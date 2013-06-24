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Gazprom – RusVelo отправляет сбалансированный состав на «Вуэльту Валенсии»

 

Gazprom – RusVelo отправляет сбалансированный состав на «Вуэльту Валенсии»

 

По завершению Mallorca Challenge, Gazprom – RusVelo примет участие в многодневной гонке «Вуэльта Валенсии» (Volta a la Comunitat Valenciana), которая пройдет с 1 по 5 февраля. 

 

Впервые «Вуэльта Валенсии» прошла в 1928 году. В 2017 помимо Gazprom – RusVelo в испанской многодневке примут участие 12 команд мирового тура, 6 команд проконтинентального дивизиона и ряд континентальных команд. «Вуэльта Валенсии» – первая многодневка в европейском календаре Gazprom – RusVelo и важная часть подготовки велогонщиков к пиковым нагрузкам основной части сезона.

 

 

Ключевое значение в распределении мест в общем зачете играет длинная командная разделка (37,9 км), которая пройдет в первой день гонки, а также горный этап с финишем на вершине подъема Мас де ла Коста, принимавшим один из горных этапов прошлогодней «Вуэльты Испании». Восхождение на Мас де ля Косту назначено на 4 февраля. Остальные этапы должны разыграть спринтеры и специалисты по отрывам.

 

Gazprom – RusVelo выйдет на старт со сбалансированным составом, который попробует проявить себя на всех этапах «Вуэльты Валенсии» независимо от рельефа.

 

Спортивный директор Gazprom – RusVelo Александр Серов о планах на «Вуэльту Валенсии»: «Командная гонка на первом этапе имеет большое значение. Мы постараемся показать хорошее время, чтобы у наших горных гонщиков оставались шансы в общем зачете. Этап с финишем в гору станет решающим, но сейчас сложно сказать что-то конкретное по тактике, будем смотреть по ситуации. Настраиваемся и на этап для спринтеров, Александр Порсев чувствует себя хорошо и может себя проявить. Ребята набирают необходимую для серьезной борьбы форму и мы постараемся быть максимально заметными на гонке».

 

Состав: Сергей Фирсанов, Артем Овечкин, Сергей Лагутин, Александр Фолифоров, Евгений Шалунов, Айдар Закарин, Иван Ровный, Александр Порсев.

 

Пресс-служба команды Gazprom-RusVelo

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Теги к статье: Gazprom - RusVelo Александр Серов Вуэльта Валенсии Европа-Тур

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  1. Имя: Евгений

    djick

    Сегодня, 12:04 | Регистрация: 24.06.2013

    да пока по именам хорошо смотрится! удачи парни!

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Ближайшие старты

31 января - 4 февраля 2017

Dubai Tour

1 - 5 февраля 2017

Herald Sun Tour

1 - 5 февраля 2017

Volta a la Comunitat Valenciana

1 - 5 февраля 2017

Etoile de Besseges


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Комментарии

  • Lex
    Скрытые моторы в велосипедах - ... (12)
    Lex-Фото

    Вот-вот, время покажет. А пока: не пойман - не вор

  • Camel
    Тур Дубая-2017. Перед стартом (1)
    Camel-Фото

    Для полноты спринтерского состава не хватает, конечно, Грайпеля, Сагана и Гавирии.

  • djick
    Gazprom – RusVelo отправляет с ... (1)
    djick-Фото

    да пока по именам хорошо смотрится! удачи парни!

  • djick
    Скрытые моторы в велосипедах - ... (12)
    djick-Фото

    может и кандидат, только время это покажет! только он с моторчиком врядли был бы такой дохлый...дело в том, что тот велосипед также проверяют на вес! факты говорят о велосипедах ская, а не других команд. или у вас есть другие факты...?

  • velodoctor
    Скрытые моторы в велосипедах - ... (12)
    velodoctor-Фото
    С трудом верится, что он выигрывал 2 года с моторчиком, а потом и без моторчика выиграл. Это ТДФ, а не школьные старты, так просто взять и выиграть его нельзя.
  • Kreo69
    Видишь российский трековый вел ... (35)
    Kreo69-Фото

    Цитата: Sm1T
    но деньги в кармане и набитый живот не помешал бы :)

     

    Все в ваших руках и голове ))) На постройку велотрека или содержание команды деньги конечно сложно заработать, но на велосипед и аксессуары к нему для себя и своей семьи не так уж и сложно.

     

    Безусловно, государство могло бы делать больше для развития массового велоспорта, например убрать ввозные пошлины на новые велосипеды и велокомпоненты )))

  • Kitsune-taichou
    Скрытые моторы в велосипедах - ... (12)
    Kitsune-taichou-Фото
    в смысле, кто тайно жрет? фрум открыто жрет, даже перед камерами.
  • Gonza Golanov
    Скрытые моторы в велосипедах - ... (12)
    Gonza Golanov-Фото

    Конта, вроде, велосипеды в горах меняет, потму что берет с другой системой 53х34, вместо 53х39. Где-то читал об этом или смотрел. Нет разве?

  • bob.velo17
    Книга Влада Богомолова «Джиро» ... (6)
    bob.velo17-Фото

    Втечении многих лет читал статьи Влада с Джиро очень интересно Автор пишет нетолько о велоспорте но и о истории страны обычиях встречах с интересными людьми  национальных традициях о передвижении по стране  транспорте и еще о многом интересном Жду книгу думаю будет интересно для любителей и профессионалов bob.velo17

  • Earl57
    Тур Сан-Хуан-2017. Этап 7 (4)
    Earl57-Фото

    Знаете, Жанна, а мне неожиданно понравилась эта гонка. Понравилась сама атмосфера, болельщики, такие жизнерадостные, эмоциональные, неизбалованные и неприхотливые.
    Разве в больших европейских гонках можно увидеть, как в отрыве из 13-ти гонщиков все без исключения крутят вертушку, никто не сачкует, не пропускает смены, не хитрит и не отсиживается на колесе. А тут выстроились в две линии и работают как единый механизм.
    Я открыла для себя Оскара Севилью и очень жалею, что никогда не увижу его в европейских гонках. Его история вполне могла бы стать сюжетом книги или художественного фильма.

    http://www.cyclingnews.com/news/oscar-sevilla-if-it-wasnt-for-operacion-puerto-
    id-never-have-been-as-happy-as-i-am-now/

    Так что я нисколько не жалею о том времени, которое потратила на наблюдение за этой гонкой.

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