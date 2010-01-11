Оливано Локателли покидает команду Gazprom - RusVelo

Цитата: Сейтмеметов сейтхалил

Удачи и скорейшего выздоровления. Первые успехи есть ,Власов сегодня выиграл , думаю и в Инсбруке он претендент номер 1.

Ты вообще следишь за гонками?Власов едет многодневку!И как он же поедем в Германии? Ты столько много писал про русвело,но ты даже не шаришь в спорте. Удачи тебе