Адам Хансен остаётся в команде Lotto Soudal, чтобы помочь Калебу Юэну

37-летний австралийский гонщик Адам Хансен продлил контракт с командой Lotto Soudal на 2019 год. Хансен, который был одним из разводящих Андре Грайпеля, своей основной задачей видит помощь своему соотечественнику, 24-летнему Калебу Юэну, который начнёт выступать в бельгийской команде со следующего года. Об этом Адам Хансен рассказал в интервью Cyclingnews во время Тура Гуанси-2018.

Адам Хансен: «Я очень давно выступаю в команде, с 2011 года. Сюда приходит Калеб Юэн, так что собираюсь быть полезным ему в развозящем поезде.

Руководство Lotto Soudal хотело удержать опытных гонщиков в команде, так что я остаюсь. Чувствую себя здесь комфортно, это хорошая команда.

Не думаю, что у Калеба будут те же трудности, как у Киттеля. Калеб – великолепный спринтер, как и Киттель, но у него никогда не было целой команды помощников, которую он получил в Lotto Soudal. А у нашей команды есть великолепный опыт.

Считаю, что он отлично впишется в команду. Я не слишком хорошо знаком с Калебом, но знаю, что он всегда прямо говорит то, что хочет, объясняет, что ему необходимо и в каких гонках он собирается бороться. Мне будет интересно поработать с ним. Думаю, он знает о своих качествах, но он ещё очень молод».