Велоформа команды Dimension Data на 2018 год

- Категория:
- VeloTEAM |
- Дата:
- Сегодня, 20:57
Команда Dimension Data представила велоформу на 2018 год
Велокоманда Dimension Data представила новую велоформу на 2018 год. Изменения коснулись цвета веломайки, где доминирующим цветом станет зелёный и белый. Цвет велотрусов останется классическим чёрным.
В этом году гонщики команды Dimension Data одержали 25 побед, в том числе выиграли два этапа Гран-тура – на Джиро д’Италия победу праздновал Омар Фраиле, на Тур де Франс победителем этапа стал Эдвальд Боассон Хаген, который в общей сложности принёс команде Dimension Data в этом сезоне 10 побед.
Photo © Scott Mitchell
Copyright ©VeloLIVE.com Все права защищены. Частичное копирование публикаций разрешено при размещении активной ссылки https://velolive.com на продолжение, указание автора обязательно.
Поддержите нас, поделитесь публикацией с друзьями в социальных сетях. Спасибо!
- Комментариев
- (0)
- Просмотров
- (105)