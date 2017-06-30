VeloNEWS
VeloRACE
Джиро д'Италия Тур де Франс Вуэльта Испании Результаты
VeloTEAM
VeloNAME
VeloLEGEND
VeloZOOM
VeloCLUB
VeloCOOKING
VeloTWITTER
VeloBLOG
Редакция Миша Игнатьев Сергей Иванов Женя Ковалев Андрей Гривко Олимп. резерв

Вуэльта Испании. Этап 6. Йон Исагирре одерживает красивую победу на вершине Арамон Формигаль

Вуэльта ИспанииЭтап 6. Йон Исагирре одерживает красивую победу на вершине Арамон Формигаль

  

В очень холодный дождливый день в Пиренеях Йон Исагирре одержал замечательную победу на вершине известного подъема Арамон Формигаль. Гонщик команды «Астана Про Тим» предпринял мощную атаку из группы отрыва примерно за 3 км до финиша. Получив хороший просвет, Исагирре довел дело до победного конца, выиграв свой первый этап на «Вуэльте Испании». Одержав сегодняшнюю победу, Йон Исагирре стал 100-м гонщиком в истории велоспорта, который выиграл этапы всех трех Гранд-туров!.

- Это был очень трудный этап. Мы знали, что плохая погода окажет существенное влияние на этапе, и в итоге, вся вторая часть дистанции была очень холодной и прошла под дождем. Мы в Пиренеях, и здесь дождь всегда приносит с собой холод. Но, мы были готовы к этому. Со старта мне удалось уехать в отрыв вместе с Горкой, и это был хороший момент для нас. Благодаря атаке Горки, я смог все время держаться на колесе в группе преследования, сохраняя силы на финал, - сказал Йон Исагирре.

- Я атаковал на самом крутом участке и быстро сумел открыть просвет. Я оглянулся и увидел, что никто не смог усидеть за мной, так что я продолжил работать изо всех сил до самого финиша. Путь до вершины под проливным дождем был очень трудным, но мне удалось сохранить свое лидерство в гонке и выиграть этот этап! Я хочу поблагодарить мою команду за проделанную работу и, конечно, хочу сказать спасибо моему брату Горке, который был великолепен сегодня! Горка был очень силен, и на спуске у него получилась мощная атака. Я думаюон мог бы выиграть сегодняНо, когда наша группа догнала его, я понял, что пришла моя очередь атаковать. Горка оказал мне хорошую помощь на подъеме, и за 3 км до финиша я выбрал момент и поехал. Эта победа многое значит для меня, и я рад, что смог принести ее моей команде «Астана Про Тим». После падения на «Тур де Франс» мне удалось практически полностью восстановиться, и команда все это время была рядом со мной. Так что я рад, что в итоге оказался здесь, на «Вуэльте Испании». Я хочу поблагодарить всех наших спонсоров, особенно «Самрук-Казына» за огромную поддержку в течение этого крайне тяжелого сезона, - добавил Йон Исагирре.

 

 Вуэльта Испании. Этап 6. Йон Исагирре одерживает красивую победу на вершине Арамон Формигаль

 Photo credit: © Getty Images/ Astana Pro Team

 

- Я атаковал на самом крутом участке и быстро сумел открыть просвет. Я оглянулся и увидел, что никто не смог усидеть за мной, так что я продолжил работать изо всех сил до самого финиша. Путь до вершины под проливным дождем был очень трудным, но мне удалось сохранить свое лидерство в гонке и выиграть этот этап! Я хочу поблагодарить мою команду за проделанную работу и, конечно, хочу сказать спасибо моему брату Горке, который был великолепен сегодня! Горка был очень силен, и на спуске у него получилась мощная атака. Я думаюон мог бы выиграть сегодняНо, когда наша группа догнала его, я понял, что пришла моя очередь атаковать. Горка оказал мне хорошую помощь на подъеме, и за 3 км до финиша я выбрал момент и поехал. Эта победа многое значит для меня, и я рад, что смог принести ее моей команде «Астана Про Тим». После падения на «Тур де Франс» мне удалось практически полностью восстановиться, и команда все это время была рядом со мной. Так что я рад, что в итоге оказался здесь, на «Вуэльте Испании». Я хочу поблагодарить всех наших спонсоров, особенно «Самрук-Казына» за огромную поддержку в течение этого крайне тяжелого сезона, - добавил Йон Исагирре.

 

После того, как французская часть сегодняшнего этапа была отменена в связи с опасной ситуацией с COVID-19, организаторам пришлось вносить изменения в маршрут. Таким образом, после старта в Бьескасе, пелотон преодолел 146.4 км до вершины первой категории сложности Арамон Формигаль. Группе из 23 гонщиков удалось уехать в отрыв вскоре после старта, и в этой группе оказались Йон и Горка Исагирре. Группа хорошо сработалась, и у подножия второго подъема дня Пуэрто де Котефабло у отрыва было более 4 минут преимущества. Горка Исагирре атаковал на спуске с этого подъема, продержавшись впереди вплоть до финальных 6 километров, когда группа преследователей настигла его. За 3 км до финиша атаковал уже Йон Исагирре, и этот рывок принес ему победу на 6-м этапе.

- После того, как мы упустили шанс вчера, мы были мотивированы попробовать снова и побороться за победу на сегодняшнем этапе. Мы планировали отправить двух гонщиков в отрыв, и когда Йон и Горка смогли уехать вместе, мы поняли, что это может быть наш день. Они отлично работали в группе и в какой-то момент стало очевидно, что отрыв сможет доехать до финиша. Оба, и Йон, и Горка провели великолепную гонку, оба заслужили победу, но, в итоге, именно Йон реализовал свой шанс. Это очень красивая победа в очень тяжелый день. Этот успех дарит нам дополнительную мотивацию перед следующими двумя неделями и, конечно, мы продолжим сражаться на каждом этапе, - сказал Дмитрий Фофонов, спортивный менеджер «Астана Про Тим».

За спиной отрыва на склонах Арамон Формигаль развернулось сражение среди фаворитов общего зачета. Несколько гонщиков атаковали из группы красной майки лидера, создав хороший просвет. В итоге, эквадорец Ричард Карапас, занявший на этапе 12-е место и финишировавший через 55 секунд после Йона Исагирре, стал новым лидером генеральной классификации, перехватив красную майку у Приможа Роглича. 

Александр Власов на сегодняшнем этапе сильно замерз и финишировал только 28-м, через 2 минуты после победителя этапа. Однако, несмотря на это, в общем зачете Власов поднялся на три позиции и теперь занимает 20-е место (+6.34).

Горка Исагирре после прекрасного дня в отрыве и 9-го места на этапе поднялся на 12-е место в генеральной классификации (+3.19).

Завтра на «Вуэльте Испании» пройдет первый день отдыха

 

Пресс-релиз команды ASTANA PRO TEAM

 

 

Вуэльта Испании-2020. Результаты 6 этапа

Copyright ©VeloLIVE.com Все права защищены. Частичное копирование публикаций разрешено при размещении активной ссылки https://velolive.com на продолжение, указание автора обязательно.

Теги к статье: Йон Исагирре Astana Pro Team Вуэльта Испании-2020 Vuelta a Espana Дмитрий Фофонов

Поддержите нас, поделитесь публикацией с друзьями в социальных сетях. Спасибо!

В тему:

Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

  1. MVDP

    Вчера, 23:18 | Регистрация: 3.10.2020

    Так Саган же вроде 100-м был.

  2. Имя: Alik

    Astanaforever

    Вчера, 23:43 | Регистрация: 30.06.2017

    А я и не знал, что Йон выигрывал этап Тура. Зачет тогда ему.

    Вся жизнь это гонка.
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гость, не могут оставлять комментарии к данной публикации.

Реклама

Юбилей

ТРАНСФЕРЫ



Трансферные новости пелотона-2020: новые контракты и переходы велогонщиков
в велосезоне 2021-2022

Ближайшие старты

20 октября - 8 ноября 2020

La Vuelta ciclista a Espana

ОПРОС

Кто станет победителем Вуэльты Испании-2020?

Комментарии

  • s75
    Тео Геоган Харт – победитель Д ... (1)
    s75-Фото

  • VeloVelo
    Джиро д'Италия-2020. Результа ... (40)
    VeloVelo-Фото

    Тао должен Роану проставиться.
    Причем, хорошо проставиться, шампусика тут будет явно недостаточно.

    Деннис один из Героев этой Джиро. 
    Вывез пацанов на подиум. А своего парня привез к Победе.

    ЗЫ: Но, пацаны этого стоили, Заслужили!

    Браво, Тао!
    Браво, Джей!
    И Брависсимо, Роан!
     

  • VeloVelo
    Джиро д'Италия-2020. Результа ... (40)
    VeloVelo-Фото

    Он просто ехал на все деньги.
    Ну и, согласен, опасался за то, что форма уходит.
    Вот и выдал виражи! )

    А вообще Ганна фантастик на этой Джиро!
    3 разделки 3 победы + горный этап прихватил!

    Может, в генералы пойдет? )

  • VeloVelo
    Джиро д'Италия-2020. Результа ... (40)
    VeloVelo-Фото
    Он еще седьмой возьмет, очень надеюсь )
  • VeloVelo
    Джиро д'Италия-2020. Результа ... (40)
    VeloVelo-Фото
    У них есть Команда. Это дорого стоит.
  • EL-Fenomeno
    Вуэльта Испании-2020. Результа ... (26)
    EL-Fenomeno-Фото

    Спасибо всем велогонщикам, которые несмотря на ужасную погодку сделали весьма красивый этап, причём и в отрыве, и в общем пелотоне (т.е. что от него осталось).

    Роглу дёргали и проверяли все кто хотел, но больше всего его проверила именно холодная погода (считаю это ключевым фактором такого себе мини нокдауна для Примоша). С другой стороны все были в равных условиях, а вот что было бы на самом деле если б оставили Обиск и Турмале...ого на финише действительно отставание между генеральщиками измералось явно больше 1-2 минут.

    Ну а Карапаза с первой его красной майкой на Вуэльте, да и вообще для ИНЭОСа это пожалуй самый яркий день в истории команды на ГТ: 1 победа на этапе и сразу 3 майки...во выДали!

  • s75
    Фотогалерея 21-го этапа Джиро ... (1)
    s75-Фото

    Сначала показалось, что в форме "Лотто" Диббен получает свой несуществующий приз. Зимний трек отменяется, о новом шоссейном работодателе тоже не слышно, жаль.

  • Gerasim
    Вуэльта Испании-2020. Результа ... (26)
    Gerasim-Фото
    Спасибо за информацию.Я так понял Мовистар хитрые понеслись...некрасиво по отношению к лидеру
  • s75
    Вуэльта Испании-2020. Результа ... (26)
    s75-Фото
    возвращение идет гораздо тяжелее, чем он предполагал
  • Astanaforever
    Вуэльта Испании. Этап 6. Йон И ... (2)
    Astanaforever-Фото
    А я и не знал, что Йон выигрывал этап Тура. Зачет тогда ему.

Страницы истории велоспорта

Джиро д'Италия

Тур де Франс

Вуэльта Испании

Милан - Сан-Ремо

Париж - Рубэ

Результаты: ПроТур-2010

Результаты: ПроТур-2011

Результаты: ПроТур-2012

Результаты: ПроТур-2013

Результаты: ПроТур-2014

Результаты: ПроТур-2015

Результаты: ПроТур-2016

Результаты: ПроТур-2017

Результаты: ПроТур-2018

Результаты: ПроТур-2019

Результаты: ПроТур-2020

Велоспорт в Фейсбуке

Велоспорт ВКонтакте

Одноклассники

Твиттер VeloLIVE

Счетчики

Наши друзья

Дни рождения

26 октября

Paul Martens (Team Jumbo - Visma)

Mirco Maestri (Bardiani CSF - Faizane)

27 октября

Artyom Zakharov (Astana Pro Team)

Мировой рейтинг UCI

Гонщик Команда Очки
1 Роглич П. (Slo) (TJV) 2805
2 Фульсанг Я. (Den) (AST) 2761
3 Алафилипп Ж. (Fra) (DQT) 2533
4 Погачар Т. (Slo) (UAD) 2062
5 Ван дер Пул М. (Ned) (AFC) 1995
6 Шахманн М. (Ger) (BOH) 1960
7 Аккерманн П. (Ger) (BOH) 1955
8 Нибали В. (Ita) (TFS) 1829
9 Кинтнана Н. (Col) (ARK) 1816
10 Вальверде А. (Svk) (MOV) 1743

Все рейтинги »

Все новости велоспорта

Октябрь 2020 (209)
Сентябрь 2020 (201)
Август 2020 (226)
Июль 2020 (114)
Июнь 2020 (79)
Май 2020 (76)