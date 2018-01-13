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Велоформа команды Dimension Data на 2018 год

Команда Dimension Data представила велоформу на 2018 год

 

 

  Велокоманда Dimension Data представила новую велоформу на 2018 год. Изменения коснулись цвета веломайки, где доминирующим цветом станет зелёный и белый. Цвет велотрусов останется классическим чёрным.

 

  В этом году гонщики команды Dimension Data одержали 25 побед, в том числе выиграли два этапа Гран-тура – на Джиро д’Италия победу праздновал Омар Фраиле, на Тур де Франс победителем этапа стал Эдвальд Боассон Хаген, который в общей сложности принёс команде Dimension Data в этом сезоне 10 побед.

 

Велоформа команды Dimension Data на 2018 год

 

 

Photo © Scott Mitchell

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Теги к статье: Dimension Data велоформа

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Комментарии

  • vvr
    Вилко Келдерман о первом сезон ... (3)
    vvr-Фото
    Слово "наслаждаться" часто встречается в интервью этого года. А как в прошлом было? Не припоминаю?
  • Yuriy 17
    Вилко Келдерман о первом сезон ... (3)
    Yuriy 17-Фото

    Надо бы Келдерману поработать на Дюмулина на Тур де Франс.

    А уж потом Вилко покапитань на Вуэльте.

     

  • Shalam s Urala
    Вилко Келдерман о первом сезон ... (3)
    Shalam s Urala-Фото

    бывает у них, залипают на различные новомодные диеты. помнится Бонен как-то в межсезонье был на эйфории от какого-то там риса и диетолога. потом весь сезон в задницу..

    не помню в каком фильме герой Депардье произносит буквально следующие слова - "твоя проблема в том, что ты мало жрёшь и мало срёшь" )))

  • doctor46
    Давид Лаппартьен об ограничени ... (16)
    doctor46-Фото
    Полная отмена радиосвязи это бессмысленно и незачем. А вот если попробовать отключить ее на последних 10-15км, тогда да, есть еще какой-то смысл
  • sashaney
    Давид Лаппартьен об ограничени ... (16)
    sashaney-Фото
    Понятно что спектакль и рестлинг. Я о том, что отсутсвие радиосвязи не помешало/ет этот спектакль проводить. Место значения не имеет.
  • fantompain
    Винченцо Нибали завершил сезон ... (12)
    fantompain-Фото
    Цитата: uran
    Гонка-Этап-ГОРА
    Вот бы проехать а то в РБ максимум 500м 10%
    Да, с РБ это в точку((( даже "протанцевать" негде((
  • ironharley
    Давид Лаппартьен об ограничени ... (16)
    ironharley-Фото
    Велосипедисты как всегда изобретают велосипед. Уже давным давно всё придумано: в НХЛ, НБА, в формуле-1... Нет. Надо изобрести своё собственное квадратное колесо.
  • SVS
    Альберто Контадор: "Сегодня ... (10)
    SVS-Фото

    Вот лучший велик для атак! :-)

    https://strangernn.livejournal.com/1631607.html

  • DV
    Давид Лаппартьен об ограничени ... (16)
    DV-Фото

    С 6-ю было бы интереснее. Радиосвязь все же надо оставить.

  • EL-Fenomeno
    Давид Лаппартьен об ограничени ... (16)
    EL-Fenomeno-Фото

    Сократить число велогонщиков с 10 или там 9 до 6, это явный перебор.

    На ГТ некоторые команды за три недели теряют больше пол команды, пока доедут до Парижа или там Мадрида. А с такими сокращениями, с травмами и "диким" форс-мажором" мы вообще тогда в будущем сможем увидеть сход 1-2 команд полным составом. А значит вистов новому президенту не добавится при этом.

     

    Насчёт отмены радио-свзяи я согласен, но пускай для начала попробуют этот запрет использовать на однодевках или хотя бы на гонках НЕ категории World Tour. Оправдается сие решение можно и на недельные гонки потом давать (этак через ГОДик)

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1 Ван Авермат Г. (Bel) (BMC) 3582
2 Фрум К. (GBr) (SKY) 3452
3 Дюмулин Т. (Ned) (SUN) 2545
4 Саган П. (Svk) (BOH) 2544
5 Нибали В. (Ita) (TBM) 2196
6 Квятковски М. (Pol) (SKY) 2171
7 Вальверде А. (Spa) (MOV) 2105
8 Мартин Д. (Irl) (QST) 2050
9 Мэттьюс М. (Aus) (SUN) 2049
10 Контадор А. (Esp) (TFS) 1987

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