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Танел Кангерт переходит в команду EF Education First – Drapac

Танел Кангерт подписал контракт с командой EF Education First – Drapac

 

 

  31-летний эстонский гонщик, действующий чемпион Эстонии в разделке Танел Кангерт подписал контракт на 2019 год с американской командой EF Education First – Drapac. Последние 8 лет Кангерт выступал в казахстанской команде Astana. За свою карьеру, которую начал в 2008 году  в команде AG2R, Танел Кангерт одержал 9 побед, в том числе в общем зачёте Тура Абу-Даби-2016 и на этапе Тура Швейцарии, этапах Джиро дель Трентино.

 

 

  Танел Кангерт: «Мне интересно попробовать себя в другой профессиональной велокоманде. В моей нынешней команде мне было хорошо, но я проработал в ней восемь лет и сейчас чувствую, что настало время двигаться дальше. Мне хочется выйти из своей зоны комфорта.

 

  Я выступал во французской, затем в казахстанской команде, где присутствовало итальянское влияние, поэтому начал искать велокоманду с совершенно другой средой.

 

Хотелось бы попробовать новые методы тренировки, новую программу гонок, новое оборудование. Хочется немного раздвинуть границы моих физических возможностей. И EF Education First – Drapac p/b Cannondale полностью соответствует тому, что я искал для себя в команде.

 

  Я всегда знал, что если в команде есть лидер, у которого больше шансов показать результат, чем у меня, то я должен помогать ему всем, чем могу. Мне нравится выполнять важную роль помощника, который также может иногда побороться за личный результат.

 

  Мне бы хотелось уже к старту сезона быть в хорошей форме, чтобы в разделке шла нога, и, конечно, надеюсь принести команде несколько высоких результатов».

 

  Джонатан Воутерс, генеральный менеджер команды: «Танел доказал, что стабильно выступает на крупнейших гонках мира. Он будет ценным помощником для товарищей по команде, а также сам получит возможность бороться за победы. Мы надеемся помочь ему полностью раскрыть свой потенциал. Мы рады, что он выбрал нашу команду».

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Теги к статье: Танел Кангерт EF Education First – Drapac

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  1. ktilp-12

    Сегодня, 20:07 | Регистрация: 20.06.2015

     Хороший велогонщик, жалко, что не выиграл ГТ. Может в новой команде себя покажет. Успехов и побед желаю.

  2. Имя: Alik

    Astanaforever

    Сегодня, 20:49 | Регистрация: 30.06.2017

    Ничто не вечно. Свободного плавания ему..и побед. Классный парень. Слухи..Приходят в Астану братья Изагире.

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Комментарии

  • Astanaforever
    Танел Кангерт переходит в кома ... (2)
    Astanaforever-Фото
    Ничто не вечно. Свободного плавания ему..и побед. Классный парень. Слухи..Приходят в Астану братья Изагире.
  • ktilp-12
    Танел Кангерт переходит в кома ... (2)
    ktilp-12-Фото

     Хороший велогонщик, жалко, что не выиграл ГТ. Может в новой команде себя покажет. Успехов и побед желаю.

  • Rokka
    Вуэльта Испании-2018. Красная ... (21)
    Rokka-Фото
    Кройсвайк и Келдерман могут придти к успеху если не упадут. У обоих хорошая разделка. Вилко на туре не участвовал, восстановливался от падения. Если форма будет в порядке, имеет хорошие шансы. Кройсвайк в зависимости от того как отдохнул после Тура. Порт да, претендент, но после стольких неудач уже страшновато ставить на него, ибо похоже малейшее давление на него приводит к обязательному падению. Лопез раздела ездит лучше Ару, так что на на 3е место весьма возможно. Беннет и Бухманн ещё не имеют особого опыта, мне кажется что это около 4-7 места. А от Нибали жду пары красивых этапов и победы на ЧМ.
  • Brodyazhnik
    Тур Германии-2018. Этап 1 (2)
    Brodyazhnik-Фото

    А там завал вроде перед финишем?

  • Rokka
    Тур Германии-2018. Этап 1 (2)
    Rokka-Фото
    Цабель финишировал 7ым, а вот где Киттель непощ. Это уже становится печальной статистикой для шампуня
  • chel
    Вуэльта Испании-2018. Красная ... (21)
    chel-Фото

    Мне почему-то Кобо вспомнился. Надеюсь, выиграет кто-то неожиданныйbeach

  • velodoctor
    Состав команды Sky на Вуэльту ... (15)
    velodoctor-Фото

    Де Ля Крус капитан на генерал похоже. Странно что энао только как грегари рассматривают. 

  • Starch27
    Состав команды Sky на Вуэльту ... (15)
    Starch27-Фото
    Харту опыта не хватает, а так он вполне может замахнуться на серьёзные достижения, тем более в составе SKY.
  • Николай Н.
    Состав команды Sky на Вуэльту ... (15)
    Николай Н.-Фото

    А я буду, надеется на хороший результат Сивакова, нравится мне этот парень.

  • axel
    Состав команды Sky на Вуэльту ... (15)
    axel-Фото
    тур за Квято. команда, сам хитер, да ещё и при форме.

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