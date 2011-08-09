- Категория:
- VeloTEAM |
- Дата:
- 19-12-2016, 14:12
Российский велогонщик Антон Воробьев вошел в состав команды Gazprom – RusVelo
Команда Gazprom – RusVelo сообщает, что несмотря на утвержденный состав на будущий сезон, было принято решение подписать соглашение с Антоном Воробьевым. Велогонщик будет представлять команду Gazprom – RusVelo в сезоне 2017.
© Eddy LEMAISTRE / MAXPPP
Генеральный менеджер Gazprom – RusVelo Ренат Хамидулин сообщил, что удалось собрать сбалансированный состав на ближайший сезон: «На данный момент Антон является одним из лучших российских специалистов в гонке с раздельным стартом. У него есть потенциал, и мы будем целенаправленно его развивать. В будущем сезоне перед нами стоят амбициозные задачи, и опыт Антона будут очень полезным для достижения наших общих целей».
«Я очень благодарен руководству команды Gazprom – RusVelo за оказанное доверие. Команда была полностью сформирована до начала наших переговоров, и я очень рад, что у все-таки у меня появилась возможность проявить себя. Видно, что команда меняется в лучшую сторону, буду стараться на 100% оправдать доверие и помогать команде достигать поставленные цели», – прокомментировал подписание контракта Антон Воробьев.
Антон Воробьев родился в 1990 году в Дмитрове. Как профессиональный велогонщик Воробьев сформировался в российской команде мирового тура Team Katusha, где провел последние четыре сезона. В 2012 году Антон одержал уверенную победу на чемпионате мира по шоссейному велоспорту в гонке с раздельным стартом в возрастной категории U23. В сезоне 2014 года Воробьев победил на чемпионате России в гонке с раздельным стартом уже среди элиты.
Пресс-служба команды «Gazprom-RusVelo»
Copyright ©VeloLIVE.com Все права защищены
Поддержите нас, поделитесь побликацией с друзьями в социальных сетях. Спасибо!
- Комментариев
- (2)
- Просмотров
- (985)