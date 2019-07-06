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Кетоновая диета гонщиков Jumbo-Visma

Гонщики команды Jumbo-Visma используют добавки к питанию на основе кетоновых тел  

 

 

  В этом году команда Jumbo-Visma одержала 39 побед. Из 10 этапов Тур де Франс гонщики Jumbo-Visma выиграли четыре. Генеральный менеджер команды Jumbo-Visma Ричард Плюгге в интервью De Telegraaf подтвердил, что гонщики команды используют пищевую добавку, содержащую кетоны.

 

  Ричард Плюгге: «Кетоны – добавка к питанию. Её можно использовать как витамины. И это вещество не входит в список запрещённых препаратов. Известно, что и другие команды используют кетоны».

 

 

Photo ©A.S.O. / Alex Broadway/Pauline Ballet/Thomas Maheux

 

 

  Энергетические напитки и добавки на основе кетоновых тел, экзогенных кетонов, продвигаются как средства для похудения, но в спорте используются как средство, повышающее выносливость.

 

Люди, следующие кетоновой диете, сокращают в рационе количество углеводов, но включают потребление жиров, чтобы увеличить количество кетоновых тел в ходе метаболизма.

 

  Кетоновые тела образуются преимущественно в ткани печени. К ацетоновым (кетоновым) телам относят три соединения: ацетоуксусную кислоту (ацетоацетат), β-оксимасляную кислоту (β-оксибутират) и ацетон.

 

  Кетоновые тела – это продукты метаболизма ацетил-коэнзима А (КоА), который, в свою очередь, образуется из собственных белков организма, а при условии дефицита пищи – из жиров. В периферических тканях кетоновые тела превращаются в ацетил-КoA, который включается в цикл трикарбоновых кислот, обеспечивая в конечном итоге синтез АТФ.

 

Кетоновые тела  вносят существенный вклад в энергетику органов (в сердце, например, они удовлетворяют до 1/3 энергетических потребностей), что особенно важно при тяжёлой мышечной работе, при голодании или когда клетки периферических органов оказываются неспособными потреблять глюкозу из крови (например, при сахарном диабете).

 

  Таким образом, кетоновые тела играют важную роль в поддержании энергетического баланса организма, а активация кетогенеза является более целесообразной и оптимальной для организма в условиях дефицита энергии. Избыточное образование кетоновых тел  может сопровождаться ацидозом.

Недавние исследования университета бельгийского города Лёвена (Leuven) показали, что добавка с кетонами на 15% увеличивает уровень выступления в видах спорта на выносливость.

 

  В 2016 году в издании Cell Metabolism опубликовали исследование, в котором проверяли действие напитка, содержащего бета-оксибутират (одно из кетоновых тел, которое получается при распаде жирных кислот) на 39 велосипедистах. Спортсмены, выпившие напиток, в среднем проехали за отведённое время на 400 м больше, чем те, кто принимал напиток с изокалорийным раствором декстрозы. Кроме того, в мышцах спортсменов, употреблявших напиток с бета-оксибутиратом, количество лактата было гораздо ниже, чем у тех, кто пил углеводный напиток.

 

  Как сообщает De Telegraaf, профессор Петер Хеспел (Peter Hespel) провёл эксперимент, в котором 16 человек проехали мини-Тур де Франс, используя в качестве добавки к питанию кетоны. Они сказали, что наблюдали «беспрецедентный эффект восстановления», «уровень выступления также существенно повысился».

 

  Профессор Петер ван Эно (Peter van Eenoo) из лаборатории Гента рассказал De Telegraaf, что изучение эффекта добавок кетоновых тел находится на начальных стадиях: «Пока негативный эффект не проявляется немедленно, вещество не входит в допинговый лист. Полагаю, многие спортсмены используют кетоны. Добавки доступны, всё больше и больше спортивных директоров и физиологов их рекомендуют».

 

  Но не все команды решаются использовать подобные добавки.

 

  Анко Буленс, врач команды Sunweb, сказал, что гонщики Sunweb не используют кетоны: «Мы считаем, что нужна большая ясность в отношении  этих препаратов на здоровье спортсмена в долгосрочной перспективе. Кроме того, есть большая неопределённость по поводу эффективности. Есть даже научные исследования, показывающие, что кетоны могут давать негативно влиять на спортивное выступление. Это средство может быть хорошо только для восстановления. Мы хотим быть уверены в том, что оно не навредит нашим гонщикам».

 

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Теги к статье: Jumbo-Visma Тур де Франс Tour de France Тур де Франс-2019 Гран-тур

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Кто станет победителем Тур де Франс-2019?

Комментарии

  • pac1ent
    Тур де Франс-2019. Результаты ... (69)
    pac1ent-Фото
    Юмбо то? С Тенисеном, Груневегеном и Ван Артом? Не спринтерская? Не Квикстеп конечно, но называть ее не спринтерской не правильно.
  • VeloVelo
    Тур де Франс-2019. Результаты ... (47)
    VeloVelo-Фото
    Не, не обязательно )
    Твоя жизнь - тебе её и жить.
  • velodoctor
    Победитель Джиро д'Италия-201 ... (18)
    velodoctor-Фото

    Да, в твиттере пишут, что уже наверняка проект закрывается в конце сезона. И тут же слух что политт окажется в этиксе, вот это интересно, насколько он спрогрессирует в этой команде. Лучшие молодые горняки попадают в скай, лучшие молодые классики в этикс.

  • Zhanzhak
    Победитель Джиро д'Италия-201 ... (18)
    Zhanzhak-Фото
    Согласна. Фульсанг находится сейчас в «своей» команде, которая ему подходит. О чем он сам неоднократно говорил. И уходить он не хочет, его все устраивает, денег бы наши нашли. Многие здесь раскрываются, а с уходом почему то результатов не показывают. Жаль.

    ___________________
    Вчера был прокол команды в целом (Лёша не в счёт), но, капитан в порядке. Хотя в силе Инеоса разве, кто сомневался? Они вчера грамотно, все как по нотам сделали. Каждый выполняет свою работу, работоспособность и выносливость хорошо оплачивается их контрактами. Молодцы, что ещё сказать. Но, и призы раздавать еще рано, впереди 11 этапов.
  • Zhanzhak
    Победитель Джиро д'Италия-201 ... (18)
    Zhanzhak-Фото

    Угу. Даже не сомневаюсь.

     

     

    Но, заметьте, это не я сказала. 

  • Oha
    Герант Томас и Эган Берналь – ... (4)
    Oha-Фото
    Юрий! Да Порталь хорошо описал. "Получилась почти командная 30-км гонка....Если думать не только о генеральной классификации, а о влиянии на психологический настрой, то этот этап имеет огромное влияние. Когда идёшь на день отдыха с отставанием почти в две минуты, это очень плохо.... "
  • Boris
    Внимание! Внимание! Внимание! (63)
    Boris-Фото

    После 20 лет в интернете ни в какую "саморегуляцию" и "коллективный разум" не верю ))) Отвечать на хамство или терпеть его молча - совершенно не вариант. Равно как и читать чужую дискусскю, "вышедшую из берегов".
    И потому категорически не понимаю недовольства администрацией
    Поводы для несогласия у меня были, но в чужом монастыре живут по чужому уставу.
    А, если уж хочется попробовать "саморегулироваться", стоит вернуть кнопки дизлайк - чтобы по достижении определенного минуса посты скрывались автоматом.

  • sergejdriver
    Победитель Джиро д'Италия-201 ... (18)
    sergejdriver-Фото
    Конечно! Мы же все тут астанафобы!
  • Oha
    Жулиан Алафилипп в жёлтой майк ... (2)
    Oha-Фото
    Цитата: veloster
    Спрашивается, какого Вивиани так убивался, работая на разрыв пелотона?
    Чудак, вот и не хватило ему этих сил, которые там потратил. Неужели, там было мало народу выполнить эту работу? Что-то не заметил, чтобы другие спринтеры выходили вперед.
    Хочешь сделать хорошо - сделай сам! Чувствовал что может. И смог. Не хватило, пожалуй, пару миллиметров удачи. 25 очков на финише - это победа. +6 сек бонификации. Я не знаю на что тут жаловаться и в чем винить Вивиани...
  • Boris
    Внимание! Внимание! Внимание! (63)
    Boris-Фото
    И примерчики бы таких "продвинутых форумов" не помешали :-)

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2 Саган П. (Svk) (BOH) 2992
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8 Алафилипп Ж. (Fra) (QST) 2161
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