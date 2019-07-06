Кетоновая диета гонщиков Jumbo-Visma

Гонщики команды Jumbo-Visma используют добавки к питанию на основе кетоновых тел

В этом году команда Jumbo-Visma одержала 39 побед. Из 10 этапов Тур де Франс гонщики Jumbo-Visma выиграли четыре. Генеральный менеджер команды Jumbo-Visma Ричард Плюгге в интервью De Telegraaf подтвердил, что гонщики команды используют пищевую добавку, содержащую кетоны.

Ричард Плюгге: «Кетоны – добавка к питанию. Её можно использовать как витамины. И это вещество не входит в список запрещённых препаратов. Известно, что и другие команды используют кетоны».

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Энергетические напитки и добавки на основе кетоновых тел, экзогенных кетонов, продвигаются как средства для похудения, но в спорте используются как средство, повышающее выносливость.

Люди, следующие кетоновой диете, сокращают в рационе количество углеводов, но включают потребление жиров, чтобы увеличить количество кетоновых тел в ходе метаболизма.

Кетоновые тела образуются преимущественно в ткани печени. К ацетоновым (кетоновым) телам относят три соединения: ацетоуксусную кислоту (ацетоацетат), β-оксимасляную кислоту (β-оксибутират) и ацетон.

Кетоновые тела – это продукты метаболизма ацетил-коэнзима А (КоА), который, в свою очередь, образуется из собственных белков организма, а при условии дефицита пищи – из жиров. В периферических тканях кетоновые тела превращаются в ацетил-КoA, который включается в цикл трикарбоновых кислот, обеспечивая в конечном итоге синтез АТФ.

Кетоновые тела вносят существенный вклад в энергетику органов (в сердце, например, они удовлетворяют до 1/3 энергетических потребностей), что особенно важно при тяжёлой мышечной работе, при голодании или когда клетки периферических органов оказываются неспособными потреблять глюкозу из крови (например, при сахарном диабете).

Таким образом, кетоновые тела играют важную роль в поддержании энергетического баланса организма, а активация кетогенеза является более целесообразной и оптимальной для организма в условиях дефицита энергии. Избыточное образование кетоновых тел может сопровождаться ацидозом.

Недавние исследования университета бельгийского города Лёвена (Leuven) показали, что добавка с кетонами на 15% увеличивает уровень выступления в видах спорта на выносливость.

В 2016 году в издании Cell Metabolism опубликовали исследование, в котором проверяли действие напитка, содержащего бета-оксибутират (одно из кетоновых тел, которое получается при распаде жирных кислот) на 39 велосипедистах. Спортсмены, выпившие напиток, в среднем проехали за отведённое время на 400 м больше, чем те, кто принимал напиток с изокалорийным раствором декстрозы. Кроме того, в мышцах спортсменов, употреблявших напиток с бета-оксибутиратом, количество лактата было гораздо ниже, чем у тех, кто пил углеводный напиток.

Как сообщает De Telegraaf, профессор Петер Хеспел (Peter Hespel) провёл эксперимент, в котором 16 человек проехали мини-Тур де Франс, используя в качестве добавки к питанию кетоны. Они сказали, что наблюдали «беспрецедентный эффект восстановления», «уровень выступления также существенно повысился».

Профессор Петер ван Эно (Peter van Eenoo) из лаборатории Гента рассказал De Telegraaf, что изучение эффекта добавок кетоновых тел находится на начальных стадиях: «Пока негативный эффект не проявляется немедленно, вещество не входит в допинговый лист. Полагаю, многие спортсмены используют кетоны. Добавки доступны, всё больше и больше спортивных директоров и физиологов их рекомендуют».

Но не все команды решаются использовать подобные добавки.

Анко Буленс, врач команды Sunweb, сказал, что гонщики Sunweb не используют кетоны: «Мы считаем, что нужна большая ясность в отношении этих препаратов на здоровье спортсмена в долгосрочной перспективе. Кроме того, есть большая неопределённость по поводу эффективности. Есть даже научные исследования, показывающие, что кетоны могут давать негативно влиять на спортивное выступление. Это средство может быть хорошо только для восстановления. Мы хотим быть уверены в том, что оно не навредит нашим гонщикам».