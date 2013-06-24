Gazprom – RusVelo отправляет сбалансированный состав на «Вуэльту Валенсии»

По завершению Mallorca Challenge, Gazprom – RusVelo примет участие в многодневной гонке «Вуэльта Валенсии» (Volta a la Comunitat Valenciana), которая пройдет с 1 по 5 февраля.

Впервые «Вуэльта Валенсии» прошла в 1928 году. В 2017 помимо Gazprom – RusVelo в испанской многодневке примут участие 12 команд мирового тура, 6 команд проконтинентального дивизиона и ряд континентальных команд. «Вуэльта Валенсии» – первая многодневка в европейском календаре Gazprom – RusVelo и важная часть подготовки велогонщиков к пиковым нагрузкам основной части сезона.

Ключевое значение в распределении мест в общем зачете играет длинная командная разделка (37,9 км), которая пройдет в первой день гонки, а также горный этап с финишем на вершине подъема Мас де ла Коста, принимавшим один из горных этапов прошлогодней «Вуэльты Испании». Восхождение на Мас де ля Косту назначено на 4 февраля. Остальные этапы должны разыграть спринтеры и специалисты по отрывам.

Gazprom – RusVelo выйдет на старт со сбалансированным составом, который попробует проявить себя на всех этапах «Вуэльты Валенсии» независимо от рельефа.

Спортивный директор Gazprom – RusVelo Александр Серов о планах на «Вуэльту Валенсии»: «Командная гонка на первом этапе имеет большое значение. Мы постараемся показать хорошее время, чтобы у наших горных гонщиков оставались шансы в общем зачете. Этап с финишем в гору станет решающим, но сейчас сложно сказать что-то конкретное по тактике, будем смотреть по ситуации. Настраиваемся и на этап для спринтеров, Александр Порсев чувствует себя хорошо и может себя проявить. Ребята набирают необходимую для серьезной борьбы форму и мы постараемся быть максимально заметными на гонке».

Состав: Сергей Фирсанов, Артем Овечкин, Сергей Лагутин, Александр Фолифоров, Евгений Шалунов, Айдар Закарин, Иван Ровный, Александр Порсев.

Пресс-служба команды Gazprom-RusVelo