- Категория:
- VeloTEAM |
- Дата:
- Сегодня, 20:23
Оливано Локателли покидает команду Gazprom - RusVelo из-за проблем со здоровьем
Как сообщает итальянское издание Tuttobiciweb, итальянский тренер Оливано Локателли (Olivano Locatelli) уходит из команды Gazprom-Rusvelo из-за проблем со здоровьем. Сейчас Локателли, у которого возникли проблемы с сердцем, проходит обследование в больнице Бергамо.
Фото пресс-службы команды Gazprom - RusVelo
Оливано Локателли: «В данный момент мне пришлось обратиться к врачам, чтобы пройти обследование после проблем с сердцем, которые были у меня в прошлом. Кроме того, в последние несколько месяцев я пережил сильный стресс. Поэтому вынужден покинуть команду Gazprom-Rusvelo. Пользуясь возможностью, хочу поблагодарить менеджера команды Рената Хамидулина и весь персонал Gazprom-Rusvelo за доверие, оказанное мне в эти месяцы. Что касается моих планов, то после обследования я буду готов к новым приключениям».
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