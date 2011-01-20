Команда Lampre-Merida в 2017 году будет называться UAE Abu Dhabi

Команда Lampre-Merida, которая в следующем сезоне будет называться UAE Abu Dhabi, получила лицензию команды Мирового тура. В последний момент команда была спасена спонсорами из Абу-Даби (ОАЭ), когда китайский спонсор TJ Sport не смог предоставить все необходимые для регистрации в Мировом туре документы.

Спонсоры из Китая в интервью Cyclingnews объяснили сложности в оформлении документов команды болезнью человека, являющегося ключевой фигурой проекта. Несмотря на обещания, TJ Sport не смогли профинансировать команду, первый тренировочный сбор которой был отменён.

Партнёр и спонсор команды, производитель велосипедов Colnago сыграл важную роль в срочном поиске нового титульного спонсора, который был найден в Абу-Даби, столице Объединённых Арабских Эмиратов.

Ещё одна итальянская велокоманда Androni Giocattoli-Sidermec получила лицензию профессиональной континентальной команды.