- Категория:
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- Дата:
- Сегодня, 07:56
Заявление команды Deceuninkck-Quick Step относительно инцидента с Ильо Кейссе
Команда Deceuninkck-Quick Step и генеральный менеджер команды Патрик Лефевр официально принесли извинения за поступок Ильо Кейссе.
Заявление команды Deceuninkck-Quick Step:
«Команда хотела бы принести искреннее извинения за события нескольких последних дней, прежде всего, женщине, вовлечённый в этот заслуживающий сожаления инцидент, а также всем женщинам, болельщикам и спонсорам. Мы не миримся с подобным поведением. Взаимное уважение – один из главных принципов нашей команды. Но в данной ситуации этот принцип был забыт. Ильо также лично попросил прощения за свою ошибку, взял полную ответственность за свои действия.
Мы как команда понимаем, что одна из наших основных ролей – просвещать гонщиков, гарантировать, что они проявляют уважение к каждому. Мы извлекли урок из событий последних дней. По этой причине решили в ближайшем будущем ввести специальное руководство – тренировочный протокол для всех гонщиков и персонала, чтобы гарантировать, что подобное не повторится снова.
Вновь повторим, что нам очень жаль, просим прощения у всех, кого задел этот достойный сожаления инцидент».
Патрик Лефевр и вся команда.
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