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Заявление команды Deceuninkck-Quick Step

Заявление команды Deceuninkck-Quick Step относительно инцидента с Ильо Кейссе

 

 

  Команда Deceuninkck-Quick Step и генеральный менеджер команды Патрик Лефевр официально принесли извинения за поступок Ильо Кейссе.

 

 

Заявление команды Deceuninkck-Quick Step:

 

  «Команда хотела бы принести искреннее извинения за события нескольких последних дней, прежде всего, женщине, вовлечённый в этот заслуживающий сожаления инцидент, а также всем женщинам, болельщикам и спонсорам. Мы не миримся с подобным поведением. Взаимное уважение – один из главных принципов нашей команды. Но в данной ситуации этот принцип был забыт. Ильо также лично попросил прощения за свою ошибку, взял   полную ответственность за свои действия.

 

  Мы как команда понимаем, что одна из наших основных ролей – просвещать гонщиков, гарантировать, что они проявляют уважение к каждому. Мы извлекли урок из событий последних дней. По этой причине решили в ближайшем будущем ввести специальное руководство – тренировочный протокол для всех гонщиков и персонала, чтобы гарантировать, что подобное не повторится снова.

 

Вновь повторим, что нам очень жаль, просим прощения у всех, кого задел этот достойный сожаления инцидент».

 

Патрик Лефевр и вся команда.  

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Теги к статье: Deceuninkck-Quick Step

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  1. Имя: Shalam

    Shalam s Urala

    Сегодня, 08:08 | Регистрация: 4.09.2010

    тренировочный протокол по уличным фотосессиям? по выходу на подиум? - ну круто! ) все нормальные ещё раз подойдут и скажут - спасибо, Кейсе! )

  2. Sm1T

    Сегодня, 08:10 | Регистрация: 1.01.2012

    Хха. То то же.

  3. Имя: Елена

    Kitsune-taichou

    Сегодня, 08:50 | Регистрация: 5.10.2016

    блин, как у нас. один накосячил, всех на тренинги таскают

  4. Имя: Yuriy 17

    Yuriy 17

    Сегодня, 09:42 | Регистрация: 8.07.2017

    Этот инцендент с женщиной 36-летнего бельгийского гонщика команды Deceuninck-Quick Step Ильо Кейссе (Iljo Keisse) станет ложкой дёгтя в вероятную бочку мёда побед этой команды в сезоне 2019.

     

    И вместо того, чтобы сразу извинятся П. Лефевр с гонщиками стали усугублять - снова встали "в позу" и не вышли на награждение после этапа.

     

    И как П. Лефевру, столь успешному менеджеру, богатому в свои 64 года жизненным опытом, - не хватило интуиции и мудрости не усугублять ситуацию, а сразу извиниться?

     

    Похоже, П. Лефевр уже может начинать нового спонсора на следующий сезон.

     

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Комментарии

  • Yuriy 17
    Заявление команды Deceuninkck- ... (4)
    Yuriy 17-Фото

    Этот инцендент с женщиной 36-летнего бельгийского гонщика команды Deceuninck-Quick Step Ильо Кейссе (Iljo Keisse) станет ложкой дёгтя в вероятную бочку мёда побед этой команды в сезоне 2019.

     

    И вместо того, чтобы сразу извинятся П. Лефевр с гонщиками стали усугублять - снова встали "в позу" и не вышли на награждение после этапа.

     

    И как П. Лефевру, столь успешному менеджеру, богатому в свои 64 года жизненным опытом, - не хватило интуиции и мудрости не усугублять ситуацию, а сразу извиниться?

     

    Похоже, П. Лефевр уже может начинать нового спонсора на следующий сезон.

     

  • Mitt
    Гонщики команды Deceuninck-Qu ... (47)
    Mitt-Фото

    Скажу сразу, что я не на стороне гонщика Deceuninck-Quick Step. И мой пост не направлен против женщин и афроамерканцев.

    Но некоторые ситуации в современном мире у меня вызывают чувства непонимания. Вот сейчас популярные такие движения как феминизм и расизм. И в их основе равность полов и рас. И ранее притесненные в этом отношении люди негативно высказываются, подают иски и тд и тп. И при этом мне кажется перегибают палку. Вот почему нет "белых", которые подают в суд на "чернокожих" за то, что их называют "белыми". Или мужчие, которые массов подают на женщин за непристойное поведение. Хотя на мой взгляд и то и другое массово есть. Может дело в том, что эти люди не воспринимают это так серйозно, или это "не модно" и не этом не словишь хайп. Но тогда все разгороры о равноправии это откровенный фарс. 

     

    ПС. Прошу прощения за возможные грамматические и пунктуационные ошибки.



    И кстати по поводу "Очень надеюсь, что кто то столь же искрометно пошутит с вашей мамой, сестрой или дочерью." 

     

    А представьте ситуацию наоборот. Кто то женского пола так пошутит с вашим папой, братом или сыном. Будут ли столь яростные и гневные посты в таком случае? Как то сомневаюсь. Большинство будет воспринимать это как шутку. Я даже вижу эти заголовки. "Фанатка во время фото с известным велосипедистом приняла недвусмысленную позу и он за это подал на нее в суд". Еще раз напишу, что не защищаю велосипедиста, но считаю то, что он сделал точно не стоит той всей шуимихи, что подняли. Или кто то все таки думает, что он не шутил и хотел "напасть и изнасиловать" бедную официантку прямо там?

     

     

  • Yuriy 17
    Микель Ланда получил травму на ... (8)
    Yuriy 17-Фото

    Успеет восстановиться к гран-турам

  • Hammill
    Ильо Кейссе снят с Вуэльты про ... (33)
    Hammill-Фото

    Ну хз, вроде в странах Латинской Америки отношение к сексу и всему с ним связанному более свободное. Уж точно такими безобидными фотографиями там никого не удивишь. Тем более сама раком (уж извиняйте, дамы) встала. Если бы такое произошло где-нибудь в Северной Европе, то да, итог был бы именно таков, ибо немного другой менталитет.

    Как по мне, просто решила получить профит - кэш и некоторую известность.

  • Kitsune-taichou
    Заявление команды Deceuninkck- ... (4)
    Kitsune-taichou-Фото

    блин, как у нас. один накосячил, всех на тренинги таскают

  • Hammill
    Гонщики команды Deceuninck-Qu ... (47)
    Hammill-Фото
    с ограниченными возможностями есть, Фрумыч например.
  • Sm1T
    Заявление команды Deceuninkck- ... (4)
    Sm1T-Фото
    Хха. То то же.
  • Shalam s Urala
    Заявление команды Deceuninkck- ... (4)
    Shalam s Urala-Фото

    тренировочный протокол по уличным фотосессиям? по выходу на подиум? - ну круто! ) все нормальные ещё раз подойдут и скажут - спасибо, Кейсе! )

  • Shalam s Urala
    Микель Ланда получил травму на ... (8)
    Shalam s Urala-Фото

    - это Порт-трянка

    - а она заразна?

    - не, не думаю

  • Shalam s Urala
    Гонщики команды Deceuninck-Qu ... (47)
    Shalam s Urala-Фото

    Цитата: Semen057
    До настоящего момента не знал, что хомяки умеют кудахтать
    внимание - вы только что вскукарекнули )))

    реально удивляют тут некоторые дяденьки. то мачо всяко пытаются изображать, то умника. но со стороны как-то всё очевидно. - вы намеренно включили быка, только чтоб не отразить - никто и не думал желать никаких мерзостей вашим близким. была лишь попытка вызвать у вас хотя-б минимальную эмпатию. она, как известно, большей частью и заключается в том, что человек способен примерить на себя чужое несчастье..

    но - ок. если вы действительно способны представить как какойто еблан весело изображает акт с вашей дочкой/сестричкой/любимой/мамой - и у вас ничего при этом не шевельнётся - ну нормально. значит это ваша честная позиция. молодцы! )

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3 Вальверде А. (Esp) (MOV) 2609
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