Марсель Киттель и команда Katusha-Alpecin расторгли контракт

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- Дата:
- Сегодня, 14:23
Марсель Киттель уходит из команды Katusha-Alpecin
Команда Katusha-Alpecin и Марсель Киттель досрочно расторгли контракт по взаимному соглашению с немедленным эффектом. Таким образом, с 9 мая 2019 года 30-летний немецкий спринтер больше не является гонщиком команды. Киттель пришёл в команду в 2018 году и за всё это время одержал три победы.
Photo: Katusha-Alpecin/Kathrin Schafbauer
Марсель Киттель: «По моей просьбе команда Katusha-Alpecin и я расторгли мой текущий контракт досрочно.
Я долго шёл к этому решению, передо мной возникло множество вопросов. Я думал, как и куда должен двигаться как человек, как спортсмен. Что для меня на самом деле важно. Я люблю велоспорт, моя страсть к нему никогда не пройдёт, но я также знаю, что от меня требуется и что нужно делать, чтобы стать успешным.
Считаю, что у каждого есть сильные и слабые стороны, и для того, чтобы стать сильным и успешным, над ними надо постоянно работать в команде. За последние два месяца чувствовал, что выдохся. На данный момент я не способен тренироваться и гоняться на высоком уровне. В этом сезоне я решил взять перерыв, выделить время для себя, чтобы подумать о своих целях, составить план на будущее.
Хочу поблагодарить за поддержку команду, в которой провёл полтора года. Особенно мне бы хотелось от всего сердца выразить благодарность персоналу, который считаю самым лучшим. Это самые трудолюбивые и люди, которых встречал. Мне жаль, что я не смог поддержать их работу большим количеством побед и результатов.
Хочу поблагодарить спонсоров и партнёров, которые продолжают верить в команду.
Я принял решение, потому что по опыту знаю, что такие перемены приводят к новым дорогам и возможностям. Несмотря на все сомнения, уверен, что, в конце концов найду новые возможности и новые вызовы.
Теперь для меня превыше всего будет состояние счастья и радости, буду искать способы стать счастливым и в будущем. Очень взволнован тем, что ждёт меня впереди.
В будущем я снова хотел бы выступать в гонках, и должен разработать план, как достичь этой цели. Сейчас передо мной самый крупный вызов в моей карьере, и я его принимаю».
Жозе Азеведу, генеральный менеджер команды Katusha-Alpecin: «С грустью мы приняли просьбу Марселя, который решил уйти из команды и из велогонок. Мы понимаем ситуацию, в которой находится Марсель, и полностью поддерживаем его в это трудное для него время. Все члены команды продолжат поддерживать Марселя в будущем, надеемся, что он скоро вернётся в велоспорт как чемпион, которым он является. От лица всей команды Katusha-Alpecin и от лица всех спонсоров и партнёров команды желаем Марселю всего наилучшего в будущем».
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