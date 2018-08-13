VeloNEWS
VeloRACE
Джиро д'Италия Тур де Франс Вуэльта Испании Результаты
VeloTEAM
VeloNAME
VeloLEGEND
VeloZOOM
VeloCLUB
VeloCOOKING
VeloTWITTER
VeloBLOG
Редакция Миша Игнатьев Сергей Иванов Женя Ковалев Андрей Гривко Олимп. резерв

Морено Хофланд подписал контракт с командой EF Education First-Drapac

Морено Хофланд переходит в команду EF Education First-Drapac 

 

 

  26-летний голландский гонщик Морено Хофланд (Moreno Hofland) подписал контракт с американской командой EF Education First-Drapac. Всю свою карьеру Хофланд выступал только в голландской и бельгийской командах, последние два сезона – в команде Lotto Soudal, а начинал карьеру в команде Belkin-Pro Cycling (нынешняя LottoNL-Jumbo). На счету голландского гонщика 13 побед, самым большим достижением он считает победу на этапе Париж-Ницца в 2014 году. Также Морено Хофланд является победителем гонок Тур Хайнаня и Тур Йоркшира, классики Volta Limburg Classic, этапа Вуэльты Андалусии.

 

 

  Морено Хофланд: «Мне не терпится начать выступать в интернациональной команде. Погружение в совершенно другую среду - лучший способ  учиться,  мне нравится изучать себя через открытие чего-то нового.

 

  Я начинал с плавания, но когда мне исполнилось 14 лет, мне стало скучно заниматься этим видом спорта. В бассейне всегда всё одно и то же. Мой папа – велогонщик, в то время он ещё выступал в гонках. Однажды взял меня на тренировку в местный клуб, и я тут же влюбился в велоспорт. Спринт, погоня, борьба за победу – всё  это так интересно. Мой брат тоже пришёл в велоспорт, теперь это наш семейный вид спорта.

 

  По типу гонщика я похож на отца. Приятно  видеть в его достижениях возможности для себя. Он не был профессионалом, но в Голландии его уважают как любителя. Когда был ребёнком, ставил перед собой цель превзойти его.  

 

Я хочу совершенствоваться каждый день.

 

  В моей нынешней команде я – единственный гонщик из Нидерландов. Бельгийцев в команде большинство, и иногда чувствуется изоляция. Думаю,  очень круто, когда в команде датские, итальянские, испанские, колумбийские, австралийские, голландские и, конечно, американские гонщики, которые работают вместе. Никогда прежде не выступал в такой команде, а мне нравится пробовать что-то новое.

 

  Я трижды принимал участие в Джиро д’Италия, во время своего дебюта финишировал на этапе вторым, чем горжусь. Моя самая большая мечта – выиграть этап Гран-тура.

 

 Когда переходил в Lotto Soudal, думал, что смогу бороться за собственный результат в большем количестве гонок, чем оказалось в итоге. Но в основном я помогал товарищам по команде.

 

  Хочу работать на Себастьяна Лагневельда и Сепа Ванмарке на классиках, но также надеюсь, что смогу снова использовать в гонках свои шансы. У меня талант к спринту, но в последние два года я не мог его проявить.

 

  Мои цели на следующий сезон – вновь вернуться к спринтерской борьбе и побеждать в гонках. Главная задача на 2019 год – одержать победу на гонке Мирового тура, и, конечно, учитывая нацеленность команды на  классики, хочу проехать их с Сепом и Себастьяном. Мне хочется помочь им одержать крупную победу».

 

  Джонатан Воутерс, генеральный менеджер команды: «Морено – многообещающий парень, его карьера только началась, а он уже одержал столько побед. Но затем он превратился в развозящего у Грайпеля, поэтому немного растерял свой инстинкт «киллера» в спринте. Мы собираемся вернуть ему роль спринтера, поможем достичь результатов».

Copyright ©VeloLIVE.com Все права защищены. Частичное копирование публикаций разрешено при размещении активной ссылки https://velolive.com на продолжение, указание автора обязательно.

Теги к статье: Морено Хофланд

Поддержите нас, поделитесь побликацией с друзьями в социальных сетях. Спасибо!

В тему:

Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гость, не могут оставлять комментарии к данной публикации.

Реклама

ТРАНСФЕРЫ



Трансферные новости пелотона-2019

Ближайшие старты

13 - 19 августа 2018

Binck Bank Tour

25 августа - 16 сентября 2018

Vuelta ciclista a Espana


ОПРОС

Понравился ли вам Тур де Франс-2018?

Комментарии

Страницы истории велоспорта

Джиро д'Италия

Тур де Франс

Вуэльта Испании

Милан - Сан-Ремо

Париж - Рубэ

Результаты: ПроТур-2010

Результаты: ПроТур-2011

Результаты: ПроТур-2012

Результаты: ПроТур-2013

Результаты: ПроТур-2014

Результаты: ПроТур-2015

Результаты: ПроТур-2016

Результаты: ПроТур-2017

Результаты: ПроТур-2018

Велоспорт в Фейсбуке

Велоспорт ВКонтакте

Одноклассники

Твиттер VeloLIVE

Счетчики

Наши друзья

Дни рождения

19 августа

Fernando Gaviria (Quick-Step Floors)

Aritz Bagues Kalparsoro (Euskadi Basque Country - Murias)

Julien Trarieux (Delko - Marseille-Provence)

20 августа

Samuel Dumoulin (AG2R)

Damien Gaudin (Direct Energie)

Daniel Martin (UAE Team Emirates)

Jan-Willem Van Schip (Roompot NL Loterij)

Рейтинг UCI

Гонщик Команда Очки
1 Саган П. (Svk) (BOH) 2684
2 Томас Г. (GBr) (SKY) 2534
3 Алафилипп Ж. (Fra) (QST) 2161
4 Фрум К. (GBr) (SKY) 1976
5 Дюмулин Т. (NED) (SUN) 1975
6 Роглич П. (Slo) (TLJ) 1921
7 Йейтс С. (GBr) (MTS) 1842
8 Вальверде А. (Esp) (MOV) 1807
9 Вивиани Э. (Ita) (QST) 1647
10 Ван Авермат Г. (Bel) (BMC) 1557

Все рейтинги »

Все новости велоспорта

Август 2018 (125)
Июль 2018 (187)
Июнь 2018 (137)
Май 2018 (183)
Апрель 2018 (163)
Март 2018 (185)