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Эквадорский гонщик Джонатан Нарваэс переходит в команду Sky

Эквадорский гонщик Джонатан Нарваэс подписал контракт с командой Sky

 

 

  21-летний эквадорский гонщик Джонатан Нарваэс (Jhonatan Narvaez) подписал контракт с британской командой Sky. В конце 2017 года Нарваэс заключил трёхлетний контракт с командой Quick Step Floors, но выступил в бельгийской команде лишь один сезон.  

 

 Уроженец провинции Сукумбиос, расположенной на северо-востоке Эквадора, Нарваэс проявил себя как на шоссе, так и на треке. В 2016 году Нарваэс ворвался  финишировал 5-м в общем зачёте на гонке Tour de Savoie Mont Blanc, где также выиграл классификацию лучшего горного гонщика. После первого успешного сезона в Европе эквадорский гонщик заключил контракт с континентальной, базирующейся в США, командой Axeon Hagens Berman, где снова продемонстрировал свой потенциал, финишировав в топ-10 на Вольте Алентежу, а затем стал первым велогонщиком из Южной Америки, выигравшим Circuit des Ardennes.

 

  Выступая в этом году в команде Патрика Лефевра, Джонатан Нарваэс вместе с товарищами по команде одержал победу в гонке Hammer Sportzone Limburg, стал призёром Royal Bernard Drome Classic, вошёл в топ-10 на классике Dwars door West-Vlaanderen.

 

Эквадорский гонщик Джонатан Нарваэс переходит в команду Sky

 

 

  Джонатан Нарваэс: «Я очень взволнован возможностью присоединиться к команде  Sky, с нетерпением жду начала работы, которой буду отдавать себя на сто процентов. Хочу продолжать развиваться как гонщик. Не могу дождаться встречи с новыми товарищами по команде, которые в этом сезоне были моими соперниками в гонках. Я рад стать частью команды, где выступают именитые и многого достигшие гонщики, а также сильная группа гонщиков из Латинской Америки.

 

Считаю себя в какой-то степени универсалом. Моя цель в следующем сезоне – продолжать развиваться, помогать команде и выигрывать гонки. Мне 21 год, знаю, что в этой команде получу всестороннюю поддержку, благодаря которой смогу расти как гонщик».

 

Эквадорский гонщик Джонатан Нарваэс переходит в команду Sky

 

  Шабьер Артече (Xabier Artetxe), тренер команды Sky: «Джонатан – очень разносторонний гонщик. Его можно сравнить с Джонатаном Кастровьехо. Они оба могут мощно проехать равнину, отлично выступают в разделке, но они не чистые горняки, хотя и в горах выступают тоже очень хорошо.

 

  В этом году он отлично проявил себя в разных сценариях гонок: работал впереди на товарищей по команде, был конкурентоспособным на горных финишах. Мы также видели, что он прекрасно выступает в однодневных гонках, в бельгийских классиках. Джонатан ещё очень молод, поэтому  наша команда должна определить, какие цели в будущем ставить перед таким замечательным гонщиком.

 

  В следующем году главным для него будет процесс обучения, он должен узнать, как команда выступает в гонках, как проходит наша работа на тренировках и во время восстановления. Думаю, такому типу гонщика больше подходят многодневные гонки. В будущем он может ставить целью борьбу за общий зачёт. Но в следующем сезоне от него никто не будет  требовать результатов, главное, быть в хорошей форме во время гонок, продолжать учиться и развиваться».

 

 

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Теги к статье: Джонатан Нарваэс Jhonatan Narvaez Sky

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  1. Имя: Ден

    rude_rider

    Сегодня, 16:03 | Регистрация: 27.07.2011

    как так можно..заключить контракт с одной командой..после свалить в другую

  2. Имя: Олег

    levonardo

    Сегодня, 16:25 | Регистрация: 23.05.2017

    Что то я не понял, Карапаз вроде тоже из Эквадора и за Мувиков с 17 года гоняет, нет?

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2 Саган П. (Svk) (BOH) 2992
3 Вальверде А. (Esp) (MOV) 2609
4 Томас Г. (GBr) (SKY) 2534
5 Ван Авермат Г. (Bel) (BMC) 2442
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