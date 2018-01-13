Велоформа команды Dimension Data на 2018 год

бывает у них, залипают на различные новомодные диеты. помнится Бонен как-то в межсезонье был на эйфории от какого-то там риса и диетолога. потом весь сезон в задницу..

не помню в каком фильме герой Депардье произносит буквально следующие слова - "твоя проблема в том, что ты мало жрёшь и мало срёшь" )))