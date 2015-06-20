Танел Кангерт переходит в команду EF Education First – Drapac

Танел Кангерт подписал контракт с командой EF Education First – Drapac

31-летний эстонский гонщик, действующий чемпион Эстонии в разделке Танел Кангерт подписал контракт на 2019 год с американской командой EF Education First – Drapac. Последние 8 лет Кангерт выступал в казахстанской команде Astana. За свою карьеру, которую начал в 2008 году в команде AG2R, Танел Кангерт одержал 9 побед, в том числе в общем зачёте Тура Абу-Даби-2016 и на этапе Тура Швейцарии, этапах Джиро дель Трентино.

Танел Кангерт: «Мне интересно попробовать себя в другой профессиональной велокоманде. В моей нынешней команде мне было хорошо, но я проработал в ней восемь лет и сейчас чувствую, что настало время двигаться дальше. Мне хочется выйти из своей зоны комфорта.

Я выступал во французской, затем в казахстанской команде, где присутствовало итальянское влияние, поэтому начал искать велокоманду с совершенно другой средой.

Хотелось бы попробовать новые методы тренировки, новую программу гонок, новое оборудование. Хочется немного раздвинуть границы моих физических возможностей. И EF Education First – Drapac p/b Cannondale полностью соответствует тому, что я искал для себя в команде.

Я всегда знал, что если в команде есть лидер, у которого больше шансов показать результат, чем у меня, то я должен помогать ему всем, чем могу. Мне нравится выполнять важную роль помощника, который также может иногда побороться за личный результат.

Мне бы хотелось уже к старту сезона быть в хорошей форме, чтобы в разделке шла нога, и, конечно, надеюсь принести команде несколько высоких результатов».

Джонатан Воутерс, генеральный менеджер команды: «Танел доказал, что стабильно выступает на крупнейших гонках мира. Он будет ценным помощником для товарищей по команде, а также сам получит возможность бороться за победы. Мы надеемся помочь ему полностью раскрыть свой потенциал. Мы рады, что он выбрал нашу команду».