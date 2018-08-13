Морено Хофланд подписал контракт с командой EF Education First-Drapac

Морено Хофланд переходит в команду EF Education First-Drapac

26-летний голландский гонщик Морено Хофланд (Moreno Hofland) подписал контракт с американской командой EF Education First-Drapac. Всю свою карьеру Хофланд выступал только в голландской и бельгийской командах, последние два сезона – в команде Lotto Soudal, а начинал карьеру в команде Belkin-Pro Cycling (нынешняя LottoNL-Jumbo). На счету голландского гонщика 13 побед, самым большим достижением он считает победу на этапе Париж-Ницца в 2014 году. Также Морено Хофланд является победителем гонок Тур Хайнаня и Тур Йоркшира, классики Volta Limburg Classic, этапа Вуэльты Андалусии.

Морено Хофланд: «Мне не терпится начать выступать в интернациональной команде. Погружение в совершенно другую среду - лучший способ учиться, мне нравится изучать себя через открытие чего-то нового.

Я начинал с плавания, но когда мне исполнилось 14 лет, мне стало скучно заниматься этим видом спорта. В бассейне всегда всё одно и то же. Мой папа – велогонщик, в то время он ещё выступал в гонках. Однажды взял меня на тренировку в местный клуб, и я тут же влюбился в велоспорт. Спринт, погоня, борьба за победу – всё это так интересно. Мой брат тоже пришёл в велоспорт, теперь это наш семейный вид спорта.

По типу гонщика я похож на отца. Приятно видеть в его достижениях возможности для себя. Он не был профессионалом, но в Голландии его уважают как любителя. Когда был ребёнком, ставил перед собой цель превзойти его.

Я хочу совершенствоваться каждый день.

В моей нынешней команде я – единственный гонщик из Нидерландов. Бельгийцев в команде большинство, и иногда чувствуется изоляция. Думаю, очень круто, когда в команде датские, итальянские, испанские, колумбийские, австралийские, голландские и, конечно, американские гонщики, которые работают вместе. Никогда прежде не выступал в такой команде, а мне нравится пробовать что-то новое.

Я трижды принимал участие в Джиро д’Италия, во время своего дебюта финишировал на этапе вторым, чем горжусь. Моя самая большая мечта – выиграть этап Гран-тура.

Когда переходил в Lotto Soudal, думал, что смогу бороться за собственный результат в большем количестве гонок, чем оказалось в итоге. Но в основном я помогал товарищам по команде.

Хочу работать на Себастьяна Лагневельда и Сепа Ванмарке на классиках, но также надеюсь, что смогу снова использовать в гонках свои шансы. У меня талант к спринту, но в последние два года я не мог его проявить.

Мои цели на следующий сезон – вновь вернуться к спринтерской борьбе и побеждать в гонках. Главная задача на 2019 год – одержать победу на гонке Мирового тура, и, конечно, учитывая нацеленность команды на классики, хочу проехать их с Сепом и Себастьяном. Мне хочется помочь им одержать крупную победу».

Джонатан Воутерс, генеральный менеджер команды: «Морено – многообещающий парень, его карьера только началась, а он уже одержал столько побед. Но затем он превратился в развозящего у Грайпеля, поэтому немного растерял свой инстинкт «киллера» в спринте. Мы собираемся вернуть ему роль спринтера, поможем достичь результатов».