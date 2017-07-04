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Филипп Жильбер переходит в команду Lotto Soudal

Филипп Жильбер подписал 3-летний контракт с командой Lotto Soudal

 

 

  37-летний бельгийский гонщик Филипп Жильбер подписал трёхлетний контракт с командой Lotto Soudal, куда переходит после трёх лет работы в команде Deceuninck-Quick Step. Жильбер возвращается в команду, в которой выступал с 2009 по 2011 год (Silence-Lotto, Omega Pharma-Lotto), и в которой одержал две победы на классике Ломбардия, победы на Льеж-Бастонь-Льеж,  Амстел Голд Рэйс, Флеш Валлонь, этапах Тур де Франс, Джиро д’Италия и Вуэльты Испании, Гра-при Квебека, Классике Сан-Себастьяна.

 

  За время выступления в команде Deceuninck-Quick Step (2017-2019) Филипп Жильбер  одержал 8 побед, в том числе на Туре Фландрии, Амстел Голд Рэйс и Париж-Рубэ.

 

Филипп Жильбер переходит в команду Lotto Soudal

Photo (с)  Luc Claessen/Getty Images

 

 

   Филипп Жильбер: «Без сомнений, я всё ещё хочу продолжать гоняться. Когда я узнал, что моя нынешняя команда может продлить со мной контракт всего на год, я захотел поменять команду. Самый большой интерес ко мне и самое  чёткое предложение мне сделала команда Lotto Soudal. Конечно, я знаю эту команду, знаю многих гонщиков, персонал тоже для меня не незнакомцы. Я знаком с атмосферой команды, снова буду частью бельгийского проекта.

 

  Очень счастлив, что мы так быстро достигли соглашения. Я знаю Джона Леланга по работе в команде BMC. Он очень ценит организованность и дисциплину.  А своих первых успехов я добился вместе с Марком Сержантом.

 

  Моя главная цель – однодневные гонки и крупные классики. Команда Lotto Soudal становится всё сильнее, нам придётся бороться с самыми топовыми командами, которые не только просто заявляют о своих амбициях, но и добиваются результатов.

 

  В течение нескольких лет я наблюдал за работой команды со стороны. Думаю, на таких гонках им, возможно, не хватает настоящего лидера. Хочу попытаться поднять команду на более высокий уровень как своим выступлением, так и помогая другим гонщикам выступать сильнее. Для меня будет огромным удовольствием, если они проявят свой потенциал, добудут победы. Я знаю пару ребят по национальной сборной, а Велленс и Юэн живут по соседству со мной. С Максимом  Монфором мы почти одного возраста, с некоторые из гонщиков в последние годы были моими соперниками.

 

  Дисциплина и радость от работы – вот ключевые факторы, позволяющие оставаться профессиональным велосипедистом так долго. Я всё ещё отправляюсь на тренировки в один и тот же час, делаю то, что должен, не пропускаю выезды. Это и сильное тело помогают оставаться конкурентоспособным на высоком уровне. Хочу завершить сезон  с Deceuninck-Quick Step на Вуэльте Испании, чемпионате мира и Ломбардии, постараюсь выступить как можно лучше, желательно добиться победы».

 

 

  Марк Сержант, спортивный менеджер команды Lotto Soudal: «Конечно, мы знаем Филиппа по его первому периоду работы в команде. В то время я почти каждый год убеждал  его перейти в команду. Выступая с нами, он заложил основу своей карьеры. После он продолжил одерживать впечатляющие победы. В начале карьеры он в основном нацеливался на валлонские классики. Но затем он добавил к своим достижениям победу на Туре Фландрии и Париж-Рубэ. Снимаю шляпу! Его пример важен для других гонщиков, без сомнения, им многие будут восхищаться.

 

  Кроме того, у него такой богатый опыт, он выиграл все Монументы за исключением одного. Что касается его возраста, возраст – понятие относительное, это то, как ты чувствуешь и насколько хороша физическая форма. У него всё ещё есть эта жажда  испытывать себя. Он полон энергии, в этом его секрет.

 

  Он из тех гонщиков, которые активны с февраля по октябрь. Конечно, ему идеально подходят фламандские и валлонские классики, где он сможет играть решающую роль или передавать опыт и усиливать команду».

 

  Джон Леланг, генеральный менеджер команды Lotto Soudal: «Есть несколько причин, почему переход Филиппа Жильбера в Lotto Souddal так важен для нас. Прежде всего, он разносторонний гонщик с внушительным списком побед, который пополняется на протяжении всей его карьеры. Второе – его личные качества. Мы хотим, чтобы он выступал с нами, так как хотим обозначить более чётко ДНК нашей команды – однодневные классические гонки. Из всех выступающих велогонщиков в этих гонка у него самый впечатляющий список результатов. Он знает, как побеждать.

 

  Я работал с Филиппом в команде BMC, знаю его как харизматического и уважаемого лидера команды, вдохновителя молодых гонщиков. К сожалению, он не успел передать опыт Бьоргу Ламбрехту, но другие наши ребята смогут у Филиппа многому научиться. Он даёт товарищам по команде много советов, старается их учить. Его атакующий стиль ведения гонок, также, конечно, важный фактор.

 

  Все знают, что он хочет сохранить лидирующую роль в классиках, а также на этапах многодневных гонок. Филипп бессчётное количество раз доказывал, что на таких гонках добивается успеха.

 

  После падения на Тур де Франс-2018 он много работал, чтобы снова  выйти на самый высокий уровень, а победа на Париж-Рубэ стала для него наградой. Мы хотим бороться за места на подиумах, за победы. Поэтому мы должны строить команду, которая сможет добиваться этих целей. Филипп будет играть в этом важную роль».

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Теги к статье: Филипп Жильбер Philippe Gilbert Deceuninck – Quick-Step Lotto Soudal

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  1. Сейтмеметов сейтхалил

    Сегодня, 20:40 | Регистрация: 24.12.2017

    Нет слов Лефевра, а это показательно, глупец Жильбер. Ещё ребёнок.

  2. Имя: Константин

    Konstantin41

    Сегодня, 20:50 | Регистрация: 4.07.2017

    В 37 лет подписать 3-летний контракт. Очень недурно

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Комментарии

  • Konstantin41
    Филипп Жильбер переходит в ком ... (2)
    Konstantin41-Фото

    В 37 лет подписать 3-летний контракт. Очень недурно

  • Гонщик
    Том Дюмулин покидает Sunweb и ... (14)
    Гонщик-Фото

    Цитата: Astanaforever
    Иногда когда в команде много звезд претендующих на лавры гран-туров это играет противоположный эффект. Много примеров команд.
    В Инеосе одни звёзды в составе и нечёшно так выступают .



    Цитата: velodoctor
    Для Дюмолена хороший варинат, для Крейсвика и Роглича определенно нет. 
    Естественно , Димуля посильнее будет обоих , спад в этом году прогнозируемый ибо в прошлом потратился с избытком .

  • Сейтмеметов сейтхалил
    Филипп Жильбер переходит в ком ... (2)
    Сейтмеметов сейтхалил-Фото
    Нет слов Лефевра, а это показательно, глупец Жильбер. Ещё ребёнок.
  • Yuriy 17
    Том Дюмулин покидает Sunweb и ... (14)
    Yuriy 17-Фото

    Ах, ещё бы Jumbo-Visma подписала  для полного комплекта красавца М. Киттеля!

     

    И тогда на страх и зависть Ineos и всем другим командам могла бы Jumbo-Visma брать на Тур де Франс 90% побед на этапе, и первые два места в генерале.

     

    Новая планета, 1921
    Константин Федорович Юон

     

     

  • Salamandra
    Феличе Джимонди – тот, который ... (5)
    Salamandra-Фото

    Спасибо за статью! 

  • Адриен
    Трансферные новости пелотона-2 ... (32)
    Адриен-Фото
    Если амбиции на генерал ГТ сохранились - уйдет. Впрочем, на это ответит сезон 2020 - кто там в Jumbo будет на первых ролях. И опять же - капитаны классные, а достойные лейтенанты - в дефиците...

    Если амбиции на генерал ГТ сохранились - уйдет. Впрочем, на это ответит сезон 2020 - кто там в Jumbo будет на первых ролях. И опять же - капитаны классные, а достойные лейтенанты - в дефиците...
  • Rokka
    Том Дюмулин покидает Sunweb и ... (14)
    Rokka-Фото
    Да, голландцы очень хорошо усилились. Де Плюс, Ван Арт, Беннет, Кусс, Гесинк, Груневеген, трио генеральщиков Роглич, Кройшвайк, Дюмолан, а ещё кучу молодых и амбициозных. По всем фронтам растёт команда. Осталось только вернуть Келдермана
  • velodoctor
    Том Дюмулин покидает Sunweb и ... (14)
    velodoctor-Фото

    Для Дюмолена хороший варинат, для Крейсвика и Роглича определенно нет. 

  • Gorn9k
    Том Дюмулин покидает Sunweb и ... (14)
    Gorn9k-Фото
    Где вы видели неприятные эмоции у ТОмаса?
  • M-07
    Том Дюмулин покидает Sunweb и ... (14)
    M-07-Фото
    Думаю, можно Крошвайка в принципе и на Джиро отправить, там он может побороться и за победу, а на Туре вряд ли. А вот на Тур Тома и Роглича, кто будет сильнее, на того и работать, да и карту с двумя капитанами могут разыгрывать, если смогут это сделать грамотно.

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2 Вальверде А. (Esp) (MOV) 3109
3 Фульсанг Я. (Den) (AST) 2991
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