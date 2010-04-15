Вуэльта Испании-2019, превью этапов: 10 этап, Юрансон - По



Десятый этап Вуэльты Испании (Vuelta a Espana)-2019 стартует в городе Жюрансон (Jurançon) - французской части Страны Басков. Прежде всего этот город известен как зона производства вин, расположенная в исторической области Беарн (Béarn) во Франции, на левом берегу реки Гав-де-По (Gave de Pau). Виноградники занимают в основном склоны холмов с хорошей экспозицией к югу и юго-востоку у подножия Пиренеев. Почвы — меловые, песчаные, щебенистые, реже глинистые. Основные сорта винограда: Пти Мансан (Petit Manseng), Гро Мансан (Gros Manseng), Курбю (Petit Courbu), Камарале (Camaralet), Лозе (Lauzet B). Из этих сортов вырабатывается самое известное из вин контролируемого наименования на юго-западе Франции.



При организации зоны в 1936 году было разрешено производить только белые десертные вина, а после 1975 году список вин пополнился белыми сухими. Виноградники Жюрансон занимают площадь 932 гектара. Десертные вина Жюрансон характеризуются ароматами манго и ананаса.



Слава о белых винах Жюрансон распространилась на всю Европу еще в 16-м веке. Их большим почитателем был Король Франции Генрих IV по прозвищу Великий, известный также как Генрих Бурбон и Генрих Наваррский. Однако начиная с 17-го столетия и до середины 20-го века виноделие прибывало в запустении. В настоящий время (по информации за 2008 год) средняя стоимость гектара виноградников в Жюрансон составляет €45 000.

Не только Генрих IV Наваррский, но и одна из ярчайших звёзд французской литературы Прекрасной эпохи (Belle Époque) Сидони-Габриэль Колетт (Sidonie-Gabrielle Colette) была поклонницей вин Жюрансон и характеризовала его как «соблазнение галантной зеленью» (séduction du vert galant).

Вуэльта Испании-2019, превью этапов: 10 этап, Юрансон - По



По виноградникам Жюрансона, как и в других винных регионах, сегодня проходит винный путь. Едет не вино к любителям, а любители к вину и местным памятникам. Край тоже древний, как и лоза. Здесь находятся древние тамплиерские прецептории, проходит путь к мощам Святого Иакова Компостельского.



Альтиметрия 10-го этапа Вуэльта Испании-2019

Жюрансон впервые принимает старт Вуэльты Испании. После дня отдыха велогонщики проедут индивидуальную разделку. Это третий этап в истории Вуэльты Испании, полностью проложенный по территории Франции.

Со старта велогонщики поедут на запад, первый километр - в тягун, далее 2 километра со средним градиентом 7,5% с многочисленными поворотами. Последующие 8 км равнины по прямой прямой дороге проложены на юг. После первой промежуточной отсечки времени, расположенной на 11,9 км дистанции, будет скоростной спуск и поворот на север.

Проехав по равнине около 5 км, велогонщики развернутся на юг и начнут преодолевать подъём Кот де л'Эглиз (Côte de l'Église) протяжённостью 2,5 км со средним градиентом 6,5% с многочисленными поворотами. После прохождения вершины подъёма на 22-м км маршрута, участники отправятся на спуск, а затем снова повернут на север, где на на 24 км проедут вторую промежуточную отсечку времени.

После спуска и участка по равнине, достигнув ручья По, маршрут поведёт вдоль берега По на восток. После пересечения моста через ручей По, дорога будет проложена по улицам По (Pau, административный центр департамента Атлантические Пиренеи, регион Новая Аквитания, Франция), который впервые принимает финиш этапа Вуэльты Испании.

Заключительный километр разделки - в тягун с двумя 90-градусными поворотами и одной "стеночкой" с 10% градиентом на участке в 300 м. Финальный участок дистанции проложен по городу По, рядом с теми улицами, где Жулиан Алафилипп, одержал победу на 13 этапе Тур де Франс-2019.



Таким образом, организаторы предложили индивидуальную разделку протяжённостью 36,2 км, проложенную по южным и западным окрестностям По, с преодолением двух подъемов - первого на старте и второго на середине дистанции, и протяженной равнинной частью с многочисленными поворотами и длинными прямыми участками.

Главным фаворитом можно назвать Приможа Роглича,

Повлияют на выступление и погодные условия, которые могут меняться на маршруте этапа, а также и во времени. Ориентировочное время, которое велогонщики потратят на прохождение дистанции, по расчётам организаторов, составит от 44 минут до 47 минут. Лимит времени 35%.

По расположен в юго-восточной Франции, его можно назвать «воротами Пиреней» (Pau Porte des Pyrenees (PPP) - в ясную погоду с главной улицы города - бульвара Пиренеев (Boulevard des Pyrénées) - открывается потрясающий вид на заснеженные горные вершин, до которых от По всего 50 км.

По - главный город исторической области Беарн, столицей которой стал в 1450 году, но крепость на месте будущего города возникла ещё в 11-м веке. В переводе с местного наречия название города переводится как «изгородь, частокол». Крепость, давшая начало городу По, была выстроена для того, чтобы контролировать брод через горный поток реки Гав де По (Gave de Pau). Скала над бродом через реку идеально подходила для строительства крепости, из которой можно было контролировать всех, кто переходил Пиренеи.

Тур де Франс-2019, превью этапов: 13 этап, По - По

Из простого наблюдательного поста, огороженного изгородью, постепенно выросло поселение. В 12-м веке Гастон Беарнский приказал укрепить замок тремя башнями, которые даже получили собственные имена – «Мазер», «Бийер» и «Монтозе» – по названиям местностей в округе. С другим Гастоном - Гастоном III де Фуа связано появление внушительного донжона высотой 33 м – главной башни замка, на стене которого выгравирована надпись «Меня сделал Феб». Девиз Гастона III Фуа: «Коснись меня, если осмелишься» (Touches-y si tu oses) вполне соответствовал его амбициям по созданию настоящего пиренейского государства. По одной версии Гастона де Фуа прозвали Фебом, то есть Апполоном, за красоту и белокурые волосы, по другой столь поэтичное прозвище далеко не идеального человека произошло от неправильного произношения местности Foix, где находились его владения.

Во время Столетней войны Гастон Феб умело лавировал между двумя враждующими сторонами, так как из-за расположения своих владений был вассалом как короля Франции Филиппа VI, так и английского короля Эдуарда III. Поэтому земли Гастона Феба почти не пострадали от военных действий. Гастон III Фуа также является автором «Книги об охоте», по праву считающейся самой знаменитой из книг данной тематики. Текст он диктовал переписчику, начав создавать книгу в 1387 году, а завершил через 4 года, перед своей смертью от апоплексического удара после возвращения с охоты, длившейся целый день. Из этой книги Гастона средневековые авторы в течение двухсот лет черпали информацию о соколиной охоте и охоте с гончими. Статуя Гастона Феба, выполненная из белого мрамора скульптором Анри де Трикети (Henri de Triqueti) стоит перед замком. Замок По, неоднократно перестраиваемый, сейчас является одной из основных достопримечательностей города. От старого сооружения до наших дней сохранились две башни 12-го века, донжон.

Благодаря Маргарите Ангулемской суровая крепость превратилась в дворец Шато де По (Château de Pau). В этом замке 13 декабря 1553 года родился Генрих IV (1553-1610), король Франции и король Наварры, правивший страной с 1589 по 1610 годы.

Замок Шато де По был отреставрирован и заново меблирован в 19-м веке Луи-Филиппом и Наполеоном III, который каждое лето жил в замке, используя его как летнюю резиденцию. В настоящее время замок Шато де По является национальным музеем, освещающим историю Наварры и Беарна. В музее замка По до сих пор хранится колыбель из черепашьего панциря, в которой спал будущий король Франции и Наварры. В числе прочих экспонатов, начиная со времён Генриха IV, в нём находится крупнейшая в мире коллекция гобеленов. Дворец Шато де По вошёл в список национальных исторических памятников ещё в 1840 году.

По – уникальный город, единственный в Европе, где родились два основателя королевских династий, правящих в трёх государствах до сих пор. Это Генрих IV, основавший династию Испанских и Пармских Бурбонов, а также сподвижник Наполеона Жан-Батист Жюль Бернадот (Jean-Baptiste Jules Bernadotte), который в 1818 году стал королём Швеции под именем Карла XIV Юхана. Сейчас в доме 18-го века, где родился Бернадот, находится его музей, а само здание является образцом беарнской архитектуры.

Тур де Франс-2019, превью этапов: 13 этап, По - По

Главная историческая достопримечательность города По замок Шато де По, расположен в юго-западной части города. От замка начинается красивый Бульвар Пиренеев, протяжённость которого 1,6 км, был заложен в начале XIX века по инициативе Наполеона Бонапарта, полное его обустройство закончилось в 1876 году. Тогда город переживал небывалый расцвет, связанный с тем, что из-за своего мягкого зимнего климата и чистого горного воздуха По стал популярным зимним курортом, посещаемым всем цветом европейской аристократии и буржуазии.

Прогулочная терраса, покоящаяся на балюстраде из 72 арок, тянется примерно на два километра. Бульвар утопает в зелени: по его краю располагается пальмовая аллея, деревья которой перемежаются с цветочными клумбами, а внизу в долине разбиты сады.

Бульвар проходит через парк Бомон к главной достопримечательности города замку По. К замку можно добраться на фуникулёре, который работает с 1908 года. Он соединил бульвар Пиренеев с железнодорожной станцией, находящейся внизу, в долине.

Город По гордится своим вкладом в развитие авиации. В 1909 году в нём приветствовали братьев Уилбура и О́рвилла Райт (Wilbur Wright, Orville Wright), которые приехали на открытие первой в истории лётной школы. В 1912 году в По обосновалась авиабаза по подготовке пилотов, выпускниками которой стали 6000 лётчиков. И в наши дни территория близ города По остаётся важным центром авиастроения, там базируются несколько ведущих компаний - Daher-Socata, Dassault-Aviation, Messier-Dowty, Turbomeca.

По издавна привлекал отдыхающих своим мягким климатом. Англичанам он полюбился ещё в 19-м веке, в По до сих пор сохранилась старейшая в Европе площадка для игры в гольф на 18 лунок, построенная ещё в 1856-1860-м годах. А толчок развитию экономики города дало открытие газовых месторождений в соседнем городе Лак (Lacq) в 1951 году.

Тур де Франс-2019, превью этапов: 13 этап, По - По

Не забудем упомянуть о традиционных блюдах этого региона - прежде, чем отправляться в дорогу, нужно как следует подкрепиться. В гастрономии региона чувствуется влияние соседней Испании. Прежде всего По славится супом гарбюр (garbure), представляющим собой густую овощную смесь из репы, капусты, кабачков с ветчиной или уткой, обычно он подаётся в тарелке, на дно которой уложены сухарики и сыр.

Одним из фирменных блюд города По является как раз цыпленок, тушеный в горшке, которое, как говорят источники, так любил Генрих IV, ратовавший за то, чтобы каждый французский крестьянин мог позволить себе цыпленка на столе по воскресеньям. Так что о добром короле Генрихе IV в По напоминают не только архитектурные памятники и скульптуры.

В честь короля Франции Генриха IV назван также и традиционный в этих местах беарнский соус (Sauce béarnaise), который готовится из растопленного сливочного масла, лука-шалота, кервеля, эстрагона и белого винного уксуса, который обычно подаётся к мясу или рыбе.

Тур де Франс-2019, превью этапов: 13 этап, По - По

Кроме того, в ресторанах города По вам предложат вина, ведь на левом берегу Гав де По расположилась известная винодельческая область Жюрансон (Jurancon). Виноградники растянулись примерно на сорок километров у подножья Пиренейских гор, на территории в 1000 га в холмистой зоне, где суровый горный климат сочетается с мягким океаническим. Длинное беарнское лето и южный ветер придают вину особую нежность. Белые сладкие вина из позднего винограда обладают красивым янтарным цветом, и со временем они становятся только вкуснее. Сладко-фруктовый аромат и насыщенный вкус прославили Жюрансон еще со времен короля Генриха IV во Франции и за его пределами. По преданию, в 1553 году, во время крестин Генриха IV Наваррского, его дед Анри д'Альбренатер намазал ему губы чесноком, чтобы малыш рос сильным и смелым, а потом, желая смягчить жжение, дал выпить несколько капель «Жюрансона».

Но город По известен не только своей историей. В 1950 году рядом с городом было открыто месторождение природного газа, что способствовало развитию промышленного производства. И здесь находится головной научный центр Французской нефтяной компании Тоталь.

В 1972 году в По открыли Университет, в котором в настоящее время 15000 студентов изучают математику, физику химию и общественные науки.

По можно назвать и спортивным городом. В 1902 году здесь был открыт первый во Франции клуб регби. В великолепном современном дворце спорта проводятся многочисленные международные спортивные соревнования.

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