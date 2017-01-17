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Команда UAE Abu Dhabi представила форму на 2017 год

Команда UAE Abu Dhabi представила форму на 2017 год

 

  В Абу-Даби, столице Объединённых Арабских Эмиратов, состоялась презентация команды Мирового тура UAE Abu Dhabi (бывшая Lampre-Merida). Новую велоформу представили гонщики Руй Кошта, Луис Мейнтьес, Филиппо Ганна, Матей Мохорич, Андреа Гуардини и Юссеф Мирза.

  Первой гонкой новой команды станет критериум People’s Choice Classic, который пройдёт 15 января, после чего гонщики UAE Abu Dhabi стартуют на Туре Даун Андер.

 

Команда UAE Abu Dhabi представила форму на 2017 год

 Команда UAE Abu Dhabi представила форму на 2017 год

 Команда UAE Abu Dhabi представила форму на 2017 год

 

 

  Новый президент команды Матар Сухаиль (Matar Suhail Al Yabhouni Al Dhaheri): «Мы очень рады стать главным спонсором такой талантливой команды с историей. Мы собираемся работать вместе много лет, вместе побеждать и вдохновлять на свершения новое поколение велосипедистов в ОАЭ и за пределами страны».

 Команда UAE Abu Dhabi представила форму на 2017 год

 Команда UAE Abu Dhabi представила форму на 2017 год

 

  Джузеппе Саронни и Мауро Джанетти удалось спасти команду всего за 10 дней, после того, как спонсор из Китая не смог поддержать проект. Джузеппе Саронни назвал приход нового спонсора из Объединённых Арабских Эмиратов новой главной в истории команды, которую  последние 23 года поддерживала компания Lampre и другие спонсоры: «В Абу-Даби мы нашли огромную поддержку и любовь к велоспорту. Хочу поблагодарить господина Матара Сухаиля и его людей за их вклад в нашу команду. Мы сделаем всё, что в наших силах, чтобы они были довольны. На нас лежит ответственность, потому что в гонках мы будем представлять страну. Для нас это важный шаг. Мы хотим развиваться и расти дальше».

 

Первый тренировочный лагерь команды UAE Abu Dhabi уже начался, и продлится до 14 января. 

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Теги к статье: UAE Abu Dhabi

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Комментарии

  • VeloVelo
    22.547 км за час на велосипеде ... (2)
    VeloVelo-Фото

    Больше заняться нечем перед встречей с вечностью...

  • Александра
    Генеральный менеджер Trek-Sega ... (12)
    Александра-Фото
    Неудачники, удачники... Слишком черно-белая картинка получается.)
  • Александра
    22.547 км за час на велосипеде ... (2)
    Александра-Фото

    Ай, молодец! Браво!!

  • collega2011
    Часовой рекорд для горняков? (8)
    collega2011-Фото

    Джо молодец,ищет что-то новое.На треке могут еще лет 100 ставить рекорды. и что?? Много рассуждений,главное попробовать,а дальше пойдет.



    я бы еще часовую гонку среди спринтеров замутил.bomb

  • rdktr
    Генеральный менеджер Trek-Sega ... (12)
    rdktr-Фото

    Надеюсь, в этом году, сбросив ярмо тинковщины, он покажет на что он способен и победит на ТДФ.

  • Андрон
    Часовой рекорд для горняков? (8)
    Андрон-Фото

      Даже на закрытом треке результаты зависят от разных переменных составляющих( атмосферное давление, время года, магнитные бури и т.д.), а также от высоты над уровнем моря и прочего. Чего уж тут говорить об открытых горах. Джо Домбровски большой фантазер, а еще он американец, а американцы очень любят всякие рекорды, в том числе и глупые.

  • LLL
    Генеральный менеджер Trek-Sega ... (12)
    LLL-Фото

    Интересно посмотреть на то, что сможет Альберто показать в нынешнем сезоне, выступая за Трек. На фотке выглядит неплохо, как и раньше, довольно скромно.

    Хорошие слова сказал Лука Гуэрчилена. Из сказанного следует, что для гонщика будут созданы благоприятные условия. Натерпелся Контадор от Тинькова. Уходя с велоарены, тот еще отстреливался грязью. Отдыхай Альберто и готовься к новым сражениям. 

    В статье нет ни слова о Молеме. Он тоже претендует на капитанство. Кто где будет капитанить? Альберто все же нацеливают на Тур? Очень, очень будет сложно его взять, почти невозможно. Удачи!

  • Cyrill
    Часовой рекорд для горняков? (8)
    Cyrill-Фото

     Ну как бы да... про разность подъёмов. Протяжённость подъёмов может быть одинаковой, но вот сам профиль. Ехать почти весь путь с градиентом "пологих" участков около 1-2%, но уткнуться раз пять-шесть в 10-15% стенки - это совсем другое, нежели чем весь путь ехать в стабильные 3-5%, а суммарный набор высоты будет тем же :)

     Лучше бы Джо не фантазировал,а просто бы взял несколько горных этапов в след.году

  • EL-Fenomeno
    Часовой рекорд для горняков? (8)
    EL-Fenomeno-Фото

    На бумаге каг бэ звучит все предельно просто, но на самом деле тут масса ньюансов, начиная от самой горы/перевала и заканчивая погодой и датой в календаре когда будут колесить на рекорд (а ещё нужно учесть место, положение велогонщика (вело-форма) по сезону, и масса других более/менее важных критериев).

    Цитата: Rokka
    Идея уже на корню провальна. Кому то повезёт ехать без ветра, кто то поедет в шторм, дождь, или более жаркую погоду. Ну и конечно разные подъемы сами по себе не совсем справедливо. Вдруг кому то мощному и вправду не хватит горы, что же тогда?

    Подписываюсь под каждым словом. как можно определить рекордсмена когда как утведрждает Джо "...за час перепад высот на подъёме, который выбирает сам гонщик". Это выходит что? кто то выбрал себе крутую стенку но с меньшим километражем, а кто то выберит этакое относительное пологое "падалабэле" (как любит говорить Серёжка Курдюков), с большим километражем, но меньшим градиентом (по среднему показателю).

    Хотя с другой стороны идея заманчивая, но как по мне, нужно брать к примеру по 1 горе/перевалу во Франции, Италии, Испании, конечно же сопоставимые по километражу и градиенту (это важно) и потом смотреть результаты например за эти самые "три ходки/попытки" (в итоге, под конец года), и кто покажет там лучший результат тот действительно рекордсмен, герой и самый сильный мощный чел в пелотоне. 

  • Meilleur
    Генеральный менеджер Trek-Sega ... (12)
    Meilleur-Фото

    Можно подумать, сработаться с Тиньковым - значит показать нужные результаты. Тут масса других факторов.

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3 Фрум К. (GBr) (SKY) 564
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5 Контадор А. (Esp) (TNK) 428
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7 Порт Р. (Aus) (BMC) 394
8 Барде Р. (Fra) (ALM) 374
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