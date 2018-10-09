Майк Тёниссен и Тако ван дер Хорн подписали контракт с командой LottoNL-Jumbo

Тако ван дер Хорн и Майк Тёниссен переходят в команду LottoNL-Jumbo

Голландские гонщики - 24-летний Тако ван дер Хорн (Taco van der Hoorn) и 26-летний Майк Тёниссен (Mike Teunissen) подписали контракты с командой LottoNL-Jumbo.

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Майк Тёниссен начинал профессиональную карьеру в команде LottoNL-Jumbo в 2015 году, после чего перешёл в команду Sunweb, где выступал последние два сезона. В этом году он стал призёром классики Dwars door Vlaanderen - A travers la Flandre. Когда команда LottoNL-Jumbo проявила интерес, Тёниссен без колебаний вернулся, подписав четырёхлетний контракт.

Майк Тёниссен: «Два года назад я расстался с командой, но мы остались в хороших отношениях, которые поддерживали. За это время команда сделала значительный шаг вперёд. Сейчас самое время вернуться сюда. С нетерпением жду встречи со старыми друзьями, а также хочу познакомиться с новыми людьми команды. LottoNL-Jumbo больше, чем какие либо другие команды, показали, уверенность в том, что я способен проявить себя на весенних классиках. У них уже есть чёткий план моего дальнейшего развития. Помимо весенних гонок мне хочется быть полезным команде, помогая в спринтах и в горах».

Нико Верхувен, спортивный директор команды LottoNL-Jumbo: «Мы хотим стать сильнее на классиках, и Майк нам в этом поможет. Он сильный универсал, поэтому будет ценным гонщиком не только на классических однодневках, но также усилит наш спринтерский поезд и будет помощником для генеральщиков. Он сам также является быстрым финишёром и получит шанс добиться хороших результатов в спринте».

24-летний Тако ван дер Хорн подписал с командой LottoNL-Jumbo двухлетний контракт. Он пришёл в LottoNL-Jumbo из проконтинентальной команды Roompot - Nederlandse Loterij, где выступал последние два года. Из-за сотрясения мозга Тако ван дер Хорн в этом сезоне не мог выступать шесть месяцев, но сразу после возвращения в гонки он одержал две победы – на классике Primus Classic и на этапе Binck Bank Tour.

Тако ван дер Хорн: «В команде LottoNL-Jumbo молодые гонщики становятся сильнее. Я горжусь, что стану частью команды. Многие гонщики, которых в молодости не считали талантливыми, хорошо прогрессировали, став профессионалами. У меня никогда не было большого таланта, но я с каждым годом выступаю всё лучше».

Мерейн Земан (Merijn Zeeman), спортивный директор команды LottoNL-Jumbo: «Мы считаем, что Тако – хороший специалист классических однодневных гонок, и мы хотим превратить его в ещё более сильного классика. То, как он вернулся в пелотон после сотрясения мозга, доказывает, что он обладает исключительными способностями».