почти каждый год убеждал его перейти в команду. Выступая с нами, он заложил основу своей карьеры. После он продолжил одерживать впечатляющие победы. В начале карьеры он в основном нацеливался на валлонские классики. Но затем он добавил к своим достижениям победу на Туре Фландрии и Париж-Рубэ. Снимаю шляпу! Его пример важен для других гонщиков, без сомнения, им многие будут восхищаться.

Кроме того, у него такой богатый опыт, он выиграл все Монументы за исключением одного. Что касается его возраста, возраст – понятие относительное, это то, как ты чувствуешь и насколько хороша физическая форма. У него всё ещё есть эта жажда испытывать себя. Он полон энергии, в этом его секрет.

Он из тех гонщиков, которые активны с февраля по октябрь. Конечно, ему идеально подходят фламандские и валлонские классики, где он сможет играть решающую роль или передавать опыт и усиливать команду».

Джон Леланг, генеральный менеджер команды Lotto Soudal: «Есть несколько причин, почему переход Филиппа Жильбера в Lotto Souddal так важен для нас. Прежде всего, он разносторонний гонщик с внушительным списком побед, который пополняется на протяжении всей его карьеры. Второе – его личные качества. Мы хотим, чтобы он выступал с нами, так как хотим обозначить более чётко ДНК нашей команды – однодневные классические гонки. Из всех выступающих велогонщиков в этих гонка у него самый впечатляющий список результатов. Он знает, как побеждать.

Я работал с Филиппом в команде BMC, знаю его как харизматического и уважаемого лидера команды, вдохновителя молодых гонщиков. К сожалению, он не успел передать опыт Бьоргу Ламбрехту, но другие наши ребята смогут у Филиппа многому научиться. Он даёт товарищам по команде много советов, старается их учить. Его атакующий стиль ведения гонок, также, конечно, важный фактор.

Все знают, что он хочет сохранить лидирующую роль в классиках, а также на этапах многодневных гонок. Филипп бессчётное количество раз доказывал, что на таких гонках добивается успеха.

После падения на Тур де Франс-2018 он много работал, чтобы снова выйти на самый высокий уровень, а победа на Париж-Рубэ стала для него наградой. Мы хотим бороться за места на подиумах, за победы. Поэтому мы должны строить команду, которая сможет добиваться этих целей. Филипп будет играть в этом важную роль».