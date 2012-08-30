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Gazprom – RusVelo поборется за победы на отдельных этапах Circuit de la Sarthe

Gazprom – RusVelo поборется за победы на отдельных этапах Circuit de la Sarthe

С 4 по 7 апреля российская команда Gazprom - RusVelo примет участие во французской многодневке «Кольцо Сарта» (Circuit de la Sarthe) (категория 2.1).

Впервые гонка «Кольцо Сарта» была организована в 1953 году, но профессиональной она стала только в 1975 году. Эта гонка была одной из первых, на которые выезжала сборная СССР, в 70-80 годах спортсмены сборной выигрывали общий зачет впечатляющие восемь раз. В нынешнем сезоне пройдет 65-е издание гонки.

 

 

Департамент Сарт находится на северо-западе Франции. Гор в этой части страны нет, но простым рельеф местной гонки назвать все-таки нельзя. В этой местности достаточно много коротких подъемов и территорий, на которых дует сильный ветер. Гонка в Сарте позволит проявить себя гонщикам разной специализации, за исключением ярко выраженных горняков. За четыре дня будет проведено пять этапов (во второй день гонки будет проходить два полуэтапа). Решающее значение в распределении мест в общем зачете должна иметь короткая индивидуальная разделка (6,8 км), которая традиционно проходит во второй день гонки в Анже (Angers), а также холмистый третий этап, с финишем на вершине подъема Мон Дез Авалуар (Mont des Avaloirs) в коммуне Пре-ан-Пай (Pré-en-Pail). Остальные этапы подойдут спринтерам или специалистам по отрывам, у которых будет дополнительный шанс проявить себя. По регламенту «Кольца Сарта» в составе каждой команды будут выступать только шесть гонщиков, а значит контролировать гонку будет сложнее.

 

В прошлом году выступающий сейчас в Gapzrom - RusVelo Антон Воробьев выиграл на «Кольце Сарта» два ключевых этапа. Антон поделился своим воспоминаниями о прошлогодней гонке и рассказал о своих ожиданиях перед предстоящим стартом: «В прошлом году удалось выиграть не только коронную разделку, но и тяжелый групповой этап. Это было особенно важно для меня, ведь раньше на профессиональном уровне я выигрывал только этапы с раздельным стартом. В этом году опять настраиваюсь в первую очередь на разделку в Анже, на других этапах буду помогать нашим финишерам - Роману Майкину и Алексею Цатевичу, но если появится возможность обязательно попробую уехать в отрыв».

 

Состав команды Gazprom-Rusvelo: Роман Майкин, Андрей Соломенников, Сергей Николаев, Алексей Цатевич, Дмитрий Козончук, Антон Воробьев.

 

Пресс-служба команды Gazprom-RusVelo

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Теги к статье: Circuit de la Sarthe Gazprom - RusVelo Антон Воробьев Европа-Тур многодневная гонка

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  1. drevgen

    Сегодня, 15:05 | Регистрация: 19.07.2016

    Вероятно еще одно унылое участие.

  2. RVL

    Сегодня, 17:54 | Регистрация: 30.08.2012

    выйти на старт=побороться

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3 - 8 апреля 2017

Vuelta al Pais Vasco

4 - 7 апреля 2017

Circuit Cycliste Sarthe

5 апреля 2017

Scheldeprijs

9 апреля 2017

Paris-Roubaix


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Комментарии

  • RVL
    Грег Ван Авермат – призёр Тура ... (7)
    RVL-Фото
    какой черт? он там 30 км маячил на колесах и ехал пассажиром
  • sashaney
    Грег Ван Авермат – призёр Тура ... (7)
    sashaney-Фото

    ФилЖил - красавец и заслужил. Для меня закадка Н.Терпстра. Он как чёртик из табакерки вылез. Его и близко не было, когда Боонен содавал просвет. Тихой сапой заехална подиум.

  • Bjoern
    Петер Саган: «Не знаю, из-за ч ... (10)
    Bjoern-Фото
    Зрители виноваты тем, что пришли посмотреть гонку и стояли там где им положено или может виноват сам Саган который вместо того чтобы ехать по дороге, решил халтурить и ехать по обочине?
  • Есентай
    Триумфальное возвращение Филип ... (3)
    Есентай-Фото

    [quote=EL-Fenomeno]......

    Он стал первым с 2008 года (тогда выиграл Стейн Девольдер) гонщиком, выигравшим Тур Фландрии в майке действующего чемпиона Бельгии.[quote=EL-Fenomeno]Он стал первым с 2008 года (тогда выиграл Стейн Девольдер) гонщиком, выигравшим Тур Фландрии в майке действующего чемпиона Бельгии.[/quote]

     

    однако в статье "Он стал первым с 2008 года (тогда выиграл Стейн Девольдер) гонщиком, выигравшим Тур Фландрии в майке действующего чемпиона Бельгии."

  • RVL
    Gazprom – RusVelo поборется за ... (2)
    RVL-Фото

    выйти на старт=побороться

  • RVL
    Петер Саган: «Не знаю, из-за ч ... (10)
    RVL-Фото
    1.справедливости ради, гонку смотрят не только бельгийцы.
    2. Жильбер ехал один. как вариант, Саган ехал там, что бы усложнить жизнь Авермату и Насену...один он как бэ помещался на тропинке...остальные нет.
  • RVL
    Петер Саган: «Не знаю, из-за ч ... (10)
    RVL-Фото

    Грег "умирал", пока ехал с Саганом, а когда того не стало...полетел даже после завала, и думал еще Жильбера проглотить)))
    зы. так что, не надо про смиренное вью Грега. да оно было, но это не аргумент и ни как не высталяет Сагана нытиком. Это Саган все делал...Грег шел за ним.

  • Виктор Сироткин
    Петер Саган: «Не знаю, из-за ч ... (10)
    Виктор Сироткин-Фото

    Если отбросить эмоции, то можно сделать вывод, что бельгийцы (те самые любители велоспорта), которые гордятся самой великой бельгийской велогонкой, не косвенно, а прямо стали виновниками этого завала: вывесились сами за забор, развесили свои шмотки по забору, в результате - Саган зацепил рулем куртку и его руль повело в сторону забора. Вот видео https://www.youtube.com/watch?v=wqJvJFy-aPY

    А главной ошибкой Сагана была попытка ехать слева от брусчатки рядом с забором. Справа была такая же тропинка, по которой и ехал Филипп Жильбер, но от неё до правого забора было больше метра. Понятно, что следующий поворот был налево, но это был бы поворот на подиум.

  • ThaGoose
    Петер Саган: «Не знаю, из-за ч ... (10)
    ThaGoose-Фото
    Подписываюсь, и соседа подпишу.
    Колесники были есть и будут, а Спартак и Петр уникальны!!!
  • EL-Fenomeno
    Триумфальное возвращение Филип ... (3)
    EL-Fenomeno-Фото

    Взять тур Фландрии в майке нацилнального чемпиона своей страны дорогого стоит. Тем более что такого не было на Де Ронде 30 лет.

    Впечетляющяя победа Фил Жила clappingbelgood

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