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Виннер Анакона и Карлос Бетанкур продлили контракт с командой Movistar

Карлос Бетанкур и Виннер Анакона продлили контракты с командой Movistar на 2018 и 2019 год

 

 

  Команда Movistar на 2 года продлила контракты с колумбийскими велогонщиками Виннером Анаконой (Winner Anacona) и Карлосом Бетанкуром (Carlos Betancur).

 

 

29-летний Виннер Анакона – партнёр по тренировкам одного из капитанов команды Наиро Кинтаны, они оба живут в городе Тунха. Анакона выступает в команде Movistar с 2015 года,  с тех пор дважды проехал Тур де Франс, а в этом году помогал Наиро Кинтане на Джиро д’Италия. 

 

 Виннер Анакона: «Перед тем, как начать профессиональную карьеру, я выступал в любительской команде в Италии, где была очень хорошая атмосфера, но в Movistar чувствую себя ещё лучше, почти как в семье. В команде много гонщиков из Латинской Америки, поэтому я в ней как дома».

 

 

  27-летний Карлос Бетанкур пришёл в команду в прошлом году, тогда же добавил к своему списку результатов две победы, выиграв этап Вуэльты Кастилии и Леона и этап Вуэльты Астурии. В этом сезоне Карлос Бетанкур проехал Тур де Франс, а с Вуэльты Испании-2017 был вынужден сойти с 7-го этапа из-за падения и перелома лодыжки.  

 

 

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Теги к статье: Карлос Бетанкур Виннер Анакона Movistar

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Комментарии

  • ktilp-12
    Команда «Астана» продлила конт ... (1)
    ktilp-12-Фото

     Победы на туре Турции.

  • velodoctor
    Трансферные новости пелотона-2 ... (77)
    velodoctor-Фото

    Евгений Коберняк в Газпром на год, Боев тоже еще на год  download

  • Earl57
    Алехандро Вальверде: "Джиро д ... (2)
    Earl57-Фото

    Старт Джиро-2018 на Святой земле, финиш по слухам в Ватикане - и такое добровольно пропустить? Возможно ли это для истинного католика?

  • tim147
    Алехандро Вальверде: "Джиро д ... (2)
    tim147-Фото

    Желаю Алехандро полного восстановления, хотя определенные сомнения на этот счет поневоле приходят в голову.  В то же время, с той же настойчивостью, с которой я пытался "отговорить" Вальверде от участия в ТдФ-17, рекомендовал бы ему  отказаться и от Джиро-18 - холод, слякоть, может даже снег - это он не очень жалует. А так и без Джиро его календарь будет весьма насыщенным, а в качестве же главной цели следует определить ЧМ-18 - трасса явно под гонщиков его профиля!

  • Stephen
    Gazprom – RusVelo завершит сез ... (2)
    Stephen-Фото
    Гы.. они уже на Тоскане взяли оба этапа))) На очереди Турция)))
  • 0x5F375A86
    Жулиан Алафилипп и Джанни Моск ... (5)
    0x5F375A86-Фото

    Москон очень своенравный, с гонщиками FDJ у него явно не заладилось общение. Удивительно, как он уживается в такой дисциплинированной команде, как скай.

  • EL-Fenomeno
    Падения велогонщиков на "Гонк ... (4)
    EL-Fenomeno-Фото

    2 svenfischer

    Роман, на твиттере Квиков есть инфа

    https://twitter.com/quickstepteam

    а Де Плюс хоть в инвалидном кресле, но жив-здоров идёт на поправку)

  • EL-Fenomeno
    Маттео Трентин - победитель к ... (2)
    EL-Fenomeno-Фото

    Да Квики в этом году вообще НЕУДЕРЖИМЫЕ bb

    Вот список ПОДИУМных достижений сезона 2017 (только классики-однодевки), без учёта победных этапов на многодневках 

  • EL-Fenomeno
    Париж - Тур-2017 (12)
    EL-Fenomeno-Фото

    Денис (DenisRodikov) - большое спасибо за такой ответ drinks

  • velodoctor
    Gazprom – RusVelo завершит сез ... (2)
    velodoctor-Фото

    Надо чтоб Порсева вывезли на последнем км на позицию 3-4ую, тогда можно высоко спринтануть. А то последние спринты откуда-то очень из далека. 

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