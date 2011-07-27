Эквадорский гонщик Джонатан Нарваэс переходит в команду Sky

Эквадорский гонщик Джонатан Нарваэс подписал контракт с командой Sky

21-летний эквадорский гонщик Джонатан Нарваэс (Jhonatan Narvaez) подписал контракт с британской командой Sky. В конце 2017 года Нарваэс заключил трёхлетний контракт с командой Quick Step Floors, но выступил в бельгийской команде лишь один сезон.

Уроженец провинции Сукумбиос, расположенной на северо-востоке Эквадора, Нарваэс проявил себя как на шоссе, так и на треке. В 2016 году Нарваэс ворвался финишировал 5-м в общем зачёте на гонке Tour de Savoie Mont Blanc, где также выиграл классификацию лучшего горного гонщика. После первого успешного сезона в Европе эквадорский гонщик заключил контракт с континентальной, базирующейся в США, командой Axeon Hagens Berman, где снова продемонстрировал свой потенциал, финишировав в топ-10 на Вольте Алентежу, а затем стал первым велогонщиком из Южной Америки, выигравшим Circuit des Ardennes.

Выступая в этом году в команде Патрика Лефевра, Джонатан Нарваэс вместе с товарищами по команде одержал победу в гонке Hammer Sportzone Limburg, стал призёром Royal Bernard Drome Classic, вошёл в топ-10 на классике Dwars door West-Vlaanderen.

Джонатан Нарваэс: «Я очень взволнован возможностью присоединиться к команде Sky, с нетерпением жду начала работы, которой буду отдавать себя на сто процентов. Хочу продолжать развиваться как гонщик. Не могу дождаться встречи с новыми товарищами по команде, которые в этом сезоне были моими соперниками в гонках. Я рад стать частью команды, где выступают именитые и многого достигшие гонщики, а также сильная группа гонщиков из Латинской Америки.

Считаю себя в какой-то степени универсалом. Моя цель в следующем сезоне – продолжать развиваться, помогать команде и выигрывать гонки. Мне 21 год, знаю, что в этой команде получу всестороннюю поддержку, благодаря которой смогу расти как гонщик».

Шабьер Артече (Xabier Artetxe), тренер команды Sky: «Джонатан – очень разносторонний гонщик. Его можно сравнить с Джонатаном Кастровьехо. Они оба могут мощно проехать равнину, отлично выступают в разделке, но они не чистые горняки, хотя и в горах выступают тоже очень хорошо.

В этом году он отлично проявил себя в разных сценариях гонок: работал впереди на товарищей по команде, был конкурентоспособным на горных финишах. Мы также видели, что он прекрасно выступает в однодневных гонках, в бельгийских классиках. Джонатан ещё очень молод, поэтому наша команда должна определить, какие цели в будущем ставить перед таким замечательным гонщиком.

В следующем году главным для него будет процесс обучения, он должен узнать, как команда выступает в гонках, как проходит наша работа на тренировках и во время восстановления. Думаю, такому типу гонщика больше подходят многодневные гонки. В будущем он может ставить целью борьбу за общий зачёт. Но в следующем сезоне от него никто не будет требовать результатов, главное, быть в хорошей форме во время гонок, продолжать учиться и развиваться».