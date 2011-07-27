VeloNEWS
VeloRACE
Джиро д'Италия Тур де Франс Вуэльта Испании Результаты
VeloTEAM
VeloNAME
VeloLEGEND
VeloZOOM
VeloCLUB
VeloCOOKING
VeloTWITTER
VeloBLOG
Редакция Миша Игнатьев Сергей Иванов Женя Ковалев Андрей Гривко Олимп. резерв

Марсель Киттель и команда Katusha-Alpecin расторгли контракт

Марсель Киттель уходит из команды Katusha-Alpecin

 

 

  Команда Katusha-Alpecin и Марсель Киттель досрочно расторгли контракт по взаимному соглашению с немедленным эффектом. Таким образом, с 9 мая 2019 года 30-летний немецкий спринтер больше не является гонщиком команды. Киттель пришёл в команду в 2018 году и за всё это время одержал три победы.

 

 Photo: Katusha-Alpecin/Kathrin Schafbauer

 

  Марсель Киттель: «По моей просьбе команда Katusha-Alpecin и я расторгли мой текущий контракт досрочно.

 

  Я долго шёл к этому решению, передо мной возникло множество вопросов. Я думал, как  и куда должен двигаться как человек, как спортсмен. Что для меня на самом деле важно. Я люблю велоспорт, моя страсть к нему никогда не пройдёт, но я также знаю, что от меня требуется и что нужно делать, чтобы стать успешным.

 

 Считаю, что у каждого есть сильные и слабые стороны, и для того, чтобы стать сильным и успешным, над ними надо постоянно работать в команде. За последние два месяца чувствовал, что выдохся. На данный момент я не способен тренироваться и гоняться на высоком уровне. В этом сезоне я решил взять перерыв, выделить время для себя, чтобы подумать о своих целях, составить план на будущее.

 

  Хочу поблагодарить за поддержку команду, в которой провёл полтора года. Особенно мне бы хотелось от всего сердца выразить благодарность персоналу, который считаю самым лучшим. Это самые трудолюбивые и люди, которых встречал. Мне жаль, что я не смог поддержать их работу большим количеством побед и результатов.

 

 Хочу поблагодарить спонсоров и партнёров, которые продолжают верить в команду.

 

  Я принял решение, потому что по опыту знаю, что такие перемены приводят к новым дорогам и возможностям. Несмотря на все сомнения, уверен, что, в конце концов найду новые возможности и новые вызовы.

 

  Теперь для меня превыше всего будет состояние счастья и радости, буду искать способы стать счастливым и в будущем. Очень взволнован тем, что ждёт меня впереди.

 

  В будущем я снова хотел бы выступать в гонках, и должен разработать план, как достичь этой цели. Сейчас передо мной самый крупный вызов в моей карьере, и я его принимаю».

 

  Жозе Азеведу, генеральный менеджер команды Katusha-Alpecin: «С грустью мы приняли просьбу Марселя, который решил уйти из команды и из велогонок. Мы понимаем ситуацию, в которой находится Марсель, и полностью поддерживаем его в это трудное для него время. Все члены команды продолжат поддерживать Марселя в будущем, надеемся, что он скоро вернётся в велоспорт как чемпион, которым он является. От лица всей команды Katusha-Alpecin и от лица всех спонсоров и партнёров команды желаем Марселю всего наилучшего в будущем».

Copyright ©VeloLIVE.com Все права защищены. Частичное копирование публикаций разрешено при размещении активной ссылки https://velolive.com на продолжение, указание автора обязательно.

Теги к статье: Марсель Киттель

Поддержите нас, поделитесь побликацией с друзьями в социальных сетях. Спасибо!

В тему:

Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
  1. Имя: Yuriy 17

    Yuriy 17

    Сегодня, 14:26 | Регистрация: 8.07.2017

     

    Ну хоть рекламу с М. Киттелем ещё будут показывать?

     

     

    Liberté, Égalité, Fraternité (рус. Свобода, Равенство, Братство) — национальный девиз Французской Республики и Республики Гаити
  2. Имя: Александра

    Александра

    Сегодня, 14:37 | Регистрация: 18.09.2014

    Разошлись красиво, конечно, но первая мысль, что Марсель тянул слишком долго. А, нет, это вторая мысль, первая, что с Катюшей вообще лучше не связываться.

    ... "стиль полемики важнее предмета полемики. Предметы меняются, а стиль создает цивилизацию".
    Г.С. Померанц
    1. Имя: Ден

      rude_rider

      Сегодня, 14:56 | Регистрация: 27.07.2011

      Ну Пурито с вами не согласен думаю)
      он отлично так поработал в катюше

      1. Имя: Михаил

        velodoctor

        Сегодня, 15:41 | Регистрация: 22.05.2013

        У Пурито была целая свита, да и руководство было другое. Как только Екимов пришел сразу конфликты начались. Та катюша в которой был пурито и нынешняя это разные команды. Осталось 3 спортдира, но Хавьер и Конышев мне кажется большой пользы не приносят с точки зрения управления командой внутри гонки.

        1. Имя: Ден

          rude_rider

          Сегодня, 16:06 | Регистрация: 27.07.2011

          ну так бочка была на катюшу в целом. так что были времена когда все ок было.а потом как с шампунем соединились пошли косяки .

  3. Имя: Alik

    Astanaforever

    Сегодня, 14:58 | Регистрация: 30.06.2017

    Пришел в Катю на самом расцвете сил и полной энергией, с огромным багажом опыта и множество побед. Уходит подавленным и опустошенным в неопределенное время забвения . Погнался за длинным рублем и погубил карьеру. Эта команда только и способна губить гонцов как и Дата. Полный провал менеджмента команды. Жаль.

    1. Имя: Adrien

      Адриен

      Сегодня, 17:11 | Регистрация: 17.05.2015

      Тут все сошлось ... Да, и в нынешней Катюше не все в порядке, и сам Киттель подсдулся... Вообще, классный Велогонщик побеждает невзирая, ВОПРЕКИ уровня его команды. Вспомните, как Контадор, выступая за Тинькофф,на Джиро-2015 практически в одиночку победил Астану, демонстрирующую отличную командную работу. МАСТЕР ! А когда опускаются руки ... Это не качество победителя. Рви жилы, ВЫИГРЫВАЙ - и расторгай контракт с коллективом, который не соответствует твоему уровню...

  4. Имя: Yuriy 17

    Yuriy 17

    Сегодня, 15:01 | Регистрация: 8.07.2017

    Здесь в статье написано - что М. Киттель добыл для Katusha-Alpecin только 2 победы.

     

    Это НЕПРАВДА!!!

     

    У М. Киттеля больше побед в Katusha-Alpecin!

     

     

     

     

     

    Liberté, Égalité, Fraternité (рус. Свобода, Равенство, Братство) — национальный девиз Французской Республики и Республики Гаити
  5. Имя: Михаил

    velodoctor

    Сегодня, 15:20 | Регистрация: 22.05.2013

    Мне кажется был конфликт еще год назад, команда не сработала на него ни разу нормально, и это не просто так. В том году мощь он выдавал по началу сезона не хуже чем в этиксе, но из-за того что начинал всегда слишком из глубины, победить естественно не мог. Физически он был впорядке это факт, уверен тут другое. 

  6. velostar

    Сегодня, 15:25 | Регистрация: 14.07.2017

    Катюша...
    Ни на что не способная команда. Черная дыра

  7. Имя: Александра

    Александра

    Сегодня, 15:49 | Регистрация: 18.09.2014

    Цитата: rude_rider
    Ну Пурито с вами не согласен думаю)
    он отлично так поработал в катюше

    Пурито!! Вспомнила бабка, как девкой была!))

    ... "стиль полемики важнее предмета полемики. Предметы меняются, а стиль создает цивилизацию".
    Г.С. Померанц

  8. close2you

    Сегодня, 15:53 | Регистрация: 22.07.2017

    Цитата: rude_rider
    Ну Пурито с вами не согласен думаю)
    он отлично так поработал в катюше
    Катюша как только стала швейцарской, сразу перестала быть результативной командой.

    Цитата: Astanaforever
    Пришел в Катю на самом расцвете сил и полной энергией, с огромным багажом опыта и множество побед. Уходит подавленным и опустошенным в неопределенное время забвения . Погнался за длинным рублем и погубил карьеру. Эта команда только и способна губить гонцов как и Дата. Полный провал менеджмента команды. Жаль.
    Конышева сын недаром в Италии и под другим флагом ))

  9. Имя: Кирилл

    Cyrill

    Сегодня, 16:00 | Регистрация: 8.05.2013

    Марселю по-любому удачи и здоровья, и видимо семьи biggrin Но очевидно, что Марселя - спринтера мы уже никогда не увидим cray Петакки, Кев, Вивиани, Грайпель, Дегенкольб, Петя (местами) ... но Марсель - это ОДНОЗНАЧНО самое впечатляющее, что я видел в части спринта ... для меня он был и остаётся ЗВЕРЕМ ... других слов нет.

    P.S.: извинения за пропуск Чеполини и Абдужапарова, но не довелось увидеть.

    "As a father, as a husband, as a son, things that happen are gifted by God and I believe that everything in my life is going to improve."
    Carlos Alberto Betancur Gómez (Ciudad Bolívar, Antioquia, 13 de octubre de 1989).
  10. Имя: Yuriy 17

    Yuriy 17

    Сегодня, 16:05 | Регистрация: 8.07.2017

    М. Киттель - красота мощного спринта.

     

    Liberté, Égalité, Fraternité (рус. Свобода, Равенство, Братство) — национальный девиз Французской Республики и Республики Гаити
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гость, не могут оставлять комментарии к данной публикации.

Реклама

Ближайшие старты

11 мая - 2 июня 2019

Giro d'Italia

12 мая - 18 мая 2019

Amgen Tour of California


ОПРОС

Будете ли вы смотреть Джиро д'Италия-2019?

Комментарии

  • Адриен
    Марсель Киттель и команда Katu ... (14)
    Адриен-Фото
    Тут все сошлось ... Да, и в нынешней Катюше не все в порядке, и сам Киттель подсдулся... Вообще, классный Велогонщик побеждает невзирая, ВОПРЕКИ уровня его команды. Вспомните, как Контадор, выступая за Тинькофф,на Джиро-2015 практически в одиночку победил Астану, демонстрирующую отличную командную работу. МАСТЕР ! А когда опускаются руки ... Это не качество победителя. Рви жилы, ВЫИГРЫВАЙ - и расторгай контракт с коллективом, который не соответствует твоему уровню...
  • rude_rider
    Марсель Киттель и команда Katu ... (14)
    rude_rider-Фото
    ну так бочка была на катюшу в целом. так что были времена когда все ок было.а потом как с шампунем соединились пошли косяки .
  • Yuriy 17
    Марсель Киттель и команда Katu ... (14)
    Yuriy 17-Фото

    М. Киттель - красота мощного спринта.

     

  • Cyrill
    Марсель Киттель и команда Katu ... (14)
    Cyrill-Фото

    Марселю по-любому удачи и здоровья, и видимо семьи biggrin Но очевидно, что Марселя - спринтера мы уже никогда не увидим cray Петакки, Кев, Вивиани, Грайпель, Дегенкольб, Петя (местами) ... но Марсель - это ОДНОЗНАЧНО самое впечатляющее, что я видел в части спринта ... для меня он был и остаётся ЗВЕРЕМ ... других слов нет.

    P.S.: извинения за пропуск Чеполини и Абдужапарова, но не довелось увидеть.

  • close2you
    Марсель Киттель и команда Katu ... (14)
    close2you-Фото
    Цитата: rude_rider
    Ну Пурито с вами не согласен думаю)
    он отлично так поработал в катюше
    Катюша как только стала швейцарской, сразу перестала быть результативной командой.

    Цитата: Astanaforever
    Пришел в Катю на самом расцвете сил и полной энергией, с огромным багажом опыта и множество побед. Уходит подавленным и опустошенным в неопределенное время забвения . Погнался за длинным рублем и погубил карьеру. Эта команда только и способна губить гонцов как и Дата. Полный провал менеджмента команды. Жаль.
    Конышева сын недаром в Италии и под другим флагом ))
  • Александра
    Марсель Киттель и команда Katu ... (14)
    Александра-Фото

    Цитата: rude_rider
    Ну Пурито с вами не согласен думаю)
    он отлично так поработал в катюше

    Пурито!! Вспомнила бабка, как девкой была!))

  • velodoctor
    Марсель Киттель и команда Katu ... (14)
    velodoctor-Фото
    У Пурито была целая свита, да и руководство было другое. Как только Екимов пришел сразу конфликты начались. Та катюша в которой был пурито и нынешняя это разные команды. Осталось 3 спортдира, но Хавьер и Конышев мне кажется большой пользы не приносят с точки зрения управления командой внутри гонки.
  • velostar
    Марсель Киттель и команда Katu ... (14)
    velostar-Фото

    Катюша...
    Ни на что не способная команда. Черная дыра

  • Сейтмеметов сейтхалил
    Чайники в Барселоне, или Катал ... (2)
    Сейтмеметов сейтхалил-Фото
    Спасибо ,очень понравился ваш сюжет)))
  • velodoctor
    Марсель Киттель и команда Katu ... (14)
    velodoctor-Фото

    Мне кажется был конфликт еще год назад, команда не сработала на него ни разу нормально, и это не просто так. В том году мощь он выдавал по началу сезона не хуже чем в этиксе, но из-за того что начинал всегда слишком из глубины, победить естественно не мог. Физически он был впорядке это факт, уверен тут другое. 

Страницы истории велоспорта

Джиро д'Италия

Тур де Франс

Вуэльта Испании

Милан - Сан-Ремо

Париж - Рубэ

Результаты: ПроТур-2010

Результаты: ПроТур-2011

Результаты: ПроТур-2012

Результаты: ПроТур-2013

Результаты: ПроТур-2014

Результаты: ПроТур-2015

Результаты: ПроТур-2016

Результаты: ПроТур-2017

Результаты: ПроТур-2018

Результаты: ПроТур-2019

Велоспорт в Фейсбуке

Велоспорт ВКонтакте

Одноклассники

Твиттер VeloLIVE

Счетчики

Наши друзья

Дни рождения

9 мая

Alexey Kurbatov (Gazprom - RusVelo)

Svein Tuft (Rally - UHC Cycling)

Lorenzo Fortunato (Neri Sottoli - Selle Italia - KTM)

10 мая

Mauro Finetto (Delko - Marseille Provence)

Tim Wellens (Lotto Soudal)

Sean Quinn (Hagens Berman - Axeon)

Рейтинг UCI

Гонщик Команда Очки
1 Йейтс С. (GBr) (MTS) 3072
2 Саган П. (Svk) (BOH) 2992
3 Вальверде А. (Esp) (MOV) 2609
4 Томас Г. (GBr) (SKY) 2534
5 Ван Авермат Г. (Bel) (BMC) 2442
6 Вивиани Э. (Ita) (QST) 2399
7 Мэттьюс М. (Aus) (SUN) 2393
8 Алафилипп Ж. (Fra) (QST) 2161
9 Фрум К. (GBr) (SKY) 1976
10 Дюмулин Т. (NED) (SUN) 1975

Все рейтинги »

Все новости велоспорта

Май 2019 (48)
Апрель 2019 (140)
Март 2019 (136)
Февраль 2019 (129)
Январь 2019 (98)
Декабрь 2018 (70)