VeloNEWS
VeloRACE
Джиро д'Италия Тур де Франс Вуэльта Испании Результаты
VeloTEAM
VeloNAME
VeloLEGEND
VeloZOOM
VeloCLUB
VeloCOOKING
VeloTWITTER
VeloBLOG
Редакция Миша Игнатьев Сергей Иванов Женя Ковалев Андрей Гривко Олимп. резерв

Состав команды Bora-hansgrohe на 2019 год

Сформирован состав команды Bora-hansgrohe на 2019 год

 

 

  После продления контрактов с Чезаре Бенедетти, Михаэлем Шварцманом, Андреасом Шиллингером и Кристофом Пфингштеном руководство команды Bora-hansgrohe объявило о завершении формирования состава на 2019 год.

 

 

  В команду пришли три новых гонщика: 32-летний люксембургский гонщик Жампи Друкер (Jempy Drucker), который перешёл из команды BMC,  33-летний итальянский гонщик Оскар Гатто (Oscar Gatto) из команды Astana и 24-летний немецкий гонщик Максимилиан Шахман из команды Quick Step Floors.

 

Команду покинули три гонщика: 25-летний словацкий гонщик Михаэль Коларж (Michael Kolář), завершивший карьеру профессионального велогонщика, а также 36-летний латвийский гонщик Алексей Сарамотин и 29-летний итальянский гонщик Маттео Пелукки.

 

В 2019 году в немецкой команде Bora-hansgrohe будут выступать 27 гонщиков из 10 стран мира, из которых восемь – гонщики из Германии.

 

  Ральф Денк, генеральный менеджер команды Bora-hansgrohe: «На 2019 год мы смогли собрать хорошо сбалансированный состав. Михаэль Коларж завершил свою карьеру этим летом, а Алекс Сарамотин и Маттео Пелукки уходят из команды в конце сезона.

 

  Для нас очень важным стало подписание Максимилиана Шахмана. Теперь у нас будут выступать три талантливых гонщика из Германии. Всего в команде будет восемь немецких гонщиков. Мы хотим подчеркнуть немецкие корни нашей команды. Жампи Друкер и Оскар Гатто усилят состав на классики, а также добавят опыта. Уверен, что мы продолжим прогрессировать в 2019 году, особенно на Гран-турах».

 

  Петер Саган, капитан команды Bora-hansgrohe, на презентации своей книги My World в Лондоне в интервью журналистам обозначил свои планы на первую часть сезона, а также вспомнил о том, как присоединился к команде в 2017 году:

 

  «До Йоркшира (чемпионата мира-2019) ещё далеко. Начну сезон в Австралии, потом классики, затем Тур де Франс. Никогда не знаешь, что произойдёт.  Классики важнее, поэтому не собираюсь думать о чемпионате мира с самого начала сезона. Мне бы снова хотелось победить на Туре Фландрии или Париж-Рубэ. Продолжу пытаться выиграть Милан-Сан-Ремо.

 

  Я очень счастлив  выступать в этой команде, потому что велись переговоры с командами Quick Step и BMC, все хотели меня подписать. Но проблемой для них стала моя группа соньёров и механиков. Для большинства команд это, действительно, проблема, потому что они хотят знать, что ожидать от новых людей, как они работают. Нанимая мою группу персонала, они не знают этого. А у команды Bora людей было меньше. Когда они стали командой Мирового тура, им было нужно нанять моих людей. Считаю, что дав мне возможность привести свою команду, они сделали мне огромное одолжение. Поэтому, когда я из команды Tinkoff попал в Hansgrohe, то изменений не почувствовал, хотя команда была другой».

 

 

Состав команды Bora – hansgrohe на 2019 год:

 

   

Паскаль Аккерман / Pascal Ackermann, (Германия)

Эрик Башка / Erik Baska, (Словакия)

Чезаре Бенедетти / Cesare Benedetti, (Италия)

Сэм Беннет / Sam Bennett, (Ирландия)

Мачей Боднар  / Maciej Bodnar, (Польша)

Эмануэль Бухман / Emanuel Buchmann, (Германия)

Маркус Бургхардт / Marcus Burghardt, (Германия)

Давиде Формоло / Davide Formolo, (Италия)

Феликс Гроссхартнер / Felix Grossschartner, (Австрия)

Питер Кеньяк / Peter Kennaugh, (Великобритания)

Леопольд Кёниг / Leopold Konig, (Чехия)

Патрик Конрад / Patrick Konrad, (Австрия)

Рафал Майка / Rafal Majka, (Польша)

Джей МакКарти / Jay Mccarthy, (Австралия)

Грегор Мюльбергер / Gregor Muhlberger, (Австрия)

Даниэль Осс / Daniel Oss, (Италия)

Кристоф Пфингштен / Christoph Pfingsten, (Германия)

Павел Полянски / Pawel Poljanski, (Польша)

Лукас Пёстлбергер / Lukas Postlberger, (Австрия)

Юрай Саган / Juraj Sagan, (Словакия)

Петер Саган / Peter Sagan, (Словакия)

Андреас Шиллингер / Andreas Schillinger, (Германия)

Михаэль Шварцманн / Michael Schwarzmann, (Германия)

Рудигер Селиг / Rudiger Selig, (Германия)

Оскар Гатто / Oscar Gatto, (Италия)
Максимилиан Шахманн / Maximilian Schachmann, (Германия)

Жан-Пьер Друкер / Jean-Pierre Drucker, (Люксембург)

 

Copyright ©VeloLIVE.com Все права защищены. Частичное копирование публикаций разрешено при размещении активной ссылки https://velolive.com на продолжение, указание автора обязательно.

Теги к статье: Bora-hansgrohe

Поддержите нас, поделитесь побликацией с друзьями в социальных сетях. Спасибо!

В тему:

Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гость, не могут оставлять комментарии к данной публикации.

ТРАНСФЕРЫ



Трансферные новости пелотона-2019

Ближайшие старты

9 - 14 октября 2018

Tour of Turkey

13 октября 2018

Il Lombardia

16 - 21 октября 2018

Gree-Tour of Guangxi


ОПРОС

Понравилась ли Вам Вуэльта Испании-2018?

Комментарии

  • Катерина
    Максимилиан Шиандри – новый сп ... (5)
    Катерина-Фото

    Писать в Спортлото - прекрасная идея для выражени бессильной ярости или негодования. И, конечно же, я туда регулярно пишу.
    А куда еще мне жаловаться на менеджмент Мувистара?

     

    "Дорогая передача! Во субботу чуть не плача,
    Вся Канатчикова Дача к телевизору рвалась.
    Вместо, чтоб поесть, помыться, уколоться и забыться,
    Вся безумная больница у экрана собралась

    .........................................

    Пусть безумная идея, не решайте сгоряча!
    Отвечайте нам скорее через доку-главврача.
    С уваженьем. Дата, подпись... Отвечайте нам, а то,
    Если вы не отзоветесь мы напишем в "Спортлото".

     

    В.Высоцкий


    Про безумную больницу тоже вроде к месту...

  • kimi
    Тур Турции. Этап 4. Алексей Лу ... (1)
    kimi-Фото

    good luck, Alex

  • Сейтмеметов сейтхалил
    Максимилиан Шиандри – новый сп ... (5)
    Сейтмеметов сейтхалил-Фото
    Цитата: Катерина
    Ура!!! Наконец-то в Спортлото получили мои письма! Прочитали и отозвались!
     
    Не, серьёзно, я радуюсь, но пока с осторожностью. Болото любит опыты с погружением.
    извините ,а что за письма?
  • Yuriy 17
    Тур Турции-2018. Этап 4 (8)
    Yuriy 17-Фото

    Ай, молодца Алексей и Астана!

    Порадовали!

  • Yuriy 17
    Ломбардия-2018. Превью (10)
    Yuriy 17-Фото

    Если будут держать высокую скорость гонки - то у А. Вальверде никаких шансов нет.

    А потому-что в ногах подряд два гран-тура на генерал, и годов ох как немало.

     

    А не будет высокой скорости - маленький шанс есть.

  • close2you
    Тур Турции-2018. Этап 4 (8)
    close2you-Фото
    Хейтеры скажут фотошоп))
  • Astanaforever
    Тур Турции-2018. Этап 4 (8)
    Astanaforever-Фото
    Вроде 30 я победа Астаны в сезоне.
  • Бакеша
    Тур Турции-2018. Этап 4 (8)
    Бакеша-Фото
    Ну наконец-то Алексей показал себя!
  • Николай Н.
    Тур Турции-2018. Этап 4 (8)
    Николай Н.-Фото

    Красивая победа Алексея, молодец. Завтра главное пройти горы и можно надеяться на победу в генералке.

  • Ерлан
    Тур Турции-2018. Этап 4 (8)
    Ерлан-Фото
    Отлично Алекс поздравляю!!!

Страницы истории велоспорта

Джиро д'Италия

Тур де Франс

Вуэльта Испании

Милан - Сан-Ремо

Париж - Рубэ

Результаты: ПроТур-2010

Результаты: ПроТур-2011

Результаты: ПроТур-2012

Результаты: ПроТур-2013

Результаты: ПроТур-2014

Результаты: ПроТур-2015

Результаты: ПроТур-2016

Результаты: ПроТур-2017

Результаты: ПроТур-2018

Велоспорт в Фейсбуке

Велоспорт ВКонтакте

Одноклассники

Твиттер VeloLIVE

Счетчики

Наши друзья

Дни рождения

12 октября

Damiano Caruso (BMC Racing Team)

Michael Woods (EF Education First-Drapac)

Flavio Cardoso Santos (Funvic Soul Cycles - Carrefour)

Pierre-Roger Latour (AG2R)

Jhon Anderson Rodriguez Salazar (Delko - Marseille-Provence)

Nathan Van Hooydonck (BMC Racing Team)

Aliaksandr Riabushenko (UAE Team Emirates)

13 октября

Carlos Betancur (Movistar Team)

Patrick Konrad (Bora-hansgrohe)

Pedro Autran Dourado Dutra Nicacio (Funvic Soul Cycles - Carrefour)

Рейтинг UCI

Гонщик Команда Очки
1 Йейтс С. (GBr) (MTS) 3072
2 Саган П. (Svk) (BOH) 2992
3 Вальверде А. (Esp) (MOV) 2539
4 Томас Г. (GBr) (SKY) 2534
5 Ван Авермат Г. (Bel) (BMC) 2442
6 Вивиани Э. (Ita) (QST) 2399
7 Мэттьюс М. (Aus) (SUN) 2393
8 Алафилипп Ж. (Fra) (QST) 2161
9 Фрум К. (GBr) (SKY) 1976
10 Дюмулин Т. (NED) (SUN) 1975

Все рейтинги »

Все новости велоспорта

Октябрь 2018 (58)
Сентябрь 2018 (157)
Август 2018 (206)
Июль 2018 (187)
Июнь 2018 (137)
Май 2018 (183)