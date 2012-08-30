Gazprom – RusVelo поборется за победы на отдельных этапах Circuit de la Sarthe

С 4 по 7 апреля российская команда Gazprom - RusVelo примет участие во французской многодневке «Кольцо Сарта» (Circuit de la Sarthe) (категория 2.1).

Впервые гонка «Кольцо Сарта» была организована в 1953 году, но профессиональной она стала только в 1975 году. Эта гонка была одной из первых, на которые выезжала сборная СССР, в 70-80 годах спортсмены сборной выигрывали общий зачет впечатляющие восемь раз. В нынешнем сезоне пройдет 65-е издание гонки.

Департамент Сарт находится на северо-западе Франции. Гор в этой части страны нет, но простым рельеф местной гонки назвать все-таки нельзя. В этой местности достаточно много коротких подъемов и территорий, на которых дует сильный ветер. Гонка в Сарте позволит проявить себя гонщикам разной специализации, за исключением ярко выраженных горняков. За четыре дня будет проведено пять этапов (во второй день гонки будет проходить два полуэтапа). Решающее значение в распределении мест в общем зачете должна иметь короткая индивидуальная разделка (6,8 км), которая традиционно проходит во второй день гонки в Анже (Angers), а также холмистый третий этап, с финишем на вершине подъема Мон Дез Авалуар (Mont des Avaloirs) в коммуне Пре-ан-Пай (Pré-en-Pail). Остальные этапы подойдут спринтерам или специалистам по отрывам, у которых будет дополнительный шанс проявить себя. По регламенту «Кольца Сарта» в составе каждой команды будут выступать только шесть гонщиков, а значит контролировать гонку будет сложнее.

В прошлом году выступающий сейчас в Gapzrom - RusVelo Антон Воробьев выиграл на «Кольце Сарта» два ключевых этапа. Антон поделился своим воспоминаниями о прошлогодней гонке и рассказал о своих ожиданиях перед предстоящим стартом: «В прошлом году удалось выиграть не только коронную разделку, но и тяжелый групповой этап. Это было особенно важно для меня, ведь раньше на профессиональном уровне я выигрывал только этапы с раздельным стартом. В этом году опять настраиваюсь в первую очередь на разделку в Анже, на других этапах буду помогать нашим финишерам - Роману Майкину и Алексею Цатевичу, но если появится возможность обязательно попробую уехать в отрыв».

Состав команды Gazprom-Rusvelo: Роман Майкин, Андрей Соломенников, Сергей Николаев, Алексей Цатевич, Дмитрий Козончук, Антон Воробьев.

Пресс-служба команды Gazprom-RusVelo