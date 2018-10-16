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Адам Хансен продлил контракт с командой Lotto Soudal на 2019 год

Адам Хансен остаётся в команде Lotto Soudal, чтобы помочь Калебу Юэну

 

 

  37-летний австралийский гонщик Адам Хансен продлил контракт с командой Lotto Soudal на 2019 год. Хансен, который был одним из разводящих Андре Грайпеля, своей основной задачей видит помощь своему соотечественнику, 24-летнему Калебу Юэну, который начнёт выступать в бельгийской команде со следующего года. Об этом Адам Хансен рассказал в интервью Cyclingnews во время Тура Гуанси-2018.

 

  Адам Хансен: «Я очень давно выступаю в команде, с 2011 года. Сюда приходит Калеб Юэн, так что собираюсь быть полезным ему в развозящем поезде. 

 

  Руководство Lotto Soudal хотело удержать опытных гонщиков в команде, так что я остаюсь. Чувствую себя здесь комфортно, это хорошая команда.

 

  Не думаю, что у Калеба будут те же трудности, как у Киттеля. Калеб – великолепный спринтер, как и Киттель, но у него никогда не было целой команды помощников, которую он получил в Lotto Soudal. А у нашей команды есть великолепный опыт.

 

 Считаю, что он отлично впишется в команду. Я не слишком хорошо знаком с Калебом, но знаю, что он всегда прямо говорит то, что хочет, объясняет, что ему необходимо и в каких гонках он собирается бороться. Мне будет интересно поработать с ним. Думаю, он знает о своих качествах, но он ещё очень молод».

 

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Теги к статье: Адам Хансен Калеб Юэн

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Комментарии

  • Gottliche_Recht
    Томас Де Гендт и Тим Велленс з ... (1)
    Gottliche_Recht-Фото

    Круто! Тиму и Тому еще многих гонок, побед и таких вот покатушек:)

  • Сейтмеметов сейтхалил
    Филиппо Ганна подписал контрак ... (5)
    Сейтмеметов сейтхалил-Фото
    Элии помогло, вырос сильно.
  • Cyrill
    52-летний Андреа Тафи: "Собир ... (13)
    Cyrill-Фото

    Если откинуть все юридические формальности, просто проехать не выпав из лимита времени я думаю он смог бы...но без высоких результатов хотя бы на уровне гранд-фондо...я думаю, что даже в лимит времени не впишется...

  • s75
    Филиппо Ганна подписал контрак ... (5)
    s75-Фото
    Если бы Ганна и Нарваез перешли в другую команду или остались в прежних клубах, на это бы никто не обратил внимание. Весьма рискованное омоложение состава, но тем и интересное. Поломают всех без исключения - иначе зачем приглашать, Рохас задание получил, уже готовится.
  • Earl57
    Филиппо Ганна подписал контрак ... (5)
    Earl57-Фото
    Его больше трековая программа Скай интересует в качестве подготовки к Олимпиаде в Токио. Ну и будет с кем шестидневки ездить. А классики - это уже побочно.
  • Camel
    Филиппо Ганна подписал контрак ... (5)
    Camel-Фото

    У Сагана и Ван Авермата, похоже, отдельная часть тела сжалась до минимального размера. Парень-то к классикам тяготеет.

  • s75
    Трансферные новости пелотона-2 ... (42)
    s75-Фото
    Сивцов в списке временно отстраненных и его нет в списке дисквалифицированных, наверное, всё пока на рассмотрении
  • Anna P.
    Тадей Погачар, Руй и Иво Оливе ... (6)
    Anna P.-Фото

    Погачар показался мне гонщиком с невероятной жаждой побед, видела его на Тур де лАвенир. Только бы не загнал себя с таким бешеным напором.

     

  • Earl57
    Трансферные новости пелотона-2 ... (42)
    Earl57-Фото

    Ван Арт разорвал контракт с Vérandas Willems-Crelan. Он на сезон велокросса нашел небольшую бельгийскую континентальную команду, а там видно будет.

  • motte
    Трансферные новости пелотона-2 ... (42)
    motte-Фото

    Цитата: s75
    В таблице Тэунс указан в списке прибывших Скай, но он вроде бы вернется в Трек?

    Вроде как он в треке продолжит карьеру.

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