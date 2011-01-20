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Команда Lampre-Merida в 2017 году будет называться UAE Abu Dhabi

    Команда Lampre-Merida, которая в следующем сезоне будет называться UAE Abu Dhabi, получила лицензию команды Мирового тура. В последний момент команда была спасена спонсорами из Абу-Даби (ОАЭ), когда китайский спонсор TJ Sport не смог предоставить все необходимые для регистрации в Мировом туре документы.

 

  Спонсоры из Китая в интервью Cyclingnews объяснили сложности в оформлении документов команды болезнью человека, являющегося ключевой фигурой проекта. Несмотря на обещания, TJ Sport не смогли профинансировать команду, первый тренировочный сбор которой был отменён.

 

  Партнёр и спонсор команды, производитель велосипедов Colnago сыграл важную роль в срочном поиске нового титульного спонсора, который был найден в Абу-Даби, столице Объединённых Арабских Эмиратов.

 

Ещё одна итальянская велокоманда Androni Giocattoli-Sidermec получила лицензию профессиональной континентальной команды.

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Теги к статье: Lampre-Merida UAE Abu Dhabi

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  1. Walther

    20 декабря 2016 20:31 | Регистрация: 23.01.2016

    Китайцы хоть что-то могут сделать нормально?!

    ...Зато у арабов теперь аж две команды WT.

  2. Имя: Сергей

    serega105

    20 декабря 2016 21:58 | Регистрация: 8.08.2016

    вот так и уходят в небытиё полюбившиеся названия..

  3. AAA

    20 декабря 2016 22:01 | Регистрация: 20.01.2011

    Мериды теперь не будет в этой команде?

    На Кольнаго будут катать?

  4. Имя: Андрей

    Андрон

    20 декабря 2016 23:06 | Регистрация: 4.10.2015

    Ну и пердимонокль. Сколько было шума и сотрясений воздуха. Такими темпами скоро в протуре останутся Скай и примерно 16 арабских команд.

  5. Адриен

    Вчера, 02:20 | Регистрация: 17.05.2015

    Контракт надо было грамотно составлять . Чтобы в нем была такая неустойка предусмотрена за непредоставление в положенные сроки документации для регистрации - мама не горюй . Мало ли кто когда может заболеть, умереть, улететь - ДЕЛО ЕСТЬ ДЕЛО.

  6. Rokka

    Вчера, 09:39 | Регистрация: 23.01.2016

    Столько шуму и никакого толку. Единственную итальянскую команду пустили в расход. Не ожидал такого от китайцев у которых обычно все строго в плане организации

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Комментарии

  • sashaney
    Роан Деннис: "Планирую стать ... (6)
    sashaney-Фото

    В последнее время все, коме не лень, записываются в генералы. Бред. Но ... я за. Что имеем сейчас? На старте любого ГТ есть 2~3 кандидата на 1 место. Ещё 5 - в пятёрку. Остальные как получится - читай 10-ка предел мечтаний. Команды 3 претендентов работают на кэпов исключительно, без фантазий. Остальные за этапами и водой. А это, между прочим, толпа из ~ 150 душ. Так уж пусть лучше будет как мечтал Анри Дегранж - каждый за себя.

  • ЧОРНЫЙ
    Роан Деннис: "Планирую стать ... (6)
    ЧОРНЫЙ-Фото

    Да это всё для австралийского тв! Что Он скажет в "интервью" своему спортивному директору...

  • Student
    Роан Деннис: "Планирую стать ... (6)
    Student-Фото
    Цитата: Rokka
    Что то не верится в особые успехи Роана. Если такое заявление сделал Д.Роза или Ван Авермат, которые куда лучше себя на недельных гонках в это ещё можно было бы верить, ну а тут.. остаётся только пожелать успехов
    На недельках нормально он себя показал, смотри стат.
  • Student
    Команда Gazprom – RusVelo пред ... (25)
    Student-Фото
    Цитата: velodoctor
    Я думаю, летом на ЧР можно будет, при желании, пообщаться со всеми. Что вас это так гложит, я не понимаю. Я помню Пурито гулял по красной площади в 2012, разве много изменилось после этого, разницы нет. Но в Италии они могут не только презентацию провести, но и вместе потренироваться, поделать разные упражнения. Обжиться, притереться на базе и с товарищами. Судя по твитам Катюши из Испании, это довольно важная часть сборов.
    По тренироваться? Ну правильно, как же без тренировок выигрывать ГТ, без тренировок только по отрывам кататься, стоп так и сейчас тоже самое...
  • Rokka
    Роан Деннис: "Планирую стать ... (6)
    Rokka-Фото
    Что то не верится в особые успехи Роана. Если такое заявление сделал Д.Роза или Ван Авермат, которые куда лучше себя на недельных гонках в это ещё можно было бы верить, ну а тут.. остаётся только пожелать успехов
  • ТОЛСТЫЙ МАЧО
    Роан Деннис: "Планирую стать ... (6)
    ТОЛСТЫЙ МАЧО-Фото

    я смотрю ребята даже не понимают,что генеральщик это призвание.

    это философия жизни.

    это карма в конце концов.

    нельзя стать генеральщиком,можно только им родиться.

    да,есть исключения,но они только подтверждают правило.



    а пример Виго,ну,по большому счету Виго так и не стал генеральщиком.

    да,он выиграл ТДФ,но ведь чего это стоило ему и его команде.

    БМС просто на такое не способны.

    и что остается?

    один ЕДИНСТВЕННЫЙ парадоксальный генеральщик.

    который выигрывал вопреки всему и назло матери природе.

    но он УНИКУМ.

    уникум ли Деннис-вопрос очень большой.

    кесарю кесарево

    (с)

  • VeloVelo
    Юрий Трофимов: «Пришёл в Caja ... (7)
    VeloVelo-Фото

    Правильный выбор, "Селяне" уж точно не последняя команда.
    Давай, Юра, докажи, что ты чего-то стоишь, как генерал! Удачи!

  • VeloVelo
    Роан Деннис: "Планирую стать ... (6)
    VeloVelo-Фото

    Нифига себе Заявление!
    Очень интересно. Рейтинги Джиро уже подскочили!

    Роан, четыре года - это пропасть.
    Дай педали уже на Джиро! ) Удачи )

  • serghi
    Юрий Трофимов: «Пришёл в Caja ... (7)
    serghi-Фото

    И в самом деле, на кого же он работал в 2015-ом на Джиро?

  • marketbk
    Юрий Трофимов: «Пришёл в Caja ... (7)
    marketbk-Фото

    Болею за Юрия. Но зачем говорить вот это: "Я, наконец, получил возможность поехать Гран-тур в качестве лидера команды. И я не хочу упускать такой шанс."

    В  2015  на Джиро от Кати кто был лидером?

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