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- Дата:
- Сегодня, 16:52
Состав команды Dimension Data на 2018 год
Южноафриканская команда Мирового тура Dimension Data в 2018 году будет выступать в составе 27 гонщиков.
Из команды в конце этого сезона ушли Омар 27-летний испанец Фраиле (Omar Fraile), который перешёл в команду Astana, 28-летний австралиец Нейтан Хаас (Nathan Haas) перешёл в команду Katusha-Alpecin, 27-летний итальянец Кристиан Сбаральи (Kristian Sbaragli) перешёл в команду Israel Cycling Academy, 33-летний американец Тайлер Фаррар (Tyler Farrar) объявил о завершении карьеры.
С 29-летним эритрейским гонщиком Даниэлем Теклехайманотом (Daniel Teklehaimanot), с 30-летним гонщиком из Руанды Адриеном Нийонсути (Adrien Niyonshuti) и с 27-летним алжирским гонщиком Юсефом Региги (Youcef Reguigui) контракты продлены не были.
В команду Dimension Data в 2018 году придут три опытных гонщика - 25-летний южноафриканский гонщик Луис Мейнтьес (Louis Meintjes), вернувшийся в команду псле двху лет работы в Lampe/UAE Team Emirates, 28-летний бельгийский гонщик Жульен Вермот (Julien Vermote), который перешёл в Dimension Data из команды Quick Step, 28-летний голландский гонщик Том-Йелте Слагтер (Tom-Jelte Slagter), перешедший из Cannondale-Drapac, а также три нео-про - два гонщика, бывшие стажёрами команды с августа этого года - 23-летний эритрейский гонщик Амануэль Гебрейгзабьер (Amanuel Gebreigzabhier) и 22-летний южноафриканский гонщик Николас Дламини (Nicholas Dlamini), и 22-летний британский гонщик Скотт Дэвис (Scott Davies), выступавший ранее в континентальной команде Wiggins.
Таким образом, в 2018 году в команде Dimension Data будут выступать спортсмены из 10 стран мира.
Помимо спортивных задач у команды Dimension Data есть миссия – собрать средства на приобретение велосипедов детям Африки. В этом году через кампанию #BicyclesChangeLives команда смогла собрать пожертвования, которых хватило на приобретение 150 велосипедов для средней школы Charleston Hill.
В 2018 году команда Dimension Data запускает амбициозный проект, ставящий целью в 2020 году бороться за подиум Тур де Франс. И цели 2018 года являются частью подготовки к 2020 году.
Цели команды на сезон 2018 года: Qhubeka
- собрать средства для приобретения 5000 велосипедов в рамках благотворительного проекта Qhubeka;
- одержать 30 побед на гонках календаря UCI, включая 10 побед на гонках Мирового тура;
- одержать победу на этапах Гран-тура;
- войти в топ-5 в генеральной классификации Гран-тура;
- подняться на подиум на классиках (однодневных гонках Мирового тура);
- войти в топ-15 командного рейтинга Мирового тура UCI.
В 2017 году гонщики команды Dimension Data одержали 25 побед, из них 3 – на гонках Мирового тура, включая этап на Джиро д’Италия, выигранный Омаром Фраиле и этап на Тур де Франс-2017, который выиграл Эдвальд Боассон Хаген.
Больше всех побед в сезоне - 10, команде принёс Эдвальд Боассон Хаген.
Состав команды Dimension Data на 2018 год:
Игор Антон / Igor Anton, (Испания)
Натнаэль Берхан / Natnael Berhane, (Эритрея)
Эдвальд Боассон Хаген / Edvald Boasson Hagen, (Норвегия)
Марк Кавендиш / Mark Cavendish, (Великобритания)
Скотт Дэвис/Scott Davies, (Великобритания)
Стив Каммингс / Stephen Cummings, (Великобритания)
Мексеб Дебесай / Mekseb Debesay, (Эритрея)
Николас Дламини/Nicholas Dlamini, (ЮАР)
Николас Дугалл / Nicolas Dougall, (ЮАР)
Бернхард Айзель / Bernhard Eisel, (Австрия)
Амануэль Гебрейгзабьер /Amanuel Gebreigzabhier, (Эритрея)
Райан Гиббонс / Ryan Gibbons, (ЮАР)
Жак Янсе ван Ренсбург / Jacques Janse Van Rensburg, (ЮАР)
Рейнардт Янсе ван Ренсбург / Reinardt Janse Van Rensburg, (ЮАР)
Бен Кинг / Benjamin King, (США)
Мерхави Кудус / Merhawi Kudus, (Эритрея)
Луис Мейнтьес /Louis Meintjes, (ЮАР)
Лахлан Мортон / Lachlan Morton, (Австралия)
Бен О’Коннор / Ben O'Connor, (Австралия)
Серж Паувелс / Serge Pauwels, (Бельгия)
Марк Реншоу / Mark Renshaw, (Австралия)
Том-Йелте Слагтер/Tom-Jelte Slagter, (Нидерланды)
Джей Роберт Томсон / Jay Robert Thomson, (ЮАР)
Скотт Твейтс / Scott Thwaites, (Великобритания)
Йоханн Ван Зиль / Johann van Zyl, (ЮАР)
Яко Вентер / Jaco Venter, (ЮАР)
Жульен Вермот /Julien Vermote, (Бельгия)
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