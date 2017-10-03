Йенс Кёкелейр подписал контракт с командой Lotto Soudal

Йенс Кёкелейр подписал двухлетний контракт с командой Lotto Soudal

28-летний бельгийский велогонщик Йенс Кёкелейр (Jens Keukeleire) подписал двухлетний контракт с командой Lotto Soudal. Последние 7 лет он выступал за австралийскую команду Orica.

За свою карьеру Кёкелейр проявлял себя в разных типах гонок, одержал 10 побед, в том числе стал победителем этапа Вуэльты Испании-2016, в 2015 году финишировал 6-м на Париж-Рубэ и 9-м на Е3 Харельбеке. В этом сезоне Йенс Кёкелейр одержал победу в общем зачёте Тура Бельгии, а также поднялся на вторую ступень подиума классики Гент-Вевельгем, победителем которой стал Грег Ван Авермат.

Йенс Кёкелейр: «Я не собирался искать новую команду, но в середине сезона поговорил с Марком Сержантом, после чего началось обсуждение. Мне нравится в команде Orica-Scott, но факт в том, что Lotto Soudal – бельгийская команда, это подтолкнуло меня к решению перейти сюда. В прошлые сезоны я часто выступал в составе национальной сборной, где меня окружали соотечественники, как гонщики, так и персонал, что создавало особую атмосферу. У меня завязались дружеские отношения с несколькими гонщиками и персоналом команды Lotto Soudal, поэтому я с нетерпением жду, когда тоже стану частью этой команды. Особенно хочется поработать вместе на весенних гонках.

Orica-Scott за последние годы тоже стала всё больше фокусироваться на весенних классиках, но всё же это нельзя сравнивать с тем, как подходит к весенним гонкам бельгийская команда.

Это хороший момент для того, чтобы переходом в другую команду изменить мою карьеру. С каждым годом я прогрессирую, а теперь приближаюсь к своему пику. В команде Orica-Scott есть много генеральщиков, на которых я должен работать на многодневных гонках. В Lotto Soudal я получу больше свободы на таких гонках.

С нетерпением жду, когда поеду финальные весенние классики с моими товарищами по команде в Lotto Soudal. Вместе мы сможем показать что-то интересное, я уверен. В следующем сезоне хочу сделать шаг вперёд, стать ещё сильнее в однодневных гонках, чтобы в финале бороться за победу. В прошлом году я выиграл этап Вуэльты Испании, и моей целью стала ещё одна победа на этапе Гран-тура. Я также буду рад помочь команде в групповых спринтах.

В этом году я выиграл Тур Бельгии, эта победа доказала, что я являюсь универсалом. Я выиграл эту гонку благодаря хорошо пройденной разделке, занял 3-е место на этапе в Арденнах, а затем набрал бонусные секунды на последнем этапе. Хотелось бы повторить такое выступление».

Марк Сержант, генеральный менеджер команды Lotto Soudal: «В прошлые годы Йенс очень хорошо выступал в команде Oirca, но в бельгийской команде он будет чувствовать себя лучше. Он хочет сделать следующий шаг в карьере, я вижу, что Йенс растёт с каждым годом. В этом сезоне он занял 2-е место на Гент-Вевельгем, взял победу в общем зачёте Тура Бельгии, а в прошлом году выиграл этап Вуэльты Испании. В этом году ему исполнилось 29 лет, но он продолжает прогрессировать. В команде Orica он всегда работал на команду и никогда не был лидером. Ему было комфортно в такой роли, но в нашей команде всё будет по-другому.

Йенс – лидер, который сможем справиться с большим количеством гоночных дней. Он мощный гонщик, редко получает травмы. Он участвует в велогонках на протяжении всего сезона и выступает очень стабильно, что требует исключительных качеств. Ему подходит целый ряд однодневных гонок. Я видел, как сильно он проехал Классику Сан-Себастьяна, работая на товарищей по команде.

Йенс быстрый гонщик, когда подъезжает к финишу в небольшой группе, он также сможет быть одним из развозящих в спринтерском поезде.

Во многих аспектах Йенс – ценный гонщик для нашей команды. Он командный игрок, но в Lotto Soudal он получить возможность продолжать своё развитие дальше, достичь личных целей».