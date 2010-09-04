Заявление команды Deceuninkck-Quick Step:

Yuriy 17

Заявление команды Deceuninkck- ... (4) Этот инцендент с женщиной 36-летнего бельгийского гонщика команды Deceuninck-Quick Step Ильо Кейссе (Iljo Keisse) станет ложкой дёгтя в вероятную бочку мёда побед этой команды в сезоне 2019. И вместо того, чтобы сразу извинятся П. Лефевр с гонщиками стали усугублять - снова встали "в позу" и не вышли на награждение после этапа. И как П. Лефевру, столь успешному менеджеру, богатому в свои 64 года жизненным опытом, - не хватило интуиции и мудрости не усугублять ситуацию, а сразу извиниться? Похоже, П. Лефевр уже может начинать нового спонсора на следующий сезон.

Mitt

Гонщики команды Deceuninck-Qu ... (47) Скажу сразу, что я не на стороне гонщика Deceuninck-Quick Step. И мой пост не направлен против женщин и афроамерканцев. Но некоторые ситуации в современном мире у меня вызывают чувства непонимания. Вот сейчас популярные такие движения как феминизм и расизм. И в их основе равность полов и рас. И ранее притесненные в этом отношении люди негативно высказываются, подают иски и тд и тп. И при этом мне кажется перегибают палку. Вот почему нет "белых", которые подают в суд на "чернокожих" за то, что их называют "белыми". Или мужчие, которые массов подают на женщин за непристойное поведение. Хотя на мой взгляд и то и другое массово есть. Может дело в том, что эти люди не воспринимают это так серйозно, или это "не модно" и не этом не словишь хайп. Но тогда все разгороры о равноправии это откровенный фарс. ПС. Прошу прощения за возможные грамматические и пунктуационные ошибки.



И кстати по поводу "Очень надеюсь, что кто то столь же искрометно пошутит с вашей мамой, сестрой или дочерью." А представьте ситуацию наоборот. Кто то женского пола так пошутит с вашим папой, братом или сыном. Будут ли столь яростные и гневные посты в таком случае? Как то сомневаюсь. Большинство будет воспринимать это как шутку. Я даже вижу эти заголовки. "Фанатка во время фото с известным велосипедистом приняла недвусмысленную позу и он за это подал на нее в суд". Еще раз напишу, что не защищаю велосипедиста, но считаю то, что он сделал точно не стоит той всей шуимихи, что подняли. Или кто то все таки думает, что он не шутил и хотел "напасть и изнасиловать" бедную официантку прямо там?

Yuriy 17

Микель Ланда получил травму на ... (8) Успеет восстановиться к гран-турам

Hammill

Ильо Кейссе снят с Вуэльты про ... (33) Ну хз, вроде в странах Латинской Америки отношение к сексу и всему с ним связанному более свободное. Уж точно такими безобидными фотографиями там никого не удивишь. Тем более сама раком (уж извиняйте, дамы) встала. Если бы такое произошло где-нибудь в Северной Европе, то да, итог был бы именно таков, ибо немного другой менталитет. Как по мне, просто решила получить профит - кэш и некоторую известность.

Kitsune-taichou

Заявление команды Deceuninkck- ... (4) блин, как у нас. один накосячил, всех на тренинги таскают

Hammill

Гонщики команды Deceuninck-Qu ... (47) с ограниченными возможностями есть, Фрумыч например.

Sm1T

Заявление команды Deceuninkck- ... (4) Хха. То то же.

Shalam s Urala

Заявление команды Deceuninkck- ... (4) тренировочный протокол по уличным фотосессиям? по выходу на подиум? - ну круто! ) все нормальные ещё раз подойдут и скажут - спасибо, Кейсе! )

Shalam s Urala

Микель Ланда получил травму на ... (8) - это Порт-трянка - а она заразна? - не, не думаю

Shalam s Urala

Гонщики команды Deceuninck-Qu ... (47) Цитата: Semen057 До настоящего момента не знал, что хомяки умеют кудахтать внимание - вы только что вскукарекнули ))) внимание - вы только что вскукарекнули ))) реально удивляют тут некоторые дяденьки. то мачо всяко пытаются изображать, то умника. но со стороны как-то всё очевидно. - вы намеренно включили быка, только чтоб не отразить - никто и не думал желать никаких мерзостей вашим близким. была лишь попытка вызвать у вас хотя-б минимальную эмпатию. она, как известно, большей частью и заключается в том, что человек способен примерить на себя чужое несчастье.. но - ок. если вы действительно способны представить как какойто еблан весело изображает акт с вашей дочкой/сестричкой/любимой/мамой - и у вас ничего при этом не шевельнётся - ну нормально. значит это ваша честная позиция. молодцы! )