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- Категория:
- VeloTEAM |
- Дата:
- Вчера, 15:55
Gazprom – RusVelo проверит силы на генеральной репетиции перед «Джиро д’Италия»
С 17 по 21 апреля российская команда Gazprom – RusVelo выступит на итальянской многодневке «Тур Альп», имеющей высшую категорию UCI и считающейся одной из ключевых подготовительных гонок к «Джиро д’Италия».
Гонка «Тур Альп» больше известна любителям велоспорта под названием «Джиро дель Трентино». Официальное название горной многодневки было изменено в этом году. Также в этом сезоне гонка стала длиннее на один этап, нынешний «Тур Альп» будет продолжаться пять дней, вместе четырех, как это было раньше.
Впервые альпийская велогонка прошла в 1962 году, тогда это было однодневное соревнование. С 1964 по 1979 годы гонка не проводилась, поэтому в этом году пройдет ее 41-е издание. Проходит «Тур Альп» преимущественно на территории итальянской автономной области Трентино — Альто-Адидже, но в последние годы организаторы расширили географию до территории Австрии.
Равнинных этапов, которые подходят спринтерам на «Туре Альп» нет. За пять дней участники соревнований преодолеют 825 километров, с общим набором высоты более 15000 метров. Первые два этапа пройдут в Австрии и по рельефу будут несколько проще трех последующих. Последние три дня гонки состоятся уже в Италии и станут решающими в распределении мест в генеральной классификации. Особенно важным должен быть третий этап, финиширующий на вершине перевала в коммуне Фунес (Funes).
В прошлом году один из лидеров команды Сергей Фирсанов занял второе место на одном из этапов и финишировал на четвертом месте в общем зачете. Перед началом нынешнего издания гонки Сергей поделился своим мнением о предстоящем старте и рассказал, как проходит его подготовка к «Джиро»: «После не самого хорошего самочувствия на «Неделе Коппи и Бартали», мне было важно добиться прогресса на «Джиро дель Апеннино». Сделать это удалось, я чувствовал себя гораздо лучше и финишировал на 15-м месте, хотя мог подняться и выше, если бы не обидное падение. Чувствую, что моя форма улучшается, на «Туре Альп» я должен чувствовать себя еще лучше, но на этой гонке сильный состав участников, в ней примут участие и некоторые фавориты предстоящей «Джиро». Не буду загадывать, насколько высоко я сумею оказаться в общем зачете, но будет интересно проверить себя на фоне сильных конкурентов. В любом случае на «Туре Альп» просто отсиживаться за спинами гонщики команды не будут, все понимают, что скоро наступит решающий период сезона».
Состав команды: Ильдар Арсланов, Игорь Боев, Павел Брутт, Сергей Фирсанов, Александр Фолифоров, Сергей Николаев, Иван Ровный, Дмитрий Козончук.
Пресс-служба команды Gazprom-RusVelo
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OLMER
Амстел Голд Рэйс-2017. Результ ... (23)
Дааа помню в своё время ФилЖила была почти невозможно победить, настолько круто он всё контроллировал. Но потом вдруг куда-то это ушло. Но теперь мы снова видим того самого Жильбера. Очень приятно наблюдать спустя столько лет, что он снова так же силен! Молодец, заслуженнейшая победа!
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Student
Амстел Голд Рэйс-2017. Результ ... (23)
Цитата: Саня
Цитата: Student
Цитата: старт-шоссе 82
А что хамить обязательно?Смотрел и что я там не увидил? как Квято закрыл отрыв в 15 сек а потом 20км калесничал,а потом перед финишем дернул в надежде что все напахались, но не тут то было.
Значит не смотрел.
Цитата: Николай Степаныч
Квято в одиночку переложился в победный отрыв, организовал атаку с Жильбером, работал в паре, наращивая преимущество, но для многих, увы, репутация заменяет перфомэнс.
ГВА с Феллине, наверное, локти кусают, что не поехали с Квято, а потом не добрали, когда до отрыва было 10 секунд.
Жильбер могуч. Сама гонка невероятно хороша. Намного интереснее всех тех Амстелов, что решались на Кауберге.
Атаку он сам организовал, Жильбер как раз колесничал. А потом уже когда отъехал стал выходить на смены.
Студент, ты зрение давно проверял? Я, недели три назад, был у офтальмолог, проблем не со зрением нет. Где ты гонку смотрел, или телевизор кривой? А может, ещё что кривое у тебя?
Цитата: EL-Fenomeno
Интерес гонки возрос подобно катапульте тогда когда поймали отрыв дня. И хорошо, что это сделали ещё за довольно увесистый километраж до финиша. Так что хоть и Кауберг отодвинули от финиша, но равзе это снизило градус гонки...конечно нет.
Надо правда отдать должное и тем КТО опосля отобрался в 1-ю группу, и кто во 2-ю. Любо было смотерть как первая 6-ка (или 7-ка) уезжает, а второая 6-ка (или 7-ка) догоняет. Фил Жил настоящий тактик, который знает не только когда пульнуть, когда добавить и где, но и с кем уехать).
Не соглашулусь (писал кто-то више), что у ГВА чуйка подвела, простите, но неделю назад он выиграл монументлку Рубэ, и теперь тоже боролся за победу/подиум. Скорее банально не хватило сил + невезения. И откровенно говоря его было даже жаль, когда только он да он (один) проводил мощные смены во второй группе преследования. Вальверде "косячил" ну а что, у него впереди любимая Флэш-Валонь и ЛБЛ...может экономился на "двойной удар" следующей недели)) Ну а Квято рискнул, переложился, и вот как награда второе место и не надо сегодня сравнивтаь его с тем что было на финише в Сан-Ремо.
Гонка понравилась, и спасибо Евроспорту за 100км. прямого эфира, а то я думал, что затарят ЧМ по снукеру на пол.дня (хотя и это хорошо, и это надо смотреть)
Хорошо сказано, +100
На последнем круге первым атаковал Квято, Жильбер сел у него на колесе и на смену стал выходить, когда отрыв стал более 10 секунд.
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Саня
Амстел Голд Рэйс-2017. Результ ... (23)
Цитата: Student
Цитата: старт-шоссе 82
А что хамить обязательно?Смотрел и что я там не увидил? как Квято закрыл отрыв в 15 сек а потом 20км калесничал,а потом перед финишем дернул в надежде что все напахались, но не тут то было.
Значит не смотрел.
Цитата: Николай Степаныч
Квято в одиночку переложился в победный отрыв, организовал атаку с Жильбером, работал в паре, наращивая преимущество, но для многих, увы, репутация заменяет перфомэнс.
ГВА с Феллине, наверное, локти кусают, что не поехали с Квято, а потом не добрали, когда до отрыва было 10 секунд.
Жильбер могуч. Сама гонка невероятно хороша. Намного интереснее всех тех Амстелов, что решались на Кауберге.
Атаку он сам организовал, Жильбер как раз колесничал. А потом уже когда отъехал стал выходить на смены.
Студент, ты зрение давно проверял? Я, недели три назад, был у офтальмолог, проблем не со зрением нет. Где ты гонку смотрел, или телевизор кривой? А может, ещё что кривое у тебя?
Цитата: EL-Fenomeno
Интерес гонки возрос подобно катапульте тогда когда поймали отрыв дня. И хорошо, что это сделали ещё за довольно увесистый километраж до финиша. Так что хоть и Кауберг отодвинули от финиша, но равзе это снизило градус гонки...конечно нет.
Надо правда отдать должное и тем КТО опосля отобрался в 1-ю группу, и кто во 2-ю. Любо было смотерть как первая 6-ка (или 7-ка) уезжает, а второая 6-ка (или 7-ка) догоняет. Фил Жил настоящий тактик, который знает не только когда пульнуть, когда добавить и где, но и с кем уехать).
Не соглашулусь (писал кто-то више), что у ГВА чуйка подвела, простите, но неделю назад он выиграл монументлку Рубэ, и теперь тоже боролся за победу/подиум. Скорее банально не хватило сил + невезения. И откровенно говоря его было даже жаль, когда только он да он (один) проводил мощные смены во второй группе преследования. Вальверде "косячил" ну а что, у него впереди любимая Флэш-Валонь и ЛБЛ...может экономился на "двойной удар" следующей недели)) Ну а Квято рискнул, переложился, и вот как награда второе место и не надо сегодня сравнивтаь его с тем что было на финише в Сан-Ремо.
Гонка понравилась, и спасибо Евроспорту за 100км. прямого эфира, а то я думал, что затарят ЧМ по снукеру на пол.дня (хотя и это хорошо, и это надо смотреть)
Хорошо сказано, +100
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EL-Fenomeno
Альпийский Тур-2017. Маршрут (1)
Надо уже на следующий год включать это мини-многодневку в категорию ПРО. Тогда и этих самых команд ПРО будет больше, и личностей (знаменитых) ещё больше подтянется
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EL-Fenomeno
Амстел Голд Рэйс-2017. Результ ... (23)
Интерес гонки возрос подобно катапульте тогда когда поймали отрыв дня. И хорошо, что это сделали ещё за довольно увесистый километраж до финиша. Так что хоть и Кауберг отодвинули от финиша, но равзе это снизило градус гонки...конечно нет.
Надо правда отдать должное и тем КТО опосля отобрался в 1-ю группу, и кто во 2-ю. Любо было смотерть как первая 6-ка (или 7-ка) уезжает, а второая 6-ка (или 7-ка) догоняет. Фил Жил настоящий тактик, который знает не только когда пульнуть, когда добавить и где, но и с кем уехать).
Не соглашулусь (писал кто-то више), что у ГВА чуйка подвела, простите, но неделю назад он выиграл монументлку Рубэ, и теперь тоже боролся за победу/подиум. Скорее банально не хватило сил + невезения. И откровенно говоря его было даже жаль, когда только он да он (один) проводил мощные смены во второй группе преследования. Вальверде "косячил" ну а что, у него впереди любимая Флэш-Валонь и ЛБЛ...может экономился на "двойной удар" следующей недели)) Ну а Квято рискнул, переложился, и вот как награда второе место и не надо сегодня сравнивтаь его с тем что было на финише в Сан-Ремо.
Гонка понравилась, и спасибо Евроспорту за 100км. прямого эфира, а то я думал, что затарят ЧМ по снукеру на пол.дня (хотя и это хорошо, и это надо смотреть)
-
Student
Амстел Голд Рэйс-2017. Результ ... (23)
Цитата: старт-шоссе 82
А что хамить обязательно?Смотрел и что я там не увидил? как Квято закрыл отрыв в 15 сек а потом 20км калесничал,а потом перед финишем дернул в надежде что все напахались, но не тут то было.
Значит не смотрел.
Цитата: Николай Степаныч
Квято в одиночку переложился в победный отрыв, организовал атаку с Жильбером, работал в паре, наращивая преимущество, но для многих, увы, репутация заменяет перфомэнс.
ГВА с Феллине, наверное, локти кусают, что не поехали с Квято, а потом не добрали, когда до отрыва было 10 секунд.
Жильбер могуч. Сама гонка невероятно хороша. Намного интереснее всех тех Амстелов, что решались на Кауберге.
Атаку он сам организовал, Жильбер как раз колесничал. А потом уже когда отъехал стал выходить на смены.
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Meilleur
Амстел Голд Рэйс-2017. Результ ... (23)
Цитата: motte
Что сказать ? Квято, меняйте свою финишную тактику, отпустить , а потом взять.. Есть Легенды, против которых это не работает.. -:)
А если бы Квятковски выиграл, Жильберу бы надо было менять тактику, что ли?)
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