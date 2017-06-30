Вуэльта Испании. Этап 6. Йон Исагирре одерживает красивую победу на вершине Арамон Формигаль

В очень холодный дождливый день в Пиренеях Йон Исагирре одержал замечательную победу на вершине известного подъема Арамон Формигаль. Гонщик команды «Астана Про Тим» предпринял мощную атаку из группы отрыва примерно за 3 км до финиша. Получив хороший просвет, Исагирре довел дело до победного конца, выиграв свой первый этап на «Вуэльте Испании». Одержав сегодняшнюю победу, Йон Исагирре стал 100-м гонщиком в истории велоспорта, который выиграл этапы всех трех Гранд-туров!.



- Это был очень трудный этап. Мы знали, что плохая погода окажет существенное влияние на этапе, и в итоге, вся вторая часть дистанции была очень холодной и прошла под дождем. Мы в Пиренеях, и здесь дождь всегда приносит с собой холод. Но, мы были готовы к этому. Со старта мне удалось уехать в отрыв вместе с Горкой, и это был хороший момент для нас. Благодаря атаке Горки, я смог все время держаться на колесе в группе преследования, сохраняя силы на финал, - сказал Йон Исагирре.



- Я атаковал на самом крутом участке и быстро сумел открыть просвет. Я оглянулся и увидел, что никто не смог усидеть за мной, так что я продолжил работать изо всех сил до самого финиша. Путь до вершины под проливным дождем был очень трудным, но мне удалось сохранить свое лидерство в гонке и выиграть этот этап! Я хочу поблагодарить мою команду за проделанную работу и, конечно, хочу сказать спасибо моему брату Горке, который был великолепен сегодня! Горка был очень силен, и на спуске у него получилась мощная атака. Я думаю, он мог бы выиграть се годня. Но, когда наша группа догнала его, я понял, что пришла моя очередь атаковать. Горка оказал мне хорошую помощь на подъеме, и за 3 км до финиша я выбрал момент и поехал. Эта победа многое значит для меня, и я рад, что смог принести ее моей команде «Астана Про Тим». После падения на «Тур де Франс» мне удалось практически полностью восстановиться, и команда все это время была рядом со мной. Так что я рад, что в итоге оказался здесь, на «Вуэльте Испании». Я хочу поблагодарить всех наших спонсоров, особенно «Самрук-Казына» за огромную поддержку в течение этого крайне тяжелого сезона, - добавил Йон Исагирре.

Photo credit: © Getty Images/ Astana Pro Team

- Я атаковал на самом крутом участке и быстро сумел открыть просвет. Я оглянулся и увидел, что никто не смог усидеть за мной, так что я продолжил работать изо всех сил до самого финиша. Путь до вершины под проливным дождем был очень трудным, но мне удалось сохранить свое лидерство в гонке и выиграть этот этап! Я хочу поблагодарить мою команду за проделанную работу и, конечно, хочу сказать спасибо моему брату Горке, который был великолепен сегодня! Горка был очень силен, и на спуске у него получилась мощная атака. Я думаю, он мог бы выиграть се годня. Но, когда наша группа догнала его, я понял, что пришла моя очередь атаковать. Горка оказал мне хорошую помощь на подъеме, и за 3 км до финиша я выбрал момент и поехал. Эта победа многое значит для меня, и я рад, что смог принести ее моей команде «Астана Про Тим». После падения на «Тур де Франс» мне удалось практически полностью восстановиться, и команда все это время была рядом со мной. Так что я рад, что в итоге оказался здесь, на «Вуэльте Испании». Я хочу поблагодарить всех наших спонсоров, особенно «Самрук-Казына» за огромную поддержку в течение этого крайне тяжелого сезона, - добавил Йон Исагирре.

После того, как французская часть сегодняшнего этапа была отменена в связи с опасной ситуацией с COVID-19, организаторам пришлось вносить изменения в маршрут. Таким образом, после старта в Бьескасе, пелотон преодолел 146.4 км до вершины первой категории сложности Арамон Формигаль. Группе из 23 гонщиков удалось уехать в отрыв вскоре после старта, и в этой группе оказались Йон и Горка Исагирре. Группа хорошо сработалась, и у подножия второго подъема дня Пуэрто де Котефабло у отрыва было более 4 минут преимущества. Горка Исагирре атаковал на спуске с этого подъема, продержавшись впереди вплоть до финальных 6 километров, когда группа преследователей настигла его. За 3 км до финиша атаковал уже Йон Исагирре, и этот рывок принес ему победу на 6-м этапе.



- После того, как мы упустили шанс вчера, мы были мотивированы попробовать снова и побороться за победу на сегодняшнем этапе. Мы планировали отправить двух гонщиков в отрыв, и когда Йон и Горка смогли уехать вместе, мы поняли, что это может быть наш день. Они отлично работали в группе и в какой-то момент стало очевидно, что отрыв сможет доехать до финиша. Оба, и Йон, и Горка провели великолепную гонку, оба заслужили победу, но, в итоге, именно Йон реализовал свой шанс. Это очень красивая победа в очень тяжелый день. Этот успех дарит нам дополнительную мотивацию перед следующими двумя неделями и, конечно, мы продолжим сражаться на каждом этапе, - сказал Дмитрий Фофонов, спортивный менеджер «Астана Про Тим».



За спиной отрыва на склонах Арамон Формигаль развернулось сражение среди фаворитов общего зачета. Несколько гонщиков атаковали из группы красной майки лидера, создав хороший просвет. В итоге, эквадорец Ричард Карапас, занявший на этапе 12-е место и финишировавший через 55 секунд после Йона Исагирре, стал новым лидером генеральной классификации, перехватив красную майку у Приможа Роглича.



Александр Власов на сегодняшнем этапе сильно замерз и финишировал только 28-м, через 2 минуты после победителя этапа. Однако, несмотря на это, в общем зачете Власов поднялся на три позиции и теперь занимает 20-е место (+6.34).



Горка Исагирре после прекрасного дня в отрыве и 9-го места на этапе поднялся на 12-е место в генеральной классификации (+3.19).



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