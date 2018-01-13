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Состав команды Dimension Data на 2018 год

Состав команды Dimension Data на 2018 год

 

 

  Южноафриканская команда Мирового тура Dimension Data в 2018 году будет выступать в составе 27 гонщиков.

 

 

 

  Из команды в конце этого сезона ушли Омар 27-летний испанец Фраиле (Omar Fraile), который перешёл в команду Astana, 28-летний австралиец Нейтан Хаас (Nathan Haas) перешёл в команду Katusha-Alpecin, 27-летний итальянец Кристиан Сбаральи (Kristian Sbaragli) перешёл в команду Israel Cycling Academy, 33-летний американец Тайлер Фаррар (Tyler Farrar) объявил о завершении карьеры.  

 

   С 29-летним эритрейским гонщиком Даниэлем Теклехайманотом (Daniel Teklehaimanot), с 30-летним гонщиком из Руанды Адриеном Нийонсути (Adrien Niyonshuti) и с 27-летним алжирским гонщиком Юсефом Региги (Youcef Reguigui) контракты продлены не были.

 

  В команду Dimension Data в 2018 году придут три опытных гонщика - 25-летний южноафриканский гонщик Луис Мейнтьес (Louis Meintjes), вернувшийся в команду псле двху лет работы в Lampe/UAE Team Emirates, 28-летний бельгийский гонщик Жульен Вермот (Julien Vermote), который перешёл в Dimension Data из команды Quick Step, 28-летний голландский гонщик Том-Йелте Слагтер (Tom-Jelte Slagter), перешедший из Cannondale-Drapac, а также три нео-про - два гонщика, бывшие стажёрами команды с августа этого года -  23-летний эритрейский гонщик Амануэль Гебрейгзабьер (Amanuel Gebreigzabhier) и 22-летний южноафриканский гонщик Николас Дламини (Nicholas Dlamini),  и 22-летний британский гонщик Скотт Дэвис (Scott Davies), выступавший ранее в континентальной команде Wiggins.

 

 

Таким образом, в 2018 году в команде Dimension Data будут выступать спортсмены из 10 стран мира.

 

  Помимо спортивных задач у команды Dimension Data есть миссия – собрать средства на приобретение велосипедов детям Африки. В этом году через кампанию #BicyclesChangeLives команда смогла собрать пожертвования, которых хватило на приобретение 150 велосипедов для средней школы Charleston Hill.

 

В 2018 году команда  Dimension Data запускает амбициозный проект, ставящий целью в 2020 году бороться за подиум Тур де Франс. И цели 2018 года являются частью подготовки к 2020 году.

 

Цели команды на сезон 2018 года: Qhubeka

 

- собрать средства для приобретения 5000 велосипедов в рамках благотворительного проекта Qhubeka;

- одержать 30 побед на гонках календаря UCI, включая 10 побед на гонках Мирового тура;

- одержать победу на этапах Гран-тура;

- войти в топ-5 в генеральной классификации Гран-тура;

- подняться на подиум на классиках (однодневных гонках Мирового тура);

- войти в топ-15 командного рейтинга Мирового тура UCI.

 

 

  В 2017 году гонщики команды Dimension Data одержали 25 побед, из них 3 – на гонках Мирового тура, включая этап на Джиро д’Италия, выигранный Омаром Фраиле и этап на Тур де Франс-2017, который выиграл Эдвальд Боассон Хаген.

 

Больше всех побед в сезоне  - 10, команде принёс Эдвальд Боассон Хаген.

 

 

Состав команды Dimension Data на 2018 год:

 

 

Игор Антон / Igor Anton, (Испания)

Натнаэль Берхан / Natnael Berhane, (Эритрея)

Эдвальд Боассон Хаген / Edvald Boasson Hagen, (Норвегия)

Марк Кавендиш / Mark Cavendish, (Великобритания)

Скотт Дэвис/Scott Davies, (Великобритания)

Стив Каммингс / Stephen Cummings, (Великобритания)

Мексеб Дебесай / Mekseb Debesay, (Эритрея)

Николас Дламини/Nicholas Dlamini, (ЮАР)

Николас Дугалл / Nicolas Dougall, (ЮАР)

Бернхард Айзель  / Bernhard Eisel, (Австрия)

Амануэль Гебрейгзабьер /Amanuel Gebreigzabhier, (Эритрея)

Райан Гиббонс / Ryan Gibbons, (ЮАР)

Жак Янсе ван Ренсбург / Jacques Janse Van Rensburg, (ЮАР)

Рейнардт Янсе ван Ренсбург / Reinardt Janse Van Rensburg, (ЮАР)

Бен Кинг / Benjamin King, (США)

Мерхави Кудус / Merhawi Kudus, (Эритрея)

Луис Мейнтьес /Louis Meintjes, (ЮАР)

Лахлан Мортон / Lachlan Morton, (Австралия)

Бен О’Коннор / Ben O'Connor, (Австралия)

Серж Паувелс / Serge Pauwels, (Бельгия)

Марк Реншоу / Mark Renshaw, (Австралия)

Том-Йелте Слагтер/Tom-Jelte Slagter, (Нидерланды)

Джей Роберт Томсон / Jay Robert Thomson, (ЮАР)

Скотт Твейтс / Scott Thwaites, (Великобритания)

Йоханн Ван Зиль / Johann van Zyl, (ЮАР)

Яко Вентер / Jaco Venter, (ЮАР)

Жульен Вермот /Julien Vermote, (Бельгия)

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Теги к статье: Dimension Data

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1 Ван Авермат Г. (Bel) (BMC) 3582
2 Фрум К. (GBr) (SKY) 3452
3 Дюмулин Т. (Ned) (SUN) 2545
4 Саган П. (Svk) (BOH) 2544
5 Нибали В. (Ita) (TBM) 2196
6 Квятковски М. (Pol) (SKY) 2171
7 Вальверде А. (Spa) (MOV) 2105
8 Мартин Д. (Irl) (QST) 2050
9 Мэттьюс М. (Aus) (SUN) 2049
10 Контадор А. (Esp) (TFS) 1987

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