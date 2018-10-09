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Майк Тёниссен и Тако ван дер Хорн подписали контракт с командой LottoNL-Jumbo

Тако ван дер Хорн и Майк Тёниссен переходят в команду LottoNL-Jumbo

 

 

  Голландские гонщики - 24-летний Тако ван дер Хорн (Taco van der Hoorn) и 26-летний Майк Тёниссен (Mike Teunissen) подписали контракты с командой LottoNL-Jumbo.

 

Майк Тёниссен и Тако ван дер Хорн подписали контракт с командой LottoNL-Jumbo

Photo (c) Team Sunweb

 

  Майк Тёниссен начинал профессиональную карьеру в команде LottoNL-Jumbo в 2015 году, после чего перешёл в команду Sunweb, где выступал последние два сезона. В этом году он стал призёром классики Dwars door Vlaanderen - A travers la Flandre.  Когда команда LottoNL-Jumbo проявила интерес, Тёниссен без колебаний вернулся, подписав четырёхлетний контракт.

 

  Майк Тёниссен: «Два года назад я расстался с командой, но мы остались в хороших отношениях, которые поддерживали. За это время команда сделала значительный шаг вперёд. Сейчас самое время вернуться сюда. С нетерпением жду встречи со старыми друзьями, а также хочу познакомиться с новыми людьми команды. LottoNL-Jumbo больше, чем какие либо другие команды, показали, уверенность в том, что я способен проявить себя на весенних классиках. У них уже есть чёткий план моего дальнейшего развития. Помимо весенних гонок мне хочется быть полезным команде, помогая в спринтах и в горах».

 

  Нико Верхувен, спортивный директор команды LottoNL-Jumbo: «Мы хотим стать сильнее на классиках, и Майк нам в этом поможет. Он сильный универсал, поэтому будет ценным гонщиком не только на классических однодневках, но также усилит наш спринтерский поезд и будет помощником для генеральщиков. Он сам также является быстрым финишёром и получит шанс добиться хороших результатов в спринте».

 

Майк Тёниссен и Тако ван дер Хорн подписали контракт с командой LottoNL-Jumbo

 

  24-летний Тако ван дер Хорн подписал с командой LottoNL-Jumbo двухлетний контракт. Он пришёл в LottoNL-Jumbo из проконтинентальной команды Roompot - Nederlandse Loterij, где выступал последние два года. Из-за сотрясения мозга Тако ван дер Хорн в этом сезоне не мог выступать шесть месяцев, но сразу после возвращения в гонки он одержал две победы  – на классике Primus Classic и на этапе  Binck Bank Tour.

 

  Тако ван дер Хорн: «В команде LottoNL-Jumbo молодые гонщики становятся сильнее. Я горжусь, что стану частью команды. Многие гонщики, которых в молодости не считали талантливыми, хорошо прогрессировали, став профессионалами. У меня никогда не было большого таланта, но я с каждым годом выступаю всё лучше».

 

  Мерейн Земан (Merijn Zeeman), спортивный директор команды LottoNL-Jumbo: «Мы считаем, что Тако – хороший специалист классических однодневных гонок, и мы хотим превратить его в ещё более сильного классика. То, как он вернулся в пелотон после сотрясения мозга, доказывает, что он обладает исключительными способностями».

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Теги к статье: Тако ван дер Хорн Майк Тёниссен Mike Teunissen Taco van der Hoorn LottoNL-Jumbo

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Комментарии

  • Darik
    Мерхави Кудус переходит в кома ... (15)
    Darik-Фото
    Можно и на тормозах спустить...[/quote] Есть обратная сторона медали: 1. Развитие велоспорта в Казахстане в целом; разными мероприятиями от обычных велопробегов среди населения до всяких айронмэнов и т.п. В составе команды много молодых своих воспитанников. Отсюда 2. Развива

    [quote=Darik]Можно и на тормозах спустить...[/quote]Есть обратная сторона медали: 1. Развитие велоспорта в Казахстане в целом; разными мероприятиями от обычных велопробегов среди населения до всяких айронмэнов и т.п. В составе команды много молодых своих воспитанников. Отсюда 2. Развива[/quote] 2. Развитие туризма ... , за последние годы идёт рост туристов, что уже хорошо для проекта
  • archi
    Мерхави Кудус переходит в кома ... (15)
    archi-Фото

    Цитата: Адриен
    Искать спонсоров в Китае, на Ближнем Востоке. Япония, Малая Азия...
    Спонсоры будут требовать изменить название, как стало с Катюшей или как было с арабами (в прошлом ходили слухи, что будет спонсор с аравийского полуострова)Это неприемлемо, по крайней мере в данное время. Так как бабки башляет само государство

  • Student
    Беньят Инчаусти уходит из кома ... (1)
    Student-Фото
    Удачи ему.
  • Николай Н.
    Tre Valli Varesine-2018 (4)
    Николай Н.-Фото

    Не привычно видеть Вальвердо в майке чемпиона. Но привыкнем к радужной майки. Вальвердо ещё прекрасно выглядит на этой гонке.

  • Катерина
    Tre Valli Varesine-2018 (4)
    Катерина-Фото

    Цитата: tim147
    Где Солер?

    Солер заявлен на завтра на Милан -Турин. Ланда никакой, его лечить надо...
    В команде остался один работоспособный гонщик - им затыкают все дырки.

    Будет завтра, будет в субботу - ищите белую майку лучшего молодого в мире.

     

     

  • Адриен
    Мерхави Кудус переходит в кома ... (15)
    Адриен-Фото

    Так ведь тому же Винокурову не выкручиваться, а РАБОТАТЬ надо над этим. Искать спонсоров в Китае, на Ближнем Востоке. Япония, Малая Азия... Под лежачий камень вода не бежит, посмотрите на другие команды - находят же, когда припирает, да еще главных, основных финансодателей... Пока бренд на слуху, ПОКА есть победы - то же "золото" на чемпионате Азии - думаю, можно найти ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ источник к тем, которые есть...

  • rude_rider
    Мерхави Кудус переходит в кома ... (15)
    rude_rider-Фото
    Цитата: Адриен
    Деньги решают все. А Астаны как игрушка у ребенка - пока была в новинку, все было нормально, сейчас приелась, стала рутиной, бесполезной для ЛИЧНОГО кармана, наоборот - требующей затрат и вложений - надоела... Можно и на тормозах спустить...
    Так это как раз и случилось Денег в Астане нет на готовых топ гонцов Нибс и Ара ушли Вальгрен теперь вот Уберают дорогих.берут чуть дешевле чтоб сохранить уже имеющихся Астана это не денежный мешок теперь пора забыть это И не топ команда теперь Имеем ио что имеем и надо выкручиваться что Вино и Ко делают на отлично. Точечные приобретения .да есть провалы типа Мозера например.
  • Сейтмеметов сейтхалил
    Фернандо Гавирия досрочно зака ... (1)
    Сейтмеметов сейтхалил-Фото
    Скорейшего восстановления,
  • AzaKonta
    Максимилиано Ричезе – победите ... (1)
    AzaKonta-Фото
    План А - Гавирия, план Б - Альваро, план В - Ричезе, а план С кто был?
  • Сейтмеметов сейтхалил
    Тур Турции-2018. Этап 1 (3)
    Сейтмеметов сейтхалил-Фото
    Ходег есть же . жаль конечно.

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2 Саган П. (Svk) (BOH) 2992
3 Вальверде А. (Esp) (MOV) 2539
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5 Ван Авермат Г. (Bel) (BMC) 2442
6 Вивиани Э. (Ita) (QST) 2399
7 Мэттьюс М. (Aus) (SUN) 2393
8 Алафилипп Ж. (Fra) (QST) 2161
9 Фрум К. (GBr) (SKY) 1976
10 Дюмулин Т. (NED) (SUN) 1975

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