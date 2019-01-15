Джон Леланг – новый генеральный менеджер команды Lotto Soudal

Джон Леланг: «Моя работа охватит все стороны функционирования команды Lotto Soudal»

47-летний Джон Леланг (John Lelangue) стал новым генеральным менеджером команды Lotto Soudal. Он заменил на этом посту Пола Де Гейтера (Paul De Geyter), с которым команда, согласно пресс-релизу, досрочно расторгла контракт «по взаимному согласию».

Джон Леланг имеет диплом брюссельской Школы менеджмента (L’ICHEC Brussels Management School). В 2005 и 2006 годах он возглавлял команду Phonak, затем с 2008 по 2013 год - команду BMC.

На недавно завершившемся Туре Гуанси Леланг работал в качестве посредника между организаторами гонки, велосипедной федерацией Китая и UCI, официально приступит к работе в команде Lotto Soudal с середины ноября.

В интервью Het Laatste Nieuws Джон Леланг рассказал о своей предстоящей работе в команде Lotto Soudal: «Моя работа будет охватывать все стороны функционирования команды, что даст мне полное представление о ней. Я буду работать во многих областях: структурной, организационной, коммуникационной, спортивной. Но также на мне будет лежать ответственность за маркетинг и управление бюджетом».

В этом сезоне гонщики команды Lotto Soudal одержали 25 побед, из них 7 – на гонках Мирового тура. Самыми побеждающими гонщиками команды стали Андре Грайпель и Тим Велленс.

Андре Грайпель принёс команде 8 побед, в конце года он покидает Lotto Soudal и следующие два года будет выступать в проконтинентальной команде Fortuneo – Samsic.

Тиму Велленсу принадлежат 7 побед. Тим Велленс и Йелле Валлайс принесли команде победы на этапах Гран-туров – Джиро д’Италия и Вуэльте Испании-2018.