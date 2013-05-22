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Николай Черкасов и Евгений Шалунов в Gazprom – RusVelo до конца 2019-го года

Николай Черкасов и Евгений Шалунов в Gazprom – RusVelo до конца 2019-го года



Команда Gazprom – RusVelo подписала двухлетний контракт с Николаем Черкасовым, выступающим в этом сезоне за молодежный клуб Gazprom - RusVelo. Соглашение с Николаем вступит в силу с января 2018-го года. Также была достигнута договоренность о продлении контракта Евгения Шалунова на следующие два года, вплоть до конца 2019-го года.

 «Мы начали формирование состава на сезон 2018. У нас уже есть 10 подписанных ранее контрактов, которые действуют в 2017 и 2018 году, теперь к ним добавилось еще два. Евгений (Шалунов) уже не новичок в команде, он провел с нами два сезона в статусе нео-профессионала, мы увидели и оценили его потенциал и, как следствие, продлили наше соглашение на следующие два сезона. Я уверен, что Евгений, который в этом сезоне проехал свой первый гранд-тур, продолжит развиваться, у нас уже есть точное понимание того над чем мы будем работать, чтобы сделать Шалунова побеждающим гонщиком.

  Подписание контракта с Николаем Черкасовым демонстрирует выбранный нами путь развития, мы начали процесс омоложения команды. Черкасов - воспитанник Тюменского велоспорта, который прошел и нашу собственную систему подготовки в молодежном клубе Gazprom - RusVelo U23. Николай - талантливый спортсмен, основная характеристика которого это способность отлично ехать в длинных горах и быстро восстанавливаться во время многодневных гонок. Впереди у него два сезона в составе профессиональной команды, за это время ему предстоит адаптироваться к профессиональной жизни и закрепиться на новом уровне.

  Перед подписанием этих контрактов мы провели несколько собраний с участием всех спортивных директоров и определили важные цели на последующие сезоны, коротко о них - команда будет значительно омолаживаться, количественный состав сократится до 18-19 спортсменов, география гоночного календаря будет изменяться. Кроме этого, мы будем уделять больше внимания нашим программам подготовки молодых спортсменов, возможно к “андеровской” команде добавим небольшой юниорский состав» - заявил генеральный менеджер Gazprom – RusVelo Ренат Хамидулин.

 Фото: Bettiniphoto


 Николай Черкасов поделился своими ощущениями и рассказал о своих дальнейших планах: «Подписание контракта стало для меня довольно неожиданным, все произошло очень быстро. Конечно, я мечтал и стремился стать частью профессиональной команды. В этом сезоне я добился определенных успехов и рад, что мои усилия не оказались напрасными. У нас уже был серьезный разговор с Ренатом (Хамидулиным), и он предупредил, что мне будет непросто, ведь на высоком уровне важна каждая деталь.

  На оставшуюся часть сезона у меня грандиозные планы. На чемпионате России в Воронеже хочу проверить себя в борьбе с нашими профессионалами как в “разделке”, так и в групповой гонке. После Воронежа, в составе Gazprom – RusVelo U23, я продолжу подготовку к самой известной итальянской многодневке среди “андеров” “Джиро делла Валле д'Аоста”. Это тяжелейшая гонка с горным маршрутом, не хочу загадывать, но одно могу сказать точно - постараюсь проявить себя как стабильный гонщик. Несомненно, большие цели на молодежный чемпионат страны и на французский “Тур де л'Авенир”. Эту гонку называют молодежным “Тур де Франс”, поэтому конкуренция будет запредельная. Также нацелен отобраться на чемпионат мира в Норвегии, и не просто отобраться, а подготовиться к нему и показать хороший результат.

  Ориентируясь на опытных гонщиков нашей команды, я хочу проявить себя на высоком уровне, продолжать прогрессировать и вместе с командой показывать достойный результат. Сейчас нельзя расслабляться, впереди очень много недостигнутых высот, которые я настроен покорить. Подписание профессионального контракта – это только первый шаг».

 

 

 Фото: Bettiniphoto


  Евгений Шалунов позитивно оценил продление своего соглашения с командой: «Я очень рад, что продлил контракт с Gazprom – RusVelo. Был приятно удивлен, когда его предложили продлить сразу на два года. Для меня это многое значит. Рад, что в меня верят и дают шанс проявить себя.    

  На прошедшей “Джиро д’Италия” удалось попасть в топ-10 на одном из горных этапов и побороться в отрывах, но хотел достичь большего. Новое соглашение дает надежду, что у меня еще будет возможность заявить о себе на главной итальянской многодневке. Сейчас настраиваюсь на чемпионат  России, “Тур Валлонии” и “Тур Польши”.  Я нахожусь в отличной форме и надеюсь на высокие результаты.

  Gazprom – RusVelo остается единственной российской профессиональной командой, и именно здесь я вижу свое будущее. Спасибо команде за оказанное доверие, будем работать и достигать новых высот».

 


Пресс-служба команды Gazprom-RusVelo

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Теги к статье: Gazprom-RusVelo Николай Черкасов Евгений Шалунов

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  1. Имя: Михаил

    velodoctor

    Сегодня, 18:31 | Регистрация: 22.05.2013

    Круто rus

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