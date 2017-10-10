Виннер Анакона и Карлос Бетанкур продлили контракт с командой Movistar

Карлос Бетанкур и Виннер Анакона продлили контракты с командой Movistar на 2018 и 2019 год

Команда Movistar на 2 года продлила контракты с колумбийскими велогонщиками Виннером Анаконой (Winner Anacona) и Карлосом Бетанкуром (Carlos Betancur).

29-летний Виннер Анакона – партнёр по тренировкам одного из капитанов команды Наиро Кинтаны, они оба живут в городе Тунха. Анакона выступает в команде Movistar с 2015 года, с тех пор дважды проехал Тур де Франс, а в этом году помогал Наиро Кинтане на Джиро д’Италия.

Виннер Анакона: «Перед тем, как начать профессиональную карьеру, я выступал в любительской команде в Италии, где была очень хорошая атмосфера, но в Movistar чувствую себя ещё лучше, почти как в семье. В команде много гонщиков из Латинской Америки, поэтому я в ней как дома».

27-летний Карлос Бетанкур пришёл в команду в прошлом году, тогда же добавил к своему списку результатов две победы, выиграв этап Вуэльты Кастилии и Леона и этап Вуэльты Астурии. В этом сезоне Карлос Бетанкур проехал Тур де Франс, а с Вуэльты Испании-2017 был вынужден сойти с 7-го этапа из-за падения и перелома лодыжки.