Сформирован состав команды Bora-hansgrohe на 2019 год

После продления контрактов с Чезаре Бенедетти, Михаэлем Шварцманом, Андреасом Шиллингером и Кристофом Пфингштеном руководство команды Bora-hansgrohe объявило о завершении формирования состава на 2019 год.

В команду пришли три новых гонщика: 32-летний люксембургский гонщик Жампи Друкер (Jempy Drucker), который перешёл из команды BMC, 33-летний итальянский гонщик Оскар Гатто (Oscar Gatto) из команды Astana и 24-летний немецкий гонщик Максимилиан Шахман из команды Quick Step Floors.

Команду покинули три гонщика: 25-летний словацкий гонщик Михаэль Коларж (Michael Kolář), завершивший карьеру профессионального велогонщика, а также 36-летний латвийский гонщик Алексей Сарамотин и 29-летний итальянский гонщик Маттео Пелукки.

В 2019 году в немецкой команде Bora-hansgrohe будут выступать 27 гонщиков из 10 стран мира, из которых восемь – гонщики из Германии.

Ральф Денк, генеральный менеджер команды Bora-hansgrohe: «На 2019 год мы смогли собрать хорошо сбалансированный состав. Михаэль Коларж завершил свою карьеру этим летом, а Алекс Сарамотин и Маттео Пелукки уходят из команды в конце сезона.

Для нас очень важным стало подписание Максимилиана Шахмана. Теперь у нас будут выступать три талантливых гонщика из Германии. Всего в команде будет восемь немецких гонщиков. Мы хотим подчеркнуть немецкие корни нашей команды. Жампи Друкер и Оскар Гатто усилят состав на классики, а также добавят опыта. Уверен, что мы продолжим прогрессировать в 2019 году, особенно на Гран-турах».

Петер Саган, капитан команды Bora-hansgrohe, на презентации своей книги My World в Лондоне в интервью журналистам обозначил свои планы на первую часть сезона, а также вспомнил о том, как присоединился к команде в 2017 году:

«До Йоркшира (чемпионата мира-2019) ещё далеко. Начну сезон в Австралии, потом классики, затем Тур де Франс. Никогда не знаешь, что произойдёт. Классики важнее, поэтому не собираюсь думать о чемпионате мира с самого начала сезона. Мне бы снова хотелось победить на Туре Фландрии или Париж-Рубэ. Продолжу пытаться выиграть Милан-Сан-Ремо.

Я очень счастлив выступать в этой команде, потому что велись переговоры с командами Quick Step и BMC, все хотели меня подписать. Но проблемой для них стала моя группа соньёров и механиков. Для большинства команд это, действительно, проблема, потому что они хотят знать, что ожидать от новых людей, как они работают. Нанимая мою группу персонала, они не знают этого. А у команды Bora людей было меньше. Когда они стали командой Мирового тура, им было нужно нанять моих людей. Считаю, что дав мне возможность привести свою команду, они сделали мне огромное одолжение. Поэтому, когда я из команды Tinkoff попал в Hansgrohe, то изменений не почувствовал, хотя команда была другой».

Состав команды Bora – hansgrohe на 2019 год:

Паскаль Аккерман / Pascal Ackermann, (Германия)

Эрик Башка / Erik Baska, (Словакия)

Чезаре Бенедетти / Cesare Benedetti, (Италия)

Сэм Беннет / Sam Bennett, (Ирландия)

Мачей Боднар / Maciej Bodnar, (Польша)

Эмануэль Бухман / Emanuel Buchmann, (Германия)

Маркус Бургхардт / Marcus Burghardt, (Германия)

Давиде Формоло / Davide Formolo, (Италия)

Феликс Гроссхартнер / Felix Grossschartner, (Австрия)

Питер Кеньяк / Peter Kennaugh, (Великобритания)

Леопольд Кёниг / Leopold Konig, (Чехия)

Патрик Конрад / Patrick Konrad, (Австрия)

Рафал Майка / Rafal Majka, (Польша)

Джей МакКарти / Jay Mccarthy, (Австралия)

Грегор Мюльбергер / Gregor Muhlberger, (Австрия)

Даниэль Осс / Daniel Oss, (Италия)

Кристоф Пфингштен / Christoph Pfingsten, (Германия)

Павел Полянски / Pawel Poljanski, (Польша)

Лукас Пёстлбергер / Lukas Postlberger, (Австрия)

Юрай Саган / Juraj Sagan, (Словакия)

Петер Саган / Peter Sagan, (Словакия)

Андреас Шиллингер / Andreas Schillinger, (Германия)

Михаэль Шварцманн / Michael Schwarzmann, (Германия)

Рудигер Селиг / Rudiger Selig, (Германия)

Оскар Гатто / Oscar Gatto, (Италия)

Максимилиан Шахманн / Maximilian Schachmann, (Германия)

Жан-Пьер Друкер / Jean-Pierre Drucker, (Люксембург)