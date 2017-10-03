VeloNEWS
VeloRACE
Джиро д'Италия Тур де Франс Вуэльта Испании Результаты
VeloTEAM
VeloNAME
VeloLEGEND
VeloZOOM
VeloCLUB
VeloCOOKING
VeloTWITTER
VeloBLOG
Редакция Андрей Гривко Миша Игнатьев Сергей Иванов Женя Ковалев Олимп. резерв

Йенс Кёкелейр подписал контракт с командой Lotto Soudal

Йенс Кёкелейр подписал двухлетний контракт с командой Lotto Soudal

 

  28-летний бельгийский велогонщик Йенс Кёкелейр (Jens Keukeleire) подписал двухлетний контракт с командой Lotto Soudal. Последние 7 лет он выступал за австралийскую команду Orica.

 

  За свою карьеру Кёкелейр проявлял себя в разных типах гонок, одержал 10 побед, в том числе стал победителем этапа Вуэльты Испании-2016, в 2015 году финишировал 6-м на Париж-Рубэ и 9-м на Е3 Харельбеке. В этом сезоне Йенс Кёкелейр одержал победу в общем зачёте Тура Бельгии, а также поднялся на вторую ступень подиума классики Гент-Вевельгем, победителем которой стал Грег Ван Авермат.

 

 

 

  Йенс Кёкелейр: «Я не собирался искать новую команду, но в середине сезона поговорил с Марком Сержантом, после чего началось обсуждение. Мне нравится в команде Orica-Scott, но факт в том, что Lotto Soudal – бельгийская команда, это подтолкнуло меня к решению перейти сюда. В прошлые сезоны я часто выступал в составе национальной сборной, где меня окружали соотечественники, как гонщики, так и персонал, что создавало особую атмосферу. У меня завязались дружеские отношения с несколькими гонщиками и персоналом команды Lotto Soudal, поэтому я с нетерпением жду, когда тоже стану частью этой команды. Особенно хочется поработать вместе на весенних гонках.

 

  Orica-Scott за последние годы тоже стала всё больше фокусироваться на весенних классиках, но всё же это нельзя сравнивать с тем, как подходит к весенним гонкам бельгийская команда.

 

  Это хороший момент для того, чтобы переходом в другую команду изменить мою карьеру. С каждым годом я прогрессирую, а теперь приближаюсь к своему пику. В команде Orica-Scott есть много генеральщиков, на которых я должен работать на многодневных гонках. В Lotto Soudal я получу больше свободы на таких гонках.

 

  С нетерпением жду, когда поеду финальные весенние классики с моими товарищами по команде в Lotto Soudal. Вместе мы сможем показать что-то интересное, я уверен. В следующем сезоне хочу сделать шаг вперёд, стать ещё сильнее в однодневных гонках, чтобы в финале бороться за победу. В прошлом году я выиграл этап Вуэльты Испании, и моей целью стала ещё одна победа на этапе Гран-тура. Я также буду рад помочь команде в групповых спринтах.

 

  В этом году я выиграл Тур Бельгии, эта победа доказала, что я являюсь универсалом. Я выиграл эту гонку благодаря хорошо пройденной разделке, занял 3-е место на этапе в Арденнах, а затем набрал бонусные секунды на последнем этапе. Хотелось бы повторить такое выступление».

 

 

  Марк Сержант, генеральный менеджер команды Lotto Soudal: «В прошлые годы Йенс очень хорошо выступал в команде Oirca, но в бельгийской команде он будет чувствовать себя лучше. Он хочет сделать следующий шаг в карьере, я вижу, что Йенс растёт с каждым годом. В этом сезоне он занял 2-е место на Гент-Вевельгем, взял победу в общем зачёте Тура Бельгии, а в прошлом году выиграл этап Вуэльты Испании. В этом году ему исполнилось 29 лет, но он продолжает прогрессировать. В команде Orica он всегда работал на команду и никогда не был лидером. Ему было комфортно в такой роли, но в нашей команде всё будет по-другому.

 

  Йенс – лидер, который сможем справиться с большим количеством гоночных дней. Он мощный гонщик, редко получает травмы. Он участвует в велогонках на протяжении всего сезона и выступает очень стабильно, что требует исключительных качеств. Ему подходит целый ряд однодневных гонок. Я видел, как сильно он проехал Классику Сан-Себастьяна, работая на товарищей по команде.

 

  Йенс быстрый гонщик, когда подъезжает к финишу в небольшой группе, он также сможет быть одним из развозящих в спринтерском поезде.

 

  Во многих аспектах Йенс – ценный гонщик для нашей команды. Он командный игрок, но в Lotto Soudal он получить возможность продолжать своё развитие дальше, достичь личных целей».

Copyright ©VeloLIVE.com Все права защищены. Частичное копирование публикаций разрешено при размещении активной ссылки https://velolive.com на продолжение, указание автора обязательно.

Теги к статье: Йенс Кёкелейр Jens Keukeleire Lotto Soudal

Поддержите нас, поделитесь публикацией с друзьями в социальных сетях. Спасибо!

В тему:

Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гость, не могут оставлять комментарии к данной публикации.

Реклама

ТРАНСФЕРЫ



Трансферные новости пелотона-2017

Ближайшие старты

30 сентября - 1 октября 2017

Тур Алматы

3 октября 2017

Tre Valli Varesine

5 октября 2017

Милан - Турин

7 октября 2017

Ломбардия

10 - 15 октября 2017

Тур Турции

19 - 24 октября 2017

Тур Гуанси


ОПРОС

Понравилась ли Вам Вуэльта Испании-2017?

Комментарии

  • VeloVelo
    Бюджет велокоманды Sky за 2016 ... (27)
    VeloVelo-Фото

    Да где там Захаров покуривает? )
    Он вполне себе Курит (дай Бог ему здоровья)!

    ЗЫ: Гайдая не стоит недооценивать. 

  • VeloVelo
    Сергей Цветков в команде Unite ... (1)
    VeloVelo-Фото

    Удачи, Сергей!

  • Stack
    Трансферные новости пелотона-2 ... (67)
    Stack-Фото

    Томс Скуинш переходит в Трек из Кэннондэйла. Контракт на 2 года.
    http://www.treksegafredo.com/blog/toms-skujins-join-trek-segafredo

  • Сергей Александрович
    Велокоманда Bora-hansgrohe сфо ... (8)
    Сергей Александрович-Фото
    Есть "посудный" спонсор, есть "шампуньный", что не так? А Саган- чемпион мира. Тенденция, однако.
  • hodorik
    Джиро делла Тоскана-2017. Этап ... (1)
    hodorik-Фото

    Всем салют , когда мировой рэйтинг выкините ??? Интирестно!

  • Kreo69
    Бюджет велокоманды Sky за 2016 ... (27)
    Kreo69-Фото

    Цитата: Yuriy 17

    Футбол также приносит только расходы.

     

    Это не так, начиная от продажи билетов на стадион и заканчивая деньгами за трансфер "выращенных" игроков.

  • Meilleur
    Бюджет велокоманды Sky за 2016 ... (27)
    Meilleur-Фото

    Цитата: collega2011
    Не надо предполагать,надо думать и самому делать выводы.Аудитория в вело действительно и тоньше и умнее и искушенее.Их меньше,потому что вело не футбол.Стадность--прибежище неодаренных(М Захаров)
    Это я про футболл.Сам был очень долго болельщиком.
    Вело--это да,где-то опера,а футболл--игра на гармощке.

    По этой причине, Гайдает и решает со своими 12С, а Захаров покуривает в сторонке со своим арт-хаусом.

     

    Не фига она не искушеннее. Такие же люди, но их меньше. Меньшинство всегда стремилось считать себя элитнее, чем большинство.

  • 0x5F375A86
    Логан Оуэн – новобранец велоко ... (3)
    0x5F375A86-Фото
    При том, что кроссовый чемпионат США довольно сильный, хоть и не Бельгия конечно.
  • Stack
    Логан Оуэн – новобранец велоко ... (3)
    Stack-Фото
    И правда лихо.
    Но интернеты соообщают, что он действительно 10-кратный чемпион США в циклокроссе - 8 раз в категории Junior и 2 раза подряд в Under-23.
    Всё это в промежутке 2005-2015 за исключением 2011 года.
  • collega2011
    Бюджет велокоманды Sky за 2016 ... (27)
    collega2011-Фото
    Не надо предполагать,надо думать и самому делать выводы.Аудитория в вело действительно и тоньше и умнее и искушенее.Их меньше,потому что вело не футбол.Стадность--прибежище неодаренных(М Захаров)
    Это я про футболл.Сам был очень долго болельщиком.
    Вело--это да,где-то опера,а футболл--игра на гармощке.

Страницы истории велоспорта

Джиро д'Италия

Тур де Франс

Вуэльта Испании

Милан - Сан-Ремо

Париж - Рубэ

Результаты: ПроТур-2010

Результаты: ПроТур-2011

Результаты: ПроТур-2012

Результаты: ПроТур-2013

Результаты: ПроТур-2014

Результаты: ПроТур-2015

Результаты: ПроТур-2016

Результаты: ПроТур-2017

Велоспорт в Фейсбуке

Велоспорт ВКонтакте

Одноклассники

Твиттер VeloLIVE

Счетчики

Наши друзья

Дни рождения

30 сентября

Javier Megias (Team Novo Nordisk)

Ivan Rovny (Gazprom - RusVelo)

Dries Van Gestel (Sport Vlaanderen - Baloise)

Рейтинг UCI

Гонщик Команда Очки
1 Ван Авермат Г. (Bel) (BMC) 3582
2 Фрум К. (GBr) (SKY) 3452
3 Дюмулин Т. (Ned) (SUN) 2545
4 Саган П. (Svk) (BOH) 2544
5 Квятковски М. (Pol) (SKY) 2171
6 Вальверде А. (Spa) (MOV) 2105
7 Мэттьюс М. (Aus) (SUN) 2049
8 Мартин Д. (Irl) (QST) 2040
9 Контадор А. (Esp) (TFS) 1927
10 Порт Р. (Aus) (BMC) 1882

Все рейтинги »

Все новости велоспорта

Сентябрь 2017 (164)
Август 2017 (230)
Июль 2017 (185)
Июнь 2017 (177)
Май 2017 (217)
Апрель 2017 (186)