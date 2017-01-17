Команда UAE Abu Dhabi представила форму на 2017 год

В Абу-Даби, столице Объединённых Арабских Эмиратов, состоялась презентация команды Мирового тура UAE Abu Dhabi (бывшая Lampre-Merida). Новую велоформу представили гонщики Руй Кошта, Луис Мейнтьес, Филиппо Ганна, Матей Мохорич, Андреа Гуардини и Юссеф Мирза.

Первой гонкой новой команды станет критериум People’s Choice Classic, который пройдёт 15 января, после чего гонщики UAE Abu Dhabi стартуют на Туре Даун Андер.

Новый президент команды Матар Сухаиль (Matar Suhail Al Yabhouni Al Dhaheri): «Мы очень рады стать главным спонсором такой талантливой команды с историей. Мы собираемся работать вместе много лет, вместе побеждать и вдохновлять на свершения новое поколение велосипедистов в ОАЭ и за пределами страны».

Джузеппе Саронни и Мауро Джанетти удалось спасти команду всего за 10 дней, после того, как спонсор из Китая не смог поддержать проект. Джузеппе Саронни назвал приход нового спонсора из Объединённых Арабских Эмиратов новой главной в истории команды, которую последние 23 года поддерживала компания Lampre и другие спонсоры: «В Абу-Даби мы нашли огромную поддержку и любовь к велоспорту. Хочу поблагодарить господина Матара Сухаиля и его людей за их вклад в нашу команду. Мы сделаем всё, что в наших силах, чтобы они были довольны. На нас лежит ответственность, потому что в гонках мы будем представлять страну. Для нас это важный шаг. Мы хотим развиваться и расти дальше».

Первый тренировочный лагерь команды UAE Abu Dhabi уже начался, и продлится до 14 января.