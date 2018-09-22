Состав команды BMC на командную гонку на время чемпионата мира-2018 в Инсбруке

Команда BMC, являющаяся двукратным чемпионом мира (2014, 2015) в командной гонке и двукратным призёром в этой дисциплине (2016 и 2017), объявила состав на командную гонку на время чемпионата мира-2018. которая пройдёт 23 сентября в австрийском Инсбруке.

В составе гонщики из шести стран – 27-летний новозеландский гонщик Патрик Бевин (Patrick Bevin), 30-летний итальянский гонщик Дамиано Карузо (Damiano Caruso), 28-летний австралийский гонщик Роан Деннис (Rohan Dennis), 24-летний швейцарский гонщик Стефан Кюнг (Stefan Küng), 33-летний бельгийский гонщик Грег Ван Авермат и 30-летний американский гонщик Тиджей ван Гардерен.

Состав BMC будет бороться за возможность стать трёхкратным чемпионом мира в последний раз, так как со следующего года на чемпионате мира в командной гонке будут соревноваться уже не профессиональные команды, а национальные сборные.

Джексон Стюарт, спортивный директор команды BMC: «Дистанция длинная, со значительным подъёмом. В соответствии с этим мы подбирали состав. В нашей команде много талантливых раздельщиков, тем не менее, выбрать шесть гонщиков для командной гонки чемпионата мира было сложно. Думаю, наш выбор правильный. В составе гонщики, которые хорошо умеют проходить равнинные участки, но также способны преодолевать подъёмы.

Самая сложная часть этой последней командной разделки чемпионата мира в том, с какой скоростью ехать до подъёма, чтобы после его прохождения на финальные километры осталось достаточно гонщиков. Я считаю, что эта дистанция намного проще прошлогодней с технической точки зрения, но подъём станет ключевым фактором».

Джим Очович, генеральный менеджер команды BMC: «Не секрет, что командная разделка – наша любимая дисциплина. Уже много лет мы нацелены на неё. Мы разочарованы, что профессиональные команды будут в последний раз соревноваться в разделке на чемпионате мира. Но это даёт нам дополнительную мотивацию завоевать золотую медаль для команды, особенно в память об Анди Рисе, который так много дал нашей команде и велоспорту. Поэтому победа в командной гонке на чемпионате мира в форме команды BMC была бы совершенно особенной».