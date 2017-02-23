Emirates Airlines – новый спонсор велокоманды UAE Abu Dhabi

Emirates Airlines – новый титульный спонсор велокоманды UAE Abu Dhabi

Базирующаяся в Дубае авиакомпания Emirates Airlines стала новым титульным спонсором велокоманды UAE Abu Dhabi (бывшая Lampre-Merida), которая теперь будет называться UAE Team Emirates. Новый спонсор был представлен на пресс-конференции перед стартом Тура Абу-Даби-2017, и уже на этой гонке команда стартует под новым именем и в форме с новым логотипом.

Шейх Маджид Аль Муалла (Sheikh Majid Al Mualla), вице-президент Emirates Airlines по коммерческим операциям: «Для нас это возможность. «Эмирейтс» всегда были вовлечены в спорт. В последние два года велоспорт переживает стремительный рост. Здесь выросло количество болельщиков и тех, кто смотрит велогонки. Думаю, в Объединённых Арабских Эмиратах почти в каждом доме есть велосипед. Мы всегда выбирали лучших, и считаем, выбрали лучшую команду, с которой нас будут ассоциировать. Это огромный шанс представлять ОАЭ как страну.

Нам всегда нравилось соединять людей друг с другом. Наш бренд – это стиль жизни, мы счастливы дарить радость пассажирам, а теперь и болельщикам».

Президент команды Матар Сухаиль (Matar Suhail Al Yabhouni Al Dhaheri): «Мы нацелены войти в тройку лучших команд за три года. Пойдёт шаг за шагом, собираемся войти в топ-10 команд, затем в топ-5. Медленно, но верно мы хотим через три года занять место в тройке сильнейших. Я уверен, что руководство команды и гонщики достигнут этой цели».