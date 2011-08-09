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Российский велогонщик Антон Воробьев вошел в состав команды Gazprom – RusVelo

Российский велогонщик Антон Воробьев вошел в состав команды Gazprom – RusVelo

 

Команда Gazprom – RusVelo сообщает, что несмотря на утвержденный состав на будущий сезон, было принято решение подписать соглашение с Антоном Воробьевым. Велогонщик будет представлять команду Gazprom – RusVelo в сезоне 2017.

 

© Eddy LEMAISTRE / MAXPPP


Генеральный менеджер Gazprom – RusVelo Ренат Хамидулин сообщил, что удалось собрать сбалансированный состав на ближайший сезон: «На данный момент Антон является одним из лучших российских специалистов в гонке с раздельным стартом. У него есть потенциал, и мы будем целенаправленно его развивать. В будущем сезоне перед нами стоят амбициозные задачи, и опыт Антона будут очень полезным для достижения наших общих целей».

 

«Я очень благодарен руководству команды Gazprom – RusVelo за оказанное доверие. Команда была полностью сформирована до начала наших переговоров, и я очень рад, что у все-таки у меня появилась возможность проявить себя. Видно, что команда меняется в лучшую сторону, буду стараться на 100% оправдать доверие и помогать команде достигать поставленные цели», – прокомментировал подписание контракта Антон Воробьев.

 

Антон Воробьев родился в 1990 году в Дмитрове. Как профессиональный велогонщик Воробьев сформировался в российской команде мирового тура Team Katusha, где провел последние четыре сезона. В 2012 году Антон одержал уверенную победу на чемпионате мира по шоссейному велоспорту в гонке с раздельным стартом в возрастной категории U23. В сезоне 2014 года Воробьев победил на чемпионате России в гонке с раздельным стартом уже среди элиты.

 

Пресс-служба команды «Gazprom-RusVelo»

 

Трансферные новости пелотона-2016

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Теги к статье: Антон Воробьев Ренат Хамидулин Gazprom - RusVelo

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  1. Имя: serghi

    serghi

    19 декабря 2016 15:05 | Регистрация: 9.08.2011

    Слава Богу, волновалсся за парня, конец года а контракта нет. Еще с Силиным пока неопределенность есть, в конце сезона неплохо смотрелся, надеюсь РусВело подберут.

  2. Имя: Андрей

    Student

    20 декабря 2016 10:29 | Регистрация: 1.10.2012

    А чего за него волноваться, не о чем.

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Комментарии

  • ЧОРНЫЙ
    Роан Деннис: "Планирую стать ... (5)
    ЧОРНЫЙ-Фото

    Да это всё для австралийского тв! Что Он скажет в "интервью" своему спортивному директору...

  • Student
    Роан Деннис: "Планирую стать ... (5)
    Student-Фото
    Цитата: Rokka
    Что то не верится в особые успехи Роана. Если такое заявление сделал Д.Роза или Ван Авермат, которые куда лучше себя на недельных гонках в это ещё можно было бы верить, ну а тут.. остаётся только пожелать успехов
    На недельках нормально он себя показал, смотри стат.
  • Student
    Команда Gazprom – RusVelo пред ... (25)
    Student-Фото
    Цитата: velodoctor
    Я думаю, летом на ЧР можно будет, при желании, пообщаться со всеми. Что вас это так гложит, я не понимаю. Я помню Пурито гулял по красной площади в 2012, разве много изменилось после этого, разницы нет. Но в Италии они могут не только презентацию провести, но и вместе потренироваться, поделать разные упражнения. Обжиться, притереться на базе и с товарищами. Судя по твитам Катюши из Испании, это довольно важная часть сборов.
    По тренироваться? Ну правильно, как же без тренировок выигрывать ГТ, без тренировок только по отрывам кататься, стоп так и сейчас тоже самое...
  • Rokka
    Роан Деннис: "Планирую стать ... (5)
    Rokka-Фото
    Что то не верится в особые успехи Роана. Если такое заявление сделал Д.Роза или Ван Авермат, которые куда лучше себя на недельных гонках в это ещё можно было бы верить, ну а тут.. остаётся только пожелать успехов
  • ТОЛСТЫЙ МАЧО
    Роан Деннис: "Планирую стать ... (5)
    ТОЛСТЫЙ МАЧО-Фото

    я смотрю ребята даже не понимают,что генеральщик это призвание.

    это философия жизни.

    это карма в конце концов.

    нельзя стать генеральщиком,можно только им родиться.

    да,есть исключения,но они только подтверждают правило.



    а пример Виго,ну,по большому счету Виго так и не стал генеральщиком.

    да,он выиграл ТДФ,но ведь чего это стоило ему и его команде.

    БМС просто на такое не способны.

    и что остается?

    один ЕДИНСТВЕННЫЙ парадоксальный генеральщик.

    который выигрывал вопреки всему и назло матери природе.

    но он УНИКУМ.

    уникум ли Деннис-вопрос очень большой.

    кесарю кесарево

    (с)

  • VeloVelo
    Юрий Трофимов: «Пришёл в Caja ... (7)
    VeloVelo-Фото

    Правильный выбор, "Селяне" уж точно не последняя команда.
    Давай, Юра, докажи, что ты чего-то стоишь, как генерал! Удачи!

  • VeloVelo
    Роан Деннис: "Планирую стать ... (5)
    VeloVelo-Фото

    Нифига себе Заявление!
    Очень интересно. Рейтинги Джиро уже подскочили!

    Роан, четыре года - это пропасть.
    Дай педали уже на Джиро! ) Удачи )

  • serghi
    Юрий Трофимов: «Пришёл в Caja ... (7)
    serghi-Фото

    И в самом деле, на кого же он работал в 2015-ом на Джиро?

  • marketbk
    Юрий Трофимов: «Пришёл в Caja ... (7)
    marketbk-Фото

    Болею за Юрия. Но зачем говорить вот это: "Я, наконец, получил возможность поехать Гран-тур в качестве лидера команды. И я не хочу упускать такой шанс."

    В  2015  на Джиро от Кати кто был лидером?

  • Saromony
    Юрий Трофимов: «Пришёл в Caja ... (7)
    Saromony-Фото
    При заходе на посадку в СМУ при УМП (сложных метеоусловиях при установленом минимуме погоды) лётчик не должен думать о том, что ПОПРОБУЕТ сесть, он должен настраиваться только на посадку! Думаю, так и здесь, только первое место, а всё остальное приложится и второе, и третье, и четвёртое места, в зависимости от самочувствие и обстоятельств гонки!Желаю Юрию удачи, всё получится!

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3 Фрум К. (GBr) (SKY) 564
4 Вальверде А. (Esp) (MOV) 436
5 Контадор А. (Esp) (TNK) 428
6 Ван Авермат Г. (Bel) (BMC) 420
7 Порт Р. (Aus) (BMC) 394
8 Барде Р. (Fra) (ALM) 374
9 Чавес Э. (Col) (OBE) 351
10 Мартин Д. (Irl) (EQS) 280

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